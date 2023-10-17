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Диан Сонг: «В Голливуде засилье фильмов про супергероев, а Китай предлагает более разнообразный и оригинальный контент»

интервью >>
17 октября 2023

12 октября в российские кинотеатры вышел китайский хит «Исчезнувшая в звездах», собравший в прокате на территории КНР 523 млн долларов. Главному редактору Кино-Театр.Ру Просянову Жану удалось поговорить с продюсером проекта Дианом Сонгом и обсудить образование, перспективы копродукции, нехватку триллеров, Полину Гагарину и любовь, которая всех объединяет.

Диан Сонг: «В Голливуде засилье фильмов про супергероев, а Китай предлагает более разнообразный и оригинальный контент»
фото: Arthouse / Цянь Чжунъюань и Диан Сонг

Уровень китайского массового кино за последнее десятилетие значительно вырос. В чем причина?

Очень сильно выросло количество кинотеатров в китайских городах, как следствие, больше зрителей стало ходить в кино, сборы стали выше, соответственно, теперь мы можем тратить больше на производство наших фильмов. Разумеется, выросло и качество, а за ним и запросы зрителей, которые сейчас намного более насмотрены, чем даже пять лет назад.

Второй фактор – повышение качества образования, особенно в части технических профессий. Если раньше вчерашнего студента надо было еще год подгонять под реальные рабочие задачи, то сейчас он владеет спецэффектами, технологиями AR съемки на передовом индустриальном уровне.

Какое количество кинозалов сейчас в Китае?

Китай на первом месте в мире по этому показателю, мы обошли США еще в 2016 году, сейчас у нас больше 80 тысяч залов, и эта цифра постоянно растет.

Читать рецензию на фильм «Исчезнувшая в звездах»
Какие китайские высшие учебные заведение в области кино вы бы порекомендовали?

«Пекинская киноакадемия» – это настоящая легенда, которая держит марку и задает тренды, «Центральная академия драмы» (The Central Academy of Drama) в Пекине, «Шанхайская театральная академия» (Shanghai Theatre Academy) – это три самых крупных специализированных вуза. Еще есть сильные факультеты, связанные с кино, в Пекинском университете и в Университете Цинхуа.

Ваш фильм собрал более 500 млн долларов и стал одним из самых кассовых фильмов года, в чем секрет?

Дело в самой истории, мы так лихо завернули сюжет, почти в каждой сцене переворачивается все с ног на голову, и даже сам жанр. Зритель не понимает, что ему ждать дальше, ему интересно, он подключается, это высекает эмоцию, а на следующий день он обязательно рассказывает об этом переживании близким и друзьям. Мы смогли попасть в актуальную тему, поговорить о том, что людей по-настоящему волнует, про отношения мужчины и женщины, про чувственные переживания и про те опасности, которые иногда таят в себе путешествия.

Еще, я думаю, дело в том, что давно не выходили фильмы такого жанра, было много боевиков, патриотических фильмов, комедий, любовных историй, но крепкого загадочного триллер в прокате не было уже несколько лет.

Диан Сонг: «В Голливуде засилье фильмов про супергероев, а Китай предлагает более разнообразный и оригинальный контент»
фото: Arthouse / Цянь Чжунъюань и Диан Сонг

В главных ролях у вас звезды Чжу Илун и Ни Ни, насколько сильно их влияние на общий успех?

Они действительно очень популярны, и их участие в промо-работе обеспечило повышенный интерес на старте, но кино – это игра в долгую, если история скучная, то можно потратить миллиарды на рекламу, нанимать самых дорогих актеров, но успеха вы не достигните.

Есть ли российский актер или актриса, который известен в Китае и мог бы помочь фильму собрать приличную кассу?

К сожалению, китайский зритель не знает современных российских актеров, и нужна долгая работа, чтобы эту историю запустить. Но могу сказать, что у нас популярны ваши музыкальные исполнители. Например, Полина Гагарина, она принимала участие в нашем большом музыкальном шоу. Думаю, что позвать ее на какую-нибудь роль – это очень хорошая идея.

«Исчезнувшая в звездах» — ремейк советского фильма «Ловушка для одинокого мужчины» с Николаем Караченцовым и Юрием Яковлевым, вышедшего в 1990 году. Как вы его нашли?

У нас в штате более 20 сценаристов, которые не только придумывают оригинальные истории, но и отсматривают огромное количество иностранных фильмов на тему возможности их адаптации для китайского рынка. Системность и упорство — основы нашей работы.

Смотреть онлайн Фильм «Ловушка для одинокого мужчины»
Есть ли смысл сейчас, на волне успеха, выпустить советский оригинал в китайский прокат?

Советский фильм — это в большей степени комедия, и ее будет сложно перенести на китайские реалии и соответственно правильно перевести все шутки. Мы в нашем проекте довольно сильно отошли от оригинала.

Вы сказали, что триллеры встречаются довольно редко, а какие жанры сейчас популярны в Поднебесной?

Если посмотреть на топ самых кассовых китайских фильмов, то мы в нем увидим радующее разнообразие, что, как по мне, говорит о зрелости рынка. Есть комедии, мелодрамы, фантастика, детективы, все, что угодно. Отдельно стоит патриотическое кино, мы очень гордимся нашей страной и ее историей, и фильмы на эти темы – это то, что волнует каждого китайца. Сравнивая с Голливудом, где сейчас засилье фильмов про супергероев, мы предлагаем более разнообразный и оригинальный контент.

Диан Сонг: «В Голливуде засилье фильмов про супергероев, а Китай предлагает более разнообразный и оригинальный контент»
фото: Arthouse / Цянь Чжунъюань и Диан Сонг

Вы презентовали ваш фильм на Восточном экономическом форуме, какая была реакция?

К сожалению, мы не показали там фильм, а только ознакомили аудиторию с промо-материалами, но меня очень впечатлил уровень дискуссии, мы обсуждали возможности копродукции, проката российских фильмов в Китае и китайских в России – я вижу в этом большой потенциал.

Что нужно сделать для того чтобы китайское кино нашло своего зрителя в России?

На этот вопрос нет быстрого ответа, для этого понадобится много упорного труда и времени. Главный шаг – правильный выбор дистрибьютора в России, который лучше нас понимает специфику локального рынка. Мы очень рады, что нам удалось наладить сотрудничество с компанией «Артхаус», уверен оно будет долгим и плодотворным. Помимо этого надо найти подходящих инфлюенсеров, которые помогут преодолеть существующие барьеры и донести простую мысль, что это хорошее и интересное кино. Например, мы записали российский саундтрек вместе с певицей Тосей Чайкиной.

Слушать Песню «Надежда» в исполнении Тоси Чайкиной
Планируете ли вы заниматься прокатом российского кино в КНР?

Мы наметили это направление, сейчас изучаем предложенные нам проекты, анализируем, и, надеюсь, в ближайшее время сможем объявить новости о конкретных фильмах.

Нацелены ли вы на копродукцию с Россией, и какие сюжеты могли бы быть одинаково интересны как российской, так и китайской стороне?

Мне кажется, мы вполне бы могли сделать проект о наших ученых, которые совместно решают какую-нибудь глобальную проблему, как, например, в «Загадке трех тел» по роману Ли Цысиня. В Китае высоко ценят российских изобретателей и ученых, так что это может быть интересно. Лично мне бы хотелось сделать красивую историю любви. Любовь – это, что точно сможет объединить.

«Исчезнувшая в звездах» в прокате с 12 октября.


Жан Просянов
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Диан Сонг: «В Голливуде засилье фильмов про супергероев, а Китай предлагает более разнообразный и оригинальный контент» фотографии
Диан Сонг: «В Голливуде засилье фильмов про супергероев, а Китай предлагает более разнообразный и оригинальный контент» фотографии
Диан Сонг: «В Голливуде засилье фильмов про супергероев, а Китай предлагает более разнообразный и оригинальный контент» фотографии
Диан Сонг: «В Голливуде засилье фильмов про супергероев, а Китай предлагает более разнообразный и оригинальный контент» фотографии
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