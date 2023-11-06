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Ксения Корнева: «Юмор или смешной, или нет, а делить его на мужской и женский я бы не стала»

интервью >>
6 ноября 2023

На канале СТС 7 ноября начинается показ комедийного сериала «Мама будет против» про знаменитую семейку из шоу «Уральские пельмени» – отца-генерала в исполнении Сергея Ершова, властную мать Тамару Игоревну, которую играет Дмитрий Брекоткин, и их незамужнюю дочь Наталью, в роли которой на протяжении многих лет выступает Ксения Корнева. Мы поговорили с ней об отличиях работы на сцене и съемочной площадке, палитре женских юмористических образов и любви к артхаусу и детективным сериалам.

Ксения Корнева: «Юмор или смешной, или нет, а делить его на мужской и женский я бы не стала»
фото: Личный архив/фотограф - Андрей Зуев

«Мама будет против» – первый сериал «Уральских пельменей». Как вы отреагировали на идею снять такой проект?

Эта идея витала в воздухе очень давно, так как наши номера про эту семейку были и есть очень популярны, и зрители не раз просили снять про них сериал. Наконец авторы собрались с силами, и мы сделали эту историю. Очень было радостно и интересно сниматься и сложностей особых не возникало, потому что мы понимали, кого играем. Единственное – очень мало времени было на подготовку сериала, но мы справились, благодаря всей нашей большой съемочной команде.

Ваша героиня в сериале – пожалуй, единственный адекватный персонаж. Как вы вообще и в сериале, и в шоу работаете над своими героинями, в том числе пытаетесь сделать их яркими, запоминающимися, чтобы они, несмотря на обилие мужчин (в том числе в разных костюмах), не отходили на второй план?

Наталья уже плотно вошла в мою жизнь, так как я ее играю достаточно давно, и это действительно единственный адекватный человек среди этой компашки. Она пытается держать в тонусе всех, чтобы они окончательно не сошли с ума благодаря нашей замечательной маме. Работа над героинями происходит на репетициях, которые беспрерывно идут сначала в Екатеринбурге, потом в Москве. Так как переключаться между образами нужно быстро, то на репетициях порой рождается что-то новое, не прописанное авторами. Вместе с ребятами, когда я приезжаю из Москвы в Екатеринбург, начинаем читать тексты и работать над персонажами. Насколько они яркие и запоминающиеся, судить уже зрителям, но я стараюсь делать так, чтобы каждый мой образ был разным.

Ксения Корнева: «Юмор или смешной, или нет, а делить его на мужской и женский я бы не стала»
фото: Съемки сериала "Мама будет против"/пресс-служба СТС

Вы же продолжаете работать шеф-редактором КВН-ТВ? Как вы попали на эту должность? И помогает ли этот опыт вам в актерской работе?

Да, я продолжаю работать на КВН-ТВ, пока мне хватает на это времени. Если в какой-то работе я буду понимать, что физически или морально уже не справляюсь, буду от чего-то отказываться. Попала я изначально в компанию АМИК, которая производит КВН, как человек, который очень много смотрел КВН и много шуток помнит наизусть. И в какой-то момент наш директор Александр Масляков-младший дал мне задание придумать концепцию телеканала, ее очень быстро утвердили и начали запуск – это было в 2016 году, так что вещаем уже много лет, и зрителям очень нравится его смотреть, они даже говорят, что когда включают этот канал, переключить его уже сложно, потому что очень много знакомых лиц. Все-таки большое количество медийных лиц – это бывшие кавээнщики, поэтому очень интересно посмотреть на них в ту кавээновскую молодость, скажем так. Не могу сказать, что именно этот опыт работы я использую в актерской профессии, хотя всегда могу придумать какую-то шутку в процессе подготовки либо сериала, либо какого-то номера в «Уральских пельменях». В общем, в юморе я разбираюсь – и в этом КВН мне сильно помог.

Кстати, в кино вы же попали раньше, чем ваши коллеги по «Уральским пельменям» – играли в сериале «Корни». На съемках «Мамы будет против» приходилось ли вам делиться своим киноопытом?

Все-таки Сергей Ершов, который играет моего папу, достаточно давно снимается в «Реальных пацанах», так что его киноопыт больше, чем у меня. Но мне было несложно начать сниматься в сериалах – я понимала, что такое съемочная площадка. Подсказывать, конечно, никому ничего не приходилось – у нас и Дима Брекоткин снимался, и Рома Постовалов, так что все прекрасно понимали, где они находятся, все достаточно опытные люди. Мы иногда режиссеру подсказывали, как лучше сделать. Не всегда, правда, это были правильные подсказки, но иногда к нам прислушивались.

Ксения Корнева: «Юмор или смешной, или нет, а делить его на мужской и женский я бы не стала»
фото: Съемки сериала "Мама будет против"/пресс-служба СТС

Достаточно ли вам вашего сценического опыта для того, чтобы играть в сериалах? Или вы все-таки считаете, что нужно какое-то кинотеатральное образование?

КВН очень сильно помогает быстро реагировать на ситуацию, потому что там часто приходится все переделывать в последний момент, и эта собранность является хорошим навыком и на съемочной площадке. Сценического опыта у меня действительно много – в том числе и за счет шоу «Уральские пельмени», где я играю уже восемь лет. Но работа в кино и сериалах, конечно, сильно отличается, это совершенно разные области. В кино ты не слышишь реакцию зрителей сразу, а только когда сериал выйдет, а это иногда бывает и через год. Но мне повезло, что я могу переключаться от сцены к кино и наоборот. Конечно, если бы у меня было время, я бы попробовала получить кинотеатральное образование, всегда интересно узнавать что-то новое, но пока я стараюсь впитывать эти знания непосредственно на съемках – от своих более опытных и старших коллег. Я, кстати, нахваталась, когда снималась в первых «Корнях» – смотрела, наблюдала, какие-то советы мне давали, я что-то спрашивала. И это всё помогает мне достаточно уверенно чувствовать себя на съемках.

Отличается ли мужской юмор от женского?

Наверное, нет. Юмор или смешной или не смешной, а делить его на мужской и женский я бы не стала, хотя знаю, что многие говорят, что женщины шутят, в основном, про маникюр, детей и прочее. Но это просто темы для юмора, мужчины точно так же могут шутить про семью и про детей. Так что юмор для меня не имеет пола.

Ксения Корнева: «Юмор или смешной, или нет, а делить его на мужской и женский я бы не стала»
фото: Съемки сериала "Мама будет против"/пресс-служба СТС

Не смущает ли вас, что комедийные образы женщин в России сводятся либо к глуповатым девочкам, либо к пробивным бой-бабам? Можно ли найти в них дополнительные краски? И если да, то как их искать?

Меня это абсолютно не смущает. Если у людей есть запрос смотреть на таких персонажей, то почему нет? Чаще всего и в кино, в сериалах, и в юмористических номерах, в КВН, в «Пельменях» эти образы гиперболизированы – в реальной жизни мы редко встречаем именно таких людей, которых показываем. И пока это будет смешно, мы будем продолжать делать их именно такими. Хотя образы на самом деле есть разные – очень много вариантов, в какую сторону пойти, чтобы быть смешным. Так что, наверное, с какой-то ограниченностью женских образов я с вами не соглашусь. А как искать разнообразие – просто посмотреть по сторонам. Женщины – очень многогранны и могут быть разными в юмористическом плане в том числе.

Вы сама как зритель предпочитаете трагедию (драму) или комедию? Можете ли назвать какие-то проекты, в которых бы хотели принять участие как актриса или которые могли бы порекомендовать зрителям?

Я очень люблю всякое артхаусное кино и детективные сериалы. Я бы с удовольствием сыграла драматическую роль без нотки комедии, если бы меня позвали, и я прошла кастинг. Про проекты, в которых бы хотела принять участие, сложно сказать – они же еще не сняты. Только если какие-то вторые, третьи сезоны. Сейчас, например, смотрю сериал «Бизон: Дело манекенщицы» с Сергеем Безруковым – про 1970-е годы. Мне очень нравится и эта советская атмосфера, и захватывающий сюжет. Я люблю именно такие проекты, которые тебя утаскивают в этот мир, и ты смотришь серии, не останавливаясь, с желанием узнать, что же дальше. Так что этот сериал могу порекомендовать. А так сейчас снимается огромное количество достойных проектов, и я сама порой не успеваю посмотреть всё, что у меня лежит в закладках и заметках. Хочется многое впитать в себя, но не всегда хватает на это времени. Так что, если у вас есть время смотреть хорошее кино, делайте это!

Сериал «Мама будет против» на СТС с 7 ноября.

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№ 2
babydylnova   6.11.2023 - 17:58
Поздравляю всех фанатов «Уральских пельменей»! Сериал «Мама будет против» – это отличная возможность увидеть знаменитую семейку в новом формате. Я очень рада, что актеры решились на такой проект. читать далее>>
№ 1
Vladislav [XzedX] (Москва)   6.11.2023 - 17:31
«Так что, если у вас есть время смотреть хорошее кино, делайте это!» Так мы и поступим и будем смотреть новый сериал от команды УП. читать далее>>
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