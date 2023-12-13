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Режиссер с мировым именем — о новом фильме, показе в СИЗО и своих учениках

Александр Сокуров: «Сказка» – это доверие к зрителю»

«Парк Юрского периода» превратят в приключенческий боевик со стелсом

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