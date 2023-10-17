Диан Сонг: «В Голливуде засилье фильмов про супергероев, а Китай предлагает более разнообразный и оригинальный контент»



фото: Arthouse / Цянь Чжунъюань и Диан Сонг

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фото: Arthouse / Цянь Чжунъюань и Диан Сонг

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фото: Arthouse / Цянь Чжунъюань и Диан Сонг

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Очень сильно выросло количество кинотеатров в китайских городах, как следствие, больше зрителей стало ходить в кино, сборы стали выше, соответственно, теперь мы можем тратить больше на производство наших фильмов. Разумеется, выросло и качество, а за ним и запросы зрителей, которые сейчас намного более насмотрены, чем даже пять лет назад.Второй фактор – повышение качества образования, особенно в части технических профессий. Если раньше вчерашнего студента надо было еще год подгонять под реальные рабочие задачи, то сейчас он владеет спецэффектами, технологиями AR съемки на передовом индустриальном уровне.Китай на первом месте в мире по этому показателю, мы обошли США еще в 2016 году, сейчас у нас больше 80 тысяч залов, и эта цифра постоянно растет.«Пекинская киноакадемия» – это настоящая легенда, которая держит марку и задает тренды, «Центральная академия драмы» (The Central Academy of Drama) в Пекине, «Шанхайская театральная академия» (Shanghai Theatre Academy) – это три самых крупных специализированных вуза. Еще есть сильные факультеты, связанные с кино, в Пекинском университете и в Университете Цинхуа.Дело в самой истории, мы так лихо завернули сюжет, почти в каждой сцене переворачивается все с ног на голову, и даже сам жанр. Зритель не понимает, что ему ждать дальше, ему интересно, он подключается, это высекает эмоцию, а на следующий день он обязательно рассказывает об этом переживании близким и друзьям. Мы смогли попасть в актуальную тему, поговорить о том, что людей по-настоящему волнует, про отношения мужчины и женщины, про чувственные переживания и про те опасности, которые иногда таят в себе путешествия.Еще, я думаю, дело в том, что давно не выходили фильмы такого жанра, было много боевиков, патриотических фильмов, комедий, любовных историй, но крепкого загадочного триллер в прокате не было уже несколько лет.Они действительно очень популярны, и их участие в промо-работе обеспечило повышенный интерес на старте, но кино – это игра в долгую, если история скучная, то можно потратить миллиарды на рекламу, нанимать самых дорогих актеров, но успеха вы не достигните.К сожалению, китайский зритель не знает современных российских актеров, и нужна долгая работа, чтобы эту историю запустить. Но могу сказать, что у нас популярны ваши музыкальные исполнители. Например, Полина Гагарина, она принимала участие в нашем большом музыкальном шоу. Думаю, что позвать ее на какую-нибудь роль – это очень хорошая идея.У нас в штате более 20 сценаристов, которые не только придумывают оригинальные истории, но и отсматривают огромное количество иностранных фильмов на тему возможности их адаптации для китайского рынка. Системность и упорство — основы нашей работы.Советский фильм — это в большей степени комедия, и ее будет сложно перенести на китайские реалии и соответственно правильно перевести все шутки. Мы в нашем проекте довольно сильно отошли от оригинала.Если посмотреть на топ самых кассовых китайских фильмов, то мы в нем увидим радующее разнообразие, что, как по мне, говорит о зрелости рынка. Есть комедии, мелодрамы, фантастика, детективы, все, что угодно. Отдельно стоит патриотическое кино, мы очень гордимся нашей страной и ее историей, и фильмы на эти темы – это то, что волнует каждого китайца. Сравнивая с Голливудом, где сейчас засилье фильмов про супергероев, мы предлагаем более разнообразный и оригинальный контент.К сожалению, мы не показали там фильм, а только ознакомили аудиторию с промо-материалами, но меня очень впечатлил уровень дискуссии, мы обсуждали возможности копродукции, проката российских фильмов в Китае и китайских в России – я вижу в этом большой потенциал.На этот вопрос нет быстрого ответа, для этого понадобится много упорного труда и времени. Главный шаг – правильный выбор дистрибьютора в России, который лучше нас понимает специфику локального рынка. Мы очень рады, что нам удалось наладить сотрудничество с компанией «Артхаус», уверен оно будет долгим и плодотворным. Помимо этого надо найти подходящих инфлюенсеров, которые помогут преодолеть существующие барьеры и донести простую мысль, что это хорошее и интересное кино. Например, мы записали российский саундтрек вместе с певицей Тосей Чайкиной.Мы наметили это направление, сейчас изучаем предложенные нам проекты, анализируем, и, надеюсь, в ближайшее время сможем объявить новости о конкретных фильмах.Мне кажется, мы вполне бы могли сделать проект о наших ученых, которые совместно решают какую-нибудь глобальную проблему, как, например, впо роману Ли Цысиня. В Китае высоко ценят российских изобретателей и ученых, так что это может быть интересно. Лично мне бы хотелось сделать красивую историю любви. Любовь – это, что точно сможет объединить.