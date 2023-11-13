Екатерина Двигубская: «Люблю искусство, которое показывает свет в конце туннеля»

13 и 14 ноября телеканал «Dомашний» в рамках линейки премьер «Сквозь слезы к счастью» покажет восьмисерийную детективную мелодраму «Выдра» о сотруднице органов опеки Лере, которая и сама выросла в детдоме. Главную роль в сериале сыграла Кристина Казинская, в постановщицей проекта стала Екатерина Двигубская, хорошо известная зрителям как дочь актрисы Наталии Аринбасаровой и сестра режиссера Егора Кончаловского. Екатерина снимается, снимает, пишет сценарии и книги. По ее признанию, она, как любая женщина, любит мелодрамы. Мы поговорили о съемках «Выдры», работе с одними и теми же актерами, приемном материнстве и отношениях в семье.
Помните ли вы свой первый съемочный день?
Точно не помню один какой-то день, но помню ощущения, когда снимала свою первую короткометражку «Ты и я
». Я сама там была и актрисой, и режиссером, и продюсером – все, что можно сделать самой, все сама и сделала. Вот только не снимала – со мной был хороший оператор Эдик Мошкович
.
И Наталия Аринбасарова…
Да, мы с мамой рассказывали историю об отношениях мамы и дочки.
С тех пор прошло немало лет, фильм снимался в 1999 году. Вы сняли уже более 50 фильмов, и наверно, уже не приходится все делать самой…
Заблуждаетесь. Режиссер — очень тяжелая профессия: голова кругом от количества информации, которую ты должен сию секунду переработать, и выдать некий результат. Да и ответственность за все происходящее на режиссере. Но я очень люблю свою работу, и моя любовь спасает, потому что иначе не выжить. (улыбается)
А если снимаете не по своему сценарию, и он не нравится, вы…
Всегда борюсь! Он должен мне нравиться. Я люблю искусство, которое куда-то человека ведет, к чему-то зовет и показывает в конце туннеля свет. Мне кажется, что твоя обязанность как режиссера даже мелодрамы, а до этого обязанность авторов, — найти, заложить некий нравственный посыл или некое нравственное обращение к своему зрителю. Если ты этого не находишь, не понятно тогда, зачем столько усилий, чтобы делать ничего и ни зачем…
Совсем недавно Вы сняли несколько проектов для Dомашнего: «Бумеранг», «Все равно ты моя», «Мой ласковый враг» и сейчас идут съемки 8-серийного сериала «Выдра»…
Тема сериала «Выдра» мне очень близка! Мария Варденга
и Ирина Кам
написали отличную историю, она очень подходит телеканалу. Там и интересно, и закручено, и не банально. Это настоящие подлинные человеческие страдания, и наша главная героиня Лера (актриса Кристина Казинская, прим. автора) — действительно большая-большая героиня. Она выпускница детского дома, бывшая проститутка, сейчас работает в органах опеки. Подняться с тем ущербом, который наносят родители, бросая детей, отдавая их в детский дом, оставляя наедине с миром, порой враждебным, и вырасти в настоящего человека – подвиг! Он снаружи никому не видим, никто не понимает, просто особо не задумывается, насколько тяжело брошенному ребенку.
Вы сказали, что тема вам близка. Почему?
2,5 года назад мы приняли решение усыновить ребенка. Моя младшая дочка Настя удочеренная. И я, готовясь к приемному материнству, очень много чего про это узнала и продолжаю изучать, будучи человеком любопытным. Одним таким исследованием, или результатом исследований, стала моя книга «Непрожитое детство». Мне кажется, я смогла что-то рассказать о жизни и чувствах детей…
Тема, действительно, сейчас перестала замалчивается.
Да, тема растиражированная, но там, поверьте, непаханое поле. И со стороны даже представить невозможно, какая она больная, печальная, по-настоящему трагическая. Мне кажется, о жизни в детских домах надо много и серьезно говорить. Общество совсем не понимает всех проблем детей, которых бросили, предали родители. Это очень большая проблема, клеймо на нашей жизни. Мне кажется, если ты можешь кого-то сделать счастливым, сделай. Безусловно, рожать хорошо, но если есть возможность сделать еще чью-то жизнь лучше…
Не поспоришь. В успехе кино важен сценарий, режиссер, но вряд ли что-то получится без актеров. Участвуете ли Вы в кастинге?
Конечно! Главную роль в «Выдре» играет Кристина Казинская. Недавно мы работали с ней в другом проекте Dомашнего «Мой ласковый враг». И эти две роли очень разные! Кристина мне очень нравится, она большая умница, с ней очень легко, что очень важно в современных условиях съемок сериалов, когда сжатые сроки… Я за нее билась до последнего, скажу честно! Была уверена, что Лера – абсолютно ее роль. Мало того, что она хорошая актриса, из тех, которые могут быть внутри разными, у нее очень любопытная внешность, она может быть и абсолютной красавицей, и дурнушкой.
Интересно работать с одними и теме же актерами?
Не просто интересно, я люблю работать с одними и теми же актерами! Во-первых, ты привязываешься к ним по-человечески, во-вторых, знаешь их способности. И местами люблю их менять, когда там они положительные, там отрицательные. Мне интересно, когда хорошие артисты перевоплощаются и делают совершенно разные характеры. Самим артистам это тоже любопытно, им хочется играть разное.
Вы же сама актриса, и снимаетесь в своих фильмах, а с другими режиссерами поработать, посмотреть на их работу, себя проверить?
Очень редко где-то снимаюсь. И не могу сказать, что мне очень хочется сниматься. Если бы хотелось, я бы поклянчила по знакомству какие-нибудь роли и эпизоды. (улыбается) Мне просто на данный момент интересней режиссура.
А когда-то Вы были замечены в «Кафе "Клубничка"» — первом российском сериале, из которого вышли многие известные ныне артисты…
(Смеется) У меня там была очень небольшая роль, и не могу сказать, что я горжусь этим фактом, но и не огорчаюсь. Понятно, что сейчас я бы не пошла туда сниматься…
Но сейчас такого и не снимают…
Да, но тогда действительно это было что-то новое, прогрессивное – ситком!
Молодой зритель и не сразу поймет, что это!
Точно!
Ваша мама снималась в самой первой вашей работе, и потом вы ее не раз снимали. Это…
(смеется) Нет-нет, она не клянчит. Сама делаю это с удовольствием. Но при условии, что есть подходящий актерский материал для нее, для ее внешности. Все должно совпасть. И, кстати, на площадке, как маму я не воспринимаю, она для меня прекрасная артистка, очень дисциплинированный человек.
Мама актриса, старший брат режиссер. Поучают?
Мама, понятно, всегда готова дать совет, но я достаточно упрямый человек и, если мне что-то взбрело в голову, в важных решениях свернуть меня достаточно сложно. Они, конечно, помогали! Семья для того и есть, чтобы помогать, поддерживать.
Приезжали на площадку?
Ой, нет. На площадке одна только я могу быть. Ненавижу, когда кто-то посторонний. Я даже продюсеров бы не пускала – группа нервничает, я нервничаю. Но они меня нанимают на работу, и я не могу им сказать «не приезжайте!». (Улыбается) Конечно, кто-то может быть на площадке, но кроме цехов и продюсеров у плейбека никто не стойте, советов не давайте! (Улыбается)
Сериал «Выдра» смотрите на телеканале «Dомашний» с 13 ноября в 19:00
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