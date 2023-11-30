Евгения Громова: «Я давно не видела смелых эротических проектов»

Прославившись откровенной ролью в «Верности», актриса Евгения Громова продолжает выбирать яркие и непохожие роли. На Иви состоялась премьера драмеди «Госпожа», где Евгения сыграла скромную соцработницу Марусю, неожиданно для себя ставшую доминантрикс. На такой шаг девушку подтолкнули коллекторы, регулярно навещающие мать в поисках круглой суммы. Проект, завернутый в привлекательную и отчасти провокативную обертку, вместе с тем затрагивает важные социальные проблемы и рассказывает о поиске себя, пусть для этого и приходится взять в руки плетку. Мы поговорили с Громовой о сложностях в процессе съемок «Госпожи», исследовании сексуальности в кино, тщательном отборе ролей и режиссерском дебюте.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви
Хотелось бы начать интервью ситуативно: вы сейчас в Париже, можете ли рассказать, чем занимаетесь там?
Мой муж приехал в Париж по работе, а я с ним за компанию. Начала изучать французский язык. Впервые представилась возможность понять, что такое Франция, чего обычно не удается сделать во время путешествий. Пока я здесь на неопределенный срок, всё зависит от предложений по работе – точнее, захочу ли я ради них уезжать. (Смеется)
Тогда вернемся к премьере сериала «Госпожа» с вами в главной роли. Вы рассказывали, что еще в момент проб как-то интуитивно чувствуете, что случился коннект с режиссером. Было ли такое на этом проекте? Режиссер Юлия Трофимова, с которой вы уже работали над «Страной Саша», выбирала из сотни претенденток и в итоге вернулась к вашей кандидатуре.
Честно говоря, я не понимала, что Юля вернется ко мне. И это, как мне кажется, было удивлением для нее самой.
Когда я познакомилась с материалом, мне показалось, что его будет нелегко реализовать. На Netflix выходил сериал «Уборщица. История матери-одиночки», где затронута серьезная тема домашнего насилия, и параллельно много комедийного, – непонятно, к какому жанру отнести проект. Из-за того, что я очень редко как зрительница и актриса сталкивалась с жанром социальной драмы с элементами комедии, я отнеслась к «Госпоже» настороженно, потому что для меня непонятен был способ существования героини с довольно непростой биографией. Сложность заключалась в жанре: было важно не скатиться в шоу и не потерять драму. Я согласилась сниматься в «Госпоже» на свой страх и риск. Это был вызов для самой себя, и это же мой самый главный двигатель. Потому что было до конца непонятно, как играть.
В итоге так и оказалось?
Первые несколько дней мы с режиссером и партнерами по площадке нащупывали способ существования в кадре, это не было очевидным. Надо было балансировать, понять, как добиться правдоподобности и органичности и в комедийных, и в драматических сценах.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви
В истории есть момент, когда ваша героиня приходит устраиваться на работу в бордель, а герой Алексея Розина говорит ей, что она буквально крокодил и мужчин способно привлечь разве что в маске и парике. Вы считаете себя красивой?
У меня был случай, когда я попросила своего коллегу познакомить меня с одним человеком. Он мне ответил: «Ты не в его вкусе». Ровно об этом же эпизод с Розиным: для него Маруся абсолютно unfuckable, и он считает, что если для него это так, то это так же и для всех остальных. Я считывала сцену именно в этом контексте, и поэтому его реакция совершенно оправдана. Считаю, что каждый человек красив по-своему! Красота всегда в глазах смотрящего.
Чем вам запомнились съемки «Госпожи» в Астрахани?
Впечатления от города самые приятные: Астрахань – очень теплое и душевное место с вкусной едой. Так что это был, как у Тургенева, месяц в деревне. Мы там жили всей командой и кайфовали, еще больше сдружились друг с другом.
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви
В момент каскада интервью к «Верности» вы отмечали, что вам достаточно одного фильма в год, когда вы можете полностью погрузиться в роль и стать соавтором истории. Число проектов в вашей фильмографии сейчас увеличивается, изменился ли этот подход?
Я стараюсь его придерживаться. Проектов действительно в какой-то момент стало больше, и, когда я это почувствовала, начала отказываться от некоторых предложений в пользу паузы. Если съемки превращаются в конвейер, ты будто крутишься в колесе, и от этого страдает качество твоей работы. Я люблю посвящать время одному проекту, заканчивать его и только тогда начинать другой, но иногда так не получается, особенно когда несколько проектов нравятся одновременно. Параллельно с «Госпожой» я как раз снималась в полном метре «Агния», где мне довольно сильно меняли внешность.
Видела питчинг этого проекта несколько лет назад, очень необычная авторская история про русскую печницу. Расскажите о ней.
Я никогда не читала даже что-то похожее на этот сценарий, это было удивительно прекрасно, написано как притча. Режиссер и сценарист Павла Стратулат покорила меня этой историей, там такой сложный язык и такие же персонажи. Работа главной героини заключается в том, что она занимается укладкой печей, это вымирающее ремесло, которое перешло к ней от отца. Сама она живет в холодном неотапливаемом доме, и человек, способный повлиять на какой-то ремонт или переселение, берет её к себе на работу. Начинается всё как классовый конфликт, а приводит в итоге к самому неожиданному повороту. И в самом сюжете есть сказочные нотки. Я точно могу сказать, что вы подобного кино еще не видели.
Мне кажется, когда снимается авторское кино, есть возможность подробнее поработать с персонажем и режиссером, потому что там другой тайминг. Сериал – более продюсерская история. Но хочется по максимуму свести это к одному, чтобы и там, и там была равная подготовка.
Важно ли вам самой влиять на сценарий?
Как актриса я редко хочу что-то изменить. Только если мне непонятны конкретные моменты в поведении героини или фразы, которые она произносит — и которые кажутся мне неорганичными для нее.
фото: Съемки проекта «Хрупкое» / Марс Медиа
Как вам кажется, вы бы смогли снять сериал и исполнить там главную роль?
Нет, восхищаюсь людьми, которым это под силу. Хотя у меня была такая возможность, но я решила остаться за кадром. Я написала сценарий сериала «Хрупкое» и как режиссер сняла пилот. «Хрупкое» – это как «Секс в большом городе», действие которого происходит в Москве. История трех 30-летних подруг, которые ищут себя, исследуют свою сексуальность. Для меня эта тема очень интересна, у нас в стране никто её так не исследует, как, например, это делали Пол Верховен, Бернардо Бертолуччи, Тинто Брас… Они из фильма в фильм переходят границы, для них нет знака «Стоп». У нас же как будто иногда появляются вспышки этих исканий — но дальше никто не идет. Из-за того, что я давно не видела смелых эротических проектов, я решила сама его написать.
Как вы подбирали актрис? Ревностно отдавать роль, которую писали для себя?
Да, на эту роль был самый сложный кастинг. Многие артисты были расписаны на несколько месяцев вперед, но нам это сыграло на руку. Я считаю, что кино снимает само себя: кто занят, тот и должен быть занят. Мы нашли Дану Мацюнскайте, Татьяну Бабенкову и Диану Огай. Я хотела отыскать свежие лица, чтобы зритель подключился и поверил им, – это эффект «Секса в большом городе». Я не знаю, какая дальше у сериала будет судьба. У каждой из онлайн-платформ свои приоритеты.
фото: Съемки проекта «Хрупкое» / Марс Медиа
«Секс в большом городе» – великий сериал?
Это важный сериал, потому что там есть все темы, которые мы обсуждали, обсуждаем и будем обсуждать. Продолжение сериала я не видела, говорю именно про оригинальную версию. Вообще я довольно поздно посмотрела «Секс в большом городе», после 25 лет. И сейчас иногда могу включить пару серий для вдохновения. Мне кажется, это такой же фундамент, как «Друзья», где собраны настолько узнаваемые типажи, что у тебя нет шанса к ним не подключиться. По крайней мере, у меня нет знакомых, которые не любят эти сериалы.
Смотреть онлайн«Секс в большом городе» У нас любят продавать проекты через призму «наш ответ "Сексу в большом городе"» или другому успешному зарубежному проекту. Но пока достойный аналог никто не снял. Как вы создавали своих героинь? Ведь написать историю с таким референсом – большая ответственность.
Да, и я очень боюсь, что сценарий попадет не в те руки и героинь сделают карикатурными. Это мой страшный сон, ведь мы писали эту историю с моим соавтором Дашей Раньковской про себя и своих подруг. Это собирательные образы, они не выдуманы. Я бы хотела, чтобы сериал был сделан со вкусом, потому что в нашей индустрии он есть не у всех.
Сейчас, очевидно, появляется больше женских историй. Стало ли вам поступать больше разноплановых цепляющих предложений? Изменилось ли отношение к сериалам?
Нет, не стало. (Смеется) У меня в целом не так много предложений, но многие из них очень неординарные, сложные и интересные для меня как для актрисы. Но, честно скажу, что интересных женских героинь очень мало, и продюсеры боятся снимать о них, потому что уже есть определенные работающие истории, которые мне неинтересны. Всё, что в моих силах, я делаю. Мне кажется, тут надо не жаловаться, а двигать этот процесс самостоятельно. Сейчас я тоже разрабатываю несколько историй как сценаристка.
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