Илья Маланин: «В детстве мы всегда думаем, что мир крутится вокруг нас, а с возрастом понимаем, что это не так»



фото: "Теория больших денег"/пресс-служба Иви



фото: "Теория больших денег"/пресс-служба Иви



фото: "Теория больших денег"/пресс-служба Иви



фото: "Теория больших денег"/пресс-служба Иви



фото: "Теория больших денег"/пресс-служба Иви

С детства меня больше вело к точным наукам и лучше давались математика, алгебра, геометрия, экономика и подобные школьные предметы. С гуманитарными у меня в целом было хорошо, я все на «пять» сдавал, но не было к ним какой-то тяги и, наверное, большого интереса. Но по итогу я поступил в гуманитарный вуз, и все поменялось.Наверное, когда ты уже выбираешь профессию, то начинаешь углубляться в то, что увеличивает твои скиллы и направления. Мои однокурсники, кстати, были больше подкованы в гуманитарных предметах, так что мне приходилось их догонять.Или пошел в нефтянку, да! Мне вполне комфортно в своей профессии, тем более кино — большая индустрия, где можно по-разному себя раскрывать и необязательно быть только артистом. Я очень люблю кино, хотя работаю еще и в театре, правда, в последнее время реже, так как больше времени отдаю именно кино.На самом деле, это случайность. Действительно и в моих режиссерских работах, которые пока никто не видел, есть элемент, как модно сейчас говорить, инклюзии, но ни в одном из этих проектов именно упора на нее нет. Не было задачи выдать какие-то медицинские диагнозы и особенно заставить зрителей пожалеть человека — мол, посмотрите, какой он. В целом это просто какая-то особенность, которая, как и в «Теории больших денег», разворачивается в сторону суперсилы, как к этому, наверное, и следует относиться — то есть повернуть проблемы к себе и сделать из них плюсы. Нельзя говорить, что я плотно сижу на теме инклюзии, просто так получается, что проекты, с которыми я столкнулся за последние 2-3 года, отчасти ее затрагивают. И если проект интересен, то почему бы на эту тему и не поговорить.С такими диагнозами нет каких-то конкретных стилей поведения. Есть разные стадии, всё сильно зависит от самого человека, и у каждого синдром проявляется по-разному. Я с этим сталкивался и как режиссер, когда снимал ребят с синдромом Дауна — они все совершенно разные люди и по-разному ощущают себя в этом мире. У синдрома Саванта тоже есть разные стадии — он может быть почти незаметным для других людей, поэтому здесь нужно было тоже не спекулировать на теме, а сделать так, что да, у него есть особенности социализации, что сказывается на людях, которые его окружают, и он думает, что это его плюс, но, как расскажет сериал, приходит к несколько иному выводу. Мы делали упор, скорее, на том, как Нефедов взаимодействует с другими людьми, насколько он включается в разговор с собеседником, долго или нет смотрит в глаза, хотели нюансами намекнуть на его диагноз, а не играть в лоб какую-то болезнь.Он идет навстречу эмпатии, так как он до определенного времени максимально не понимает, что это такое, или даже не хочет понимать, считает бесполезным просто хорошее отношение к другому человеку и тем более совершение каких-то поступков из-за такого хорошего отношения. Но невозможно рассчитать свою траекторию, делая только то, что нужно тебе, не взирая на чувства людей вокруг.Мне хочется думать, что идет в плюс. И надеюсь, что и он сам приходит к такому же мнению. А суперсила от него не уйдет. То, что дал ему синдром Саванта, что он был сфокусирован только на себе и очень много занимался точными науками, математикой, статистикой, вряд ли от него куда-то уйдет. Следующий его этап — становление, когда он должен понять, что он уже взрослый мальчик, и он не один. В детстве мы всегда думаем, что мир крутится исключительно вокруг нас, а с возрастом понимаем, что это не так.Они были постоянно, но я видел траекторию его пути, и мне нужно было разложить ее по пунктам, понять, как герой меняется из серии в серию, какой он в точке А и какой в финале. Я видел, что в нем меняется достаточно много и поэтому особых проблем при разработке героя не возникало. Почему мне он все равно был симпатичен, даже если поступал, как нам кажется, не всегда хорошо? У него просто холодный расчет – он не плохой и не хороший, он думает, что нужно сделать, куда пойти, что совершить, чтобы получить это. У него нет задачи обидеть кого-то или получить власть, так что он не может быть антигероем в принципе.Понимание судьбы того же Нефедова до событий, с которых начинается сериал, было не нужно, нет там какой-то радикальной точки, его детство могло быть точно таким же, как у большинства зрителей. В этой истории интереснее рассмотреть его нынешний путь — как если бы я встретился на улице с Михаилом Нефедовым и прожил эти восемь серий с ним.Нет, ставки большого интереса у меня не вызывают, я в них смысла не вижу. Но и у Нефедова это же не вопрос азарта. Он воспринимает ставки как честное действие, которое можно рассчитать и при уровне IQ, которым он кичится, и соответственно математически точных расчетах, он получит деньги быстро и, что немаловажно, легально, так как спортивные ставки разрешены. Вопрос лишь в том, можно ли это все провернуть исключительно благодаря невероятным знаниям.Согласен, да. Он же почему еще мало социализирован? Потому что в какой-то момент, как мне кажется, ему просто становилось скучно с людьми, и он не смог найти такого же человека, как он сам, с которым можно было бы что-то обсудить на одном уровне, поэтому ему хорошо только с собой. Хотя такой диалог двух Нефедовых, наверное, очень странно бы звучал для обычного человека.Конечно, быстро время летит, и ты становишься 30-летним, а рядом с тобой работают 20-летние ребята. Нефедов — молодой профессор, он очень быстро окончил школу, университет, магистратуру, и явно не общался со сверстниками, поэтому студентов он, несмотря на свой возраст, воспринимает как еще малообразованных учеников. И, конечно, мне приходилось выстраивать дистанцию — и между собой самим и Нефедовым, и между Нефедовым и его экранными студентами. И у меня сложилось ощущение, хотя, может, я сам себя так настроил, плюс еще учил много текста, который бесконечно произношу в кадре, что дистанция и у меня с ребятами-актерами появилась. Я все-таки постарше их, у меня уже ребенок есть и какое-то другое понимание процесса, нежели у ребят, которые год-два назад выпустились из института. Дистанция небольшая, но она действительно была и помогала воплощать на экране отношения Нефедова со студентами.Конечно, нет! Я в этом смысле суперпослушный артист, потому что я снимаю как режиссер и понимаю проблемы, когда артист начинает чувствовать себя заслуженным.Отчасти да. Теперь мне больше нужен контакт с режиссером, хотя раньше я мог по-своему что-то делать. В работе я достаточно покладистый артист, но хочу понимать, что делает режиссер. И как только я понимаю, какой дорогой он меня ведет, то я уже выдыхаю и мы работаем в тандеме. Актер же только часть фильма, очень важная и стоит впереди, является лицом проекта, но все-таки часть, которая работает над подготовкой к своей роли и непосредственно на съемочной площадке. Это некая вершина айсберга, которая видна, но всё, что под водой, — оно огромное, сложное, там работают сотни человек, и это трудно, но понимание этого дает мне другое существование как артиста. Не все артисты знают об этом, и не думаю, что должны знать, но в моем случае это так.Сейчас да, пока я не вижу такой силы, чтобы я мог легко чувствовать себя в режиссерском кресле и отдавать себя чему-то еще.Мне нравится, что есть переключение, это дает мне возможность не слишком уставать. Сейчас у меня этап режиссуры, хотя это уже не новое и длится несколько лет, я чувствую, что еще учусь этой профессии, мне есть куда в ней расти. Как, кстати, и в актерской — тут тоже еще многое не сделано. Получается, что я давно уже не снимался — «Теория больших денег» как раз была последним актерским проектом, мы закончили ее в декабре, а потом я ушел снимать свой фильм. Но сейчас уже что-то начинает дергаться и думаю, не пойти ли опять посниматься в чужих проектах.Как актер я могу довериться, например, только сценарию, или пойти за режиссером. У меня больше диапазон выбора, я могу позволить себе больше рисковать. А как режиссеру мне хочется всё, что будет происходить до съемок, на площадке, на пост-продакшне, знать досконально, потому что ответственность за весь проект буду нести я. Как артист финальную ответственность за весь продукт, а не только за свою роль, я нести не могу, поэтому чаще и иду за создателями. Если режиссер, сценарист или продюсеры убедят меня, что получится хорошо, я им доверюсь.Физиком.Лириком.