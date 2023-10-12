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Федор Бондарчук: «Мне было чертовски страшно играть современника»

интервью >>
12 октября 2023
В российских кинотеатрах продолжается прокат фильма «Повелитель ветра», рассказывающего о рекорде знаменитого российского путешественника Федора Конюхова, который в 2016 году всего за 11 дней 4 часа 20 минут, причем с первой попытки, облетел вокруг света на воздушном шаре и приземлился в той же точке, в которой и начал свое экстремальное путешествие. Увидев в новостях сюжет о полете Конюхова, продюсер и режиссер Федор Бондарчук сразу же загорелся идеей сделать об этом невероятном событии фильм, работа над которым в итоге заняла около шести лет. Мы поговорили с Бондарчуком о том, почему он отказался от режиссерского кресла, как сам согласился сыграть современника Конюхова, чем во время работы над картиной его потрясли режиссер Игорь Волошин и оператор Михаил Милашин и почему он, как отчасти и Конюхов, все время открыт новым профессиональным вызовам.

Федор Бондарчук: «Мне было чертовски страшно играть современника»
фото: Премьера фильма "Повелитель ветра"/ЦПШ

Мировой рекорд Федор Конюхов поставил летом 2016 года. И уже осенью 2018-го вы впервые пришли на питчинг Фонда кино с довольно проработанной идеей снять об этом фильм. То есть прошло не так уж много времени. Расскажите, как все начиналось?

Эту удивительную историю я увидел в новостном сюжете: Конюхов приземляется в Австралии после 11-дневного путешествия вокруг земли, установив новый рекорд – прошлый принадлежал американцу Стиву Фоссету, чей перелет, причем не с первой попытки, занял 13 дней. И в новостях был рассказ от первого лица – австралийского рейнджера, который сидел в ковбойской шляпе и который, собственно говоря, и намотал на колесо своей машины веревку, брошенную Федором Филипповичем, и посадил шар после мирового рекорда там же, откуда стартовал Федор Филиппович. Это удивительное чудо помимо многих других чудес, которые произошли во время этого полета. Как продюсер я сразу понимал визуальную привлекательность этой истории. К тому же после успеха «Сталинграда» у нас были налажены связи с IMAX, с которыми можно было бы сделать большой международный проект, посвященный этой истории. С идеей фильма я пришел к Федору Филипповичу – не только великому путешественнику, но и православному священнику. Мы с ним долго разговаривали, и он рассказал, что готовит новое путешествие на воздушном шаре, и как было бы здорово, если бы я полетел с ним: «Будет два Федора». Я отказался, но он, посмотрев наш самый первый аниматик с воздушным шаром, на котором образуется корка льда (его мы делали с компанией Main Road Post), дал добро на фильм.

Тем не менее на первых питчингах вы фигурировали как режиссер, а вовсе не как исполнитель главной роли. Почему все-таки сами не стали снимать «Повелителя ветра»?

Да я бы просто не поднял это! Изначально же я не собирался сниматься как актер. Более того, это был 100%-но продюсерский проект, упакованный по всем законам – с большими студиями и с большим артистом в главной роли. Это был международный проект про известного всему миру Конюхова, некого символа, как Олимпийский Мишка. Мы хотели получить новые камеры IMAX – визуальный образ очень привлекательный: серебристый шар летит тихо-мирно по всем странам, что сейчас смотрится невероятно. В главной роли – международная звезда, а с учетом того, что большую часть фильма экранный Конюхов находится в маске, можно было для разных версий озвучить его голосами известных в каждой стране актеров. Еще и фильм, несмотря на кажущуюся его камерность, сложнопостановочный – там раздолье для оператора и режиссера. Первый аниматик уже был лихо сделан, и это был к тому же огромный кинематографический вызов. Во-первых, все напряженное действие держится на одном героев, во-вторых, зритель знает финал. Я такого не припомню. И это меня манило в первую очередь как продюсера. Плюс еще фантастические закаты и восходы, на фоне которых летит воздушный шар.

Федор Бондарчук: «Мне было чертовски страшно играть современника»

Как же получилось, что вы стали не режиссером, а исполнителем главной роли?

Мне было чертовски страшно – Конюхов же современник, у нас разница 16 лет. Я хотел, чтобы эту роль сыграл Машков, правда, прямого предложения ему в итоге так и не сделал, только думал о нем уже в новой концепции, когда стало понятно, что международный проект не получится. Федор Филиппович товариществует с Володей, мы о нем говорили, но потом Конюхов поймал меня на опережение: «Только играй сам!» Это, кстати, произошло, когда я познакомил его с Игорем Волошиным. Тот очень подготовился – написал молитву Федора Конюхова в его представлении. Волошин же человек воцерковленный и панк при этом, потому и рискнул.

В этом они с Конюховым чем-то похожи.

Абсолютно! Хотя Федор Филиппович не сильно был знаком с творчеством Волошина, а мне во время их встречи по большому счету надо было перевернуться и сказать, что я не буду снимать как режиссер и актер у нас по-прежнему будет другой. Но хитрый – в хорошем смысле, такой же, как и я, Федор Филиппович – сделал рокировку. Благословил Игоря, но с условием, что Конюхова играю я. И у меня есть утвержденный режиссер, который может найти с Конюховым общий язык, ну и я как актер. Хотя ту встречу, конечно, надо было снимать отдельно – и Федора Филипповича, который показывал Игорю свои картины, и матушку, и детей. В общем, я тогда очень обрадовался, что Волошин так Конюхова заинтересовал.

Федор Бондарчук: «Мне было чертовски страшно играть современника»
фото: Премьера фильма "Повелитель ветра"/ЦПШ

При этом кажется, что для Волошина это новое кино – даже не в плане перехода от авторского к блокбастерам, а чисто визуально, потому что в «Повелителе ветра» совершенно другой темпоритм, нежели был в предыдущих его работах.

Игорь сам про себя говорит, что он лютый и бодрый, но на самом деле в нем таится очень много и других красок, эмоций, чувств. Но я его еще, конечно, Милашиным подкупил. Тот до начала съемок был разогрет нечеловечески. Для него как оператора-постановщика «Повелитель ветра» был персональным вызовом. Мы начали с каких-то сложных трюков, гимблов, павильонов, у него полно спецов, большие камеры, пять мониторов – в общем, он был полностью подготовлен. Но меня поразило, что он, как пижон, поставил настоящий пюпитр, где лежал его рабочий сценарий, плюс параллельно на досках были все аниматики мира природы. Он же у нас тоже придуман досконально. Ветер, торнадо, восходы, закаты – всё имеет лица. Для операторской группы это еще было крайне важно, потому что это всё по большому счету снималось через одно окно в гондоле, через которое мы ведем зрителя. И цветовая палитра, на первый взгляд, скупая: темно-синий, стробоскоп, оранжевый, когда восходит солнце, и черный, когда опускается ночь – вот и всё! И на мой взгляд, Волошину с Милашиным и всем нашим специалистам удалось выдать невероятную картину, где, если мы еще и подумаем над сюжетом, главный антагонист же тоже не человек, а шторм, который идет за экранным Конюховым.

На этапе сценария не хотелось все-таки ввести антагониста-человека? Природа же в этом плане у нас в кино рассматривается очень редко, уж очень рискованный, с точки зрения, кстати, продюсеров, ход.

В начале мы думали об этом, да, но потом сюжетная и визуальная концепции фильма соединились, так что стало понятно, что мы можем без этого обойтись. Мы очень долго прорабатывали состояния природы – так, чтобы они попадали и в развитие главного героя, когда он, например, разговаривает с богом или прощается с семьей, – думали, как в этот момент выглядят свет и тьма вокруг. Опять же это еще один кинематографический вызов: как продержать долгую сцену с одним героем. Любой кинематографист хочет попробовать этот жанр. Достаточно вспомнить «127 часов» Дэнни Бойла, «Погребенного заживо» или «Телефонную будку». Конечно, и я, и Волошин, и Милашин все это смотрели и, когда думали о способах съемки «Повелителя ветра», то примеряли оптику, искали приемы, чтобы передать, например, видения Конюхова от нехватки кислорода – в общем, экспериментировали.

Федор Бондарчук: «Мне было чертовски страшно играть современника»

Это вам не впервой, как и Федору Конюхову. Однако в пресс-релизе про фильм из цитат Конюхова следует, что в подобные путешествия он отправляется для преодоления себя, а в ваших фигурирует, скорее, любопытство…

И жажда нового – это важное уточнение, и эта реплика на крупном плане, чему я очень рад, есть в нашем фильме. Кто-то же не знает, как утолить эту жажду, а кто-то может и вовсе ее не чувствовать. Преодоление себя для поступков, подобных тому, что совершил и продолжает совершать Конюхов, наверное, очень простая, хотя для некоторых и кинематографичная, метафора. На мой взгляд, у него действительно жажда. Мы много об этом разговаривали. Он же отчасти спорит и с богом – нет ли в этом тщеславия или гордыни? В то же время он поет гимн Господу, просит его о помощи, дабы стать творением божьим, которому разрешено совершать такие поступки, бросать такие вызовы. У него жажда проверить себя, ответить на волнующий его вопрос: «Что он видел в торнадо, в котором выжил в детстве?» А у меня жажда понять, что же видел в трехлитровой банке, в которую наливали воду и я разбавлял ее краской, чтобы создать движущиеся картинки.

Смотрите фильм «Повелитель ветра» в российских кинотеатрах.


Маша Токмашева
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