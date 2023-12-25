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Филипп Бледный: «Чудеса наполняют всю мою жизнь»

интервью >>
25 декабря 2023
На телеканале СТС 29 декабря выйдет праздничный полнометражный фильм «Папины дочки. Новогодние» производства онлайн-кинотеатра START. Действие картины начинается через шесть часов после финала первого сезона «Папины дочки. Новые». По сюжету Веник отказывается от предложения Аллигатора улететь всей семьей на Мальдивы и везёт дочек, Тамару, Машу и соседа Борю в подмосковный комплекс с пятизвёздочным отелем, бассейном и горнолыжной трассой. Правда, на месте компания понимает, что всё не так роскошно, как им обещал Веник. Мы поговорили с исполнителем роли Веника, актером Филиппом Бледным о том, как снимался новогодний спецвыпуск популярного сериала, вере в чудеса и чего ждать от его героя в новом сезоне.

Филипп Бледный: «Чудеса наполняют всю мою жизнь»
фото: "Папины дочки. Новогодние"/пресс-служба СТС

Филипп, с каким настроением снимали фильм «Папины дочки. Новогодние»? Праздничная атмосфера присутствовала на площадке?

Для меня в целом праздник — видеться с моими девчонками и другими партнерами. Например, с Лешей Демидовым любая смена — большая радость. Я не лукавлю, когда говорю, что скучаю, ведь я свою работу очень люблю и этот проект особенно. Девчонки и вся группа — моя семья, поэтому я счастлив, когда всех вижу после долгого перерыва.

Первый сезон заканчивается словами Веника, что ошибаются люди, не верящие в чудеса. Согласны с ним?

Конечно. Я же верующий христианин, и чудеса наполняют всю мою жизнь. Были чудеса и сногсшибательные, и колоссального масштаба, да и каждый день происходят какие-то маленькие открытия и сюрпризы. Когда вокруг много любящих людей и сам любишь, то это самое оживляющее и ободряющее чувство, которое дает силы. Именно про это и наши «Дочки». И во втором сезоне будет много любви. Мне кажется, что весь сериал про любовь. Неважно, в Новый год или другой период, мы так сильно нуждаемся в этом особенно сейчас. В трудные времена людям нужна поддержка, хочется чего-то светлого и простого. И «Дочки» дают это людям.

Филипп Бледный: «Чудеса наполняют всю мою жизнь»
фото: "Папины дочки. Новогодние"/пресс-служба СТС

Новый год — время, когда мы все немного возвращаемся в детство. Вы сами чего ждете от этого праздника?

Мамин оливье. (смеется) На самом деле будет обыкновенный праздник для нашей семьи. Мы уже двадцать лет празднуем в доме старшего брата. Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь, а я бы хотел еще один год провести с родителями. Для меня каждый год с ними на вес золота. Да и мне все-таки тридцать шесть, я уже не ищу тусовок, для меня неважно это. Никогда и не было, но раньше энергии было больше, я мог и алкоголем увлечься. Теперь же много лет не пью, не курю, поэтому интересы другие. Сказать, что буду отрываться, не могу. Съем салат и засну в час ночи. (смеется) А если серьезно, у нас с семьей просто другая тусовка. Мы играем, общаемся, и это всегда интеллектуальные разговоры, театральные, киношные. Просто мне важнее и интереснее дома в тепле, уюте и с родными.

Филипп Бледный: «Чудеса наполняют всю мою жизнь»
фото: "Папины дочки. Новогодние"/пресс-служба СТС

Кроме фильма «Папины дочки. Новогодние», сейчас активно снимается второй сезон сериала. Расскажите, каким Веника увидят зрители в новых сериях?

Веник похудел, кстати, благодаря комментариям зрителей. Люди писали, что он не похож на отца, который тяжело ведет быт, устал и потерял жену. Еще когда первые четыре серии выходили в кинотеатре в день премьеры, а экран ведь сильно увеличивает, я на себя смотрел и думал, что какой-то Веник не замученный. И сейчас я сильно похудел по сравнению с прошлым сезоном — килограммов на семь. Меняется ли он внутренне? Безусловно. Это связано с тем, что в первом сезоне события происходят на большой скорости, и он не успевает очухаться. Теперь начинается взрослая история. Он уже спокойнее ведет дела, потому что понимает, как работать с девчонками, приходит осознание, как он жил до и как сейчас, какие его нынешние обязанности, что важнее. Плюс больше Бори в его жизни, поскольку персонаж очень понравился людям. Он – опора для Веника. В одной серии Боря говорит Венику: «Мужик тебе нужен. С ума сойдёшь в этом женском царстве». И Боря стал близким другом Веника, они общаются по-мужски, он какие-то советы дает. Так что, да, есть изменения. Мой герой становится глубже, объемнее, потому что грани меняются и появляются новые.

Какие сцены второго сезона особенно запомнились?

Когда Веник сдает докторскую, то практически не спит. Все дни превращаются в один, и он начинает тихонько сходить с ума. Из-за отсутствия сна и переработок появляется его альтер эго — в белом, такое просветленное, говорящее общими фразами, скачущее по полю. (смеется) В общем, будет целая серия про то, как Веник разговаривает с собой, вступает в спор, и это какое-то безумие. Я помню, как читал сценарий и смеялся в голос, потому что написано очень прикольно.

«Папины дочки. Новогодние» на канале СТС 29 декабря в 21:00.


Евгений Червон
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обсуждение >>
№ 1
Сокельников Иван   25.12.2023 - 17:07
Ещё не посмотрел "Папиных Дочек", но зато успел заценить "Букиных". Честно, уже не то. Весь шарм в подобных сериалах бы исключительно в ситкомовой камере читать далее>>
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