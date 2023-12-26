«Холоп» был неким хобби: создатели самой кассовой российской комедии – о том, с чего все начиналось и сиквеле фильма

В российский прокат 1 января выходит «Холоп 2» – продолжение суперуспешного фильма, в конце декабря 2019-го перевернувшего представление о новогодней кинопрокатной комедии настолько, что возглавил топ отечественных кассовых сборов, пока его не обошел сказочный «Чебурашка». За «Холопом» стоит не только режиссер Клим Шипенко, сделавший первый отечественный фильм в космосе «Вызов», но и, конечно, собственно создатели этого проекта, который шел к зрителю почти десятилетие. Мы поговорили со сценаристами и креативными продюсерами Дарьей Грацевич, Дмитрием Пермяковым и Антоном Морозенко о том, как начинался первый «Холоп» и чего ждать от сиквела успешной комедии.
фото: Дмитрий Пермяков, Дарья Грацевич и Антон Морозенко на премьере фильма "Холоп 2"/пресс-служба "Централ Партнершип"
«С Дашей Грацевич и Антоном Морозенко мы придумали «Холопа» на съемках одной из серий «Интернов», где Быков написал повесть в стиле Чехова, и серия была некой экранизацией этой повести, – вспоминает Дмитрий Пермяков. – Мы снимали в Мелихово, бывшей усадьбе Чехова, и, глядя на массовку, в исторических костюмах сидящую с телефонами и обсуждающую автосервис, вдруг вышли на емкую идею, которая сформулировалась буквально по дороге от Мелихово до дома».
«Мы стали обсуждать в машине, а что, если бы такое «шоу» создавалась для одного конкретного человека – для испорченного мажора, например. Так началась разработка идеи», – продолжает Грацевич.
Это был 2011 год, и «Холоп» тогда виделся создателям, скорее, сериалом, хотя и Грацевич, и Пермяков уже были плотно заняты на других проектах. «Это было некое хобби – пописать «Холопа», попристраивать его. У нас не было задачи покорить киноолимп, а было желание сделать комедию в нашем представлении. Мы написали начало истории и понимали, о чем будем говорить в сериале дальше, но не продумывали, например, количество серий. Собственно придуманная тогда затравка и стала началом первого фильма. Но это было задолго до 2019 года, мы не отталкивались от каких-то конкретных событий, а руководствовались мыслью, что в обществе все-таки требуется перевоспитание некоторым слоям населения», – говорит Морозенко.
фото: Съемки фильма "Холоп 2"/пресс-служба "Централ Партнершип"
«Для любого проекта цикл создания занимает 2-3 года. В нашем случае это затянулось – к серьезной разработке мы приступили только в 2016 году. До этого у продюсеров не было интереса к нашей заявке. К тому же, в 2016-м как раз гремели скандальные видео мажоров, которые гоняли по Москве, снимали себя на телефоны, презрительно комментировали жизнь «обычных людишек» и т.д. Так что мы со своей идеей соответствовали актуальным настроениям в обществе. Фильм готовился долго, вышел только в конце 2019 года, но своей актуальности не утратил», – уверена Грацевич.
Пермяков, Грацевич и Морозенко – коллектив, сформировавшийся на протяжении многих лет, поэтому, как они признаются, каких-то споров между ними не возникает. Более того, в команде нет, как это порой бывает, разделения на тех, кто пишет диалоги или отдельных героев. Историю и характеры от начала и до конца они придумывают и прописывают вместе, руководствуясь «абсолютным равноправием». На «Холопе» при этом они, что нечасто бывает в полнометражном кино, выступают не только как сценаристы, но и как креативные продюсеры.
«Креативное продюсирование от сценаристов (шоураннерство) в России набирает обороты. Теперь это делают и в полнометражных фильмах. Мы сопровождаем производство на всех уровнях. Режиссер – это, конечно, хозяин фильма и бог на площадке, но мы стараемся оказать ему всестороннюю творческую поддержку вплоть до переписывания сценария прямо под съемку. Для сценаристов это еще и огромный опыт – видеть, как текст начинает жить прямо на глазах, а не просто фантазировать о чем-то в закрытой комнате, оторванной от реальности. Кроме того, мы получаем соответствующее вознаграждение, что поднимает статус сценаристов в индустрии и их успешность», – отмечает Дарья Грацевич.
фото: Дарья Грацевич и Дмитрий Пермяков на премьере фильма "Холоп 2"/пресс-служба "Центра Партнершип"
Собственно, ко второму «Холопу» поначалу никто не готовился, как и к таким большим кассовым сборам. Более того, последние не стали основополагающей причиной сразу и быстро делать сиквел. Пермяков вспоминает, что после успеха первой части прошло примерно полгода до того, как продюсеры предложили подумать над сиквелом.
«Сценаристы все-таки ищут основополагающую тему, идею фильма, а посыл «давайте перевоспитаем девочку» не мог быть отправной точкой. Для идеи это плоско, как лист картона! И только когда мы нащупали историю рецидива Гриши, истории о том, что сказки не бывает, но сделанной в формате сказки про условную Золушку, стало понятно, что уже есть о чем говорить в сиквеле», – в свою очередь отмечает Морозенко.
«Второй «Холоп» начался с того, что мы сразу договорились: мы не будем писать сценарий только ради того, чтобы написать. Или по меркантильным соображениям. Мы решили еще до всех переговоров с продюсерами сначала понять, а есть ли там вообще второй фильм – именно такой, какой будет интересен нам с творческой точки зрения. Идея с перевоспитанием девочки, конечно, «висела в воздухе». О ней говорили даже на премьере первого «Холопа». Мы сначала были настроены скептически – не хотелось делать то, что от нас все ожидают. Но потом оказалось, что там есть история, которая зацепила нас лично и Клима Шипенко. Нам кажется, что в итоге она получилась гораздо глубже, чем просто «а теперь перевоспитаем девчонку», – рассказывает Грацевич.
фото: Съемки фильма "Холоп 2"/пресс-служба "Централ Партнершип"
По сюжету второго «Холопа» бывший мажор Гриша в исполнении Милоша Биковича руководит когда-то перевоспитавшей его деревней, превратившейся в экспериментальный курорт, который, впрочем, особо не пользуется спросом. И Гриша, пытаясь спасти деревню от разорения, а самого себя от очередного конфликта с отцом (Александр Самойленко), решает всеми силами заманить на перевоспитание наглую и избалованную Катю (Аглая Тарасова), которая, будучи дочкой важной чиновницы, творит на улицах Петербурга настоящий беспредел.
«Самым сложным на втором «Холопе» оказалось начало фильма, – делится Пермяков. – Его мы переписывали самое большое количество раз. Первый вариант, который мы придумали, не устроил режиссера по степени эффектности, мы придумали новые трюки, но из-за различных обстоятельств их тоже оказалось не так легко воплотить, поэтому мы все перепридумали заново. Второй «Холоп» начинался с угона машины, но потом мы решили, что нужно что-то другое и так пришли к угону лодки. Мы даже плавали возле «Авроры» и думали, как там устроить фейерверк, но погода нам не дала этого сделать. Так что в итоге получился именно такой водный въезд в фильм, как есть сейчас (его можно увидеть и в трейлере), и мне кажется, что так по Питеру реально еще никто не гонял!»
фото: Съемки фильма "Холоп 2"/пресс-служба "Централ Партнершип"
Помимо неожиданной водной гонки и новых героинь в исполнении Аглаи Тарасовой и Натальи Рогожкиной, которая играет ее мать, второй «Холоп» сохранил практически весь актерский состав первой части. За исключением разве что Александры Бортич, которая играла как раз перевоспитавшую Гришу возлюбленную Лизу.
«Она у нас сначала была в сценарии, но потом история выстроилась так, что Лиза в нее уже не попадала. Совсем терять ее, конечно, не хотелось, так что мы просто упомянули, что у Гриши с Лизой не сложилось. И это по большому счету сыграло нам на руку, потому что во втором «Холопе» Гришу перед тем самым рецидивом мы видим несколько разочарованным, в том числе и из-за неудач с Лизой. Если бы у них все сложилось хорошо, то получилась бы та самая сказка про «жили они долго и счастливо», и соответственно никакого продолжения бы и не вышло», – уверен Дмитрий Пермяков.
Несмотря на ключевую тему второго «Холопа» – о том, что всегда может наступить рецидив, – сценаристы и креативные продюсеры проекта верят в своих героев. «Когда говорят, что человек не меняется, я все-таки не всегда с этим соглашаюсь. Человек может измениться, но для этого требуются силы, каких много у кого нет», – заключает Пермяков.
обсуждение >>