Валерия Астапова: «Я теперь лучше понимаю, что для спортсменов значит победа»



фото: Пресс-служба канала СТС



фото: Пресс-служба канала СТС



фото: Пресс-служба канала СТС



фото: Пресс-служба канала СТС



фото: Пресс-служба канала СТС

До сих пор под впечатлением от того, как это было ярко и эмоционально. Во втором сезоне развернулась битва сильнейших, борьба не просто представителей мирового ниндзя-спорта, а мощных характеров. Для атлетов это личная олимпиада, где самое важное — победа над самим собой. И это единственное шоу, которое дает шанс выйти на арену представителям абсолютно разных профессий и биться на равных за свое место, идеалы и мечты. А ведь трасса поистине беспощадна к каждому. И, по моим наблюдениям, она гораздо сложнее прошлогодней, поэтому без травм не обошлось. У меня, например, точно добавилась одна — психологическая. (Было ощущение, что сезон начался под лозунгом «Дальше — только больше!». Так и получилось: новый ведущий, новая трасса, новые истории и участники. Даже те, кто уже полюбился зрителям год назад, откроются с другой стороны. Отсюда самые неожиданные дуэли и их исходы. И, конечно, отсутствие плохих погодных условий сделало наше путешествие жарче во всех смыслах этого слова.По-моему, стало только сложнее. () Моя роль обрела другие масштабы: для кого-то я становилась мамой, для кого-то — настоящим другом, кого-то, забывая про камеры, ругала за несобранность, а с кем-то просто горько плакала. Я теперь лучше понимаю, что для спортсменов значит победа, потому что узнала личную историю каждого — ту, что сделала их сильными людьми. Для участников это не просто борьба за звание, это борьба за новую жизнь. За каждым стоит большая цель и миссия, с которой он пришел. И это важнее звания «суперниндзя». Невозможно не пропускать через себя их эмоции. Я подключалась к каждому, гордилась каждым и болела изо всех сил. Для меня наш проект в первую очередь про истории людей, чьи жизни навсегда изменил спорт, и про желание начать всё сначала.У каждого, кто стоял рядом со мной, было учащенное сердцебиение. Эмоциональный накал настолько велик, что даже собака, которая была в группе поддержки, взволнованно лаяла. Конечно, мамы, папы, жены, мужья, дети — это отдельная история. Они начали волноваться задолго до съемок: когда только узнали, что их близкие прошли кастинг. Вот берешь за руку или обнимаешь человека, а его трясет так, словно ударило током. Уровень волнения настолько велик, что часто слышишь: «Мне плохо», «Сейчас упаду», «Ноги подкашиваются». Но я была к этому готова. Все-таки «Суперниндзя» не просто спортивное, но и экстремальное шоу, где на полосе препятствий может произойти что угодно.До мотора мы знакомились, разговаривали. Когда звучала кнопка старта, практически каждого аккуратно гладила по спине. Этот психологический прием использую и в повседневной жизни с близкими. Легкое поглаживание снимает напряжение, успокаивает, дает возможность почувствовать себя увереннее. И это работало. С кем-то мы глубоко дышали, кого-то молча обнимала. Кроме того, в первый съемочный день поставила задачу расставить воду на всех точках, где буду проходить с участниками. Просто заботилась о них и делала всё, что по силам.Волновалась сильнее. «‎Суперниндзя» — самые сложные эмоциональные качели, на которых мне приходилось качаться. Был момент, когда я так расплакалась, что пришлось приостановить съемку и поправить потекший макияж. А сразу после этого мне нужно было мгновенно переключиться и встречать с улыбкой нового участника. Я пропускала через себя историю каждого, ведь была единственной, кто видит их глаза так близко. А именно глаза говорят о многом.Все, в том числе создатели этого масштабного шоу, особенно. Как можно было создать такую трассу, которая поскидывала сильнейших атлетов и самых чемпионистых чемпионов? () Если говорить об участниках, то один особенно запомнился. Он пришел бороться за денежный приз, чтобы потратить его на лечение дочери. Никогда не забуду его взгляд, который встретила на старте, и ту силу духа, что он продемонстрировал на полосе препятствий. Я вновь убедилась, что большая цель способна вести человека, даже когда тело хочет упасть. Он бился за семью, и я видела, что человек способен на всё, если этого хочет. Еще очень удивил исход суперфинала, но это вы сами увидите в финальном выпуске.Шикарный! Если уж наше шоу про спорт, то этот тандем точно накачает пресс телезрителям, потому что все будут заливаться смехом от искрометного юмора! Этот проект не терпит фальши, поэтому я рада, что команду пополнил человек, умеющий искренне сопереживать. Мы подружились и даже решили однажды вместе пройти полосу препятствий.Конечно, я помню и знаю каждого из них. В этот раз мы встретились уже как друзья или родные, причем не только с атлетами, но и с их семьями. Нас навсегда связало пережитое в первом сезоне, поэтому есть что вспомнить. Для возвращения у всех разные причины. Но, думаю, их объединяет одно — желание доказать, что способен на большее.Более раздетой, ведь в этот раз дождь не лил на голову и меня не сдувало ветром. В проекте работали стилисты, и я с большим удовольствием представлю зрителю их видение. А в финале точно напомню, кто из ведущих единственная ниндзячка. () Как сказали Рома с Васей, я буду самой красивой гейшей.В этом году они будто отправляли меня на Эверест! Наверное, помнят, как после первого сезона я вернулась в не самом свежем виде, скинув пять килограммов. Потом еще три дня отсыпалась, только иногда выползая из комнаты: набирала потраченные бессонными ночами вес и ресурс. На самом деле, зная режим съемок, я даже не думала брать семью с собой. Мы разговаривали по видеосвязи и поддерживали друг друга. А в один из съемочных дней, на который выпала наша годовщина, муж сделал сюрприз: прилетел с большим букетом роз и подарками. Я была счастлива побывать в родных объятиях. Это был единственный раз в проекте, когда с теплом и поддержкой обнимали меня, а не я кого-то.Конечно! А еще наши любимые мамы и бабушки, которые были рядом с сыном. Безусловно, я безмерно благодарна зрителям, которые все это время сидели на трибунах за моей спиной и прикрывали тыл, когда заканчивались силы или пропадал голос. Каждая съемочная ночь начиналась с крика «Лера лучшая!». Это уже превратилось в фишку, которую знал каждый. Со мной даже здоровались этой фразой, встречали и провожали. И это очень приятно. Мы были отличной командой, и я готова так же громко кричать им в ответ: «Вы лучшие!» Я благодарна каждому, кто помогал за кадром. Уже второй сезон мой визажистпроходит со мной этот путь. Пока все спали, мы уже гримировались. И так каждый день. Именно она знала обо всём, что происходило со мной, находилась рядом и держала мужа в курсе событий, пока я была под прицелом камер.