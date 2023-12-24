Ольга Ерофеева-Муравьева: «Иногда ты ошибаешься, а иногда находишь настоящие бриллианты»

анонс

20 декабря Константин Обухов: «Новый «Зорро» попадает в аудиторию нашего канала» Генеральный продюсер ТВ-3 – о главной зарубежной новинке предстоящего года, лицах канала и мистике, за которую чувствует ответственность

14 декабря Сергей Волков: «Про Крецула и Глигора можно снимать отличный ситком» Известный театральный актер – о своей первой большой роли, сложностях при разборе героя и дружбе в кино и реальной жизни

13 декабря Александр Сокуров: «Сказка» – это доверие к зрителю» Режиссер с мировым именем — о новом фильме, показе в СИЗО и своих учениках