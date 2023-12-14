Сергей Волков: «Про Крецула и Глигора можно снимать отличный ситком»

В российский прокат вышел фильм «Крецул» – игровой полнометражный дебют Александры Лихачевой, основанный на реальной истории дзюдоиста и чемпиона Паралимпийских игр Олега Крецула. Однако картина Лихачевой – вовсе не очередной спортивный байопик, а, скорее, кино об удивительной дружбе, которая проходит через свои поражения и победы. Роли Крецула и его лучшего друга и тренера Виталия Глигора исполнили Никита Волков и Сергей Волков соответственно. Они не родственники, но однокурсники, партнеры по спектаклям и, как и их герои, тоже друзья. Мы поговорили с Сергеем Волковым о том, как он из театра попал в кино, мешала или помогала их реальная дружба с Никитой на съемочной площадке и сумел ли он все-таки разгадать своего героя.
фото: Премьера фильма "Крецул" в Санкт-Петербурге/пресс-служба фильма
Семь лет назад вы стали одним из самых молодых обладателей главной театральной премии «Золотая маска» и, кажется, все эти годы довольно успешно чувствовали себя на сценах и театра Ленсовета, и Вахтангова. Как вас из театра занесло в кино?
Да не то, чтобы занесло, я пока пролетаю где-то рядом, по сути «Крецул» – первая моя крупная роль. И это был замечательный опыт – я захотел понять, как могу в длину существовать в кадре, в пространстве, в котором ты никогда не был, где ты не контролируешь темпоритм из-за того, что есть монтаж, но ты можешь хотя бы попробовать в такой неустойчивой среде, как кино, что-то сделать. Получился интересный эксперимент, хотя все в итоге перемонтировалось совсем не так, как я это видел, но, мне кажется, фильм получился и всё сработало так, как и задумала режиссер Саша Лихачева, благодаря встрече с которой я и оказался в кино.
Вы хотели попробовать себя на съемочной площадке и сознательно искали нужный материал? Или все случилось спонтанно?
Мне кажется, это иллюзия, что люди сидят в театре и сознательно не хотят сниматься. Все артисты так или иначе хотят работать в кино, просто не у всех есть такая возможность. Так что не могу сказать, что я сознательно ушел исключительно в театр и прятался там от съемок. Но вот внезапно возникло предложение от Саши, мы с ней познакомились и с первого раз поняли, что нужно вместе работать, а потом получилось подтянуть в фильм еще и Никиту, что было большой радостью.
фото: Премьера фильма "Крецул" в Москве/пресс-служба фильма
Как Саша узнала про вас?
Через кастинг-директора, которая была у меня на спектаклях в театре Вахтангова. Меня изначально рассматривали на роль Виталия Глигора, несмотря на то что я был не в форме для дзюдоиста, но в итоге как-то получилось сделать пробы – сначала в одиночку, а потом уже вместе с партнерами и в конце концов с Никитой.
Вы были в курсе истории Крецула и Глигора до этого проекта?
Нет, она для меня открылась впервые. История эта все-таки достаточно локальная – и в плане того, что посвящена такому виду спорта, и что связана больше с Молдавией, где Олег и Виталий действительно национальные герои.
Насколько я знаю, вы общались со своим прототипом.
Мы как раз приезжали в Молдавию для знакомства с ними за месяц до съемочного процесса и провели там неделю – искали местных артистов и параллельно знакомились с Виталием, Олегом, их друзьями и их образом жизни. Знакомились, кстати, без Саши, она изначально была проводником, но потом только мы с Никитой остались в их компании. И это был совершенно другой опыт и другое понимание их жизни, психофизики, языка. После знакомства с ними сценарий очень сильно поменялся, он прям задымился после этой недели.
фото: Съемки фильма "Крецул"/компания Wish Media
Однако я прочитала, что вы так и не смогли разгадать своего героя. После просмотра фильма это удалось?
Так и не удалось! Причем на премьере в Молдавии мы вместе смотрели кино – с Виталием и Олегом. Когда мы снимали фильм, я очень боялся, что это произойдет, что мы с Виталием будем сидеть в одном зале в этот момент, потому что Саша ему запрещала присутствовать на съемках, он не видел, как я его играю, а только консультировал по вопросам дзюдо. Мне кажется, фильмом он остался доволен – хотя честно так я его до конца и не разгадал. Никита, например, очень круто снял внешнюю часть Олега, его психофизику, пластику и голос, а у меня не получилось так сделать. Я не так хорош в наблюдениях, как Никита, еще со студенчества. Поначалу пытался копировать Виталия, но он все-таки не такой яркий по внешним проявлениям, и я понимал, что так делать не нужно, иначе я проиграю. Так что решил пойти от внутреннего, от моего понимания этого героя, по классическому «я» в предлагаемых обстоятельствах. Так что не могу сказать, что я играл его, это было именно впечатление от Глигора и его контакта с Олегом, от их дружбы.
Вам всегда интереснее выстраивать именно внутреннюю связь, а не идти от внешней?
Мне кажется, интереснее находиться на своем месте. Здесь так получилось, что мы с Никитой по нашим актерским организмам попали в идеальную для нас среду и задачу. В этом была и победа Саши, и большая ее заслуга. Она смогла почувствовать и правильно нас соединить. Никита всегда очень точно делает наблюдения за людьми – порой до ухохатывания, чем я любуюсь все 13 лет, что мы знакомы. А у меня всегда была с этим проблема и еще со студенчества я чаще шел через содержание, а не форму. Это классический театральный конфликт – что первичнее форма или содержание. И в этом кино я подумал, что для меня точнее будет идти через содержание.
фото: Кадр из фильма "Крецул"/компания Wish Media
Сыграло ли какую-то роль для вашего экранного дуэта с Никитой, что вы с ним давно знакомы и дружите?
Давний творческий контакт, как и наша дружба, очень помогли. В какой-то момент, когда мы уже нашли наших персонажей, то могли с Никитой сыграть сцену даже без того, чтобы Саша ее разводила. Мы начали чувствовать друг друга уже без какого-либо разбора извне и даже без разбора между нами. В этом плане многолетний контакт с партнером большой плюс, потому что вы чувствуете природу друг друга, у вас схожее понимание юмора и ощущение драматургии.
Саша знала о вашей многолетней дружбе?
Она знала, что мы однокурсники. Никита пришел на «Крецул» чуть попозже, у него было несколько заходов на эту роль, сначала Саша его отвергла, мы договорились с ним, что он приедет в Москву и мы вместе порепетируем и придем еще раз. И в итоге он смог ее завоевать.
Вы сказали про юмор, и в фильме же дружба Виталия и Олега иногда строится на таких ироничных, трагикомических нотках. Эти реплики сразу были прописаны в сценарии или, может быть, что-то появилось уже непосредственно на площадке?
В сценарии был заложен юмор, но когда мы познакомились с Олегом и Виталием, то поняли, что значительная часть их общения строится на жестких подколах друг друга. И этот циничный, порой черный юмор настолько прекрасен, что мы попытались перенести его в кадр. На самом деле на площадке было много импровизации. Я смотрел фильм четыре раза в разных залах в разных городах и везде эти импровизационные моменты так или иначе срабатывают. На самом деле про Глигора и Крецула можно снимать ситком. Они очень светлые люди с прекрасным чувством юмора.
Вы в жизни такой же друг? Подкалываете своих друзей?
У меня не было в жизни такого примера дружбы. Так что для меня это случилось открытием – и человеческим, и актерским, так как с такой темой для изучения я до сих пор не сталкивался. В жизни у меня немного друзей. Вот Никита, как ни странно, и еще один друг. Мы можем замечательно и весело проводить время вместе, но у нас другой тип дружбы, да, наверное, и менталитет тоже, к тому же мы не спортсмены.
В сценарии «Крецула» вас эта тема дружбы и привлекла?
Думаю, да. Мы не хотели рассказывать только историю Олега, его удивительных преодолений и достижений. Или только Виталия, который всегда остается за кадром как тренер и верное плечо. Хотелось передать именно ощущение от их странного союза, который возник. И это, кстати, еще одна из причин почему я не могу описать своего героя: понять природу их дружбы непросто. Я действительно не видел такого ни в своем поколении, ни в старшем, но очень хотелось это запечатлеть, как написать стихотворение или вот в итоге снять фильм. Изначально мы заходили в него с мыслью про Дон Кихота и Санчо Пансу, но потом поняли, что дружба Олега и Виталия намного объемнее.
Не боялись ли вы довериться режиссеру-дебютантке Саше Лихачевой?
Нет, потому что Саша обладает волевым режиссерским характером, у нее талант организовывать, разбирать, настраивать, она вызывает колоссальное доверие. И когда мы преодолели настройку первых съемочных дней, она начала доверяться и нам. У нас до сих пор есть рабочий чатик, где мы все вместе общаемся и шутим, договариваемся о встречах. Так что во время съемок фильма о дружбе случилась дружба, что, я считаю, прекрасно.
На фильме работал румынский оператор Мариус Пандуру, снимавший фильмы Раду Жуде и других знаковых режиссеров. Отличается ли его подход на съемной площадке и понимали ли вы, когда снимались, что это будет, как пишут в некоторых рецензиях, «кино затылков»?
Во время съемок было понятно, что мы работаем однокадрово и порой через спины. Это один из языков кино, и если люди так чувствуют историю, это прекрасно и всегда интересно, что из этого получится. Контакт и общение с Мариусом был потрясающим опытом, и визуально мне очень нравится, как все получилось.
фото: Кадр из фильма "Крецул"/компания Wish Media
Как вы думаете, после этой роли вас будут чаще звать в кино? И вообще считаете ли вы ее для себя в каком-то смысле прорывной?
Это, безусловно, новый шаг в плане опыта, но насчет прорыва не знаю, это зависит не от меня, так что обольщаться на этот счет я точно не буду. Знаю, что у меня теперь есть работа, которую я могу показать.
На такой философский подход повлияла ваша театральная слава, которая пришла довольно рано?
Не уверен, что это философский подход. Просто актер, на мой взгляд, не властен над судьбой картины и над тем, что она ему принесет. Очень многое зависит от случая, я бы сказал, что 80% актерской профессии – это удача. Что, естественно, не снимает с тебя ответственности работать, развиваться и двигаться вперед.
Есть ли какие-то герои, персонажи, которых вам сейчас не хватает в российском кино? Не только как артисту, но и как зрителю?
Знаете, я недавно подумал, что мне не хватает энергии Евгения Леонова в кино – и в российском, и в мировом. Того ощущения, которое рождается от его личности на экране. Добра, иронии, милосердия, любви к людям. Такого заряда энергии мне не хватает, и я бы хотел его получать как зритель.
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