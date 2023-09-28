Маша Мацель: «Это сериал о том, что всем хорошо бы проораться»

В онлайн-кинотеатре Okko продолжается показ детективного триллера Карена Оганесяна«Черное облако» с Машей Мацель в роли раздражительной студентки Оли, чьи близкие и знакомые при загадочных обстоятельствах отправляются на тот свет. Объединяет их один факт: все умершие бесили Олю при жизни, о чем она в красках рассказывала не менее загадочному психологу (Филипп Янковский). Эта яркая и противоречивая роль принесла Мацель актерскую награду на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», где Okko презентовал премьерные эпизоды проекта. Мы поговорили с Машей об экологичной злости, отталкивающих психологах в кино и в жизни и провокационных проектах.
фото: Пресс-служба фестиваля «Новый сезон»
У себя в соцсетях ты написала, что если «Черное облако» вызовет у зрителя злость, гнев, страх, отвращение, то команда проекта все сделала правильно. Почему?
Проект удался, если он вызывает эмоции, – неважно какие. Самое ужасное, когда говорят: «Ну, нормально». Сериал сложный и непонятный, сперва наверняка появятся вопросы, что это за жанр, что играют актеры. В первых двух сериях есть некоторые ключики, которые можно понять только после четвертой. Если у зрителя и появятся какие-то догадки, то потом всё обернется совсем иначе – события развиваются неожиданно. Это удивительный ход сценаристки Даши Грацевич.
Какой у тебя взгляд на эту историю? О чем она?
[Это история] о том, что мы не умеем справляться со своими эмоциями, не умеем общаться и доводим ситуацию до той точки, когда разговорами уже ничего не исправишь. Мы все себе надумываем, и в итоге просто рушим отношения с близкими людьми и жизни друг друга. Потому что вовремя не сумели поделиться, поговорить или просто выразить свои эмоции.
Мне кажется, нет. Все так или иначе друг на друге паразитируют, просто в сценарии это преувеличено: очень ярко и явно показано.
Злость – негативная реакция, но наверняка по-актерски ее тоже важно испытывать, чтобы потом переносить на экран. Насколько злость допустима, если она никому не приносит страданий?
В идеале надо научиться, чтобы злость была экологичной, не разрушала ни тебя, ни людей вокруг. Чтобы можно было проораться и дальше жить спокойно, а не накапливать эти тяжелые чувства внутри себя. Сериал в принципе тоже о том, что всем хорошо бы проораться. Конечно, артисту нужно проживать злость и в жизни, и на экране. Для меня это сложно. Я совсем не такая, как в сериале.
Вчера, например, я поехала на фуникулере в горы и должна была вернуться к определенному времени, но из-за огромной очереди на спуск начала опаздывать (интервью записано во время фестиваля «Новый сезон» на Роза Хуторе – Прим. ред.). Меня бесит, когда другие опаздывают, и так же сильно бесит, когда я опаздываю сама. Начинаю очень переживать. Мало того, что я испытываю чувство вины, так еще и злюсь, что испытываю чувство вины, так как объективно ничего не могу с этой очередью сделать. В таких ситуациях нужно уметь успокоиться и расслабиться.
В российских проектах последних лет психолог чаще всего показан как малоприятный человек, которому больше остальных нужна помощь, и «Черное облако» не исключение. Получается довольно отталкивающий образ.
Наверное, да. У нас в целом достаточно извращенное представление о психотерапии из-за старшего поколения, называющего её промывкой мозгов. Мы же привыкли думать, что сами справимся с трудностями. «Черное облако» не является примером правильной психотерапии. Но я не думаю, что суперинтересно наблюдать за правильной терапией. И, на мой взгляд, не бывает такого идеально живущего психолога: это все живые люди со своими проблемами. Видимо, помогая другим, они помогают и себе. Ну в общем, я за психотерапию, главное – выбрать хорошего специалиста.
Это классно, что он нашел для себя такой способ. Но я бы все-таки хотела с психологом обсуждать личные проблемы.
Ты сама обращалась к психологам? Встречались ли какие-то странные специалисты?
Да, первый раз, когда я пошла на прием по рекомендации. Психолог включил запись шума моря и после моего рассказа о проблемах сказал: «Да у тебя вообще всё хорошо». Я поняла, что больше к нему не пойду. Такое бывает, что это просто не твой человек и он может повлиять на твое представление о психотерапии. После этого два года не могла ни к кому обратиться.
фото: Пресс-служба фестиваля «Новый сезон»
После «Перевала Дятлова» ты говорила, что боишься, что за тобой закрепится образ такой советской милой девочки. Поэтому сейчас выбираешь далекие от этого роли?
Не скажу, что я сама искала совершенно непохожие проекты, они сами приходили ко мне. Считаю, мне очень-очень везет с ролями. Получая новые возможности, я естественно хочу сделать своих героинь максимально непохожими.
Этой осенью в прокат выходит «Отпуск в октябре» Романа Михайлова, где ты исполнила главную роль. Твоя героиня – молодая актриса – попадает на съемки болливудского проекта и не понимает, что происходит вокруг. Ты рассказывала, что сперва испытывала похожие ощущения на площадке.
Во время работы над «Отпуском в октябре» произошло множество событий, которые повлияли на сюжет фильма. С момента нашего знакомства с Ромой до старта съемок всё поменялось миллион раз — и потом продолжало меняться в процессе съемок. Поэтому я переживала, так как не очень понимала, куда это все выльется. Но всё стало на свои места, как только я осознала, что необходимо просто довериться Роме, потому что он тот удивительный человек, который не подстраивается под обстоятельства, а все время с ними сосуществует. Его ничто не сможет сбить с пути именно потому, что этот путь ему неизвестен: он просто идет по дороге, которая его куда-то ведет.
Рома как-то сказал, что когда он утверждает артиста на роль, то в нем уже есть всё необходимое, так что Роме не нужно ничего вытаскивать и ставить какие-то задачи. Наверное, поэтому у меня была свобода быть собой. Говорят, это плохо, когда ты играешь самого себя, но дело в том, что в этом фильме я ничего не играла. Мне кажется, это какая-то другая категория. Мы все снимали фильм, жили им. Рома еще всё время говорит: это потрясающе, это восхитительно. И ты ему не веришь, а потом понимаешь, что у Ромы не может быть «неправильно».
А как вы вообще познакомились?
Это была странная ситуация. Меня ввели в спектакль Андрея Могучего «Сказка про последнего ангела» в Театре Наций, Рома как-то узнал об этом и посмотрел его. Еще мне сказали, что обязательно нужно прочитать книгу рассказов Ромы. Я как раз дочитываю её, мне звонит Федор Лавров и говорит, что они с Ромой будут снимать новый фильм и хотят меня пригласить. Мы втроем встретились в «Джаганнате», и через 15 минут Рома сказал, что ему не нужен никакой кастинг и он просто хотел бы меня пригласить. Я, не задумываясь, согласилась.
Это было самое быстрое утверждение в проект?
Да. А вот самое долгое было с «ЮЗЗЗ». Как будто это самое сложное, кошда ты сделал всё возможное и просто сидишь в ожидании решения людей, которых даже не знаешь.
фото: «Отпуск в октябре»
У тебя есть две младших сестры, и ты отмечала, что не хочешь, чтобы они становились актрисами. Тем не менее в этом году твоя сестра Даша Мацель поступила на актерский факультет. Наверняка, вдохновившись твоим примером, поскольку у тебя всё складывается очень удачно.
Я так и думала, что они посмотрят на меня, захотят так же, и меня это пугало. Поскольку считаю, что мне во многом повезло, а Даше в какой-то момент может не повезти. Мне было страшно, что в какой-то момент она почувствуют себя несчастной, так как приняла не свое решение. Но с того момента, как Даша начала поступать, я поняла, что это ее осознанный выбор, и в моих силах ей максимально помочь остаться собой. Поступление – это тяжелый этап, очень разрушающий, потому что ты еще несформировавшийся ребенок, а тебе нужно слышать отказы и постоянные замечания в свой адрес. Необходимо помнить, что это ничего не значит. И я старалась просто говорить ей о том, что она талантливая, красивая, чудесная, а поступление – это такая же лотерея, как и утверждение куда-то.
Даша ведь тоже снималась у Романа Михайлова, это получилось благодаря тебе?
Да. Я должна была сниматься в «Наследии», не смогла и посоветовала Дашу. Просто сбросила Роме фотку, и он утвердил. Сейчас смотрю этот фильм и не представляю себя там: Даша идеально подошла, как паззл.
Она рисует, поступила в художественный колледж в Минске, но через три года посмотрим, какие у нее будут желания и амбиции. Она тоже уже снималась в кино, сейчас занимается в театральной студии. Думаю, если бы она захотела поступить, это был бы просто взрыв. Надеюсь, она это не прочитает и не возомнит себя уже гениальной актрисой. (Смеется.) Но у нее очень большая внутренняя свобода, она еще всем покажет.
У вас разные представления о профессии с Дашей? Как вы ее видите – например, как смысл жизни, способ получать от жизни кайф, личную психотерапию?
Как терапию. Честно, не знаю, какое у Даши сейчас представление о профессии (и есть ли оно). Скорее всего, она просто думает о том, как бы успеть поспать и поесть. Но мне было бы интереснее с ней поговорить на эту тему спустя время. Тут и мое представление меняется каждый день, это сложный вопрос. Но я думаю, мы с ней похожи в том, что это точно не ради наград и какого-то признания. Мы видим раскрытие своего внутреннего потенциала благодаря актерству.
фото: «Отпуск в октябре»
Можешь ли ты рассказать о новых проектах с твоим участием?
Летом я снималась у Славы Росса в полном метре «Догги». У меня кто-то спросил, специально ли я выбираю такие провокационные истории. Просто так складывается! Это история про мужчину, у которого много всего плохого случилось в жизни, и последней каплей стало исчезновение собаки. Однажды к нему приходит девушка и предлагает сыграть его собаку, опять же – психологическая помощь. Главную мужскую роль сыграл Александр Устюгов. Для меня это были непростые съемки. Надеюсь, на экране это себя оправдает.
Какие съемки для тебя были самыми тяжелыми? Это какой-то комплекс эмоциональной и физической нагрузки?
Наверное, это были съемки дебюта Ирины Бас «Летом асфальт теплый», которые проходили прошлым летом. Для меня это первый проект, где я была в кадре 90% экранного времени и ощутила, что это очень тяжело: играть настолько главную роль. Вся история рассказывается через твоего персонажа. Это тяжело эмоционально, да и физически тоже.
Это не назвать вербовкой, всё происходит добровольно. (Смеется.) Просто есть люди, как колодцы: ты никогда не поймешь всей их глубины. Это бездонный колодец, наполненный каким-то удивительным эликсиром жизни. Каждый раз, когда я вижу Рому, во мне искрится вера в жизнь, людей, искусство. Думаю, поэтому к нему и тянутся люди.
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