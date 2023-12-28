Владимир Щегольков: «Будут ли мужчины смотреть «Нежность 2», предполагая, что это женское кино, – мой главный вопрос»

Онлайн-кинотеатр Иви подготовил для зрителей настоящий новогодний подарок – долгожданный второй сезон «Нежности», главным героем которого стал Сергей Николаевич в исполнении Евгения Цыганова. Как и первый, новый сезон сохраняет черно-белую стилистику и ироничное ретро, за которое теперь отвечает режиссер Владимир Щегольков, чей сериал «Везет» два года назад тоже был своеобразным лирическим новогодним подарком, а в этом году он еще и снял «Цербера», победившего на фестивале «Пилот». Мы поговорили с Владимиром Щегольковым об отличиях работы над собственными проектами и такими важными продолжениями, какой стала «Нежность 2», сотворчестве с постоянными артистами во главе с Евгением Цыгановым и новых творческих личностях, которые нужны российской киноиндустрии, чтобы она не зацикливалась на однообразных форматах.
фото: Владимир Щегольков на съемках сериала "Нежность 2"/пресс-служба Иви
Сериал «Везет», который во многом перезапустил вашу режиссерскую карьеру, был основан на вашем же сценарии. В то время, как «Нежность 2» – проект, уже отчасти подготовленный другими. В каком формате режиссеру работать легче?
«Нежность» мне анонсировал Евгений Эдуардович Цыганов, с которым у меня давно сложились понятные творческие отношения. Во многом успех сериала «Везет» я связываю именно с Женей, потому что по большому счету это некий фильм-портрет, построенный именно на его герое. Поэтому участие в «Нежности» не стало для меня чем-то неожиданным. Тем более над сценарием «Нежности» активно работали продюсер Ольга Данова и креативный продюсер Виктория Исакова, с которыми мы достаточно быстро нашли взаимопонимание. Ольга и Вика создавали первый сезон «Нежности» совместно с Аней Меликян. Но у нас был период адаптации сценария к Жене, потому что это по сути вновь фильм-портрет его героя. И Женя был очень требователен к сценарию, который сильно дорабатывался перед съемками. В этом смысле продюсер Оля Данова – молодец и профессионал, потому что переделка сценария, который кажется всем готовым, – это кризисный момент, который Оле удалось удержать. Тем более когда перед нами стоял совершенно блестящий первый сезон Ани Меликян. Я вообще не рефлексирующий человек, испортить Анин проект совершенно не хотелось, но, возможно, я спокойнее всех относился к тому, что мы снимаем продолжение. Хотя, естественно, понимал, что это было бы невозможно, если бы не было прекрасного первого сезона Ани, на плечах которой стоит вся эстетика, основополагающие художественные моменты в том числе и второго сезона – черно-белое изображение, ретростилистика, музыка, подача с закадровым текстом Хабенского.
Мне кажется, даже структурно, по драматургии получилось, как в первом сезоне, – друзья Сергея Николаевича, например, появляются в тех же сериях, что и у Елены Ивановны, и много еще таких фишек, если начинать сравнивать два сезона.
Не могу сказать, что мы старались так структурно зеркалить первый сезон, но в разработке большую роль опять же сыграл Женя. Когда он прочитал первый вариант сценария, то сказал, что в нем не хватает главного героя. События были, а главного героя – нет. И вот тут стали появляться друзья, и возникло ощущение правильного и верного направления – так что и по структуре сложилось в итоге похоже. Я, честно говоря, чуть-чуть переживаю из-за второго сезона, так как у первого есть активная женская аудитория, да и для меня «Нежность» – это ярко и талантливо сделанный русский «Секс в большом городе», где девочки говорят о девочках. А тут вдруг мы заходим на эту территорию со своим рассказом мальчиков о мальчиках. И как это зайдет, я не знаю! Будут ли мужчины смотреть «Нежность 2», предполагая, что это женское кино? Воспримут ли женщины главного героя-мужчину? Самому интересно. Мы очень старались сохранить интонацию, а дальше уже время покажет.
Елена Ивановна Подберезкина к поиску «Нежности» приступала как генералиссимус, о чем даже есть закадровый текст, то Сергей Николаевич Добров – будто бы воплощение самого мирного человека, он даже подрался чуть ли не впервые. Такое противостояние «войны и мира» закладывалось в этих двух интерпретациях истории одной, во многом роковой встречи?
Скорее, было только различие мужского и женского. Мы понимали, что делать такого же героя, как Елена Ивановна, но при этом мужчину, нельзя. Сергей Николаевич сформирован женщинами – он воспитывался мамой и бабушкой. И, наверное, это уже будет некий спойлер, но если в первом сезоне женщина ищет мужчину, то второй сезон о том, что мужчина ищет себя. Это, наверное, может показаться не очень коммерчески привлекательной схемой для зрителей, хотя, мне кажется, это самое интересное, что может быть – покопаться в себе.
фото: "Нежность 2"/Иви
Сергей Николаевич работает в институте статистики. На каком этапе оформилась его профессия и связано ли это с отсылками к «Служебному роману»?
Его профессия была заложена в финальных сценах первого сезона, так что героического летчика или подводника из него уже было не сделать. Но «Служебный роман», конечно, у нас «торчит» отовсюду, как и «Берегись автомобиля», и прекрасное кино 1960-х, причем не только наше. В этом и кайф!
При этом и в «Нежности», и в вашем недавнем «Цербере» есть не только кинематографические, но и литературные отсылки. Насколько для вас это важно?
Работать с культурой всегда жутко интересно, другое дело, что эти отсылки не должны довлеть над произведением, а только органично быть в него вплетены. Если в «Цербере» литература – это часть сюжета, то в «Нежности 2» – это часть главного героя. Например, сцена, когда Сергей Николаевич читает девушкам стихи Фета, пришла в процессе, практически на съемочной площадке, и Женя Цыганов сам выбрал стихотворение, которое будет читать. Я от таких моментов чувствую невероятную энергию. И из них складывается тело кино. Если сюжет – это тело литературы, то когда изображение работает энергетически и эмоционально – это уже область кино как искусства, а не как иллюстрации к литературе. И дорогого стоит, если это получается не скучно и заумно, а понятно.
Вы уже много сказали про Евгения Цыганова, но в той же «Нежности» есть и другие ваши постоянные актеры – Светлана Ходченкова, Тимофей Трибунцев, Максим Лагашкин. Как вам удается поддерживать хорошее отношение с такими артистами и насколько важно, чтобы именно они были с вами на разных проектах?
Если ты окружен настолько талантливыми актерами, то твои возможности безграничны! Как режиссер я могу предлагать разные ходы, но когда артисты настолько круты и талантливы, как все, кого вы перечислили, их можно отправлять жить в кадре самостоятельно. Мой мастер Вадим Абдрашитов говорил, что с какого-то момента актеры про роль знают больше, чем режиссер, потому что начинают ее проживать. Конечно, это касается только талантливых артистов, но я именно с ними и работаю и всегда понимаю, что они предложат и найдут такие грани героев, какие вы сами себе не придумаете. Наверное, потому и складывается наша совместная работа, что и мне интересно, что они предложат, и они понимают, что у них есть творческая свобода, что это некий процесс не только сотрудничества, но и сотворчества.
Такому подходу помогает ваша первая актерская профессия?
Думаю, у меня есть общая азбука с актерами – мы говорим на одном языке про предлагаемые обстоятельства, сквозное действие, – так что грамотность общения в этом смысле есть. Конечно, мое первое актерское образование, которое для меня – основа режиссерского, помогает. Более того, это помогает и для сценариев, потому что когда я их пишу, то живу с героями. При этом я про себя как про актера очень рано понял все объективно – Володя, не надо. Тем более я всю жизнь хотел заниматься именно режиссурой, так что сложился такой зигзаг… удачи.
фото: Съемки сериала "Нежность 2"/пресс-служба Иви
Первый сезон «Нежности» Анна Меликян снимала на «айфон». Как были технически построены съемки второго сезона?
Мы встретились с операторской группой «Нежности», с Севой Каптуром, и они нам рассказали всю технологию, позволили не совершать ошибок. Мы чуть усовершенствовали какие-то вещи, но снимали так же – на телефоны. Они нам сразу рассказали, что телефонов должно быть три или четыре, им нужно давать остывать. Была даже разработана специальная программа, которая позволяет переводить фокус. Причем если первую «Нежность» ребята снимали с планшетами, мы уже смогли подключаться к профессиональному монитору, но, конечно, это технологически было отработано на первом сезоне, и мы их наработками воспользовались.
Снимали вы его при этом с оператором Петром Духовским, с которым работали над сложнопостановочным «Цербером». Что оказалось сложнее? Удалось ли, грубо говоря, отдохнуть на «Нежности 2»?
Не могу сказать, что мы отдохнули, это два совершенно разных проекта, что было полезно. «Цербер» был тяжеленным с точки зрения производства – исторические кареты, люди в костюмах, ни кадра в простоте, все требовало колоссальной подготовки. «Нежность 2», когда у тебя телефон, который позволяет снимать везде и сразу, любые объекты и точки, делать все мобильно. Но производственно и интонационно и там, и там была непростая задача, но я получал от этого огромное удовольствие, так как был окружен невероятно талантливыми людьми.
Как вы думаете, может ли у «Нежности» быть продолжение – тем более что у вас появилась героиня Анны Пересильд. Может ли случиться какой-то подростковый взгляд на «Нежность»?
Пространство для третьего сезона в «Нежности» есть. Это не только героиня Ани, но и Хабенского, а также замечательных сквозных героев, про каждого из которых можно рассказать свою историю. Если это, конечно, будет интересно и нужно зрителям.
фото: "Нежность 2"/Иви
У вас в режиссерской карьере был большой перерыв, с чем это связано?
Да, практически пять лет я ничего не снимал и осваивал профессию продюсера. Сейчас у меня есть своя студия. Если в «Нежность» я пришел исключительно как режиссер, то «Цербер» как раз сделала моя студия. Но если вы посмотрите мою фильмографию, я вообще часто никогда не снимал, видимо, копил силы.
Возвращение в режиссуру связано исключительно с желанием вновь войти в профессию, или вы, например, когда написали «Везет» поняли, что не хватает кадров и что нужно снимать самому?
Мне всегда хотелось снимать! Но у меня есть детская черта – я могу делать только то, что мне интересно. Если что-то неинтересно, я себя заставить не могу. Поэтому работа креативным или просто продюсером позволяла мне спокойно ждать материала – как произошло, например, с проектом «С пяти до семи» Саши Гоноровского. «Везет» я написал как киноповесть. Там на самом деле в основе хорошая литература – я не хвастаюсь, правда! Когда я писал «Везет», то думал, что пишу кино, которое хочу снять, но никогда не сниму, а вдруг так сложились обстоятельства, что мы его запустили, сняли и все пошло-поехало. Потом «Цербер», «Нежность 2», и мы еще готовим проекты.
Помогло ли такому зигзагу удачи появление стриминг-сервисов?
Мне кажется, оно помогло нам всем! Потому что существование в пяти федеральных каналах – достаточно душная история для страны с населением в 145 миллионов. Так что появление стриминговых сервисов раскрыло возможности и горизонты. Посмотрите, что происходит: сейчас очень сильно растет качество сценаристов – у них появились возможности, простор, их перестали загонять в прокрустово ложе форматов. Наконец-то у нас сценаристы становятся главными в индустрии, что абсолютно верно, и только так должно и быть. Так что происходит общий рост отечественного кинематографа.
Тем не менее есть разные теории развития индустрии – грубо говоря, появилась успешная «Нежность» и нужно все делать под одну гребенку, либо же есть время для разных форматов, где количество перерастет в качество?
Я придерживаюсь очевидной концепции конкуренции, которая приводит к качеству, но исходя из того, что вы ставите в основу конкуренции и какие выдвигаете цели. Должно быть какое-то управление, общие правила, в которых люди работают. И в этом случае количество, безусловно, перейдет в качество, но главное, что должно появиться разнообразие. Я надеюсь, что все идет к тому, что нужно не бояться пробовать, экспериментировать – так что если получился один успешный сериал, то не надо снимать по тем же лекалам, но с другими актерами. Как говорил Стив Джобс, если бы компания Apple шла на поводу у потребителей, она бы до сих пор делала моноблоки. Нужно стараться обгонять желания потребителя, но это вопрос уже к продюсерам стриминговых платформ и телеканалов – если они будут смелыми ребятами, то все будет отлично.
Вы какими критериями руководствуетесь, когда выбираете проекты для режиссуры и продюсирования?
Отзывается ли внутри меня сердце, душа, мозг. Если я читаю текст и начинаю фонтанировать идеями, то это то, за что нужно браться! В общем, опять же принцип, что не умею себя заставлять делать неинтересное.
фото: Владимир Щегольков на съемках сериала "Нежность 2"/пресс-служба Иви
Были ли проекты, от которых вы отказались, а потом пересмотрели свое решение?
Были проекты, которые на бумаге казались абсолютно идиотскими, а потом их воплощали и они вдруг становились неожиданно для меня успешными. Конкретные примеры я приводить не буду. Но и сожалений по поводу отказа у меня нет, так как я бы снимал их без удовольствия и наверняка получилось бы плохо. Уверен – всё нужно делать с огоньком!
А есть ли те, которые вы посмотрели как зритель и подумали, что «жаль, не я это снял»?
Таких много, но порой они странные – ты их смотришь и по-хорошему завидуешь. Причем не всегда это могут быть какие-то успешные хиты, просто по уровню киноязыка и юмора ты понимаешь, что это мое. Например, мой любимейший фильм – «Трудности перевода» Софии Копполы. Я его смотрю и поражаюсь, как молодая девушка так здорово смогла понять всех своих героев и прожить с ними всю эту историю. Еще фильм, от которого я в восторге и который безусловная часть меня, – «Большой Лебовски», как и «Фарго» тех же братьевКоэн. Есть еще сериал «Калифорникейшн», где за мажорством спрятана проза Чарльза Буковски – моего любимого автора.
«Калифорникейшн», наверное, сейчас никто бы в Голливуде не запустил. А чего вам не хватает в российской киноиндустрии?
Мне не хватает вложений в студенческое кино. Чтобы в процессе обучения в государственных вузах были профинансированы не только короткометражки, которые путешествуют по фестивалям, и даже не а-ля артхаус, а, например, сериал, сделанный без давления стриминговых платформ или телеканалов. На мой взгляд, именно такие проекты открывают новые личности, которые могут взорвать кинематограф, кинотеатральный или онлайн-прокат – так, чтобы мы не захлебывались от вторичности. Как было, когда появились «Неадекватные люди» Романа Каримова, которые при техническом несовершенстве были глотком свежего воздуха и открыли не только нового режиссера, но и актеров.
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