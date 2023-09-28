Маша Мацель: «Это сериал о том, что всем хорошо бы проораться»

анонс

Эльдар Калимулин: «Режиссер говорил, что я Том Круз!»

Режиссер — о съемках дебютного полного метра, работе с друзьями-актерами и погружении в тоталитарные женские секты

Ольга Дибцева: «Я пошла в режиссуру не для того, чтобы снимать себя»

Популярный актер – о новых «Папиных дочках», звездной роли Аллигатора и потенциале истории об отце-одиночке

Александр Олешко: «Нужно отдавать себе отчет, что быть родителем наполовину невозможно. Так же, как и артистом»

18 сентября

Анна Богомолова: «Даже фифочек можно сыграть по-разному»

Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Лада Голд» – о своей героине, типажах российского кино и пути из сибирского театра в столичную киноиндустрию