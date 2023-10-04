Артём Кошман: «В случае моего героя лень – двигатель прогресса»

9 октября на СТС состоится премьера сериала «Галя, у нас отмена!» — комедии о жизни работников гипермаркета, в которую вторгается дерзкий и предприимчивый парень Фил — герой Артёма Кошмана. Магазин становится для Фила местом заключения, где за закрытыми дверьми разгораются страсти с участием его сотрудников. Мы поговорили с Артёмом о его герое, наблюдениях за работой супермаркетов и привычке покупать продукты самостоятельно.
Артём, кто он, ваш герой?
Фил — очень творческий и свободолюбивый человек. Но безответственный и ленивый, скорее, в силу возраста и каких-то юношеских амбиций. Он сильно не задумывается, постоянно в творческом процессе, что-то всё время придумывает, не стоит на месте. Жизнь у него нескучная, потому что он против всего монотонного и рутинного. У него всё на позитиве, он делает мир вокруг лучше. И в его случае лень — двигатель прогресса.
После того, как вас утвердили в проект, стали чаще обращать внимание на работников супермаркетов?
Да, я заходил в магазины и смотрел, как сотрудники ведут себя, как друг с другом общаются. Но я не нашёл там Фила. Наверное, если все сотрудники будут как Фил, то будет полный хаос. (Смеётся.)
Я заметил, что в гипермаркетах люди действительно упорядочивают этот хаос, у них всё четко, а у Фила всё наоборот. Это монотонная работа, поэтому он в силу своего характера пытается как-то её разнообразить. Не просто перекладывать кабачки или баночки с места на место, а постараться превратить это в игру. Он хочет добавить краску в процесс, чтобы всё вокруг стало ярче. Но, конечно, это очень тяжёлая работа: пашешь с утра до ночи, не высыпаешься, питаешься кое-как. Понятно, почему мы видим этих людей в таком «убитом» состоянии. Но им хочется сказать, что они важны и нужны.
А вы любите шопинг или доставка курьером — ваше спасение?
Я, кстати, ни разу не заказывал так продукты. Всегда сам. Интересно же прийти, посмотреть, просрочка или нет, пощупать. (Улыбается
.) Я просто привык так. Некоторые же говорят: «Мы то, что мы едим!» Поэтому хочется самостоятельно выбрать лучшее, что я сегодня принесу в компанию и мы будем готовить. Я за личные встречи. А вдруг встретишь кого-то в магазине. Как минимум, выйдешь на улицу, солнце увидишь, прогуляешься, подышишь свежим воздухом, потом на обратном пути покачаешь левую руку, правую. В общем, есть свои плюсы. (Улыбается.)
Понятно, что, когда совсем нет времени, онлайн-шопинг спасает. В двадцать первом веке можем себе это позволить. Это практически царские времена. Царям еду носили, и сейчас каждый может себя почувствовать царём: открываешь дверь, а там пакеты с едой. (Смеётся.)
В прошлом ваш герой работал в баре. Проводили ли исследования и в этом направлении?
У меня есть друзья-бармены, которые мне подсказывали и показывали, что и как, а я пытался повторить. Хотелось бы, конечно, научиться жонглировать бокалами. Но, вообще, просто интересно окунуться в эту культуру, это же целый мир.
Дмитрий Дьяченко, шоураннер проекта, запускал также легендарную «Кухню». А это тоже закулисье, целый мир ресторана. Вы поклонник «Кухни»?
Я всегда смотрел «Кухню», пока что-то готовил или ел. Если спросить про любимый сериал любого человека, который смотрит телевизор, он назовёт «Кухню». Кстати, мой лучший друг был фанатом этого сериала и, наверное, хотел бы оказаться на месте того самого Огузка. (Смеётся.)
Сериал «Галя, у нас отмена!» с 9 октября на СТС.
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