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Мишель Гондри: «Для комедийного актера важно чувство юмора, которое не выглядит принудительным»

интервью >>
14 ноября 2023

В российский прокат выходит новая картина режиссера «Вечного сияния чистого разума» и «Перемотки» Мишеля Гондри. «Книга решений» — по признанию самого Гондри автобиографическая комедия о съемках фильма: импульсивный режиссер Марк, забрав весь материал у непонимающих продюсеров, отправляется в деревенский домик к тете завершать работу над картиной вместе со съемочной командой. Премьера «Книги решений» прошла на Каннском кинофестивале в секции «Двухнедельник режиссеров», где мы и поговорили с Мишелем Гондри — о перерывах в работе, юморе и работе на сопротивление.

Мишель Гондри: «Для комедийного актера важно чувство юмора, которое не выглядит принудительным»
фото: Chellenges

Ваш последний полнометражный фильм «Микроб и бензин» вышел в 2015 году. Премьера «Книги решений» состоялась восемь лет спустя. Бюджеты, продюсеры, кошмары производства, показанные в «Книге решений»… именно поэтому вы так долго не снимали?

И почему журналисты об этом вечно спрашивают? Когда мы не в Каннах, жизнь не останавливается. Об этом надо помнить. Восемь лет — не такой уж и большой перерыв между фильмами в наши дни. Из-за пандемии мы потеряли два года. К тому же я работал над сериалом с Джимом Кэрри в течении еще года. Получается четыре года и четыре года.

Складывается впечатление, что я должен как-то объясниться. Ни прошло ни одного дня, когда бы я бездельничал. Я создал около 75 мультипликаций для моих друзей. Я занимался и кино, и анимацией и другими проектами. И меня угнетает, что я должен то ли извиняться, то ли оправдываться. Возможно, пауза перед следующим фильмом будет короче.

Когда дело касается режиссуры, может лучше говорить о процессе, а не о конечном итоге? Довольно часто первоначальный замысел сильно отличается от финального результата.

Да, разумеется, потому что до самого начала съемочного периода не понимаешь: сработает или нет? Столько времени проходит между написанием сценария и первым съемочным днем. Есть столько этапов, где можно получить безоговорочную и негативную реакцию. Поэтому как только после завершения фильма я думаю о следующем проекте, у меня начинает кружиться голова. Как будто ты только закончил бежать марафон и тут же надо начинать следующий.

Читать Рецензия на фильм «Книга решений»
Когда вы находитесь в процессе, не знаете с чего начать, чем закончить, где продолжить, что помогает вам сконцентрироваться?

Своего рода сила сопротивления к противодействию других. Мне и моим идеям противостояли настолько сильно, что это лишь укрепляло мою слепую веру. То есть факт, что что-то может не сработать, не является для меня аргументом. Если не получилось, по крайней мере я попробовал и буду знать, что так не работает. Вот как я вижу вещи. А если мы воплотим чужую идею и она не сработает, это ужасно, потому что мы потеряли время.

Как только идея зародилась в моей голове, я должен воплотить ее в жизнь. Не в ту же секунду, нет. Но когда идея приходит, мне обязательно нужно воплотить замысел, не важно в каком масштабе. Можно сотворить и нечто крохотное, но реализация становится жизненно важной. Как когда выходишь из воды и дышишь определенным образом. Я всегда должен осуществить задуманное.

Мишель Гондри: «Для комедийного актера важно чувство юмора, которое не выглядит принудительным»
фото: Франсуаза Леблюн и Пьер Нине

В фильме происходит просто невероятная комедийная «бойня». Какими качествами по вашему должен обладать настоящий комедийный актер?

У него должно быть фантастическое чувство времени, тайминг. Время — это немного абстрактное слово, которое мы постоянно используем, но одновременно «тайминг» означает, что актер может остановиться на середине слова, сделать паузу и потом сказать следующее слово. Такое чувство юмора, которое не выглядит принудительным, но остается забавным для зрителя. И вдобавок ко всему, актеру удается передать эмоции, свою боль, свою печаль, не усугубляя ситуацию. Паузы и моменты, когда он произносит реплики или выдает реакции на окружающих. Есть множество гэгов, которые создал Пьер Нинэ (исполнитель главной роли, — прим. ред.). Допустим, когда Марк отвечает Стингу вопросом на вопрос «Как ты?». Мне сначала не понравилось, но меня уговорили оставить, и гэг сработал.

Можете назвать фильмы, к которым вы всегда возвращаетесь или может быть вдохновляетесь?

Меня не вдохновляют фильмы, кино на меня влияет, конечно, но я не говорю себе, что собираюсь снять такую картину. С другой стороны, «Злоумышленники, как всегда, остались неизвестны» Марио Моничелли — один из моих любимых фильмов, это комедия с социальным подтекстом. «Путешествие на воздушном шаре» Альбера Ламорисса и «Мои маленькие влюбленные» Жана Эсташа.

Франсуаза Лебрюн сыграла тетю протагониста. Героиня так или иначе отсылает к вашей тете Сьюзетт Гондри, о которой вы сняли документальную картину «Заноза в сердце». Скажите, почему вы предложили роль именно Франсуазе?

Это моя кастинг-директор. Мы не были знакомы с Франсуазой, но во время первого же разговора я увидел как сияют ее глаза. У нее очень выразительное лицо. Когда она говорит, сразу понимаешь насколько она умна. Красота «рассыпается» по всему ее лицу, ее телу. А поскольку моя тетя Сьюзетт была очень-очень красивой, она стала очень красивой старушкой. Ей было 95 лет или 94 года, когда она умерла, но она очень, очень хорошо сохранилась.

Я не хотел достичь портретного сходства в фильме. Я общался на интервью с актрисами, которые были внешне больше похожи на мою тетю, но у них не было той глубины. Поэтому я предпочел кого-то, кто не был похож на нее, но заставил меня заново прочувствовать то, что когда-то мне говорила она.

«Книга решений» в кинотеатрах с 16 ноября.


Настасья Горбачевская
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