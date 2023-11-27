Рузиль Минекаев: «Я сразу понял, что это будет просто пушка!»

Прямо сейчас в онлайн-кинотеатрах START и Wink выходит сериал Жоры Крыжовникова о переломном периоде в жизни страны в конце 1980-х «Слово пацана. Кровь на асфальте». Одну из главных ролей, 15-летнего Марата, в нем сыграл Рузиль Минекаев, для которого это второй большой проект в кино. Мы поговорили с актером про роли плохих парней, дворовое детство и работу с Крыжовниковым.
фото: Игорь Шумилов
Мне кажется, ваш герой — самый модный в сериале «Слово пацана». Одобряете его стиль?
Да! Марат из обеспеченной семьи, он действительно одевается не так, как все остальные герои. Говорят, что мода циклична, и когда я впервые увидел куртку Марата, я подумал, что такие большие массивные куртки, бомберы сейчас тоже носят. И кроссовки у него классные! Я бы и сейчас так одевался.
Это одна из первых ваших больших ролей — и сразу в таком масштабном проекте, у известного режиссера Жоры Крыжовникова. Не было страшно, когда вам ее предложили?
Вообще у меня до этого уже была большая роль в кино — я сыграл Макса в сериале «Смычок». Если честно, я очень волновался перед съемками «Слова пацана» — боялся облажаться! (смеется) Это действительно очень масштабный проект по классному сценарию с крутым режиссером, и я чувствовал огромную ответственность.
Да, я сразу понял, что это будет просто пушка! Когда я прочитал сценарий, первые пять серий, я понял, что безумно хочу сыграть Марата. Я думал: господи, я очень хочу, чтобы меня утвердили в этот сериал на эту роль!
Я настолько тащусь от этого проекта! В нем классно все — от режиссуры до монтажа, света, музыки, костюмов и так далее. Я так говорю не потому, что имею к нему отношение — если бы я в нем не снимался, я точно так же всем бы его советовал. Это просто очень крутой проект!
Вы же изначально пробовались на другую роль?
Да, когда я шел на первые пробы, я выучил текст на роль Вовы Адидаса, старшего брата Марата (его в сериале сыграл Иван Янковский — прим. редактора). Я пришел на пробы, открываю дверь, кастинг-директор меня видит и говорит: «Слушай, ну ты вообще не Вова! Давай попробуем на Андрея. Выучишь текст?» Я говорю, хорошо, давайте попробуем на Андрея. Мне дали текст, я его выучил, прихожу снова, а кастинг-директор говорит: «Слушай, я передумала, давай на Марата!» Я сказал, ну что ж, давайте попробуем на Марата. Выучил снова текст, мы попробовали пару сцен и ей сразу понравилось.
Через несколько дней меня пригласили на встречу с Андреем Николаевичем Першиным (настоящее имя Жоры Крыжовникова — прим. редактора), и он мне говорит: «Слушай, такое дело: по возрасту ты больше подходишь на Вову, ему тоже 20 лет с небольшим. Но по внешнему виду ты очень похож на 15-летнего Марата». Мы в этот день попробовали пару сцен, затем на протяжении пяти месяцев я ходил на ансамблевые пробы, после чего меня утвердили на роль Марата.
фото: пресс-служба START
Вам 24 года, и конец 80-х, о которых рассказывает сериал, вы не застали. Вы что-то знали про события этого времени, уличные банды?
На самом деле, до «Слова пацана» я мало об этом знал — слышал, что по всей стране были какие-то банды, но детально не погружался в эту тему. Уже после начала работы над проектом я стал смотреть документальные фильмы, общался с мамой, которая в это время училась в Казани и рассказывала, как все было.
А режиссер Жора Крыжовников вам ничего не советовал посмотреть или почитать об этом периоде?
Когда мы встречались на ансамблевых пробах и на читке, он советовал, что можно посмотреть. Например, как-то скинул в качестве референса видео — интервью парней, которые ездили в это время в Москву, чтобы «раздеть» московских пацанов, у которых есть деньги. Ребята в нем рассказывают, кто они, зачем они это делают.
Вам понравилось работать с Жорой Крыжовниковым?
Съемки «Слова пацана» — это отдельный период моей жизни, за который я очень сильно прокачался! Андрей Николаевич многому меня научил, я реально безумно ему благодарен, и благодарен судьбе за то, что мне довелось работать с таким профессионалом, как он.
Речь на «Оскар»!
Да, речь на «Оскар»! (смеется) Но это все не для пафоса сказано, я действительно так думаю. Мы много разговаривали с Андреем Николаевичем об актерской игре, о кино и режиссуре в целом, из чего все это состоит. Я как-то у него спросил: «Как вы думаете, за что получают Оскар? В чем гениальность игры, за которую дают эту награду?» Он ответил: «За веру в предлагаемые обстоятельства». Одну фразу сказал. Я тогда удивился, подумал: «И все?» Но за этой одной фразой стоит очень многое.
Рубрика «Вопрос от пользователя Кино-Театр.Ру». Салам с Чувашии, как он представился, пишет про вашу роль в «Слове пацана»: «Мне очень понравилось! Узнаешь в нем какого-то того самого знакомого пацанчика-шпаненка. Прям захотелось с ним лично пообщаться, настолько впечатлил в плане того, что был очень убедителен в своей роли дворового пацана». Вопрос: вы в детстве гуляли с ребятами во дворе или были таким хорошим мальчиком?
У меня всё детство прошло во дворе. Примерно учился, ходил в музыкальную школу, возвращался домой и делал уроки — это не про меня. Я и музыкальную школу прогуливал, и учился я тоже не очень хорошо. Поэтому я примерно понимал, о чем Марат думает и что чувствует.
фото: Игорь Шумилов
Главные герои «Слова пацана», в том числе Марат — это участники уличных банд. Но это такие чёткие парни, со своими представлениями о справедливости. Как вам кажется, нет такого, что в сериале романтизируют образ бандита, и кто-то может воспринять его как пример?
На мой взгляд, нет. Не стану спойлерить, но герои делают очень плохие вещи — не думаю, что для кого-то они могут послужить примером. Вообще, мне кажется, сейчас совсем другие тенденции, акцент на гуманности, человечности. Все против буллинга, притеснения, насилия по отношению к другим — не только физического, но и психологического. Я не думаю, что кто-то захочет повторить за нашими героями и начать драться на улицах.
Вы занимались национальной борьбой. Вам это помогло на съемках?
Я занимался национальной борьбой 6-7 лет, но на съемках мне это не особо пригодилось. В сериале все дрались на кулаках, национальная борьба — это другое, за исключением каких-то бросков, тяжело применить ее приемы в уличной драке.
Когда мы готовились к съемкам, я ходил к тренеру по боксу, там мне поставили технику удара. Еще были отдельные тренировки с каскадерами, где мы разводили сцены драк и осваивали основы каскадерского боя. Мне понравились тренировки по боксу, я бы еще походил на них, но пока на это нет времени.
В основном рэп — очень разный рэп, мне нравится Ноггано, Баста, Гуф. Но к рэпу по настроению добавляется другая разная музыка — этническая, фанк, джаз и так далее. Последние несколько дней я много слушаю Beastie Boys. О, еще я очень люблю «Ирину Кайратовну» — это группа казахстанских рэперов, крутые ребята. Можете отметить, что я о них говорил, — может быть, они прочитают и им будет приятно!
Вы написали песню для саундтрека сериала «Смычок». Хотели бы дальше сочинять музыку?
Я не хочу писать музыку. В «Смычке» я играл молодого рэпера, и когда мы готовились к съемкам, режиссер сказал: «Попробуй написать рэп, просто чтобы понять, как это вообще делается». И я попробовал — задача была написать рэп от лица 14-летнего парня, который очень сильно влюблён. Соответственно, должно быть не особо умело — хотя я писал от души, прямо на максимуме усилий (смеется). Но в итоге задача была выполнена, трэк попал в сериал. Процесс работы над ним мне понравился, но это не профессиональный рэп и дальше заниматься этим я бы никогда не стал — это не мое.
Ваши большие роли в «Слове пацана» и в «Смычке» — это роли плохих парней. А кого бы вы хотели сыграть?
обсуждение >>