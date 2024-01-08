Александра Лупашко: «90-е в нашем фильме не время бандитизма, а территория детства»

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Артем Сучков: «После съемок в «Успешном» я стал чуточку счастливее!»

Режиссер второй «Нежности», «Везет» и «Цербера» – о работе с Евгением Цыгановым, отличиях мужского и женского и новых личностях, которых не хватает российскому кино

Владимир Щегольков: «Будут ли мужчины смотреть «Нежность 2», предполагая, что это женское кино, – мой главный вопрос»

27 декабря 2023

Валентина Ляпина: «Сказка и вера в чудо – это то, что нам всем сейчас нужно»

Молодая, но уже популярная актриса – о своей первой Принцессе, моде на ностальгию со сказками и собственных режиссерских амбициях