Ирина Безряднова: «Способность порадоваться за чужой успех – индикатор дружбы»

В российский прокат выходит фильм «Честный развод. Бенефис» – уже третья часть популярной франшизы с Агатой Муцениеце и Александром Робаком в главных ролях. Хотя создатели проекта намеренно не стали называть «Бенефис» триквелом, так как новая картина и впрямь получилась во многом самостоятельной историей о семье и друзьях. Помимо нового для «Честного развода» героя в исполнении Леонида Якубовича, одна из главных ролей в «Бенефисе» наконец досталась актрисе Ирине Безрядновой, которая в предыдущих двух частях играла подругу Миланы. Мы поговорили с Ириной об успехе франшизы, действующих героинях, любимых сериалах и друзьях, которые познаются в юморе и радости.
фото: Ирина Безряднова на премьере фильма "Честный развод. Бенефис"/пресс-служба картины
Как вы вообще попали в «Честный развод» и думали ли, что фильм окажется настолько успешным, что теперь у него выходит уже третья часть?
Честно говоря, никогда не знаешь, что будет успешным, а что нет – это всегда лотерея. В первых двух частях фильма у меня не очень большая роль. Поэтому сказать, что я прям делала какие-то ставки на этот проект - не могу. Но первая и вторая части стали лидерами по просмотрам на платформах. А уж когда роль моей Жанны так выросла к третьей части, то я, конечно, обрадовалась, спасибо нашему сценаристу.
Кажется, что вообще этот фильм стал объемнее по тематике и перешел к такому семейному проекту.
Это действительно так. Думаю, еще и потому, что семейное кино сейчас очень востребовано, его с удовольствием смотрят зрители, включая меня, и мне кажется, такое кино у нас по-настоящему стало получаться.
Вы не просили сценаристов, чтобы вашу героиню расписали подробнее?
Ну, если бы сценаристы слушали актеров, давай добавь мне реплик или сюжетную линию, то это были бы странные сценарии, хотя, возможно, кто-то такое практикует. У нас точно не этот случай. И уж точно за меня никто не будет просить увеличить мою роль. Хотя могли бы, ха-ха. Нет, обычно на это нельзя повлиять. У авторов своя творческая мысль. Хотя я, конечно, не расстроилась, когда увидела, что в «Бенефисе» моя Жанна стала одной из основных героинь. Она прям двигает сюжет, им управляет, и мне такие роли нравятся. Например, сейчас у меня была главная роль в полном метре, так вот там моя героиня вообще будто бы не влияет на сюжет, а барахтается в заданных обстоятельствах. Сначала я даже рефлексировала на эту тему, думала, почему она такая, почему у нее нет никаких действий. Но потом успокоилась - это тоже может быть интересно.
фото: Съемки фильма "Честный развод. Бенефис"/пресс-служба картины
Вам часто приходят сценарии с такими действующими женщинами?
Я вообще очень редко хожу на пробы, в данный момент у меня нет агента. Иногда меня могут позвать кастинг-директора напрямую, но обычно все действуют через агента. Актера/актрису присылают, предлагают, меня некому предлагать, так что чаще всего я даже и не знаю, что где-то идут пробы. То есть все мои нынешние работы так или иначе связаны с людьми, у которых я уже снималась, и они поэтому меня зовут. Так что в плане количества прочитанных сценариев мне сложно сравнивать себя с актрисами, которые постоянно ходят на пробы. Сама я при этом человек, который смотрит много российского контента и видит, что женские героини становятся более активными, значащими в кино.
Раз уж вы смотрите много российских фильмов и сериалов, то можете назвать какие-то особо запоминающиеся проекты – не обязательно с точки зрения действующих героинь.
Из свежего - «Цикады» мне понравились – я вообще фанат Стычкина, все его сериалы смотрела. «Оффлайн», люблю Ефремова. «Открытый брак» - очень кайфанула, но и поплакала. «Убить Риту» – сериал, который для меня не предвещал ничего интересного, но я его посмотрела от начала до конца, есть прям здоровские персонажи. Там, кстати, как раз главная героиня – женщина, которая действует очень активно. Не могу не отметить сериал «Мастодонт», где я снялась, так много о нем хороших отзывов и почти нет негатива.
А как вы успеваете все смотреть? Большинство артистов успевают только сниматься, а вы же еще и без агента работаете.
Так я потому и успеваю, что работаю без агента! Но если серьезно, то я долго не смотрю ничего, потому что у меня еще двое детей и муж, а потом резко целые ночи сезоны отсматриваю. Это когда в экспедицию приезжаешь и после смен в ноуте зависаешь. Как раз сейчас я была на съемках в Минске и там ты по сути месяц сидишь в другом городе без семьи. И даже если ты работаешь с утра до вечера, у тебя еще есть какая-то часть ночи, чтобы что-то посмотреть. Этим я и воспользовалась.
фото: Съемки фильма "Честный развод. Бенефис"/пресс-служба картины
Над «Убить Риту», кстати, работала моя бывшая коллега Женя Богомякова, которая теперь стала востребованным сценаристом. Вы же тоже бывший журналист, правильно я понимаю?
Я окончила журфак МГУ, работала телеведущей, потом недолго светским хроникером. Кстати, интересно вышло, что половина нашего курса теперь актрисы – кто-то в театре занят, кто-то в сериалах, или ведущие, как Артем Королев, который на курс или два младше учился.
Первое журналистское образование помогает в актерской профессии?
Это, скорее, хорошее общее гуманитарное образование и кругозор, чтение большого количества литературы, правильный русский язык, хотя это все равно базово закладывалось в школе. Ты не пойдешь на журфак, если изначально склонен к точным наукам. Я вот абсолютно нет! Я изначально хотела поступать в театральный, но моя мама мне не разрешила и сказала, что если я не поступлю и останусь без высшего образования, она этого не выдержит, а конкурс в МГУ поменьше, чем в театральный, хе-хе.
Сейчас мама довольна, что вы стали актрисой?
Во время съемок она сидит с моими детьми, поэтому сложно сказать, довольна ли (смеется). Но, конечно, когда я ее зову на премьеры, а она зовет своих подруг, видно, что ее распирает. Но поскольку я еще и певицей собиралась стать, но она мне и это запретила, – там нужно было контракт подписывать, так как мне не было еще 18 лет, – она довольна тем, что я в итоге стала актрисой. Карьера певицы ее смущала намного больше. Ну, а сейчас уже обратного пути нет.
фото: Съемки фильма "Честный развод. Бенефис"/пресс-служба картины
Вы же не так давно открыли еще одну грань своего творчества – стендап. Как-то связано это с опытом «Честного развода», который когда-то тоже начинался со стендапа?
Было такое, да, но это не связано с «Честным разводом». Я же еще снималась в фильме «Стендап под прикрытием», хотя по иронии судьбы у меня там как раз не было сцен со стендапом. А мой стендап начался с того, что у мужа был день рождения и мне захотелось необычно его поздравить. Очень сильно волновалась, потому что когда ты не знаешь никого из зрителей или слушателей – это одно, а когда вокруг твои друзья и близкие – это совсем другое. Крайне волнительно именно в такой аудитории говорить о чем-то личном, а уж тем более кого-то осмеивать, потому что юмор в стендапе чаще всего построен именно так. В общем, я очень переживала, как это все воспримут, но в итоге получилось, как мне кажется, действительно весело.
А что в принципе для вас юмор?
Наверное, во многом это способ громко заявить о своих комплексах. Условно – маленькие сиськи, большой нос, короткие ноги. Но при этом ты хочешь быть очень честным и, если мы говорим про ту же внешность, не стараешься делать вид, что ты – супермодель. Есть определенная смелость в том, чтобы перешутить свои комплексы первым. Порой юмор бывает и способом самоутвердиться, хотя, на мой взгляд, это уже злость. В хорошем юморе должно быть лавирование между стебом себя и других, должна быть точность и наблюдательность – это, кстати, роднит его с актерской профессией
Вы сказали, что и в реальности дружите со своей коллегой по «Честному разводу» Агатой Муцениеце. Для вас друг познается в горе или в радости?
Для меня, наверное, в радости. Я не могу сказать, что тот, кто поддержал тебя в горе, – это не друг, но искренне порадоваться за подругу многим сложно.
фото: Съемки фильма "Честный развод. Бенефис"/пресс-служба картины
Это касается только женской дружбы? Или в целом?
Думаю, чужой успех триггерит вне зависимости от пола. Если ты с кем-то шел рука об руку, а потом вдруг стал выше, круче, сильнее, то что сделает плохой друг? Конечно, скажет другим за твоей спиной: что ты этого добился, потому что у тебя муж, брат, сват, а так бы никогда не получилось у тебя ничего. И человеку становится легче - это не он ленивое создание - а тебе просто повезло. Поэтому люди, которые могут искренне порадоваться за тебя – настоящие друзья! И для меня способность порадоваться за чужой успех – индикатор дружбы.
В актерской профессии вы можете искренне радоваться за коллег с учетом того, что пока у вас больше второстепенных ролей, нежели главных?
Это для меня странный вопрос, каким образом моя радость за коллег коррелируется с количеством у меня главных ролей. Количество и качество главных ролей - это всецело моя работа над собой и своими навыками. Я пока можно сказать начинающая актриса, но я развиваюсь и набираю и вижу сама, что расту, вот это для меня важно. Сравнивать себя с кем-то не вижу смысла, мы все разные и уникальные, с разным набором базовых качеств, но в наших руках работать над собой. Я всегда радуюсь за чужие успехи, когда вижу классное попадание в персонажа, точную игру, когда тебя захватывает кино. Как тут можно расстраиваться, ты хочешь смотреть, ты сопереживаешь. А своим подругам-актрисам я всегда желаю главных ролей, ведь они этого достойны.
Чего вам как актрисе не хватает в российской индустрии?
Как актрисе мне не хватает хорошего кинокорма. Понимаю, что это бытовое, но я человек, который любит поесть и всегда из-за этого страдает. Не хватает профессионалов на местах, особенно если это экспедиции. Часто не хватает работы режиссера с актером, я бы сказала, у меня это было всего пару раз. Ну и чтобы лето было почаще, а то снимаем лето в основном зимой.
В «Бенефисе» собралась разная, в том числе и по возрасту команда. Вам это как-то помогло?
Более опытные актеры всегда помогут и подскажут, что нужно поправить, и это никогда не выглядит неуместным поучительством, а ты внимаешь их советам с открытым ртом. В нынешнем «Честном разводе» на площадке был Леонид Аркадьевич Якубович, который просто своим присутствием делает сцену. Это человек, которого узнают люди с младенчества и до глубокой старости! Я снималась со многими популярными актерами, которых знает определенная аудитория, но Леонида Аркадьевича реально знают все! При этом свой большой опыт и легкое настроение он привнес на площадку и в фильм, который, на мой взгляд, является лучшим, самым семейным и душевным из всех «Честных разводов».
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