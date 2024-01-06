Артем Сучков: «После съемок в «Успешном» я стал чуточку счастливее!»

1 января онлайн-кинотеатр KION начнет показывать новый сериал Ильи Куликова «Успешный» о коуче Саше, который погряз в долгах, но не теряет оптимизма, и миллиардере Калугине, у которого есть все, кроме счастья. Встреча двух героев с первых минут начнет менять их жизни до неузнаваемости. Сашу в сериале играет актер Артем Сучков, знакомый зрителям по ролям в сериале «Милиционер с Рублевки» и драме «Чего хочет Слава?» Перед премьерой мы поговорили с Артемом о его работе с Ильей Куликовым, о том, как он вживался в роль Саши, а также о смысле сериала.
фото: "Успешный"/пресс-служба KION
Расскажите про ваше участие в сериале «Успешный». Это не первая ваша работа с Ильей Куликовым, в связи с этим вопрос — был ли на вашу роль кастинг, или, может быть, роль Саши сразу предложили вам?
Конечно, пробы были – в кино нужно преодолеть много ступеней. Актеры проходили много этапов утверждений – от режиссера, платформы и т.д.
А почему после этих проб вы приняли предложение сниматься в «Успешном»?
«Успешный» - это классная история, талантливо написанная, и, прочитав её, сразу понятно, что проживать эту роль ты будешь с удовольствием.
Есть сценаристы, которые просят от актеров четкого следования сценарию. А как было у вас с Ильей Куликовым на съемках «Успешного»?
Это именно такой случай. И дело не ревностном отношении к материалу, а в том, что сценарий написан так, что если что-то в нем поменять – даже одно словечко – шутка может не сработать таким образом, каким она должна была сработать. Например, на съемках «Милиционера с Рублевки» это было очень ощутимо: меняешь одно слово в довольно больших кусках текста – и сцена не работает, ведь написана она очень точно. Играя ее, актеры должны сцену просто не испортить, сохранить точность мысли автора.
Расскажите побольше про вашего героя Сашу из «Успешного». Он выглядит как большой ребенок со светлым сердцем, а каким его видите вы?
У нас были читки, на которых мы обсуждали, что, как и кого мы играем. К роли Саши я готовился с помощью просмотров разных материалов про коучей, людей, которые продвигают свои мысли в массы. Я даже хотел купить «курсы личностного роста», но, в очередной раз прочитав сценарий «Успешного», я понял, что я этот курс уже прошел, и мне он не нужен.
фото: "Успешный"/пресс-служба KION
Актеров часто спрашивают про оправдание их персонажей. Приходилось ли вам оправдывать Сашу для того, чтобы достовернее его сыграть – ведь его поступки часто кажутся нелогичными?
Оправдывать нужно каждого своего героя, ведь если ты его не полюбишь, то его не полюбит и зритель. Лично мне Сашу было оправдать не так просто, и, посмотрев все восемь серий, вы поймете, почему.
Как думаете, что помогает Саше, несмотря на все его провалы, оставаться таким позитивным и верить в лучшее?
Это его волшебный талант, его суперспособность. Ни один нормальный человек не может постоянно быть в позитиве, все мы понимаем, что это отклонение. А у Саши это получается. Он лишь на минуту может подумать: «Ну да, что-то у меня не получилось», и тут же снова вынырнуть в позитив.
Илья Куликов как-то упомянул, что ему хотелось бы, чтобы все его проекты, в том числе «Успешный», чему-то учили зрителей. Чему, на ваш взгляд, учит «Успешный»?
Я думаю, каждый увидит в сериале то, что ему нужно; один человек поймет посыл по-своему, второй – иначе, потому что у всех свое мироощущение.
Герой Владимира Сычева пресыщен всеми конвенциональными маркерами счастья, но счастливым себя не чувствует. Как думаете, это универсальная проблема всех времен, или это связано с тем, что до недавнего времени, например, в Москве, было слишком много всего?
Нет, это, к сожалению, проблема не только Москвы и больших городов. Вообще, для меня это история про то, что успешный человек – это тот, который добрался туда, куда он хотел добраться, и не растерял того, что у него было с собой изначально. Мы все рождаемся счастливыми, а потом, когда мы к чему-то усердно и старательно идем, мы забываем про другие важные вещи. Я встречаю много людей, даже среди моего круга, про которых я не могу сказать, что они счастливы.
фото: "Успешный"/пресс-служба KION
Есть ли у вас совет, как такие моменты отслеживать – может быть, на примере вашей жизни?
Мне кажется, что после съемок в «Успешном» я стал чуточку счастливее! Я считаю, что людям надо стараться чуть меньше себя жалеть и чуть больше радоваться вещам, которые их окружают.
Есть популярная фраза – «над своим счастьем нужно работать». Как вы к ней относитесь? Не кажется ли она вам искусственной, или это правда, и для того, чтобы быть счастливым, надо прилагать усилия?
Мне кажется, это большой труд – заставлять себя самого видеть хорошее в том, что тебя окружает. В жизни можно попасть в очень неприятные ситуации, но и в них надо стараться видеть хорошее. Поэтому я считаю, что фраза «над счастьем надо работать» вполне может относиться к реальной жизни.
А над чем вы будете работать в грядущем году — какими фильмами, сериалами, чем-то еще?
Вы наверняка знаете, что артисты – народ суеверный, обычно никто ничего не рассказывает. А что будет дальше – поживем, увидим. Наш сериал «Успешный» выходит 1 января, пока это все. Приятного просмотра!
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