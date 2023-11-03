Ренат Давлетьяров: «Я очень люблю киноцитаты и метафоры, которые есть почти во всех моих фильмах, но не все их считывают»

В российский прокат вышел фантастический триллер «Человек ниоткуда» про космонавта Кима Кириллова в исполнении Александра Метелкина, который из 1960 года попадает в 2023-й и практически ничего не помнит о своей прошлой жизни, кроме девушки, которую неожиданно встречает в современной Москве, правда, она его не узнает. Запутанную историю не только о любви, но и прошлом, будущем и настоящем снял известный продюсер и режиссер Ренат Давлетьяров. Мы поговорили с ним о космических фильмах, отсылках к Финчеру и Хуциеву, молодых актерах и ренессансе сказок на больших и малых экранах.
фото: Премьера "Человека ниоткуда"/пресс-служба фильма
Когда родилась идея фильма «Человек ниоткуда» и совпала ли она с увлечением российских кинематографистов космосом?
Я, кстати, написал Константину Львовичу Эрнсту перед премьерой: «Приглашаю посмотреть картину "Вызов" с ограниченным бюджетом». Пошутил. Первоначально причиной аварии космического корабля была некая невнятная поломка, после чего он теряет управление. Но после премьеры «Вызова» я понял, что в этом действии не хватает аттракциона, поэтому мы и придумали стаю метеоритов, под которую попадает корабль. Хотя по первоначальному плану главный герой вообще был геологом. У нас с Дмитрием Пинчуковым возникла идея написать сценарий про человека, который попадает из прошлого в будущее, то есть наше с вами настоящее. Представьте, человек из 1950-1960-х видит все эти гаджеты и прелести нашей цивилизации. Нам казалось, что будет забавно столкнуть его с этими обстоятельствами, и мы решили написать комедию. Но в процессе поняли, что получается несмешно. Мы все время ставили его в острые ситуации, в которых герою было по большому счету не до смеха, хотя некие иронические интонации от первоначального замысла сохранились. В итоге мы практически полностью перевернули сценарий – так, что получилась абсолютно загадочная, непредсказуемая история, где с каждым эпизодом сюжет переворачивается с ног на голову. У нас даже слоган звучит: «Всё, что вы видели, было не тем, чем казалось».
Такая как бы финчеровская история. Вы, кстати, про Финчера говорили больше 10 лет назад, когда выходил ваш второй режиссерский проект – «Стальная бабочка».
Да, там была интересная история, когда мы уже сняли картину, и я почти ее смонтировал, мне позвонила Даша Мельникова, которая сыграла в ней главную роль, и спросила, видел ли я «Девушку с татуировкой дракона». Мы пошли в кино, и после просмотра я понял, на чем основывались ее подозрения. Там действительно некоторые сцены до смешного совпадали – у Даши мы нарисовали татуировку с бабочкой на спине, и у Руни Мары тоже татуировка дракона. После какой-то жуткой сцены она берет грязное постельное белье, сворачивает в черный пакет, выходит под дождь и правой рукой забрасывает его в мусорный ящик. У нас героиня Даши Мельниковой тоже комкает так простыни после того, как чуть не прирезала героиню Даши Мороз. И еще некоторые эпизоды. Я со смехом ей ответил: «Ты думаешь, Финчер за год до проката показал мне свою картину»? Здесь же была другая история. В какой-то момент мы поняли, что «Человек ниоткуда» по драматургии чем-то напоминает фильм «Игра», где с героем Майкла Дугласа происходят страшные вещи, и ты до самого финала не понимаешь, в чем же дело. Когда мы дописали сценарий, я сказал, что синефилы точно заявят, что мы украли идею «Игры», поэтому мы решили нагло ввести в повествование упоминание Финчера, про которого у нас есть пара ироничных реплик. Я вообще люблю всякие киноцитаты и метафоры, они существуют практически в каждом моем фильме, но не все их считывают, даже киноведы. Но это и не важно, я делаю их для себя.
фото: Александр Метелкин на съемках "Человека ниоткуда"/пресс-служба фильма
Кроме вас и меня, наверное, про нее уже никто и не помнит – поросла паутиной времени, тем более у Эльдара Александровича есть другие прекрасные фильмы. Название «Человек ниоткуда» у нас было рабочим – нужно же было что-то на хлопушке написать. Но потом наш прокатчик Максим Рогальский, когда я предложил все-таки поменять название, сказал, что не нужно – они его тестировали, разговаривали с кинотеатрами и все очень хорошо его восприняли. Я не считаю себя специалистом во всех сферах, поэтому если прокатчик говорит, что так лучше, я соглашаюсь. Так что никакого отношения и отсылок к фильму Рязанова в нашем «Человеке ниоткуда» нет.
Главный герой вашего фильма из 1960-х попадает в 2020-е. Все-таки люди меняются в зависимости от эпохи?
Нас постоянно уносило в такую человеческую рефлексию. Мы даже сняли сцену, где, например, героиня Иры Медведевой за минуту готовит обед в микроволновке, а герой Саши Метелкина за этим с удивлением наблюдает. Его шокирует новая Москва, навигатор в машине, мобильные телефоны. Было опасно в коротком повествовании свести реакции главного героя к сплошной рефлексии. Для того, чтобы у зрителя не возникало вопросов, почему Ким так скупо реагирует на всё, нужно было насытить фильм такими сюжетными поворотами, чтобы ему попросту некогда было задумываться об этом, он мог только это констатировать, а дальше жизнь преподносила ему некий кувырок, когда он, например, встречает девушку из прошлого, которую зовут ровно так же, как его возлюбленную, она живет в той же квартире, только его она не знает. Поэтому важно было набрать скорость в драматургическом ритме, чтобы не оставалось времени на вопросы – хуже человеку было тогда или лучше. Мне кажется, ценность этого сценария как раз в том, что мы на каждой странице, как в хорошей книге, ставим новые вопросы и загадки.
Я с ней познакомился, когда продюсировал одну комедию, потом пригласил в «Летчик» на небольшую роль – она прекрасно поет. Ира – актриса, сыгравшая 150 тысяч образов, и технически она оснащена. Я уверен, что Медведева может сыграть всё! И впереди у нее точно большие драмы, потому что она фантастическая актриса. На «Человеке ниоткуда» было три актера, которых я взял без проб. Это Ира Медведева, которой я сразу же позвонил в Париж и предложил сыграть в фильме, Илья Любимов, которого я тоже снимал раза два-три, и Иван Злобин, которому досталась роль брата Иры. Его я увидел в фильме «Любовь-морковь. Восстание машин» и сразу же понял, что это наш Аркадий с его забавным лицом, и Иван еще оказался и очень хорошим артистом. А остальные уже проходили большие пробы. Ты становишься заложником, когда снимаешь одних и тех же людей, но им вдруг становится 40, а тебе нужен 25-летний герой, и ты не понимаешь, кто на этой поляне есть. Поэтому мы пробовали и пробовали. А с учетом того, что картина во многом закрутилась спонтанно – было неясно, есть ли финансирование, запустимся мы все-таки или нет, – все происходило в кратчайшие сроки. Мы кастинг провели за два месяца, многие артисты уже были заняты, я долго мучился. Особенно с главным героем. Саша Метелкин пробовался два раза с разными партнершами, и я не понимал, куда это выведет: пробы может пройти каждый, а на длинную дистанцию, черт его знает, сработает или нет. Когда мы посмотрели с монтажером самую первую склейку, я увидел, какую фантастическую работу проделал Саша. У него есть классная для артиста черта – Саша может играть молчание. Если перед ним ситуация, а он в кадре крупным планом, он просто виртуозно отыгрывает каждый рефлекс. И это не широкая театральная мимика, а очень лаконичная и точная.
фото: Съемки "Человека ниоткуда"/пресс-служба фильма
У него это как раз одна из первых таких больших драматических ролей.
Да, на нем держится весь фильм, он присутствует почти в каждой сцене. Хотя Саша, конечно, поначалу дергался и вносил кучу предложения по делу и не по делу. Я ему рассказал историю, что когда я работал на «Ассе» с Сергеем Соловьевым, и к нему однажды подошел Станислав Сергеевич Говорухин, исполнявший главную роль в фильме, и сказал: «Сережа, я думаю, нужно вот так…» На что Соловьев шутливо парировал: «Слава, ты кто на этой картине? Артист? Поэтому твое место – в буфете».
Открытием фильма, наверное, можно назвать Варвару Комарову, которая внешне действительно напоминает актрис 60-х.
У нас долго не было актрисы на эту роль, а потом я поехал на один кинофестиваль и просто с ней познакомился. У нее необычное лицо, что кажется, что она действительно из того времени, такая с зелеными глазами, широкими скулами, вот бы, наверное, играла в 60-х Марью какую-нибудь или Варвару, и узнаю, что и зовут ее Варвара. Она окончила Щуку, снялась в одной главной роли – в картине «Аманат» – с костюмами, буклями, платьями. Здесь она играла девушку, которая существует в 60-х гг. и в наше время. Как она это сделала, я остался доволен.
Ее героиня в нашем времени как раз является актрисой. Так и было прописано в сценарии или образ сложился с появлением Варвары?
Да там все сложнее! Поначалу герой Метелкина должен был встретиться со своим непутевым внуком в комедии и помочь ему выпутаться из разных ситуаций. Но я подумал, чем человек, перелетевший через 70 лет, может помочь? Разве что по роже дать, но это же не предмет для фильма. Как он его спасает, почему? И мы бились с этим и собирались уже закрывать сценарий, потому что ничего путного не получалось. Я помню, что в бешенстве вышел с очередного совещания по этому сценарию и вдруг подумал – а если это внучка? И она – одно лицо с его первой любовью. Но тогда это уже не внучка, чтобы избежать инцеста. И мы переделали все начало и сделали так, что их знакомство только случилось, они даже на «ты» не перешли, а находятся в хрустальных отношениях того времени, достаточно целомудренных. У них был всего один день. И, наверное, в кино такого не было, что человек после этого одного дня так влюбился, что перенес любовь через десятилетия. Мне показалось это крутым, и тогда история понеслась, как из ружья. А актрисой героиня стала ради сцены самопроб практически в начале фильма. И из-за этого родилась и финальная сцена, которая будет определенного рода сюрпризом для многих зрителей.
фото: Съемки "Человека ниоткуда"/пресс-служба фильма
Да, троллейбусов только в Москве уже нет, специально пригоняли. Помните же, когда героиня Ураловой и Белявского идут по утренней Москве? И эти сцены точно нужно смотреть на большом экране – 1960-е мы снимали на специальной оптике и стилизовали под ретро, а когда стали думать о саундтреке, то я понял, что давно хочу, чтобы у меня в картине пропел Робертино Лоретти. И даже в это непростое время удалось купить права.
Про многие ваши режиссерские работы я читала, что вы не хотели их снимать. С «Человеком ниоткуда» было так же?
Нет, этот фильм я решил снимать сам, как только у нас сложился сценарий. Свою первую картину «Моя безумная семья», да, я снимать изначально не собирался, «Стальная бабочка» до меня уже была в съемках неделю с молодым режиссером, но потом пришлось всё взять в свои руки, и третьим таким проектом стала детская история «Волшебники». Не то, чтобы я всеядный, но когда ты возглавляешь студию, возникают обязательства, и если деньги уже потрачены, а мы понимаем, что получается катастрофа и надо искать другого режиссера, который еще будет полгода вникать в нюансы, то порой проще снимать самому. Особенно с учетом того, что и «Стальную бабочку», и «Волшебников» я как режиссер снимал бесплатно.
Я считаю, что да. У нас очень плохо со сценариями, но это было всегда. Приходят люди, выслушивают твой замысел, смотрят на тебя умными глазами, все понимают, всему сочувствуют, но после долгих установочных бесед зачастую приносят какую-то примитивную ерунду, и начинается мучительный процесс создания сценария во главе со мной. Есть много классных идей, но не все они становятся фильмами, потому что это полярные вещи. Написать полноценные 100 страницы текста очень сложно. Даже когда ты смотришь большие картины, понимаешь, что люди виртуозно владеют профессией, актеры классные, но проблема остается в сценарии. Я пришел в кино очень давно: в юном возрасте работал с Соловьевым, Губенко, Говорухиным, Шахназаровым – мне повезло. Но разговоры про плохие сценарии были всегда. У многих есть ощущение всепобеждающей силы искусства советского кино, но мы видим 300-400 таких фильмов, а их снято несколько тысяч. Я прекрасно помню времена, когда покупаешь билет и просто уходишь с фильма про очередную битву за урожай или сдачу строительного объекта. Хотя вопрос не в этом. Есть замечательный пример картины про урожай – «Кубанские казаки», которых в праздничный прайм-тайм по-прежнему показывают на федеральных каналах, потому что фильм смотрят, он классно сделан, это абсолютная сказка!
Раз уж вы упомянули сказки. Вы же сейчас работаете над «Золотым петушком»?
Да, это такая, на первый взгляд, легкая, на 15 страниц, сказочка Александра Сергеевича Пушкина, звучащая, как частушка. «Сказка – ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок», – это же оттуда. И я как-то дома переключал каналы и увидел мультфильм «Сказка о золотом петушке», пересмотрел его, и вдруг понял, что там одни загадки. Ничего не понятно. Царь же вовсе не старик из мультфильма, люди тогда умирали в 50 лет, а значит это как максимум 40-летний мужчина в самом расцвете сил, потом там возникают Звездочет, Мудрец и – внимание – Скопец. Может, конечно, Пушкин для рифмы это сделал, но Скопец – это оскопленный человек, другими словами – евнух. А в финале он просит отдать ему Шамаханскую царицу. И я задумался, зачем Скопцу Шамаханская царица? Потом выяснилось, что Александр Сергеевич на самом деле пересказывал «Легенду об арабском звездочете» Ирвинга – есть такая готическая фэнтези-драма. И вот наконец наступил момент, когда мы стали писать сценарий и выбирать актеров. Думаю, что в лучшем случае через год что-то получится.
фото: Премьера "Человека ниоткуда"/пресс-служба фильма
Почему, на ваш взгляд, сказок в кино сейчас становится больше?
Возможно, человечество просто стало инфантильно и никак не повзрослеет. Ему скучно смотреть реалистичные драмы, хочется уйти в иной мир, где летают драконы, как в «Игре престолов», или петушок, который у нас, кстати, будет неким василиском, инфернальным существом, состоящим из огня. Например, та же «Любовь-морковь» – очень реалистичный фильм кроме одной фэнтези-зазубринки, когда герои Гоши и Кристины меняются телами. И это сразу стало зрителям очень интересно – так, что в свое время они насмотрели фильм на десятки миллионов долларов. В СССР традиция сказок была просто великая – Птушко, Роу, Быков, – но и создавались они в первую очередь для детей, которые могли самостоятельно пойти в кинотеатр, а сейчас дети могут ходить в кино только в сопровождении взрослых. Соответственно и новый контент должен создаваться так, чтобы взрослые зрители не умирали от скуки, как я на «Гарри Поттере» со своим сыном, когда я просто спал на этих нескончаемых фильмах. Поэтому сказки стали взрослее, а потом и вовсе перешли в «Игру престолов», потому что более жесткого фильма, наверное, страшно представить. «Золотой петушок» в моем представлении, кстати, должен иметь две версии – 18+ и 12+.
18+ будет как «Игра престолов»?
Хотелось бы, но «Игра престолов» – это очень сложно, тем более там семь сезонов. Я вообще фанат этого сериала, хотя долго его отказывался смотреть. Но как-то поставил первый сезон, доковылял, потом второй, и однажды понял, что сижу на работе и думаю, как после совещания я смогу посмотреть сразу 3-4 серии. Там масса киношных открытий! Выложенный в интернете бэкстейдж со съемок я не устаю изучать. Тем более у них же изначально был довольно ограниченный бюджет, но они умудрялись за счет творческих открытий придумывать невероятные вещи. А маленький бюджет – это наша жизнь, так что важно владеть новыми технологиями, которые позволят сделать большое зрелище за небольшие деньги.
У вас большая фильмография, но, кажется, нет ни одного сериала, хотя в России сейчас сериальный бум. Как вы к нему относитесь и не хотите ли в нем принять участие?
Я очень хорошо к этому отношусь, потому что платформы открыли невероятную страницу и очень много интересных работ. Федя Бондарчук уже два сериала снял очень хороших. Но меня смущает, во-первых, то, что я пока не увидел готовый сценарий на восемь серий, за который мог бы сразу взяться, потому что восемь серий я сам буду писать лет пять. А во-вторых, мой друг продюсер Влад Ряшин сказал, что в сериалах они снимают в день 10 минут, что меня останавливает. Я работаю на площадке, не присаживаясь ни на секунду, но снимаю 3-3,5 минуты. И понимаю, что если 10, то я буду делать это на отшибись, а я так не могу, потому что перфекционист в работе. Но мы уже два года пишем сериал – триллер, пока, правда, не знаю, что из этого получится.
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