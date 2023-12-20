В марте этого года Константин Обухов стал генеральным продюсером телеканала ТВ-3 и сразу начал его активно трансформировать. Появились яркие праймовые сериалы, новые шоу и топовый зарубежный контент. Главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов встретился с Константином и поговорил о стабильности, новых горизонтах и о том легко ли управлять каналом в ритме танца.
фото: пресс-служба ТВ3
Константин, вы стали генеральным продюсером канала девять месяцев назад. Была яркая презентация, где вас представляла Тина Канделаки. Какие вообще задачи перед вами ставились и удалось ли за это время хоть как-то разобраться и понять, в какую сторону эту махину двигать?
Да, девять месяцев прошло, как один день. Когда мы с Тиной обсуждали мое назначение, у нас была главная задача: «падающий» канал надо сначала стабилизировать. ТВ-3 сильно зависел от западного контента и пострадал после того, как ушли мейджоры. Но я считаю, что это круто, потому что, если бы все так дальше продолжалось, не развивалось бы собственное производство. Так как я являюсь еще и производителем контента и много чего делаю в России для холдинга («Газпром-Медиа Холдинг»), мне радостно, что у таких производителей, как я, сейчас появилась возможность не бороться с многомилионными возможностями любой западной индустрии, и особенно Голливуда, а конкурировать внутри. Да, мы тоже тут соревнуемся, но эта конкуренция помогает нашему рынку стать лучше. Возвращаясь к вопросу задачи: если помните, в журнале «Каламбур», который когда-то шел по Первому каналу, было «Крутое Пике», в нем герои все время падали, наша задача была – из этого крутого пике выйти. Сделать ряд шагов, посмотреть, куда и как двигаться, стабилизироваться и перейти на собственное производство. Вот на это собственное производство мы и переходим, при этом не разрушая того, что уже было и что уже любит аудитория.
А как это все выглядит в цифрах, какая была нижняя точка, что значит стабилизировать и вывести канал в рост – чтобы все понимали, о чем речь.
В нижней было все по-разному. Я не могу назвать конкретную цифру, потому что это будет не совсем корректно. Одно время у нас была задача, чтобы показатели аудитории вечернего прайма в возрасте 14-44 лет поднялись хотя бы до 4 – сейчас у нас 5,7. Но дело было не только в цифрах. Нам было важно, чтобы канал не «болтало», и доля не прыгала от 1 до 9. Об этом мы с Тиной договаривались, и за этим очень внимательно следит Александр Жаров, чтобы мы такие «качели» или «горки» - как угодно это называйте – прекратили. И мы это сделали! Несколько недель ноября и декабря мы идем стабильно, падающего тренда больше нет.
То есть стабильность теперь — важная часть генома ТВ-3?
Стабильность важна для любого канала, ведь зритель хочет включать и видеть то, что ему нравится, и он хочет понимать, что он увидит. Это как вы придете в парк аттракционов, и у вас будет ряд каруселей, и вы точно будете знать, где у вас будут самые сильные эмоции – и там, как правило, самая большая очередь. А вторая большая очередь – это где неизведанные эмоции. И мы сейчас пока только на первом аттракционе. Второй наш шаг – это сделать аттракцион, в котором будет удивление, неожиданность – это то, что мы готовим. Но сперва надо освоить первый аттракцион, показать, что он стабильно работает, он безопасный, не сломается, он классный, привычный в плане контента – вам это понятно, вы будете это смотреть, вы можете это включать.
Расскажите про ваши успехи по приобретению зарубежного контента. Мне кажется, это классный этап работы.
Мы сделали несколько шагов в сторону от того, что обычно делалось на ТВ-3, и первые договорились с Amazon о том, что премьера нового «Зорро» в 2024 году пройдет эксклюзивно на ТВ-3. Это как раз тот контент, который и попадает в аудиторию канала. В нашей ментальности сильно отражается борьба за справедливость. 21 января презентуют «Зорро» на Amazon, а уже 26-го он стартует на ТВ-3. Но и тут мы не хотим останавливаться, мы будем думать, как эту историю расширять. Пока не буду говорить, возможно, это тема моей презентации следующего года, но история с «Зорро» очень для нас важна, и интересно, как она зайдет.
фото: пресс-служба ТВ3
А можно про «Зорро» раскрыть какие-то параметры? Это сделал сам Amazon или какой-то продакшен-производитель?
Сериал снят по заказу Amazon Prime Video одной из компаний-лидеров испанского рынка кинопроизводства Secuoya Studios. Почему мы за него зацепились и решили про это говорить? Потому что он такой же, как мы помним его. Это классический «Зорро», нет никаких отступлений влево-вправо, нет Зорро в будущем или где-то еще. Это рассказанная еще раз всем хорошо знакомая история – в этом класс, поэтому она на ТВ-3. Там молодые актеры, всё очень стильно, красочно, динамично и драматично, и плюс – что самое главное – там есть и любовная линия, так что и женщины, и мужчины могут посмотреть эту историю. И отдельно хочется поблагодарить программную дирекцию канала во главе с Ингой Кощавцевой.
Для VOD-платформ тоже вы лицензируете, или это отдельная сделка?
Все идет через нас. Мы в этом плане стараемся, чтобы всегда контент был у нас, потому что мы тратим на него много времени и сил, неважно, «Зорро» это или какой-то другой продукт, который мы показываем. Еще один тайтл, который мы показываем - мультхит «Леди Баг и Супер-Кот». Мы на эксклюзиве забрали все сезоны, плюс три специальных выпуска, в которых главные герои отправятся в путешествие по городам мира. И когда мы об этом написали в своем телеграм-канале, нам оборвали трубки. Многие ждут, когда же выйдет сериал. Итак, «Леди Баг и Супер-Кот» — эксклюзивно и только на ТВ-3 с 24 декабря.
Сериал «Леди Баг» идет все-таки довольно давно, и у него, как мне кажется, фан-база сложилась в нелегальном смотрении прежде всего. Как вы будете бороться с этим, выделен ли специальный отряд в Роскомнадзоре по этому поводу?
Знаете, у «Газпром-Медиа Холдинга» с этим очень хорошо и жестко. Наши отделы, которые «убивают» пиратов, работают регулярно! Так как я много контента делал и делаю сам, и за него переживаю, я слежу за ним. Поэтому отряд есть, и он работает не только с нашим каналом. Мы внутри за всем внимательно следим и проверяем все сигналы. Насколько это можно будет сделать с «Леди Баг», посмотрим, но вообще у нас подобных проблем не было.
фото: пресс-служба ТВ3
Какие еще направления на международном рынке? Смотрите ли в сторону Кореи, ведь ТВ-3 был одним из первых, кто начал экспериментировать с дорамами. Что будет дальше?
Это было до меня, я не могу вам точно сказать, откуда пришла идея, и как она развивалась. Когда я пришел, история с дорамами была уже закончена, и мы к ней не возвращались. Сейчас мы смотрим в сторону Латинской Америки, потому что нам кажется, мы пересекаемся по ментальности, например, по теме экстрасенсов или эзотерики. Мы провели некоторые исследования и выяснили, что больше всего эта тематика популярна именно в Латинской Америке. Там за подобными вещами так же внимательно следят. И мы сразу стали вспоминать латиноамериканские сериалы начала 90-х, то, как вся страна смотрела и «Рабыню Изауру», и «Богатые тоже плачут». Мы сейчас смотрим в эту сторону. Что касается Кореи и Китая – в большей степени нам интересны их развлекательные проекты.
Давайте поговорим о вашем прайме и предпрайме, то есть о контенте собственного производства – например, «СуперИвановы», «Стой! Не то мама будет гадать». Как они появляются на канале и как выглядит «линза бренда»? Какие российские сериалы могут получить эфир на ваше канале, что в них должно быть, кто их должен производить? Может быть, есть какие-то «свои» актеры, темы, сюжеты. И какие из проектов, которые стрельнули в этом году, будет продолжаться в следующем?
У нас нет установок, кто должен производить. Мы сейчас сотрудничаем вообще со всеми продакшенами, которые занимаются производством историй, фильмов, сериалов. И со Star Media, и с 1-2-3 Production, плюс со многими мы в стадии переговоров. По поводу линзы – канал ТВ-3 все-таки остается мистическим, и мы видим, какой спрос есть на эту тематику. Но также мы понимаем ответственность за то, как мы эту мистику преподносим. Потому что не хочется давать людям ложные ощущения решения их проблем через эзотерические формулы или подходы. У нас должен быть герой, который имеет либо внутреннюю силу, либо необычную способность. Он не супергерой, но он должен в себе что-то открыть, и с помощью этой способности помогать людям. Довольно простая фабула: все должно быть светлое, и применение силы должно быть положительным.
Также у нас был эксперимент, который мы с Тиной и Александром Александровичем обсуждали и пошли на него вместе – стали показывать сериал «Лесник», который сейчас прекрасно идет в прайме и позднем прайме ТВ-3. У нас уже есть несколько проектов, где мужчина – герой, защитник, крепкое плечо, на которое можно опереться – совершает добрые поступки и побеждает злодеев. Что касается «Стой! Не то мама будет гадать» и «СуперИвановых», их сделал для нас замечательный 1-2-3 Production, и мы с ними договорились о том, что мы пишем еще один сезон «Стой! Не то мама будет гадать», и уже в производстве у нас «СуперИвановы-2».
В этом году ТВ-3 обозначил себя не только в сериальном контенте, но и в нон-скрипт-форматах. Какие там направления видятся вам перспективными, какие шоу будут идти дальше?
Тут чуть сложнее, чем с сериалами, потому что к сериалам зрители ТВ-3 действительно привыкли. Мы сделали несколько программ – были успешные возвращения типа «Последнего героя», который сейчас прекрасно идет, нравится аудитории, и мы задумываемся о том, чтобы продлить эту линейку реалити и, возможно, сделать еще сезон «Последнего героя», а может быть и несколько. Также мы запустили вокальную линейку – у нас сейчас идет первый маленький ледокольчик, пробивающий тонну льда, это караоке-шоу «Вы поете великолепно» с Тимуром Батрутдиновым и Ольгой Серябкиной. Вокальные шоу и реалити понятны, всегда узнаваемы и интересны зрителям, и мы будем продолжать развивать это направление. Также мы выпустили викторину «Дороже денег» с Аней Хилькевич – это очень добрый и качественно сделанный проект, но викторины у нас идут тяжелее, и мы сейчас думаем, что с этим делать.
фото: пресс-служба ТВ3
А еще в этом году как будто бы у канала появились конкретные лица – и Ляйсан Утяшева, и Батрутдинов. Это правильно ли, когда канал начинает персонализироваться в какой-то степени?
Да, действительно, у нас появились лица, и это не только Ляйсан, Тимур Батрутдинов, Ольга Серябкина, а также Ксюша Бородина – ведущая «Последнего героя». Также мы сделали первое ток-шоу ТВ-3 - «Кадони шоу» – оно сейчас идет в дневном эфире, и Влад идеально подходит каналу. Это на самом деле большой риск, и благодаря нашему руководству мы можем так рисковать – делать ток-шоу на канале, на котором такого никогда не было.
Мне кажется, что лица – это хорошо, потому что канал должен ассоциироваться с ними. Мы прекрасно видим, как другие этим пользуются и прекрасно выстраивают свою политику. И Николай Борисович Картозия замечательно делает звезд и оставляет их у себя, и то, что Тина с Аркадием Водаховым сейчас делают для ТНТ – собирают всех звезд. Мне кажется, что Оля Серябкина и Тимур Батрутдинов прекрасно вписались. Влад Кадони – абсолютно с канала ТВ-3. Ксюша Бородина – замечательно ведет «Последний герой». Они будут менять ТВ-3, и это классно.
Как канал планирует себя проявлять в диджитале? Будут ли какие-то новые интересные акции, как в том году вы делали классное промо с «Мажором»?
Да, у нас классный отдел маркетинга во главе с Леной Голдаевой и они всегда придумывают что-то интересное. Например, мы уже сделали самое большое караоке на медиафасаде на Новом Арбате – Тимур пел вместе с прохожими. Ранее мы провели масштабный ребрендинг, а с коллегами из Yappy запустили всероссийский кастинг на озвучание роли в дораме. У ребят много наград. Кастинг, например, в этом году получил золото на индустриальном «Медиабренде». Уверен, что и дальше мы еще удивим своим креативом.
Сейчас удается управлять каналом, так сказать, в ритме танца, чтобы было легко и непринужденно?
Нет, конечно же. Телевидение – вообще вещь максимально нестабильная, и, если вам любой продюсер скажет, что у меня все стабильно на канале, и мы никогда не переживаем перед запуском премьер, я думаю, он будет лукавить. Как правило, даже когда канал начинает расти, ты боишься того, что все может откатиться назад, ты боишься, что зрителю контент надоест или что-то случится, произойдут какие-то события, либо твой конкурент выпустит что-то мощное. Есть разные виды танцев. Так как я танцами занимался, скажу, что есть танго и пасодобль. Управление каналом похоже на пасодобль, где надо постоянно куда-то двигаться. Мы танцуем, но танцуем с препятствиями.
обсуждение >>