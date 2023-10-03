Крэйг Гиллеспи: «В Сети у людей хороший нюх на чушь собачью»

В российский прокат выходит фильм «Дурные деньги» режиссера Крэйга Гиллеспи, снимавшего «Круэллу» и «Тоню против всех». Картина основана на реальных событиях, произошедших в 2021 году. Тогда американская розничная сеть по продаже видеоигр GameStop почти обанкротилась – акции бренда сильно упали, но в игру вступил финансовый аналитик Кит Гилл (в фильме его играет Пол Дано), который под ником Roaring Kitty («Ревущий котенок») вел стримы на своем канале в YouTube и давал советы для инвесторов-любителей на Reddit – он купил акции GameStop на 50 тысяч долларов и предложил своим подписчикам тоже вложиться в подешевевшие акции компании, которая, по мнению Гилла, еще имела потенциал. Медсестры, геймеры, блогеры и домохозяйки последовали примеру Гилла и соответственно акции GameStop резко пошли вверх – в то время как обычные люди зарабатывали на этом, хедж-фонды с Уолл-стрит, сделавшие ставку на банкротство GameStop, теряли миллиарды долларов. Режиссер Крэйг Гиллеспи рассказывает о реальных событиях и прототипах, а также об актерах, которые сыграли в картине.
фото: Крэйг Гиллеспи на премьере фильма "Дурные деньги" в Торонто/Global Film
О реальных прототипах
Фильм с рассказа о первом серьезном скачке акций GameStop, к которому никто не был готов. Тогда цена перевалила за сотню. А Гейб Плоткин (Сет Роген), основатель и управляющий хедж-фондом Melvin Capital потеряли миллиарды. И мы видим, как его мучают мысли о том, что со всем этим делать. Ведь если ты играешь на понижение, ты не можешь выйти из игры, не потеряв деньги. Вопрос лишь в том, сколько ты потеряешь. Затем мы отматываем на полгода назад и видим, как всё зарождалось. Как создавалось движение. Как Ревущий котенок вошел в это дело очень рано и долго его возглавлял. Костер разгорался очень медленно. А потом всё сошлось и рвануло всего за пару недель.
В то время интернет был единственным способом общения. Ковид запер всех нас по домам. Кит Гилл записывал свои видео иногда по семь часов в день. Он говорил о своей философии. И, думаю, людей подкупили его честность и искренность. У него не было скрытой повестки. Он просто старался быть полезным. Он хотел спровоцировать обсуждения, наладить связи с людьми. Он абсолютный гик! В этом Ревущем котенке не было никакого притворства – в Сети у людей хороший нюх на чушь собачью. Люди быстро обнюхали его и не уловили душка. Так он начал собирать последователей. И их число росло, как снежный ком.
О сценарии и идее фильма
Мне понравилось, что в сценарии Ребекки Анджело и Лорен Шукер Блум есть все оттенки серого. Это не чёрно-белая история. В ней нет героев и злодеев. Гейб ― просто бизнесмен. Он зарабатывает деньги, как привык. Да, его способ заработка страшно вредит корпорациям и бизнесам. Он обрушивает их рыночную стоимость. Но мы хотели понять, что он тоже человек. Мы показали всю сложность ситуации с его стороны. Что у него есть семья, дети. Показали, через что они прошли. Что он пытался создать. Думаю, так интереснее. Когда ты можешь рассмотреть оттенки разных личностей с обеих сторон. Понять их мотивы. Так всё сразу проясняется.
Что же касается Кита Гилла, то когда я увидел его реальные показания, то, как захватывающе они звучали, я понял, что мы должны поместить их в фильм. Мы должны показать, как Гилл в исполнении Пола Дано подойдет к этой точке. Ведь за этой речью очень интересно наблюдать. Он очень осторожно подбирает слова. Он хочет найти узкую тропинку, не попасть ни в одну из юридических ловушек. Но также его речь была очень смелой. И мы надеялись передать всё это как можно более правильно.
«Дурные деньги» – это история о Давиде и Голиафе, и «дурных деньгах», да, которые в итоге в каком-то смысле сплотили вокруг себя некое сообщество.
С Сетом мы работали над «Пэм и Томми», и когда пришел сценарий «Дурных денег», я сразу понял, что это возможность поработать с ним снова. Сет, прочитав сценарий, согласился. Он, как я и надеялся, придал своему герою человечности. Думаю, зрителю гораздо интереснее, когда настолько приятный в реальной жизни человек вдруг играет того, кому ты желаешь проигрыша, – такое контринтуитивное решение.
Актерский диапазон Пола Дано ошеломляет. Я хотел, чтобы он вернулся к стилю игры из фильма «Человек ― швейцарский нож». Хотел увидеть те черты, ту невинность, которую он там показал. Думаю, у того персонажа много общего с Ревущим котенком. Я был в восторге, когда он согласился на роль. Ведь весь фильм вращается вокруг этого героя. Душа фильма в том, как этот герой убеждает мир пройти с ним его путь. А его взаимодействие с женой, которую сыграла Шейлин Вудли, – сердце нашей картины. Эти сцены вобрали в себя то, через что проходит маленький человек. Тот, за кого мы хотим болеть. И только актер его калибра мог показать все нюансы. И человечность. И обаяние. И умение пошутить, когда это нужно.
Большинство наших актеров слышали об этой истории хотя бы что-то. Забавно, что все начинали играть без репетиций. Они сразу входили в игру, чтобы не отставать от графика. Шейлин Вудли с Полом нужно было сыграть несколько очень напряженных сцен. И она чудесно играла. Была такой эмоционально устойчивой, сильной, уверенной. Она весь фильм была невозмутимой, как скала. И мне очень нравилось наблюдать, как она влетает на площадку и сразу всё выдает. Она так экспрессивна! В финальной сцене Пол говорит где-то минут десять. Даёт показания. У Шейлин в этой сцене нет слов. Она просто сидит и смотрит. Но когда на неё наводят камеру, она выдаёт очень мощную игру. Она выражает сильные эмоции. И всю свою поддержку и уверенность в муже. Глаз не оторвать. А ведь она не говорит ни слова!
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