Светлана Камынина: «Я долго искала занятие по душе»

В российский прокат выходит комедия «Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя» режиссера Владимира Зинкевича. Это продолжение прошлогоднего криминального ромкома, ставшего некой вариацией на вечный шекспировский сюжет про Ромео и Джульетту – только в «Добро пожаловать в семью» возлюбленными стали сын областной прокурорши Надежды Кузьминой – Саша – и дочка главаря ОПГ Леонида Бойцова Мира. К продолжению Саша и Мира, которых играют молодые актеры Вячеслав Морозов и Кристина Вайнас, счастливо воссоединились, однако их родители по-прежнему находятся по разные стороны баррикад, особенно когда в их дела вмешивается итальянская мафия. Если доморощенного крестного отца в фильме сыграл Владимир Сычев, то роль матери-прокурорши досталась Светлане Камыниной, с которой мы и поговорили о ее «законодательнице» семьи Надежде, гангстерских комедиях, Шекспире, Челябинске и коучинге, который она успешно совмещает с актерской профессией.
фото: пресс-служба компании Arna Media
Перед знакомством с режиссером Владимиром Зинкевичем видели ли вы его предыдущий, довольно пугающий наркохоррор «Спайс Бойз»?
С Владимиром я познакомилась за несколько дней до съемок «Добро пожаловать в семью» в Минске, меня утвердили на роль Надежды без проб, за что благодарю продюсеров и режиссера. А фильм «Спайс Бойз» выходил в прокат буквально во время съемок нашей картины, если я не ошибаюсь, так что я его до этого не смотрела и работы Владимира практически не знала.
Получается, в «Добро пожаловать в семью» вас привлек жанр гангстерской комедии, да еще и с Шекспиром?
Гангстерская комедия звучит довольно привлекательно – согласитесь, у нас таких немного.
Вы правы, взаимоотношения семей влюбленных схожи с семьями из «Ромео и Джульетты», очевидное сходство играло в плюс и дало немало вдохновения «при исполнении».
Когда вы соглашались на участие в первом фильме, знали ли вы, что у него будет продолжение? Более того, по сиквелу, кажется, что и третий фильм не за горами. Если это так, то готовы ли вы сыграть и в нем?
Честно говоря, не знала и была приятно удивлена что готовится продолжение, чему, видимо, в больше мере поспособствовал довольно успешный прокат первой картины. По поводу третьего фильма без предварительного ознакомления со сценарием ничего сказать не могу.
фото: пресс-служба компании Arna Media
Первый фильм, мне кажется, именно вашу героиню выводил на первый план, а во втором, отдающем дань уважения «Крестному отцу», получается во многом чисто мужская интернациональная разборка. Не смущало ли вас, что в сиквеле у вашей героини меньше экранного времени и принимали ли вы участие в разработке своей героини?
Нет, не смущает, я редко обсуждаю сценарий с создателями. Решили рассказать такую историю – пожалуйста. В разработке сцен участия не принимала, а вот в разработке образа прокурора – да.
Можно ли вашу Надежду назвать в каком-то смысле совестью этой большой семьи? Или она этакая Родина-мать?
Я думаю, уместнее назвать ее «законодательницей» этой семьи, вообще Надежде, как и любой женщине, занимающей ответственный и руководящий пост, довольно сложно в плане создания и сохранения семьи, «хранительницы очага» из нее явно не вышло. Честность и принципиальность Надежды с лихвой компенсируются противоположными качествами Леонида, так что баланс тут соблюден.
В «Поваре из Неаполя» одного из второстепенных героев почти в самом начале фильма отправляют в качестве наказания в «санаторий» и на экране появляется указатель «Челябинск». Не было ли вам обидно за ваш, как я понимаю, почти родной город, который тут символизирует чуть ли не место ссылки?
В Челябинске я прожила полтора года, в глубоком детстве, города совсем не помню. А как шутка по-моему это забавно.
фото: пресс-служба компании Arna Media
Судя по вашим недавним проектам, вы стараетесь расширить свой актерский диапазон и играть не только, как чаще получалось раньше, в комедиях, но и в драмах, и трагикомедиях. По каким критериям вы выбираете роли в кино? Какой особенно гордитесь? И каких женских образов вам не хватает?
Не то чтобы горжусь, но есть одна роль в сериале, который, к сожалению, не выходит третий год, но я очень надеюсь что одна из платформ его покажет. Это четырехсерийный проект «Мужской клуб». Мои критерии при выборе ролей сводятся к нескольким параметрам: режиссер, чья фигура иногда играет ключевую роль, и сама роль, героиня – есть ли сама роль - есть ли что-то интересное, что я смогу развить и показать в ней? А в российском кино мне сейчас не хватает образов женщин среднего возраста. Сейчас все главные герои – это молодые люди, а актерам и актрисам моего возраста отводится второстепенная роль мам и пап.
Помимо актерской профессии вы уже больше года работает карьерным коучем. Почему вы решили этим заняться и какая из профессий вас сейчас занимает больше?
Я не могу сказать про себя, что я целиком и полностью реализовываюсь в актерской профессии, поэтому неудовлетворенность всегда подталкивает меня на поиски. Я долго искала занятие по душе (это главный критерий), которое приносило мне столько же удовлетворения сколько и актерская работа, им и стал коучинг. Мне как актрисе всю жизнь приходилось сталкиваться с разбором действий и мотиваций моих персонажей. Мне всегда интересны люди, точнее что у них в голове. Я всю жизнь любила задавать вопросы, а это и есть главный инструмент коуча, правильный и эффективный вопрос. Я как коуч «вношу ясность», помогаю разобраться с хаосом мыслей, убеждений и противоречий. Мой девиз: «Я ваш мыслительный партнер в построении будущего». Ко мне обращаются люди совершенно разных профессий, немало среди них и актеров, конечно. Работа коуча хороша тем, что я занимаюсь ею в свободное от актерской профессии время, так что мне удается совмещать оба моих любимых занятия.
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