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Ингрид Олеринская: «Я кайфую от одиночества»

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25 ноября 2023

На канале СТС 27 ноября начинается показ 17-серийной комедии «Мафия — дело семейное», где решившие пожениться адвокаты Паша Скворцов и Яна Синицына решают перед свадьбой познакомить своих родных, однако при встрече выясняется, что много лет назад подполковник полиции Скворцов посадил в тюрьму отца Яны и теперь готов на всё, чтобы сын отказался от невесты с подозрительными родственниками. Роль современной Джульетты, решившейся пойти наперекор родственникам ради любви, сыграла Ингрид Олеринская. Мы поговорили с актрисой о работе с Анной Уколовой, словах поддержки от мамы и соединении драмы и комедии в карьере и собственных зрительских предпочтениях.

Ингрид Олеринская: «Я кайфую от одиночества»
фото: Личный архив/фотограф – Илья Еремеев

Ингрид, какие воспоминания оставили съемки?

Мне особенно запомнились экспедиции. Как-то снимали в подмосковном отеле. Это огромная территория с домиками, похожими на сказочные теремки. Было так свободно, расслабленно, казалось, мы не работаем, а отдыхаем на свежем воздухе. В общем, совместили приятное с полезным. Также запомнился суд, куда приехали потрясающие пиротехники. Они организовали такой взрыв, что мы очень испугались. Всё казалось таким настоящим и, прямо скажем, впечатляющим.

В сериале вашей киномамой стала Анна Уколова, про которую слагают легенды...

И я на самом деле Анин фанат. Когда-то посмотрела её «Точку», с тех пор восхищаюсь Аней. Дальше были «Географ глобус пропил» и другие её работы. И я счастлива, что именно она сыграла мою экранную маму. Кажется, мы с ней похожи, возможно поэтому быстро нашли общий язык.

Знаю, что Анна любит петь на площадке.

И петь, и танцевать. Она у нас человек-оркестр!

Ингрид Олеринская: «Я кайфую от одиночества»
фото: Кадр из сериала/СТС

Свою маму вы называете главным критиком и человеком, чье мнение для вас особенно важно. Какие ваши работы она чаще вспоминает и отмечает?

Ей очень нравятся «Неадекватные люди», сериал «Лондонград. Знай наших!». Сейчас я с нетерпением жду, что она скажет про «Иру». Надеюсь, потом она посмотрит «Мафию» и похвалит: «Какая ты у меня молодец!» Знаете, она всегда находит уникальные слова. И мне ценно получать от нее обратную связь.

С вашим графиком, наверное, мало времени остается на близких?

Не очень много. Когда у меня съемки, даже на сообщения не могу ответить, поэтому накапливается много писем и предложений. Сейчас у меня график посвободнее, поэтому гораздо чаще вижусь с друзьями и родными.

Этим летом вы летали в родной Нижний Новгород. Часто удается бывать там?

Нет, вы знаете, впервые за пять лет. Хотя обожаю Нижний! Я там училась с шестого по девятый класс, и у меня даже остались друзья. Я радовалась возможности провести неделю на фестивале «Горький fest». Увиделась с друзьями, побродила по родным улочкам. В общем, ностальгия.

Ингрид Олеринская: «Я кайфую от одиночества»
фото: Кадр из сериала/СТС

Сейчас многие путешествуют по России и часто едут именно в Нижний. Какие места посоветуете?

Конечно, площадь Минина и Пожарского! Пройти Чкаловскую лестницу, Нижне-Волжскую и Верхне-Волжскую набережные, Большую Покровскую улицу, на Стрелку съездить. Да много красивых мест!

Есть, кстати, точка на карте мира, где вам особенно хорошо?

Конечно. Это Панган в Таиланде. Я была там три раза, считаю, что это любовь навсегда. То, как остров тебя принимает, просто невероятно.

А после насыщенных съемок и светских премьер, наверное, все-таки хочется под пледом сериалы смотреть?

На самом деле я научилась гармонично жить наедине с собой. Я кайфую от одиночества. Мне всегда есть чем заняться. С возрастом гораздо лучше отдыхаю одна. Для меня очень важно время наедине с собой и занятия, которые меня отвлекают и расслабляют.

И чем любите заниматься дома?

Готовить! Меня это отвлекает и переключает. А еще я чистоплюйка, поэтому могу уборку устроить. Приберешься, и уже другое настроение. Или с собакой погулять.

Ингрид Олеринская: «Я кайфую от одиночества»
фото: Кадр из сериала/СТС

Правда, что вы назвали собаку в честь Брюса Уиллиса?

Да. С трех лет обожаю Брюса Уиллиса. А «Крепкий орешек» — любовь на века.

Еще какие актеры в вашем топе?

Рэйчел Макадамс! Считаю ее недооцененной актрисой, а ведь она потрясающая. Мне нравятся Мэтью Макконахи, Джаред Лето и Энн Хэтэуэй.

Ваши ранние работы в основном драмы, а в последнее время, наоборот, этап комедий. Это осознанное решение — сменить вектор — или совпадение?

Наверное, совпадение. Я даже рада, что стало больше кинокомедий, что у меня разные роли и жанры, что есть в фильмографии и драма, и комедии, и драмеди. Это я про «Иру» — грустную комедию, которая позволяет и посмеяться, и задуматься. А как зритель предпочитаю драмы и психологические триллеры. Мне нравится всё, что заставляет подумать, где важно следить за сюжетом.

Может, что-то готовы пересматривать бесконечно?

Любимый российский сериал — «Бригада». Из последних наших — «ЮЗЗЗ», «Плейлист волонтёра». Зарубежные — «Фарго», «Настоящий детектив», «Почему женщины убивают». Конечно же, сейчас я не вспомню и половины классных картин, но примерный вектор, я надеюсь, задала!

Сериал «Мафия – дело семейное» на СТС с 27 ноября.


Евгений Червон
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