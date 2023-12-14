Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сергей Волков: «Про Крецула и Глигора можно снимать отличный ситком»

интервью >>
14 декабря 2023
В российский прокат вышел фильм «Крецул» – игровой полнометражный дебют Александры Лихачевой, основанный на реальной истории дзюдоиста и чемпиона Паралимпийских игр Олега Крецула. Однако картина Лихачевой – вовсе не очередной спортивный байопик, а, скорее, кино об удивительной дружбе, которая проходит через свои поражения и победы. Роли Крецула и его лучшего друга и тренера Виталия Глигора исполнили Никита Волков и Сергей Волков соответственно. Они не родственники, но однокурсники, партнеры по спектаклям и, как и их герои, тоже друзья. Мы поговорили с Сергеем Волковым о том, как он из театра попал в кино, мешала или помогала их реальная дружба с Никитой на съемочной площадке и сумел ли он все-таки разгадать своего героя.

Сергей Волков: «Про Крецула и Глигора можно снимать отличный ситком»
фото: Премьера фильма "Крецул" в Санкт-Петербурге/пресс-служба фильма


Семь лет назад вы стали одним из самых молодых обладателей главной театральной премии «Золотая маска» и, кажется, все эти годы довольно успешно чувствовали себя на сценах и театра Ленсовета, и Вахтангова. Как вас из театра занесло в кино?

Да не то, чтобы занесло, я пока пролетаю где-то рядом, по сути «Крецул» – первая моя крупная роль. И это был замечательный опыт – я захотел понять, как могу в длину существовать в кадре, в пространстве, в котором ты никогда не был, где ты не контролируешь темпоритм из-за того, что есть монтаж, но ты можешь хотя бы попробовать в такой неустойчивой среде, как кино, что-то сделать. Получился интересный эксперимент, хотя все в итоге перемонтировалось совсем не так, как я это видел, но, мне кажется, фильм получился и всё сработало так, как и задумала режиссер Саша Лихачева, благодаря встрече с которой я и оказался в кино.

Вы хотели попробовать себя на съемочной площадке и сознательно искали нужный материал? Или все случилось спонтанно?

Мне кажется, это иллюзия, что люди сидят в театре и сознательно не хотят сниматься. Все артисты так или иначе хотят работать в кино, просто не у всех есть такая возможность. Так что не могу сказать, что я сознательно ушел исключительно в театр и прятался там от съемок. Но вот внезапно возникло предложение от Саши, мы с ней познакомились и с первого раз поняли, что нужно вместе работать, а потом получилось подтянуть в фильм еще и Никиту, что было большой радостью.

Сергей Волков: «Про Крецула и Глигора можно снимать отличный ситком»
фото: Премьера фильма "Крецул" в Москве/пресс-служба фильма

Как Саша узнала про вас?

Через кастинг-директора, которая была у меня на спектаклях в театре Вахтангова. Меня изначально рассматривали на роль Виталия Глигора, несмотря на то что я был не в форме для дзюдоиста, но в итоге как-то получилось сделать пробы – сначала в одиночку, а потом уже вместе с партнерами и в конце концов с Никитой.

Вы были в курсе истории Крецула и Глигора до этого проекта?

Нет, она для меня открылась впервые. История эта все-таки достаточно локальная – и в плане того, что посвящена такому виду спорта, и что связана больше с Молдавией, где Олег и Виталий действительно национальные герои.

Насколько я знаю, вы общались со своим прототипом.

Мы как раз приезжали в Молдавию для знакомства с ними за месяц до съемочного процесса и провели там неделю – искали местных артистов и параллельно знакомились с Виталием, Олегом, их друзьями и их образом жизни. Знакомились, кстати, без Саши, она изначально была проводником, но потом только мы с Никитой остались в их компании. И это был совершенно другой опыт и другое понимание их жизни, психофизики, языка. После знакомства с ними сценарий очень сильно поменялся, он прям задымился после этой недели.

Сергей Волков: «Про Крецула и Глигора можно снимать отличный ситком»
фото: Съемки фильма "Крецул"/компания Wish Media

Однако я прочитала, что вы так и не смогли разгадать своего героя. После просмотра фильма это удалось?

Так и не удалось! Причем на премьере в Молдавии мы вместе смотрели кино – с Виталием и Олегом. Когда мы снимали фильм, я очень боялся, что это произойдет, что мы с Виталием будем сидеть в одном зале в этот момент, потому что Саша ему запрещала присутствовать на съемках, он не видел, как я его играю, а только консультировал по вопросам дзюдо. Мне кажется, фильмом он остался доволен – хотя честно так я его до конца и не разгадал. Никита, например, очень круто снял внешнюю часть Олега, его психофизику, пластику и голос, а у меня не получилось так сделать. Я не так хорош в наблюдениях, как Никита, еще со студенчества. Поначалу пытался копировать Виталия, но он все-таки не такой яркий по внешним проявлениям, и я понимал, что так делать не нужно, иначе я проиграю. Так что решил пойти от внутреннего, от моего понимания этого героя, по классическому «я» в предлагаемых обстоятельствах. Так что не могу сказать, что я играл его, это было именно впечатление от Глигора и его контакта с Олегом, от их дружбы.

Вам всегда интереснее выстраивать именно внутреннюю связь, а не идти от внешней?

Мне кажется, интереснее находиться на своем месте. Здесь так получилось, что мы с Никитой по нашим актерским организмам попали в идеальную для нас среду и задачу. В этом была и победа Саши, и большая ее заслуга. Она смогла почувствовать и правильно нас соединить. Никита всегда очень точно делает наблюдения за людьми – порой до ухохатывания, чем я любуюсь все 13 лет, что мы знакомы. А у меня всегда была с этим проблема и еще со студенчества я чаще шел через содержание, а не форму. Это классический театральный конфликт – что первичнее форма или содержание. И в этом кино я подумал, что для меня точнее будет идти через содержание.

Сергей Волков: «Про Крецула и Глигора можно снимать отличный ситком»
фото: Кадр из фильма "Крецул"/компания Wish Media

Сыграло ли какую-то роль для вашего экранного дуэта с Никитой, что вы с ним давно знакомы и дружите?

Давний творческий контакт, как и наша дружба, очень помогли. В какой-то момент, когда мы уже нашли наших персонажей, то могли с Никитой сыграть сцену даже без того, чтобы Саша ее разводила. Мы начали чувствовать друг друга уже без какого-либо разбора извне и даже без разбора между нами. В этом плане многолетний контакт с партнером большой плюс, потому что вы чувствуете природу друг друга, у вас схожее понимание юмора и ощущение драматургии.

Саша знала о вашей многолетней дружбе?

Она знала, что мы однокурсники. Никита пришел на «Крецул» чуть попозже, у него было несколько заходов на эту роль, сначала Саша его отвергла, мы договорились с ним, что он приедет в Москву и мы вместе порепетируем и придем еще раз. И в итоге он смог ее завоевать.

Вы сказали про юмор, и в фильме же дружба Виталия и Олега иногда строится на таких ироничных, трагикомических нотках. Эти реплики сразу были прописаны в сценарии или, может быть, что-то появилось уже непосредственно на площадке?

В сценарии был заложен юмор, но когда мы познакомились с Олегом и Виталием, то поняли, что значительная часть их общения строится на жестких подколах друг друга. И этот циничный, порой черный юмор настолько прекрасен, что мы попытались перенести его в кадр. На самом деле на площадке было много импровизации. Я смотрел фильм четыре раза в разных залах в разных городах и везде эти импровизационные моменты так или иначе срабатывают. На самом деле про Глигора и Крецула можно снимать ситком. Они очень светлые люди с прекрасным чувством юмора.

Читать: Рецензия на фильм «Крецул»

Вы в жизни такой же друг? Подкалываете своих друзей?

У меня не было в жизни такого примера дружбы. Так что для меня это случилось открытием – и человеческим, и актерским, так как с такой темой для изучения я до сих пор не сталкивался. В жизни у меня немного друзей. Вот Никита, как ни странно, и еще один друг. Мы можем замечательно и весело проводить время вместе, но у нас другой тип дружбы, да, наверное, и менталитет тоже, к тому же мы не спортсмены.

В сценарии «Крецула» вас эта тема дружбы и привлекла?

Думаю, да. Мы не хотели рассказывать только историю Олега, его удивительных преодолений и достижений. Или только Виталия, который всегда остается за кадром как тренер и верное плечо. Хотелось передать именно ощущение от их странного союза, который возник. И это, кстати, еще одна из причин почему я не могу описать своего героя: понять природу их дружбы непросто. Я действительно не видел такого ни в своем поколении, ни в старшем, но очень хотелось это запечатлеть, как написать стихотворение или вот в итоге снять фильм. Изначально мы заходили в него с мыслью про Дон Кихота и Санчо Пансу, но потом поняли, что дружба Олега и Виталия намного объемнее.

Не боялись ли вы довериться режиссеру-дебютантке Саше Лихачевой?

Нет, потому что Саша обладает волевым режиссерским характером, у нее талант организовывать, разбирать, настраивать, она вызывает колоссальное доверие. И когда мы преодолели настройку первых съемочных дней, она начала доверяться и нам. У нас до сих пор есть рабочий чатик, где мы все вместе общаемся и шутим, договариваемся о встречах. Так что во время съемок фильма о дружбе случилась дружба, что, я считаю, прекрасно.

На фильме работал румынский оператор Мариус Пандуру, снимавший фильмы Раду Жуде и других знаковых режиссеров. Отличается ли его подход на съемной площадке и понимали ли вы, когда снимались, что это будет, как пишут в некоторых рецензиях, «кино затылков»?

Во время съемок было понятно, что мы работаем однокадрово и порой через спины. Это один из языков кино, и если люди так чувствуют историю, это прекрасно и всегда интересно, что из этого получится. Контакт и общение с Мариусом был потрясающим опытом, и визуально мне очень нравится, как все получилось.

Сергей Волков: «Про Крецула и Глигора можно снимать отличный ситком»
фото: Кадр из фильма "Крецул"/компания Wish Media

Как вы думаете, после этой роли вас будут чаще звать в кино? И вообще считаете ли вы ее для себя в каком-то смысле прорывной?

Это, безусловно, новый шаг в плане опыта, но насчет прорыва не знаю, это зависит не от меня, так что обольщаться на этот счет я точно не буду. Знаю, что у меня теперь есть работа, которую я могу показать.

На такой философский подход повлияла ваша театральная слава, которая пришла довольно рано?

Не уверен, что это философский подход. Просто актер, на мой взгляд, не властен над судьбой картины и над тем, что она ему принесет. Очень многое зависит от случая, я бы сказал, что 80% актерской профессии – это удача. Что, естественно, не снимает с тебя ответственности работать, развиваться и двигаться вперед.

Есть ли какие-то герои, персонажи, которых вам сейчас не хватает в российском кино? Не только как артисту, но и как зрителю?

Знаете, я недавно подумал, что мне не хватает энергии Евгения Леонова в кино – и в российском, и в мировом. Того ощущения, которое рождается от его личности на экране. Добра, иронии, милосердия, любви к людям. Такого заряда энергии мне не хватает, и я бы хотел его получать как зритель.

Фильм «Крецул» в кинотеатрах с 14 декабря.


Маша Токмашева
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Я буду тебя тренировать»: Никита Волков и Сергей Волков беседуют в эксклюзивном отрывке из «Крецула»
До победного: Андрей Фомин, Никита Волков и Анна Калашникова
«Крецул»: Слон сидит спокойно
Десятые «Ёлки», «Крецул» с Никитой Волковым, «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки и еще 5 фильмов декабря
Премьера «Крецула» состоится 14 декабря
Российские фильмы «Крецул», «Блажь» и «Клетка ищет птицу» вошли в конкурс Международного кинофестиваля в Сан-Паулу
Панки, химеры и Алые паруса: что смотреть на фестивале КАРО.Арт #2
«Один маленький ночной секрет», «Крецул» и «Молодой папа» дополнили программу фестиваля КАРО.Арт
Фильм «Сказки Гофмана» с Вилковой, Цыгановым и Гуськовым откроет XI фестиваль «Короче»
Владимир Гарцунов: «Если у меня большие уши, как у Адама Драйвера, разве я не могу играть героев?»
Не хороните меня без премьеры: 100 российских фильмов 2023 года
Министерство культуры дофинансирует фильмы Оксаны Бычковой, Ивана Твердовского и Эллы Манжеевой
Фонд «Евримаж» поддержит спортивную драму «Крецул» с Никитой Волковым
О паралимпийце Олеге Крецуле снимут фильм
Поиск по меткам
ДебютМария Токмашева
персоны
Никита ВолковСергей Волков (II)Раду ЖудеЕвгений ЛеоновАлександра ЛихачёваМариус Пандуру
фильмы
Крецул
театры
Театр им. Евг.ВахтанговаТеатр имени Ленсовета

фотографии >>
Сергей Волков: «Про Крецула и Глигора можно снимать отличный ситком» фотографии
Сергей Волков: «Про Крецула и Глигора можно снимать отличный ситком» фотографии
Сергей Волков: «Про Крецула и Глигора можно снимать отличный ситком» фотографии
Сергей Волков: «Про Крецула и Глигора можно снимать отличный ситком» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Андрей Константинов
13 декабря ушёл из жизни журналист, писатель Андрей Константинов.

День рождения >>

Пётр Бакшеев
Сергей Барковский
Владимир Дараганов
Агнесса Зелтыня
Софья Лебедева
Елизавета Нилова
Дарья Сагалова
Игорь Черницкий
Семён Шкаликов
Джейн Биркин
Синтия Гибб
Дэн Дейли
Ли Ремик
Ди Уоллес
Йоланта Фрашиньская
Ванесса Энн Хадженс
все родившиеся 14 декабря >>

Афиша кино >>

Крецул
биография, драма, спортивный фильм
Литва, Молдова, Россия, Турция, 2023
Более странно, чем в раю
драма, комедия
США, ФРГ, 1984
Заклятие. Зарождение зла
мистика, фильм ужасов
Аргентина, 2023
Контроль
боевик, триллер
Великобритания, 2023
Манюня: Новогодние приключения
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Моя жена — киллер
боевик, триллер
США, Франция, 2023
Отцы
комедия
Россия, 2023
Гномы: Новогодний беспредел
комедия, фильм ужасов
Норвегия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Денис Шведов и Кристина Асмус стали супругами Алекно в спортивной драме братьев Пресняковых «Финал»
Новости кино
Денис Шведов и Кристина Асмус стали супругами Алекно в спортивной драме братьев Пресняковых «Финал»
Начались съемки картины, посвященной победе российской сборной по волейболу и первому в ее истории золоту на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году
2 комментария
Кино-театр.ру в Telegram