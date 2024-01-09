Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Д`Артаньян и три мушкетёра»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Алексей Демидов: «Страх для артиста — делать роли одинаковыми»

интервью >>
9 января 2024

Героем новогодних каникул можно смело назвать Алексея Демидова: актер появился сразу в двух проектах, которые вышли в онлайн-кинотеатре START. В комедии «Инспектор Гаврилов» артист исполнил роль участкового в городке Усть-Шахтинске, а в новогоднем фильме «Папины дочки» — соседа и друга большой и шумной семьи. Мы побеседовали с актером о том, как не потеряться в комедийных образах, легко ли работать с детьми и о загадочном новом проекте.

Алексей Демидов: «Страх для артиста — делать роли одинаковыми»
фото: фото: онлайн-кинотеатр START

Алексей, вас уже практически можно назвать профессиональным полицейским: так часто вы играли роли сотрудников правоохранительных органов. Когда вы начали знакомиться с этой должностью, и помните ли свою первую подобную роль?

Если я правильно помню, был проект «Товарищи полицейские» в 2011-2012 году, шел по Первому каналу. Там в одном сериале перемешалось четыре разных сюжета — о четырех разных отделах. Я был одним из героев в отделе краж. Изначально играть его было довольно несложно: мой герой был парнем с непростой судьбой, дворовый балагур из провинциального города. Он сам чуть было не стал хулиганом и бандитом, и в детстве оказывался в милиции: женщина, которая по сценарию стала его наставницей, была начальницей детской комнаты. Как-то мы поговорили, встретились, попробовались — и пошло-поехало. Плюс были консультанты, которые в каких-то моментах нас направляли. Было много драматургической составляющей, и упор был больше на нее, так что это несложно.

Как вам удается не потеряться в похожих образах и сделать их интересными — и для себя, и для зрителя?

Это расхожий страх для артиста: играть похожие роли в разных проектах и сделать их одинаковыми. Ищешь особенные привычки, действия в его ситуации, начинаешь размышлять, почему твой герой именно так себя повел. Находишь ему оправдания, которые бы отличались от того, что ты делал раньше или делаешь параллельно. И важно, конечно, понять, кто твой персонаж как человек. Индивидуальный поиск, я надеюсь, и не дает повторяться.

Читать Обзор сериала «Инспектор Гаврилов»
Как бы вы описали своего героя в «Инспекторе Гаврилове» — участкового Куценко — для зрителей, которые только начали смотреть сериал? Что вам в нем было ближе всего?

Куценко — человек с амбициями, стремится стать начальником. Он не самый умный в отделе, но в то же время не самый глупый. Поскольку его интеллект не так развит, он попадает в различные ситуации — и больше идет за эмоциями, чем за холодным разумом. Зрители увидят такие моменты по мере развития сериала.

Образ кажется очень созвучным с тем, который вы играли в другом проекте START: тоже слегка наивного и смешного, но доброго Лёху из «Фитнеса»...

Они оба полицейские, но Лёха — рубаха-парень. Поможет, подскажет, вытерпит и сдюжит. В Куценко есть негативная сторона, когда он пытается на фоне других возвыситься. «Вот сейчас Гаврилова нет, и я вам тут все расскажу, ребята, как надо жить и служить, потому что вы — дурачье». У него замашки, чтобы впоследствии стать начальником и быть выше и выше: он хочет быть как Гаврилов. Для Лёши это не основной принцип. В них различие я вижу такое.

Алексей Демидов: «Страх для артиста — делать роли одинаковыми»
фото: фото: онлайн-кинотеатр START

В вашей карьере встречались как глубокие драматичные роли, так и похожие на Куценко комедийные образы. Что для вас лично сыграть сложнее: комедию или трагедию? И как получается не скатиться в карикатурность?

Если ты что-то умеешь в своей профессии, при наличии такого режиссера, как Кирилл Васильев, работать очень просто. Потому что я ему как профессионалу своего дела доверяю и знаю, что он ерунды не посоветует. Если у меня мнение сделать так, а ему кажется, что нужно сделать иначе, — я ему задаю вопросы, и он всегда рассказывает, почему так думает. Кирилл в этом убедителен. Ни в одной работе, которую мы проделали вместе, я не сомневался. Еще карикатурность зависит, наверное, от того, как ты чувствуешь комедию. Кирилл это умеет, и мне несложно было от него это чувство перенять.

В сериале Виктор Добронравов играет почти воспитательную роль: он приезжает и становится «батей» для всего отдела. Расскажите, как сложились отношения на площадке?

Прекрасно проходили съемки, мы много смеялись. Сразу возникла дружеская атмосфера. С Витькой мы не просто готовились к основной сцене, но и придумывали зарисовки, как мог бы этот сюжет пойти по-другому. Смешных моментов была вообще масса, очень весело и задорно прошло время работы над проектом. Все чудесные, такие разные, я даже смотрел на наш актерский ансамбль и сам удивлялся: каждый был со своей изюминкой. Не знаю, как это будет выглядеть в конечном итоге, но сам процесс съемок был чудесным.

Смотреть онлайн Сериал «Инспектор Гаврилов»
Зрители войдут в 2024 год сразу с двумя комедиями с вашим участием: мы все ждем новогодний спецвыпуск «Папиных дочек». Расскажите, вы были знакомы с оригинальным сериалом? Хотели ли попасть в продолжение, или так судьба распорядилась?

Я знал героев, смотрел отрывки или даже пару серий, но не более. Как-то так сложилось интересно: мы знакомы и дружим давно с Филиппом Бледным. И вдруг от агента приходит сообщение, что меня вызывают на проект «Папины дочки». Я сначала не поверил глазам: подумал, может, опечатка какая-то. Спросил у Фила, знает ли он, что будет продолжение? И он отвечает: «Вообще-то да, я в нем участвую. Слышал, что тебя тоже собирались звать, и если удастся — это будет чудесно». У нас как-то так всегда совпадает, был еще совместный проект для другого канала.

По сюжету спецвыпуска, ваш герой едет вместе с Васильевыми на отдых. Можно ли считать это за намек, что Боря — не просто сосед, а уже почти часть семьи? Увидим ли мы его в следующих сериях?

У моего персонажа всё крутится вокруг «Веника» и его семьи. Как и в прошлом сезоне, Боря пытается помочь им — он Васильевых полюбил, подружился с ними. И он неугомонный в плане внутренней энергии, хочет подсказать, поделиться жизненным опытом, направить людей на путь истинный. Потому что он-то знает, как в этой ситуации сюда повести! И зачастую ошибается.

Алексей Демидов: «Страх для артиста — делать роли одинаковыми»
фото: фото: онлайн-кинотеатр START

Любите ли работать с детьми на площадке? Помогает вам в этом опыт воспитания двух собственных дочек?

Да, свой опыт помогает, но у меня всегда с детьми было нормально. Они очень чувствуют энергетику, и не было такого, чтобы они как-то ко мне не шли на контакт. Обычно мы в нормальных рабочих отношениях, и это прекрасно. На «Папиных дочек», нисколько не стесняясь, девчонок можно назвать настоящими профессионалами. Бывают моменты, которые можно списать на детство: и усталость, и безудержная энергия. Последнюю нужно направить в нужное русло, чтобы они делали все точно. Собственно, они могли беситься вне съемки, но в кадре бац — собирались и делали. В этом плане умницы все, от мала до велика. Потом, на премьере первого сезона, было невероятно приятно посмотреть и оценить работу. Все такие разные, со своей историей, убеждениями. Девчонки — молодцы!

Смотреть онлайн «Папины дочки: Новогодние»
И напоследок о проекте, о котором пока нельзя слишком много. Вы сыграли в сериале «Артист» с Юрием Стояновым, где он воплотил сразу десять образов. Можете хотя бы намекнуть на свою роль в этом проекте?

Я опять сыграл — как это ни странно — друга персонажа Филиппа Бледного. Герой Фила попадает в неприятную ситуацию, и супруга, горячо его любящая, пытается доказать его невиновность. Это одна из линий сериала. И мой персонаж всячески пытается ей помочь, вызволить друга из тюрьмы. Но, если уж аккуратно говорить, не все так однозначно!

А много ли образов Юрия Стоянова вы увидели на съемках?

В кадре я присутствовал с образом домработницы. А общаясь с Юрием вне кадра, я увидел много образов! (Смеется.) Их, может быть, не все зрители увидят, а я видел и уже счастлив. Он мне даже майку подарил по окончании съемок.


Мариам Григорян
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
STARTРоссийские сериалы
персоны
Филипп БледныйКирилл ВасильевАлексей ДемидовВиктор ДобронравовЮрий Стоянов
фильмы
АртистИнспектор ГавриловПапины дочки. НовогодниеПапины дочки. НовыеТоварищи полицейскиеФитнес

фотографии >>
Алексей Демидов: «Страх для артиста — делать роли одинаковыми» фотографии
Алексей Демидов: «Страх для артиста — делать роли одинаковыми» фотографии
Алексей Демидов: «Страх для артиста — делать роли одинаковыми» фотографии
Алексей Демидов: «Страх для артиста — делать роли одинаковыми» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Владимир Щегольков: «Будут ли мужчины смотреть «Нежность 2», предполагая, что это женское кино, – мой главный вопрос»
Владимир Щегольков: «Будут ли мужчины смотреть «Нежность 2», предполагая, что это женское кино, – мой главный вопрос»
Режиссер второй «Нежности», «Везет» и «Цербера» – о работе с Евгением Цыгановым, отличиях мужского и женского и новых личностях, которых не хватает российскому кино
3 комментария
Деконструкция «Д`Артаньян и три мушкетёра»

Скорбим

Игорь Болгарин
9 января ушёл из жизни сценарист, режиссёр Игорь Болгарин.
Инесса Муран
7 января ушла из жизни актриса Инесса Муран.
Игорь Жетинёв
6 января ушёл из жизни театральный режиссёр Игорь Жетинёв.
Олег Рябоконь
6 января ушёл из жизни режиссёр Олег Рябоконь.
Виктор Екимовский
6 января ушёл из жизни композитор Виктор Екимовский.

День рождения >>

Айсулу Азимбаева
Юрий Анпилогов
Марго Арчибасова
Нина Гогаева
Асель Калиева
Ирина Крутик
Татьяна Панкова
Александр Сетейкин
Семён Фурман
Елена Чарквиани
Нина Добрев
Сюзанна Йорк
Ли Ван Клиф
Стив Ланд
Джоэли Ричардсон
Имелда Стонтон
Омар Хардвик
все родившиеся 9 января >>

Афиша кино >>

Последний наёмник
криминальный фильм, триллер
Ирландия, 2023
Проклятие дома с призраками
фильм ужасов
Великобритания, 2022
Спасти Санту
комедия, семейное кино
Испания, 2023
Стальная хватка
биография, драма, спортивный фильм
Великобритания, США, 2023
Турбозавры. Год Дракона
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Ада
драма, молодежный фильм
Россия, 2023
Человек-невидимка. Возвращение
научная фантастика, триллер
Великобритания, 2023
Каменщик
боевик, триллер, экранизация
Болгария, Греция, США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?