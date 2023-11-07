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Павел Трубинер: «Для меня слова "легче" в актерской профессии не существует»

интервью >>
7 ноября 2023
В онлайн-кинотеатре KION продолжается показ остросюжетного ретро-детектива «Банда ЗИГ ЗАГ», основанного на уголовном деле реальных преступников, орудовавших в блокадном Ленинграде. Главные роли в сериале сыграли Игорь Петренко, Александр Устюгов и Павел Трубинер, причем если первым достались герои правоохранительной системы, то персонаж Трубинера как раз и отвечает в сериале за абсолютное зло. Мы поговорили с актером о том, почему он согласился сыграть столь не характерного для его фильмографии героя, как находил общий язык с партнерами по съемочной площадке и каких эмоций ему не хватает в российском кино.

Павел Трубинер: «Для меня слова легче в актерской профессии не существует»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

«Банда ЗИГ ЗАГ» – одна из первых ваших работ, где вы играете настоящего негодяя.

Наверное, да. До этого я играл отрицательных персонажей, но они, пожалуй, не были такими однозначными подонками. Тут мой Кириллов порой пытается изобразить нечто иное, даже переодевается в форму военного, но это, скорее, выдает его лицемерие, с которым он совершает свои ужасные дела. Он всецело плохой человек. Ну а получился или нет у меня такой герой – оценят уже зрители.

До работы в этом сериале вы знали о существовании «Банды ЗИГ ЗАГ»?

Нет, я узнал о ней как раз, когда поучаствовать в этом сериале предложила дружественная мне компания, с которой я уже много работал, да и актерский состав был мне хорошо знаком – мы тоже часто снимаемся вместе, я могу назвать ребят друзьями. Так что я согласился, не раздумывая.

Сценаристы, насколько я знаю, при подготовке сериала много времени провели в архивах. А актерам требовалась такая подготовка?

Авторы действительно подробно изучали уголовные дела того времени, чтобы создать определенные для этой истории обстоятельства, основанные, как говорится, на реальных событиях. Сам я, конечно, почитал в интернете какие-то общие вещи по поводу «Банды ЗИГ ЗАГ», но, как наши сценаристы, столь подробно в историю не углублялся, специально в Санкт-Петербург, чтобы полазить в архивах, не ездил. Актеру все-таки прежде всего нужно сыграть персонажа, передать его характер – да, в определенных, заданных авторами обстоятельствах, на которые, конечно, нужно опираться, но не идти исключительно от них. Важнее знать некий набор общепризнанных человеческих качеств – хороших и плохих, – и уже на их основе создавать нужного героя.

Павел Трубинер: «Для меня слова легче в актерской профессии не существует»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Вам же наверняка присылают много сценариев, где речь в том числе идет и о военном времени. Вы довольны их качеством?

Сценарии присылают разные, в том числе по уровню качества, но это совершенно нормально. Если сценарий хорошо написан, в нем есть захватывающий сюжет, то и читать его интересно. Это ровно, как с книжками: хочется перелистнуть страницу и узнать, чем закончится история, или закрыть ее до лучших времен, а то и вовсе забыть об этом произведении.

Какими качествами должен обладать актер, чтобы его так же часто, как вас, звали на роли военных? И таких героев играть легче, чем, например, врачей или детективов нашего времени?

Для меня термина «легче» в актерской профессии не существует. Как, впрочем, и какой-то секретной формулы репрезентации военных в кино и сериалах. Есть, конечно, некие атрибуты типа прямой осанки, но даже это зависит от конкретного персонажа. Например, в сериале «Фантазия белых ночей» я играл не военного, а балетного, которые тоже, как все думают, осанистые люди. Но известный танцовщик Александр Годунов, когда уходил со сцены, то всегда горбился и болтал руками. Так что все зависит от человека, а уж благодаря актерским техникам именно какие-то внешние характеристики прилепить несложно.

Павел Трубинер: «Для меня слова легче в актерской профессии не существует»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Насколько для вас как актера важно взаимодействие с режиссером на съемочной площадке? Раньше по крайней мере актеры часто говорили, что в сериалах они по сути единолично работают над своим персонажем, не всегда получая поддержку от режиссера.

Без режиссера ни фильм, ни сериал не получится – он капитан, который ведет этот корабль под названием «Кино» к финалу, когда идет съемочный процесс. Поэтому у режиссера и актера должен быть некий симбиоз, чтобы герой на экране получился объемным. Да, на сериалах иногда бывает, что при огромных выработках нужный объем не достигается – случается, к сожалению, так, что съемочные группы задвигаются в ограниченные производственные рамки. Но я стараюсь всегда доверять режиссерам, с которыми работаю, даже плэйбек смотрю только в редких, исключительных случаях – уверен, что на площадке много профессионалов как раз во главе с режиссером, которые сделают всё, чтобы фильм получился.

Как складывалось ваше взаимодействие с партнерами по съемочной площадке? Игорем Петренко и Александром Устюговым, с которыми в первых сериях у вас как будто бы почти нет совместных сцен, но очевидно зрителей еще ждет брутальное противостояние? И с Екатериной Вилковой, с которой даже за последнее время это уже далеко не первый ваш совместный проект?

Герои Саши и Игоря постоянно ловят моего персонажа, так что поначалу брутальных встреч у нас и правда немного: я убежал – они прибежали. А финал пока не буду раскрывать зрителям, хотелось бы, чтобы сериал досмотрели до конца. С Катей Вилковой мне работать всегда приятно, потому что мы очень хорошо понимаем друг друга и дружим в жизни, она замечательная партнерша.

Павел Трубинер: «Для меня слова легче в актерской профессии не существует»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Вам проще работать в кадре с теми, кого вы хорошо знаете или с новенькими?

Это не имеет значения! Если партнер хороший, то неважно, первый раз ты с ним снимаешься или уже нет. Хотя есть моменты, когда режиссерам и актерам нужны проверенные люди рядом, но мне с этим всегда везло и такая ужасная штука, когда партнеры ненавидят друг друга, меня миновала. Надеюсь, так и дальше будет. Люди разные, поэтому к первому знакомству на площадке я отношусь с юмором и считаю, что хорошая шутка всегда поможет разрядить обстановку.

Как вы относитесь к тому, что зрители, рассматривая особенно военное, историческое кино, сосредотачиваются порой больше на всевозможных ляпах, а не героях и их характерах?

Просто сейчас все стали во всём разбираться – знаете, как таксист, который рассказывает, что у него раньше был завод, но что-то пошло не так, поэтому он таксует для души. Вот и масса людей примерно с такими же убеждениями смотрит кино и отыскивает ляпы. Но я считаю, что кино – это выдумка, неправда, поэтому и относиться к нему нужно соответствующе. Проблема еще и в том, что люди стали очень серьезно относиться даже не только к кино, а в первую очередь к самим себе, хотя я уверен, что к себе нужно относиться с юмором. Да, в кино встречаются чрезвычайные киноляпы, но я всегда удивляюсь, когда на съемки тех же военных фильмов приходят специалисты, консультанты и говорят, вот здесь у фашистов не те ботинки, в то время таких не было, так быть не должно. А я вижу на экране фашистов, а не их ботинки, пусть они хоть в лаптях бегут, какая мне разница? Но есть люди, которым важно высказать свое мнение на этот счет – я их, естественно, не осуждаю, но и серьезно к таким комментариям стараюсь не относиться.

Чего вам сейчас не хватает в российском кино?

Наверное, какой-то умеренной душевности и очень тонкого юмора, потому что время нынче тяжелое. Несмотря на то, что часто снимаюсь в военных фильмах, я придерживаюсь мнения, что кино должно вызывать положительные эмоции, и зритель должен выходить из кинотеатра в прекрасном настроении.

Сериал «Банда ЗИГ ЗАГ» в онлайн-кинотеатре KION.


Маша Токмашева
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