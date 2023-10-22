Дмитрий Высоцкий: «У нас уже три поколения Карамельки»

В онлайн-кинотеатре Кинопоиск и на каналах СТС и СТС Kids продолжается показ пятого сезона одного из самых популярных анимационных сериалов «Три кота» – про приключения Коржика, Карамельки и Компота. Сериал выходит с 2015 года и за это время стал успешным не только в России, но и в зарубежных странах, а также обзавелся полнометражным мультфильмом «Три кота и море приключений». Мы поговорили с создателем сериала Дмитрием Высоцким о секрете популярности «Трех котов», коммерческой анимации, втором сезоне его нового проекта «Отель у овечек», который выйдет 27 октября, и авторском полном метре «Мусор» (Tied Up), создаваемом вместе с режиссером Константином Бронзитом.
фото: Дмитрий Высоцкий/пресс-служба "Студии Метрафильмс"
Считаете ли вы себя успешным режиссером анимационного кино?
Давайте шкалу определим, что мы вкладываем в это понятие.
Так это самое интересное – как сегодня в России можно определить успех производителя анимационного кино?
Для любого, мне кажется, успех определяется простым лакмусом – если задумал что-то сделать и тебе это удалось, мечта реализовалась, то это значит успех. Мы сюда не включаем коммерческую составляющую или что-то еще, а просто реализацию задуманного, потому что это как раз происходит реже всего. Очень много людей, которые умеют выдумывать, но не проходят длинную дистанцию до реализации своей идеи. Поэтому то, что «Три кота» много лет существуют процентов на 80 таковыми, какими задумывались, думаю, это успех.
До «Трех котов» у вас был «Котополис», сделанный в совершенно другой стилистике. Так всё зарифмовалось или эти проекты никак не связаны друг с другом?
«Котополис» действительно возник раньше. Мой друг, художник и сценарист Андрей Сикорский тогда рисовал котов, как бешеный, причем в разных изобразительных стилистиках – кубические, пуантилистские и так далее. Таким образом он сублимировал потерю собственного кота, который был отдан друзьям на дачу и там потерялся. Андрюша очень переживал и в такой форме выливалась его грусть. Параллельно он еще делал открытки, которые назывались «Коты кошмарной красоты», и все коты там, кстати, были на букву «К»: кот Кавардак, кот Керогаз, кот Кусок, кот Кабан. Их накопилось довольно много и пришла в голову мысль, что можно из них сделать персонажей – так дорога вывела к «Котополису». Это некий остров из мусора, потому что коты живут часто на помойках, и все эти ребята там находятся. Андрюша написал короткую притчу, которую мы потом превратили в сценарий «Чудесный дар», когда какому-то болвану в голову попал математический дар, и ничего хорошего из этого не вышло. Получилась довольно тяжеловесная по производству история, большая по формату, не очень правильно выстроенная с точки зрения того, как из этого делать сериал. И не очень ясна была аудитория – для маленьких это фильм, для не очень, можно ли драться героям, все-таки там были боксерские соревнования. В общем, многих вещей мы тогда не учли и получился, с одной стороны, яркий продукт, с другой – не очень применимый. Так что ни во что это не вылилось. А потом мне пришла в голову мысль, что надо всё упрощать – до степени детской байки. И изобразительно, и сюжетно, и ничего не будет потеряно, если сюжеты будут в себе нести что-то помимо просто приключений. И опять же возникла мысль по поводу Андрюши, потому что его мейл на тот момент назывался «трикота-собака-точка-ру». И я говорю: «Андрюша, давай так и назовем сериал!» Сразу было понятно, что это должны быть дети, семейка, где главная девочка, и имена на К – Коржик, Карамелька и Компот. Причем сначала Коржика звали Клик, потому что он шебутной, как клик мышки, но потом в дело включились редакторы. Попросили, во-первых, одеть на героев штаны, они у нас были без них, а во-вторых, все-таки выравнять по логике их имена. И все получили имена в рамках кулинарной тематики, тем более что их папа работает на кондитерской фабрике.
Но папу с мамой же никак не зовут?
Ну почему? Их зовут Котя и Кисуля.
фото: "Три кота и море приключений"
Папа трех котов работает на кондитерской фабрике, хотя у нас часто даже в игровом кино на профессии внимания не обращают. Насколько профессия героев, развитие их характеров важны для анимации, даже если работаешь на детскую аудиторию?
Профессия – это еще не характер, но это хорошее обстоятельство для того, чтобы характер раскрылся. А характеры, конечно, продумывались в самом начале. Было ясно, что Коржик – неугомонный мальчик, которого надо все время останавливать: «Подожди, подумай сначала, потом будешь делать!» Компот спокойный, постарше, немного тормозной и осторожный. А Карамелька всегда знает, что надо делать и всеми руководит. По большому счету это как Гермиона, Рон и Гарри Поттер. Для папы мы придумали характер простого, мягкого, доброго мужика, который легко воспринимает мамину критику. Некоторые даже думают, что он туповат и нас поругивают в комментариях, что папа такой рохля. Но в своей области он силен, а на какие-то вещи просто не обращает внимания. Так что, если покопаться, каждому присущи особенные, человеческие черты, а раскрываются они через обстоятельства, которые связаны либо с работой, либо с общением, либо с приключениями, в которые они попадают.
Мир второстепенных персонажей тоже очень большой. Как они появляются во вселенной «Трех котов»?
Поначалу они тоже появлялись исходя из того, где был пробел по шкале архетипов. Поэтому возникла Горчица, которая всем недовольна. В каждом классе и в каждой группе детского сада или института есть набор психологических архетипов, которые везде повторяются, и ты их узнаешь в другом коллективе. Вот они у нас такие и есть. Человек, который всегда ворчит, человек, который сомневается, люди, которые неадекватно себя оценивают – например, зануды, которые хотят быть клоунами. Мы для всех подсматривали характер, который часто встречается и который будет узнаваем. И в основном второстепенные герои отвечают этой задаче.
фото: "Три кота"
Насколько важно режиссеру анимации быть не только насмотренным в плане кино, но и в каком-то смысле являться психологом?
Любой человек, который хочет что-то сделать в искусстве, должен быть насмотренным – и игровым кино, и документальным, и старым, и новым, и авангардным, чтобы не вариться в компоте собственного маленького мирка и понимать, что вокруг происходит. Быть психологом неплохо, но не думаю, что этому можно обучить. Здесь, скорее, действует штука сродни эмпатии, которая либо есть с рождения, либо нет. Ей можно научиться только если иметь опыт общения. Поэтому сидеть взаперти в своей келье художнику вредно, надо выходить в мир и почаще сталкиваться с реальными людьми.
У «Трех котов» уже много сезонов, серий и есть даже полный метр. Ожидали ли вы такой успех и испытывали ли вы за это время творческий кризис – как дальше развивать персонажей?
Мне кто-то задал вопрос, причем когда шел только первый сезон: «А тебе не надоело?» А сезон – это 52 серии, и тогда было сделано серий 35. И вот кто-то спросил, как это делать 35 мультфильмов про одних и тех же персонажей. На самом деле если правильно распределять свои нейроны – как отдельную группу мышц, которая работает на конкретную задачу, – это не мешает остальным отделам головного мозга, может быть, даже чем-то их подпитывает. То есть это такая комнатка на чердаке, которая открывается, когда надо, и закрывается, когда надо. Там все на местах, как у мистера Шерлока Холмса, все в полном порядке. И если не забивать эту комнатку множеством других проектов, а держать их в других «помещениях», то можно прекрасно делать авторское кино и параллельно делать сериалы, одно другому мешать не будет. Проще говоря, стоит научиться переключаться. Бывает ли кризис? Да, конечно, он сплошь и рядом случается , просто к нему надо спокойно относиться – как к сезонному насморку. Всегда есть тысяча способов решить любую по сложности сценарную задачу, а кризис в основном касается сценарной области, потому что всё разыграть в кадре – это вопрос техники или опыта, – а вот сценарная составляющая чаще всего упирается в тупики, потому что человек исписывается, теряет эту дверь возможностей, про что делали, про что не делали. Я думаю, мы переживали их много раз и наверняка по некоторым сериям это видно. Скорее всего, они неровные, но, думаю, и нет такого сериала, который идеально ровный, тем более если за сериал взялись люди, не имеющие такого индустриального опыта, как есть у студий, делающих сериалы десятки лет. Мы все, как ни странно, до сих пор первопроходцы и учимся на своих ошибках.
фото: Дмитрий Высоцкий и Андрей Сикорский/пресс-служба "Студии Метрафильмс"
Полный метр «Три кота и море приключений» был вашим решением или скорее продюсерским? И насколько сложно было над ним работать с учетом успеха сериала?
Идея вынашивалась и каналом СТС, и «Cтудией Метрафильмс», которая и является многолетним и неизменным производителем сериала. Но у меня были сомнения на ее счет, потому что из той изобразительной условности, простоты и способа рассказа истории, как у нас в сериале, – а он у нас по структуре и изображению элементарный, как «Свинка Пеппа», с которой нас часто сравнивают, – выжать что-то другого хронометража довольно сложно. Не говоря уже о том, что зрителю будет комфортно смотреть на упрощенное изображение на большом экране примерно пять минут, а выдержать час – уже не очень. Это все надо было продумать. Но в какой-то момент СТС и Метрафильмс решили рискнуть и мы начали писать сценарий полного метра. Существует мнение, что можно взять несколько сюжетов для коротких серий, скомбинировать из них некую последовательность, и получится полнометражный фильм. Это не так. Получится просто салат из отдельных историй. Мы сразу решили, что так делать не будем, и придумывали историю, которая будет держать зрителя от начала до конца. Конечно, это было непросто, потому что нам пришлось усложнить и драматургию, и изображение героев, и способ их существования в кадре, и саму анимацию до такой степени, чтобы она не была элементарно сериальной, а смотрелась на большом экране. Но нельзя было и переусложнить, все-таки возрастная аудитория должна оставаться той же.
Наверное, и уровень ответственности больше. Часто же бывает, что полный метр воспринимается как финальная точка, а у вас после него сериал не перестал существовать.
И такие опасения тоже были: вдруг полный метр пройдет не очень успешно и это скажется на сериале. Но в итоге фильм хорошо сработал в прокате, несмотря на лето, и мы продолжили сериал, да и ко второму полному метру подошли.
Творческую группу как-то перезарядил этот опыт?
Скорее, и перезарядил, и измучил. Любой большой проект высасывает силы. Как бы мы ни говорили, что можно наладить производство и все будут работать с выходными, так не получается, и все под конец не спят ночами. Но любовь к своему делу сильнее, чем всякие неприятности, так что большинство людей из нашей классной команды остались на проекте.
фото: "Три кота и море приключений"
Озвучивают «Трех котов» дети. Как часто они меняются? И насколько принципиально вам было, чтобы озвучивали именно дети?
Дети растут быстро, да, а еще иногда у них выпадают зубы, и микрофон это мгновенно фиксирует. Принципиально, потому что обаяние ребенка, который хорошо работает перед микрофоном, с которым хорошо работает звукорежиссер, конечно, дает фору тому варианту, когда кто-то имитирует детский голос. К тому же у нас слишком много персонажей – просто не наберется столько талантливых актрис, которые будут работать под ребенка и при этом совершенно по-разному. Поэтому было принято решение записывать детей. Например, нашей первой Карамельке на момент проб было около четырех лет! Причем это Саша Глушинская – дочь нашего замечательного звукорежиссера Станислава Глушинского. Мы устраивали большой кастинг, но оказалось, что именно она подходит для этой роли и по темпераменту, и по тембру голоса. Потом она выросла и к третьему сезону и полному метру уже была другая девочка – София Гогитидзе. А сейчас и она выросла, и ее заменила вторая дочка Станислава Глушинского – Нюся, которая звучит так же, как ее сестра много лет назад. Так что у нас уже три поколения Карамельки.
То есть чтобы начать озвучивать мультфильмы будучи ребенком нужно родиться в семье звукорежиссера? А звукорежиссер должен быть желательно многодетным.
Еще и таким неповторимым звукорежиссером, как Стасик Глушинский. Но вообще, как правило, дети, которые варятся в актерской, театральной, звукозаписывающей среде, уже нахватаны и имеют ту степень свободы, когда им нестрашно существовать перед микрофоном. Они видят, как это делают мама или папа. В общем, это действительно часто срабатывает. Киношные династии – это не просто протекция кого-то, когда папа сказал, возьми моего сына или дочку. В проекты попадают только действительно очень талантливые дети. А Коржик у нас, кстати, – настоящий сын Михаила Хрусталева, который озвучивает папу-кота, а вот Миша Новодворцев, который озвучивал Компота в первом актерском составе, – мальчик, никакого отношения к театру или кино не имеющий, но совершенно гениальный. Он пришел на пробы, чудесно прочитал какие-то стихи, мгновенно вжился в своего персонажа и предложил свои собственные актерские вариации, работая перед микрофоном. Такое бывает крайне редко.
Вы же сами озвучиваете мультфильмы, причем не только свои – конь Юлий, например, говорит вашим голосом. Вы к этому относитесь как к хобби, источнику заработка, творчеству?
Конь Юлий – это чисто ради радости. Как и все остальные проходящие персонажи, которых я где-то озвучиваю. Никакой это не заработок, потому что это не постоянная моя деятельность. Просто пришел, покричал конем и получил большое удовольствие!
фото: "Конь Юлий и большие скачки"
Когда озвучиваете персонажей в чужих фильмах, не хочется дать советы режиссеры? Условно позвонить Константину Бронзиту и сказать: «Ну, эта часть уже не задалась!»
Бронзит сам все прекрасно знает. Кроме того, существует актерская этика, о которой еще Станиславский писал. Если ты в позиции актера – занимайся актерским ремеслом, слушай, что тебе говорит режиссер и не навязывай ему свое мнение. И мне кажется, нужно придерживаться этого правила, не зря оно придумано.
С Бронзитом вы как раз когда-то начинали с мультфильмом «Уборная история – любовная история», сейчас вы вместе работаете над полным метром «Мусор», кстати, и про «Котополис», когда вы говорили, тоже начали с «мусорной» истории. Это у вас сквозная тема?
Когда б вы знали из какого сора растут цветы (смеется). Это случайность, хотя, с другой стороны, нет, конечно, мы жонглируем в своей голове тем, что там есть, и оно оттуда никуда не девается, какие-то формы новые приобретает. «Мусор» был придуман лет 20 назад. Косте тогда казалось, что есть кризис идей для полных метров. Он мне написал, давай выдумаем что-то такое, про что еще не делали как минимум в России. Я в тот момент ехал мимо помойки и подумал, что про это и можно сделать фильм. Пока добрался до дома, у меня сложилась практически вся история. Я сразу набил синопсис, который занимал страницу и он, по большому счету, был ровно про то, про что сейчас делается кино. Разве что отличались некоторые герои. Бронзит лишь спросил, только что я это придумал или у меня была старая заготовка? Я признался, что вот, по пути домой. Это было лишнее подтверждение того, что идея скорее всего удачная. Потому что если долго вымучиваешь что-то еще на этапе замысла, то, скорее всего, и сам проект получится замученным. А здесь все прям как-то само сложилось. Одо цеплялось за другое. Не было только финала и некоторых сюжетных решений внутри. Несколько раз мы показывали сценарную заявку разным хорошим продюсерам, но нам говорили, что на кино про мусор, зритель не пойдет. Тогда мы, чтобы идея не пропадала, написали длиннющий сценарий, который в итоге показали Артему Васильеву, генеральному продюсеру «Студии Метрафильмс», одному из сильнейших в киноиндустрии. Ему идея понравилась, но он сразу сказал, что надо безжалостно резать. И еще примерно год мы резали, перепридумывали и переписывали. Но как говорят хорошие сценаристы – сценарии не пишутся, а переписываются. Вот он и переписывался порядка 70 раз.
фото: "Мусор"/"Студия Метрафильмс"
Сейчас фильм уже готов?
Фильм в производстве – он очень сложный и трудоемкий, это далеко не «Три кота». У нас шесть главных героев, которые проходят свой мусорный путь, и несколько десятков второстепенных героев, с которыми главные встречаются в самых разных локациях. Это не считая многочисленных массовок. Мы работаем в партнерстве с канадской студией Lakeside Animation Studio, которая взяла на себя немалую часть работы по художественной части. И несмотря на то, что фильм заявлен, как «авторская анимация», нам все равно приходится учитывать законы международного кинотеатрального проката и не забывать о необходимости коммерческого успеха фильма. Мы не должны забывать, что в итоге от нас ждут фильм для семейной аудитории. И приходится очень тщательно следить за уровнем и градусом юмора, за соблюдением общепринятых для таких фильмов этических норм и так далее. Но это даже интересно – протанцевать в определенных рамках, когда ты не переходишь границ дозволенного, но умудряешься сказать все, что хотел.
Почему, на ваш взгляд, в России не очень много взрослой анимации?
Помните, был такой канал 2х2, который как раз хотел занять эту нишу? Они не только показывали зарубежные хиты, но и пытались запускать свои. Самый известный и блестящий из которых «Атомный лес» Леши Лебедева. Мы тоже разрабатывали проект для 2х2 и были на грани запуска, но не срослось. Почему в России не развивалась взрослая анимация? Да просто не было что называется привычки и рынка – люди спокойно смотрели «Симпсонов» и не думали, что нужно делать что-то свое. Плюс есть еще один нюанс – насколько я понимаю, в виде лицензионных продуктов и мерчендайза лучше продаются товары по мотивам детских сериалов. Это гораздо более предсказуемая коммерческая схема, чем взаимодействие со взрослыми проектами, в коммерческий потенциал которых тогда не очень верили. Телеканалы просто не хотели тратить деньги на взрослую анимацию. Сейчас изменился способ проката фильмов и сериалов, появились стриминги, Интернет платформы, которые в этом плане сильнее телевидения, так что, думаю, и взрослых сериалов будет появляться больше. Хотя для взрослых проектов нужны и взрослые сценарные мозги. Нужны люди, умеющие писать глубокие, тонкие, но при этом остроумные и захватывающие истории. Таких сценаристов очень немного и в сфере игровых сериалов, и в сфере анимационных. Но с этим проблема везде, не только в России.
Вернемся к детям – в одном из ваших интервью они задавали вам вопросы про «Трех котов» и даже предлагали какие-то идеи. Вы используете эти предложения затем в сериале?
По каким-то идеям от зрителей пару раз даже написали сценарии, да. А если про вопросы говорить, то из того, что доходит до меня, чаще всего интересуются, почему бабушка котят живет одна, и где ее дедушка. Или почему дедушка живет на Маяке один, и где его бабушка. И от этого тоже есть повод оттолкнуться и открыть дополнительную сюжетную дверь. Такие двери у нас подготовлены, петли смазаны, можно идти в этом направлении.
фото: "Отель у овечек"
Скоро на СТС выходит второй сезон вашего нового проекта «Отель у овечек». Как он появился и не будут ли они теперь соревноваться за популярность с «Тремя котами»?
Про соревнования вопрос не ко мне. А запрос на новый сериал поступил как раз от канала СТС. Им нужен был проект примерно для той же аудитории, что и у «Трех котов». И если «Коты» когда-то закончатся – а все когда-то заканчивается – этот новый сериал подхватил бы эстафету. В общем, задача стояла такая: главными героями снова должны быть дети (зверята), в сериале должен быть некий животный мир с узнаваемыми человеческими взаимоотношениями, и проект должен легко тиражироваться довольно долгое время. Так что некий отель, в который постоянно приезжает кто-то новый, – как раз хорошая модель для реализации подобных задач. Мы долго выбирали, кто же будет главными героями новой истории, метались между семьей овечек и собак, в какой то момент наш отель даже назывался «Собачье сердце». Но за некоторое время до этого в нашем производстве уже был запущен тизер с овечками на экране. И к счастью, люди, принимающие решения посмотрели наш тизер и сказали: «Овечки-то, оказывается, симпатичные». Так что в тот момент наглядный пример сработал лучше, чем описание или статичная картинка –овечки себя отстояли. Как говорил Стив Джобс — люди чаще всего не знают, чего хотят, пока ты не покажешь им это.
Какое будущее у «Трех котов» как у проекта и как персонажей?
Не знаю и знать не хочу! Это все равно что спросить у меня: «Как думаешь, сколько тебе осталось?». Пускай они существуюти кричат «миу-миу» сколько им опущено, а мы просто будем всеми силами стараться, чтобы это было сделано достойно и радостно.
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