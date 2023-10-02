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Флюза Фархшатова: «Женщина в России – мягкая сила»

интервью >>
2 октября 2023
На Первом канале продолжается показ детективного сериала «Спроси Марту», главная героиня которого в исполнении Ольги Сутуловой играет успешного адвоката и воспринимает работу как призвание, что вызывает большие сложности в личной жизни. Сняла сериал Флюза Фархшатова, ранее работавшая над проектами «Комплекс бога», «Сын», «О чем говорят мужчины. Продолжение». Мы поговорили с режиссером о нестандартной героине, мягкой силе и России как матриархальной стране.

Флюза Фархшатова: «Женщина в России – мягкая сила»
фото: Флюза Фархшатова на съемках сериала "Спроси Марту"/Первый канал/кинокомпания "Среда"

Главная героиня сериала «Спроси Марту» редкий для российского кино образ – сильная, самостоятельная, все решающая сама женщина. Вам было вдвойне интереснее погрузиться в проект, где в центре сюжета именно яркая женщина, которая может успешно существовать в…

В суровом мужском мире? Возможно, это издержки узкого окружения и сегмента деятельности, но лично меня чаще окружают сильные женщины. Хотя мне кажется, что в целом в стране очень многое держится на женщинах. Несмотря на активную патриархальную позицию в обществе и в чем-то сексизм, я уверена, что Россия – абсолютно матриархальная страна.

Интересное мнение. Откуда такая уверенность?

Просто на всех уровнях – социальных и бытовых – мы всегда сталкиваемся с тем, что решения часто принимают мама, жена, ну или просто любимая женщина. Знаете, по этому поводу мне вспоминается фраза режиссера Глеба Анатольевича Панфилова, у которого мне посчастливилось поработать в студенчестве, об Инне Чуриковой: «Она – мягкая сила». Так вот, по мне, женщина в России - мягкая сила. И Марта как раз абсолютное олицетворение такого образа.

Панфилов так сказал о Чуриковой как об актрисе или как о своей супруге?

И об актрисе в том числе, и о гражданине, о человеке с позицией. Добавлю, что у нас было достаточно сериалов, где по сюжету женщина с трудной жизнью, пассивно принимающая на себя удары судьбы. Не знаю, но все же это очень далеко от реальности. Все же женщина по природе своей даже во многих вещах активнее мужчин, если не сказать реактивнее. При этом к феминизму это никакого отношения не имеет, я и сама не феминистка вовсе.

Флюза Фархшатова: «Женщина в России – мягкая сила»
фото: Флюза Фархшатова на съемках сериала "Спроси Марту"/Первый канал/кинокомпания "Среда"

Вам не кажется, что появление подобных героинь в кино, как в советское время, так и сейчас – служит фундаментом для принятия такой модели в реальной жизни? Словно женщинам надо увидеть или прочитать о ком-то, чтобы самой принять на веру самостоятельную жизненную позицию по всем вопросам

Я не думаю, что кино – руководство к действию в жизни. Вспоминается фраза об отличии режиссера и драматурга: драматург – это человек, который придумал текст, а режиссер – это человека, который его проанализировал. И кино, в целом, это анализ жизни. Режиссеры могут на чем-то акцентировать внимание в фильме или сериале, но было бы излишне самоуверенно заявлять, что наше дело кого-то направляет. Думаю, кино – это только отражение жизни.

Один из посылов сериала, что не надо замалчивать проблемы, а стоит о них говорить - в семье ли они или на работе. И Марта из тех, кто не только говорит, но и решает их по мере возможностей…

Марта, как я ее определяю, пассионарный герой, то есть человек, который всегда находится в активной позиции. Через все ее жизненные перипетии можно было пройти совсем иначе, например, смотреть в окно и проливать горькую слезу о незавидной судьбинушке. Но даже через ошибки, как и через потери она все равно двигается вперед. Это такой тип человека, такой тип женщины, возможно, не совсем стандартный, но современный, и ее голос становится слышим в обществе все отчетливее.

Флюза Фархшатова: «Женщина в России – мягкая сила»

При этом Марта совсем не идеал, сама Ольга Сутулова жестко определила ее как истероидного манипулятора. Вы согласны с такой оценкой?

Конечно, Марта отличается от среднестатистической женщины, у которой высокий эмоциональный интеллект и уровень эмпатии. Марта лишена этого напрочь, но за это она платит высокую цену. Она, как белая ворона, но этим и привлекает наше внимание к ней, как к особенному человеку.

Как вам вообще работалось с Ольгой? Говорят, что она не подарок…

Если бы Марту играла не Оля Сутулова, то это было бы совсем другое кино. Оно бы ничем не было похоже на состоявшееся, потому что Оля пришла со своей индивидуальностью и прямолинейностью, и да, она очень острая на язык. При всем при этом, она абсолютно ранимый человек, просто прикрытый колкостью. Актерский ансамбль – это всегда уникально. Не играл бы Кирилл Кяро – и тоже история была бы другой. Как режиссер я всегда иду от артиста, а кто-то, наоборот, загоняет актеров в пластику изображения, кадра и так далее. Мой учитель Игорь Масленников всегда говорил, что он режиссер-садовник, и в этом смысле я полностью его ученик. Я – режиссер-садовник, который готов высадить цветы, а потом только их подстригать.

Флюза Фархшатова: «Женщина в России – мягкая сила»
фото: Флюза Фархшатова на съемках сериала "Спроси Марту"/Первый канал/кинокомпания "Среда"

Юная Софья Грузенко, сыгравшая дочку Марты, тоже обдуманный выбор садовника?

Да. Причем это была первая ее большая роль. На момент съемок ей было лет десять. Она как раз и прекрасна тем, что была как белый лист: абсолютно чистая, но при этом отважная, у нее не было страха перед камерой, как и не было наработанных вещей, что называется «испорченной руки», когда слышно, как родители учили текст вместе с ней, и ребенок произносит его с их интонациями. В таких случаях просьба об импровизации частенько ставит детей в тупик. Софья в этом смысле с живым умом, умница, я даже потом ее сняла в «Комплексе бога» в небольшой роли.

В «Спроси Марту» интересные второстепенные персонажи в исполнении Полины Кутеповой, Светланы Устиновой, Ксении Лавровой-Глинки, Дарьи Фекленко.

Да, прям россыпь. Я уверена, что нет никаких проходных ролей. И потом, у них же главные «вертикальные» роли – главные роли в сериях. Им всем было что играть и играть увлекательно.

Если коротко, то почему зрителям стоит посмотреть «Спроси Марту»?

Потому что это история нестандартного героя, который в своих проявлениях и в своем способе существования вызовет у зрителя эмоции и чувства. Кому-то для схожих реакций, как у Марты, не хватает внутренней силы или азарта, но эффекта сопричастности с героиней не избежать. Она точно не вызовет равнодушия.

Смотрите сериал «Спроси Марту» на Первом канале.


Евгений Червон
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Флюза Фархшатова: «Женщина в России – мягкая сила» фотографии
Флюза Фархшатова: «Женщина в России – мягкая сила» фотографии
Флюза Фархшатова: «Женщина в России – мягкая сила» фотографии
Флюза Фархшатова: «Женщина в России – мягкая сила» фотографии
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