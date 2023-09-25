Эльдар Калимулин: «Режиссер говорил, что я Том Круз!»

Онлайн-кинотеатр Иви выпустил все эпизоды сериала Никиты Власова «Лада Голд» — идеальный выбор для запойного просмотра. Мишенью главных героев истории становится драгоценная Лада, где каждая деталька вылита из чистого бандитского золота. Она попадает в руки простого парня Паши (Эльдар Калимулин) — внука легендарного милиционера, когда-то охотившегося на банду криминального авторитета Мидаса, который втайне «слил» общее золото подельников в машину. Сообщником Паши поневоле становится внук Мидаса — Артур (Роман Евдокимов), преследуемый все теми же бандитами, которые жаждут вернуть свои сокровища. Пытаясь спастись от преследователей, Артур и Паша оказываются в Казахстане и продолжают свое взрывоопасное путешествие. Мы поговорили с Эльдаром Калимулиным о том, как он по-киношному гонял на Ладе и потом топил ее в реке, а также о том, почему съемки были похожи на бесконечную дискотеку.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви
Была история, что режиссеру пришлось отстаивать твою кандидатуру. Как ты попал в проект?
Мы с Никитой Власовым познакомились на кастинге в проект «Рашн Юг», который он написал и должен был снимать, но в итоге не снял. Наша связь осталась, и в декабре 2020 года мне пришло приглашение на пробы сериала «Лада Голд», который Никита разгонял еще с 2018-го. Я понял, что это то, чего хотел. Это уж на сковородке. Тогда проект планировали запускать другие люди (не продюсерская компания «Среда» и онлайн-кинотеатр Иви – Прим. ред), которых не устроили наши с Ромой кандидатуры в качестве локомотива этой истории. Однако Никита отстоял свой материал, выкупил его и продолжил искать финансирование в течение нескольких лет. В 2021-м продюсерская компания «Среда» и Иви сняли «Химеру» со мной в главной роли, и так получилось, что они дали добро на запуск «Лады Голд».
То есть эти три года были ожиданием, что проект вот-вот случится.
Я человек рефлексирующий и почувствовавший на собственной шкуре, что все это довольно зыбко. Есть много сложностей в запуске проекта, важную роль играет случай. Да я и сам сомневался, что готов к такой большой роли. Кто-то когда-то сказал, что я не подхожу, и я стал думать – почему? Одно дело играть хорошо второй план, а другое дело – взять на себя всё. Ну и в целом, когда за что-то берешься, есть шанс ошибиться или возгордиться.
Еще наши с Ромой персонажи постоянно идут бок о бок, сложно сказать, кто главнее. Для меня они как один человек – с хорошими и плохими сторонами. Они очень сильно друг друга дополняют. В «Ладе Голд» по-актерски очень хороший ритм, это надо тащить.
Насколько сильно изменился сценарий с момента твоих первых проб? Шутки про Казахстан оказались крайне актуальными.
Все было придумано в 2020-м, просто сейчас это стало по-настоящему злободневным. Такое бывает, когда делаешь что-то хорошее, настоящее. Не знаю, хорошо это или плохо, если просвечивается действительность или ближайшее будущее.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви
В сериале невероятное количество погонь, драк. Какие трюки тебе запомнились больше всего?
Когда мы с Ромкой плыли в «четверке» по Волге, рядом еще несколько людей на катере и плоту, а мимо нас проходил круизный лайнер, который громко сигналил. Четверку в итоге утопили, была сложная смена. Сначала стояла задача ее притопить, но Никите было все мало, и в итоге машина погрузилась полностью. Потом мы не могли ее вытащить даже с помощью трактора. Просто сидели на берегу, думая о том, что нужно снять много важных эпизодов – в машине, которая застряла в реке. Кстати, она потом поехала, к ней вопросов нет.
В сериале очень много классных сцен, потому что они сняты на пределе возможностей. Все люди, которые там были – не только актеры, понимали, что есть какой-то внутренний уровень качества и нельзя себя жалеть.
Еще мы очень много ездили: в 90% отснятого материала герои действительно едут. Сперва сказали, что мне нужен дублер, а потом решили, что и так нормально. И мой дублер-каскадер частенько оставался без дела на площадке.
Ты ведь сам водишь, с этим нет проблем?
Есть, конечно, и каждый день я это доказывал не словом, а делом (смеется). На съемках больше переживал, что я в машине не один – в основном катал Рому или Аню, и обычно на заднем сидении ехал режиссер, оператор, а где-то в багажнике звукорежиссер. Было весело, ты же не знаешь, чего ожидать от этой тачки. Бывали моменты, когда у меня подскакивал адреналин. И вот я лечу по проспекту от полицейских, скоро должен загореться красный сигнал светофора, я начинаю тормозить, а потом думаю: «Я же в кино! Я не должен останавливаться!». То есть в нашем сериале многие вещи не сыграны, а действительно происходят, и это драгоценно.
В сериале много музыки – «Каспийский груз», «Ноггано», «Гио Пика», «Циркониевый браслет». Такое ощущение, что эти песни были с вами изначально. Может быть, у Никиты был составлен для вас какой-то настроенческий плейлист.
Произошла недавно забавная ситуация, что мы с Никитой, не сговариваясь, хотели пойти в один день на концерт «Ноггано» в Москве – случайно списались утром и узнали об этом. Наши музыкальные вкусы состыковались. А на съемках он нас, конечно, накачивал. Во-первых, перед съемками Никита каждый раз перед мотором кричал: «Энергия! И – начали». Это реально работало: ты сразу собираешься, ведь каждая сцена должна что-то делать со зрителем, а для этого с тобой как с актером тоже что-то должно происходить.
Еще во время съемок «Мажора в Сочи» два Паши – Чинарев и Прилучный – подарили Никите огромную колонку на колесиках. У нас на съемках «Лады» она всегда была где-то рядом, а если вдруг ее не оказывалось под рукой, то у него в кармане была маленькая колонка. До «приготовились» играла музыка, потом «стоп» – и снова музыка. Часть ее видоизменилась, но часть была с нами весь путь. Казалось, ты даже не то чтобы на дискотеке, а где-то рядом стоишь с пацанами, но тоже на движняке. Когда-то рано утром я приезжал на смену и думал, ну какая музыка, просто можно меня не трогать, но потом я понимал, что мне скажут, ты чего братик, соберись. Музыка правда очень помогала.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви
У тебя были какие-то референсы для твоего героя или проекта в целом?
У Никиты есть свой культурный код из 1990-х, и он хорошо чувствует и передает пацанскую эстетику. У нас с ним позже был разговор, где я спрашивал про референс, а он удивлялся: «Зачем? Я хочу посмотреть, как ты это видишь». В какой-то момент Никита говорил мне: «Ты Том Круз!» (смеется). Думаю, мы уже в процессе накидывали референсы, что где-то это «Миссия невыполнима», где-то «Безумный Макс». «Старикам тут не место» напоминал мне Шамрая.
А нет такого, что Даня Воробьев, который сыграл Шамрая, существует в своем отдельном жанре в «Ладе Голд»?
За это мы его и любим. У нас были персонажно-напряженные чувства, и мне хотелось их оставить такими, не сближаясь в жизни. Хотя, мне кажется, мы чувствовали друг друга. Это круто, что Даня такой уникальный, может себе это позволить, позволяет и делает. Год назад он мне сказал: «Я планирую взорвать эту индустрию». И по прошествии года – положа руку на сердце – он делает, он рвет.
Они визуально с Никитой невероятно похожи, этому есть какое-то объяснение?
На самом деле они братья (смеется). Мы угорали все читки. Они еще сидели вдвоем: один что-то исполняет, а второй его поддерживает.
В прошлом году ты отметил день рождения на съемочной площадке «Лады Голд», а в этом – твое 30-летие выпало на день премьерного показа. Символично!
Вообще мне не очень нравятся громкие мероприятия, тем более – связанные с моей персоной. В прошлом году получилось так, что я хотел соскочить с празднования. 19-го сентября была смена «Лады», а 20-го, в день рождения, мне надо было улетать, и я ходил и говорил, что праздновать «до» – это плохая примета. Но мой братик Никита сказал: «Ты что, все ждут, пойдем после смены в «Белугу». Пока мы ехали я позвонил, забронировал зал и решил – гулять так гулять. Это был уже конец второй экспедиции, группа очень устала, всем просто необходимо было отдохнуть. Я все время подходил к официанту и спрашивал: «Какая сейчас сумма? Когда я просил сказать мне стоп?» А люди все продолжали приходить (смеется).
В этом году тоже долго думал, как праздновать. Я же еще татарин, зачем тратить деньги (смеется). Так что я хотел собрать близких друзей, отметить по-домашнему, без заморочек. Но Иви позвали отметить на премьере, и я подумал, а чего не погудеть, 30 лет – раз в жизни. Всё само сложилось.
фото: Пресс-служба фестиваля «Новый сезон»
От дня рождения можем перейти к «Году рождения» – новому фильму Михаила Местецкого, где ты сыграл главную роль. Совсем скоро состоится его фестивальная премьера. Ты говорил, для тебя это личная работа.
Там, кстати, Рома Евдокимов сыграл моего отца. «Год рождения» – артахусный полный метр, очень авторский, там есть личные переживания многих, кто придумывал этот проект. Это большое кино, которое заставляет задуматься. Я горжусь, что сыграл в этом фильме. Там много смыслов, идей. О том, что любовь – это не про слепить из человека то, что ты хочешь, а про принятие. Надеюсь, зритель подключится и вспомнит, что надо мечтать. Мечтать в наших условиях. Если ты решил, что чего-то хочешь, топи.
Несколько лет назад ты говорил о своих амбициях в качестве шоураннера и сценариста. Ты продолжаешь как-то двигаться в эту сторону?
Думаю, мне в актерстве надо побольше понять, потому что я за это время не раз слышал от многих уважаемых людей: «Зачем тебе? Играй, ты хороший артист, сначала захвати все в профессии». Чтобы писать, нужны время и привычка, я не завел ни того, ни другого. В феврале 2021 года я окончил сценарные курсы и думал, что отдохну немного, а потом накатаю хотя бы синопсис. И ко мне начали приходить большие роли, требующие больше сил. Сейчас я думаю, может, мне не стоит писать сценарий самому, а лучше собрать классных людей и вместе с ними поразгонять идею, потому что, как мне кажется, разгоняю я хорошо.
обсуждение >>