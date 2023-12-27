Валентина Ляпина: «Сказка и вера в чудо – это то, что нам всем сейчас нужно»

Одна из главных новинок новогоднего проката – «Бременские музыканты», которые выходят 1 января. Созданный по мотивам знаменитого советского мультфильма, в конце 1960-х неожиданно удивившего зрителей какой-то поистине западной свободой с мини-юбками, хиппи и «битлами», теперь уже игровой фильм оказался по-настоящему сказочным произведением. Не в последнюю очередь благодаря 21-летней актрисе Валентине Ляпиной, которая уже больше 10 лет снимается в кино и хорошо известна по ролям в совершенно разных проектах – от «Ералаша» и мелодрамы «Чужая дочь» до задавшего моду на 1990-е сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». В «Бременских музыкантах» Ляпина сыграла свою первую роль настоящей Принцессы – той самой Трубадурочки, которая сбежала из дворца. Мы поговорили с Валентиной о творческой свободе, не характерном для российского кино жанре мюзикла и молодых звездах, которым не стоит гнаться за славой и деньгами.
фото: Премьера фильма "Бременские музыканты"/пресс-служба "Централ Партнершип"
Вы уже как минимум два раза посмотрели «Бременских музыкантов» – когда был День «Централ Партнершип» для кинотеатров и на большой московской премьере в «Октябре». Отличается реакция?
Реакция была увеличена в масштабах – после премьеры в «Октябре» ко мне подходили дети с горящими глазами и просили сфотографироваться, хотя, может быть, потому что я пришла туда в короне. Но я оба раза смотрела кино вместе со зрителями и слушала их реакцию – для меня это важно.
Вы к каждой своей работе так относитесь?
Лет с 16-ти я стараюсь проекты со своим участием смотреть по возможности со зрителями, потому что я – тот человек, который вообще с первого раза не может понять, как всё получилось. Первый просмотр я посвящаю исключительно своей роли, анализирую и слушаю реакцию в целом. Я могу увидеть какие-то косяки, но только касающиеся меня. И мне порой нужно раз пять-шесть посмотреть фильм, чтобы объективно и полностью его оценить.
На роль Принцессы вы, наверное, согласились сразу, потому что это мечта каждой актрисы, но знаю, что Алексей Нужный – режиссер очень дотошный и, может быть, он вам говорил, после какой вашей предыдущей роли захотел увидеть в образе Принцессы именно вас?
Насколько я знаю, Алексей меня где-то видел, но тут, скорее, было так, что я получила сценарий и сразу решила, что это моя роль, так что пошла «разрывать». Он относился ко мне как к очередной претендентке, но я заранее многое придумала, приготовила, придала Принцессе что-то лично от себя, и после проб Алексей признался, что его поразило, что я была своенравная, характерная, свободная, легкая, и ему показалось, что такой Принцесса и должна быть. У нас было очень много читок, обсуждений, мы постоянно что-то придумывали, пытались развить, я уж не говорю про тему с блондинкой, что цвет волос должен быть именно таким. В общем, мы прорабатывали каждую деталь и это действительно была одна из лучших моих работ с режиссером. Правда, на площадке – особенно в первые дни – я немного волновалась, пыталась понять почву, потому что всё равно это поиск, учитывая масштаб картины. Так что первые дни прошли тяжело, плюс еще новый жанр – мюзикл, песни, танцы, а еще такой каст. И это сказывалось на мне, но, скорее, в сторону гиперответственности.
фото: "Бременские музыканты"/"Централ Партнершип"
Песни появлялись у нас в кино, но таких танцевальных номеров именно в полном метре, на мой взгляд, давно не было.
Да, в этом плане «Бременские музыканты», кажется, открывают стезю настоящих мюзиклов, потому что в нашем фильме много песен и танцев, и это основополагающие инструменты истории, что очень круто, потому что в российском кино так основательно к этому давно не подходили.
Вы как представительница более молодого относительно всех присутствующих на площадке поколения что-то предлагали Алексею? Тот же рэп или современные танцы?
Это всё обсуждалось и, конечно, я приносила свое. В «Бременских музыкантах» есть очень много фишек, деталей, цитат из не только оригинального мультфильма, но и других кинопроизведений. Но я бы сказала, что это была командная работа. Я же не могу, например, сама себе придумать и сшить костюм, который мы сделали вместе с нашими прекрасными художниками. С гримерами мы вместе придумывали образ – когда во дворце принцесса будто бы вся прилизанная, идеальная, даже несмотря на то, что она этого совершенно не хочет, а потом, когда она сбегает из дворца наконец-таки становится свободной, растрепанной, без косметики, более натуральной. То же самое с танцами – у нас были прекрасные хореографы, которые нам все поставили, но все равно это был коллективный момент. Мы что-то привносили на репетициях, порой вообще меняли танцы, потому что отталкивались от текста и думали, как придать современности. Потому что если мы будем танцевать, как в шекспировские времена, для современных зрителей это будет скучно, да зачем это надо. Так что нужно идти в ногу со временем. Наша история по мотивам сказки, но все равно более модернизирована, что самое классное.
У вас же у родителей танцевальная школа. Как-то они вам помогали на съемках?
Скорее, мне помог мой собственный танцевальный опыт. Я танцевала семь лет, у меня есть музыкальный слух. И даже несмотря на то, что у нас было немного совместных репетиций, я могла многое потом репетировать самостоятельно и быстро все запоминать, потому что времени порой было в обрез – три репетиции и всё, несмотря на сложнопостановочность многих номеров. Так что моя растанцованность в этом плане помогла. А родители меня поддерживали все-таки иначе.
фото: "Бременские музыканты"/"Централ Партнершип"
Вы уже рассказали про костюмы – юбки у вашей Принцессы сразу были такие короткие?
Там же смысл в том, что она бунтует против тех времен – почти динозавров! И в одной из сцен она даже появляется просто в кринолине, таком жестком подъюбнике, который по факту был вообще нижним бельем, и видно в том числе панталоны, такой интим немножечко. Но вообще мы же ушли от истории микроплатья, которое было у Принцессы в мультфильме, и даже когда я появляюсь в этом белье, всё выглядит прилично, потому что у нас все-таки кино, которое можно и нужно смотреть с детьми.
Ну и мультфильм, когда выходил, многих поразил как раз мини-юбками и хиппи.
Анимация в этом плане все-таки отличается от игровых картин – если сниматься в кино в мини-юбке, то это может выглядеть слишком откровенно.
А вы вообще в детстве смотрели «Бременских музыкантов» и советские мультики?
Я попала, наверное, на какое-то промежуточное поколение, так что смотрела и советские мультфильмы, и зарубежную классику, и современные – мне всё нравилось. «Бременских музыкантов» я видела не раз и знаю все эти песни наизусть, так что даже ничего не нужно было учить (смеется). Не могу сказать, что это был мой любимый мультфильм, но легендарные песни, которые написал Геннадий Гладков и Юрий Энтин, могу назвать одними из главных культурных ценностей.
Принципиальной позицией режиссера было то, что все артисты в нынешних «Бременских музыкантах» поют сами. У вас в этом плане есть опыт, но, наверное, запись песни в студии несколько отличается от записи саундтрека для фильма. Как в этом музыкальном ключе были устроены съемки?
Изначально мы репетировали, читали сцены и сразу же на читках пели, потом мы записали черновые версии песен, но на съемках мы все равно пели вживую, потому что всегда очень видно, когда ты просто рот открываешь, а когда именно играешь и поёшь. Порой у нас песни включались в колонку, а порой в наушник, так что получалось, что мы пели «акапельно». Мы очень хотели, чтобы все песни исполнялись прямо на площадке, но из-за разных условий съемочного процесса, где есть сцены в горах или возле рек, это было невозможно, случился бы брак по звуку, так что пришлось все песни в итоге переозвучить. Но мы это делали уже, отсматривая монтаж, учитывая эмоции, усмешки, какие-то вздохи и выдохи. Так что опыт профессиональной записи песни и ее актерского проигрывания действительно отличается. Я, например, с детства очень люблю Андрея Миронова, который не считался профессиональным певцом, а именно актерски исполнял песни. Мне это всегда очень нравилось, потому что ты сразу к нему подключаешься и хочется так же не только «кривляться», но главное – чувствовать нужный текст и эмоциональный темпоритм. Так что для меня это был совершенно новый, но безумно крутой опыт!
фото: "Бременские музыканты"/"Централ Партнершип"
Как я понимаю, песни вы записывали с Максимом Фадеевым, который на «Бременских музыкантах» выступил композитором – он не только обработал известные хиты Гладкова, но и написал несколько новых. Можно ли в случае такого фильма-мюзикла композитора назвать сорежиссером картины?
Наверное, все-таки нет. Но когда у нас были репетиции, мы смотрели видео, где Алексей и Максим прям находу придумывали импровизации. Алексей задавал эмоции, воодушевлял, а Максим как бы проигрывал этот момент – и это было вау, потому что ты понимал, что сейчас творится настоящее волшебство. Опираясь на историю, на эмоции и чувства, которые они хотят передать, они в этот момент создают музыку. Это было невероятно! Так что Максима, наверное, можно назвать соавтором. Но у нас много тех, кто привнес что-то от себя, – это все художественные цеха (костюм, грим, декорации), операторская группа, которую возглавляет Игорь Гринякин, являющийся и соавтором сценария. И думаю, такой результат и получился потому, что абсолютно все вкладывались в проект как соавторы.
Раз уже вы упомянули костюмы, как раз в очень стильном музыкально-танцевальном номере с Трубадуром у вас необыкновенно высокие платформа и каблуки. Как вы на них устояли – с учетом того, что сами пели и танцевали в этот момент?
Очень нелегко!!! Это были самые большие каблуки за всю мою жизнь, на которых причем пришлось не просто стоять, а еще и танцевать! Но это было осознанное решение, которое мы приняли вместе с костюмерами. Эти каблуки сразу создавали наикрутейший эффект и классный рост, потому что с Тихоном Жизневским, который играет Трубадура, у нас разница в росте почти 25 сантиметров, то есть в полторы-две головы. Поэтому во всех сценах с ним я была на каблуках, даже в сапогах у меня были встроены каблуки в 7 см, чтобы мы не выглядели, как гном и великан. А в той сцене, о которой вы говорите, еще и в эмоциональном плане было важно показать, что Принцесса не то, что наравне с ним, а выше него. Ну и плюс привнести современности, потому что это модная топовая модель обуви – мне очень нравится такое!
Как прошли ваши первые сцены с «животными» – сложно, наверное, играть, когда рядом, в общем-то, четыре известных артиста, но они в масках и костюмах, которыми, к тому же, управляют другие люди?
Когда я их впервые увидела, я как-то замерла и немножечко растерялась, потому что это мой первый опыт таких съемок, но потом мне становилось все интереснее, потому что ты по сути общаешься и играешь с животными, которых ты так и должен воспринимать. Если бы это были люди с motion capture – разметкой на лице – ты бы играл с ними не так, как мне кажется. А так ты на них смотришь и воспринимаешь вот именно как таких удивительных животных. Хотя поскольку ни с кем из них я не была близко знакома, был момент, что я реально с усилием вспоминала, как кто выглядит в реальности. Ты постоянно их видишь в этих мордах, и в конце смены, если вы совпадаете, а это происходит в лучшем случае раз в пять дней, вы видите реальные лица друг друга.
фото: "Бременские музыканты"/"Централ Партнершип"
Когда вы на них смотрели, не думали о том, что Принцессу гримируют не так долго и, может, надо было попроситься сыграть Кошку?
Меня тоже достаточно гримировали и костюмировали с моими корсетами, которые затягивались на 7-10 сантиметров, поэтому я тоже получала свою долю! На самом деле я задумывалась, хотела бы я сыграть животное. И поняла, что, допустим, в следующей части «Аватара» я бы сыграла, потому что это новый опыт.
Сейчас выходит все больше сказок. На ваш взгляд, с чем это связано?
Думаю, что сказка и вера в чудо – это то, что нам всем сейчас нужно.
Помимо сказок сейчас в кино и сериалах чувствуется обращение к неким переломным моментам в истории России. Те же «Бременские музыканты» выходили в конце 1960-х, в сериалах началась мода на «перестройку» и 1990-е, которая, кстати, отчасти стартовала с «Мир! Дружба! Жвачка!». Как вы относитесь к этой тенденции, особенно с учетом, что эти времена вы не застали?
Наверное, тут мода считается такой же цикличной – в одежде мы же приходим к чему-то старому и преобразовываем это по-новому, почему бы и в фильмах так не делать?!
Тот самый ребрендинг, который советует ваша героиня «Бременским музыкантам»?
Ну да. Но я считаю, что это классно, потому что с годами мы можем переосмыслить некоторые события и по-другому на них посмотреть, особенно если говорить про людей, которые застали те времена. Возможно, у старших поколений есть потребность в такой рефлексии, а у нас есть к этому интерес и любопытство, потребность в объяснении того опыта более доступным языком. Чтобы не учить историю и теорию – мы можем посмотреть на те времена в фильмах и сериалах.
фото: "Бременские музыканты"/"Централ Партнершип"
Такие проекты при этом открыли много свежих лиц, чего я не припомню в нашем кино как минимум за последние 20 лет. Как вам кажется, это связано с бумом подросткового контента либо зритель действительно устал от одних и тех же актеров и обрадовался такому количеству новых?
Думаю, основная причина в том, что за последние 10 лет российское кино очень выросло, а потом так совпало, что появилась мода на подростковое кино, которая, в общем-то пришла, из-за рубежа. И из-за того, что актеры, которые 10 лет назад играли подростков, уже выросли из этих ролей и чисто физически не могут этого делать, стали появляться новые лица, лучших из которых зрители могут ценить и любить.
Не чувствуете ли вы из-за этого некую конкуренцию со своими сверстниками или даже уже с теми, кто моложе вас?
Конкуренция всегда была и будет, но я считаю, что из ролей подростков 14-16 лет я уже точно выросла и на них не претендую, хочу двигаться дальше. Так что можно сказать, что передаю эстафету актерам помладше, может быть, менее опытным и с еще другим взглядом на жизнь.
Вы рано начали сниматься, есть у вас советы, как в молодом возрасте поймать славу, но не сойти с ума и продолжать работу над собой?
Просто не нужно стремиться к славе и деньгам, потому что это то, что сегодня может быть, а завтра уже нет. Главное – ставить перед собой конкретные цели и задачи и все делать для их достижения. А всё остальное зависит не от тебя. Так что делай, что можешь сам!
Чего вам сейчас не хватает в российской киноиндустрии?
Мне кажется, в российском кинематографе есть определенная зацикленность на некоторых темах, жанрах и способах их передачи. И в этом плане нам нужно развиваться и раскрывать свои границы, придумывать что-то новое.
Я читала, что вы сами хотите стать режиссером и продюсером – именно с этой целью?
Это одна из причин, но вовсе не основная. Основная – это творческая самореализация, потому что я всегда видела съемочный процесс не только как актриса, которая по сути является рабыней на площадке или, если говорить мягче, пластилином, из которого что-то лепит другой художник. А я сама всегда была тем художником, который пытается привнести что-то свое. Получается, делала работу не совсем по профессии, так что поняла, что у меня есть потребность по-своему рассказывать истории.
обсуждение >>