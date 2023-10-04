Артём Кошман: «В случае моего героя лень – двигатель прогресса»

Фил — очень творческий и свободолюбивый человек. Но безответственный и ленивый, скорее, в силу возраста и каких-то юношеских амбиций. Он сильно не задумывается, постоянно в творческом процессе, что-то всё время придумывает, не стоит на месте. Жизнь у него нескучная, потому что он против всего монотонного и рутинного. У него всё на позитиве, он делает мир вокруг лучше. И в его случае лень — двигатель прогресса.Да, я заходил в магазины и смотрел, как сотрудники ведут себя, как друг с другом общаются. Но я не нашёл там Фила. Наверное, если все сотрудники будут как Фил, то будет полный хаос.Я заметил, что в гипермаркетах люди действительно упорядочивают этот хаос, у них всё четко, а у Фила всё наоборот. Это монотонная работа, поэтому он в силу своего характера пытается как-то её разнообразить. Не просто перекладывать кабачки или баночки с места на место, а постараться превратить это в игру. Он хочет добавить краску в процесс, чтобы всё вокруг стало ярче. Но, конечно, это очень тяжёлая работа: пашешь с утра до ночи, не высыпаешься, питаешься кое-как. Понятно, почему мы видим этих людей в таком «убитом» состоянии. Но им хочется сказать, что они важны и нужны.Я, кстати, ни разу не заказывал так продукты. Всегда сам. Интересно же прийти, посмотреть, просрочка или нет, пощупать. (.) Я просто привык так. Некоторые же говорят: «Мы то, что мы едим!» Поэтому хочется самостоятельно выбрать лучшее, что я сегодня принесу в компанию и мы будем готовить. Я за личные встречи. А вдруг встретишь кого-то в магазине. Как минимум, выйдешь на улицу, солнце увидишь, прогуляешься, подышишь свежим воздухом, потом на обратном пути покачаешь левую руку, правую. В общем, есть свои плюсы.Понятно, что, когда совсем нет времени, онлайн-шопинг спасает. В двадцать первом веке можем себе это позволить. Это практически царские времена. Царям еду носили, и сейчас каждый может себя почувствовать царём: открываешь дверь, а там пакеты с едой.У меня есть друзья-бармены, которые мне подсказывали и показывали, что и как, а я пытался повторить. Хотелось бы, конечно, научиться жонглировать бокалами. Но, вообще, просто интересно окунуться в эту культуру, это же целый мир.Я всегда смотрел «Кухню», пока что-то готовил или ел. Если спросить про любимый сериал любого человека, который смотрит телевизор, он назовёт «Кухню». Кстати, мой лучший друг был фанатом этого сериала и, наверное, хотел бы оказаться на месте того самого Огузка.