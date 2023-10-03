Крэйг Гиллеспи: «В Сети у людей хороший нюх на чушь собачью»

анонс

30 сентября

Александр Велединский: «Пока мы спрашиваем «ты за красных или за белых», жизнь в стране к лучшему не изменится»

Режиссер фильма «1993» – о литературной основе своего кино, ностальгии и отношении к прошлому, настоящему и будущему