Эльдар Калимулин: «Режиссер говорил, что я Том Круз!»

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21 сентября Ольга Дибцева: «Я пошла в режиссуру не для того, чтобы снимать себя» Режиссер — о съемках дебютного полного метра, работе с друзьями-актерами и погружении в тоталитарные женские секты

18 сентября Александр Олешко: «Нужно отдавать себе отчет, что быть родителем наполовину невозможно. Так же, как и артистом» Популярный актер – о новых «Папиных дочках», звездной роли Аллигатора и потенциале истории об отце-одиночке

18 сентября Анна Богомолова: «Даже фифочек можно сыграть по-разному» Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Лада Голд» – о своей героине, типажах российского кино и пути из сибирского театра в столичную киноиндустрию