Алексей Демидов: «Страх для артиста — делать роли одинаковыми»

анонс

Актриса — о сериале «Сама виновата?», знакомстве с Маргаритой Грачевой и психологическом насилии в своей жизни

Анна Глаубэ: «Мы не стараемся вызвать у зрителя слезу — это история не про жалость, а про силу духа»

Режиссер фильма «Танцуй, Селедка!» – о своем полнометражном дебюте, работе с Сельяновым и Майковым и рынках с видеомагнитофонами

Александра Лупашко: «90-е в нашем фильме не время бандитизма, а территория детства»

Актер о работе в новом сериале Ильи Куликова

Артем Сучков: «После съемок в «Успешном» я стал чуточку счастливее!»

28 декабря 2023

Владимир Щегольков: «Будут ли мужчины смотреть «Нежность 2», предполагая, что это женское кино, – мой главный вопрос»

Режиссер второй «Нежности», «Везет» и «Цербера» – о работе с Евгением Цыгановым, отличиях мужского и женского и новых личностях, которых не хватает российскому кино