Алексей Демидов: «Страх для артиста — делать роли одинаковыми»

Героем новогодних каникул можно смело назвать Алексея Демидова: актер появился сразу в двух проектах, которые вышли в онлайн-кинотеатре START. В комедии «Инспектор Гаврилов» артист исполнил роль участкового в городке Усть-Шахтинске, а в новогоднем фильме «Папины дочки» — соседа и друга большой и шумной семьи. Мы побеседовали с актером о том, как не потеряться в комедийных образах, легко ли работать с детьми и о загадочном новом проекте.
фото: фото: онлайн-кинотеатр START
Алексей, вас уже практически можно назвать профессиональным полицейским: так часто вы играли роли сотрудников правоохранительных органов. Когда вы начали знакомиться с этой должностью, и помните ли свою первую подобную роль?
Если я правильно помню, был проект «Товарищи полицейские» в 2011-2012 году, шел по Первому каналу. Там в одном сериале перемешалось четыре разных сюжета — о четырех разных отделах. Я был одним из героев в отделе краж. Изначально играть его было довольно несложно: мой герой был парнем с непростой судьбой, дворовый балагур из провинциального города. Он сам чуть было не стал хулиганом и бандитом, и в детстве оказывался в милиции: женщина, которая по сценарию стала его наставницей, была начальницей детской комнаты. Как-то мы поговорили, встретились, попробовались — и пошло-поехало. Плюс были консультанты, которые в каких-то моментах нас направляли. Было много драматургической составляющей, и упор был больше на нее, так что это несложно.
Как вам удается не потеряться в похожих образах и сделать их интересными — и для себя, и для зрителя?
Это расхожий страх для артиста: играть похожие роли в разных проектах и сделать их одинаковыми. Ищешь особенные привычки, действия в его ситуации, начинаешь размышлять, почему твой герой именно так себя повел. Находишь ему оправдания, которые бы отличались от того, что ты делал раньше или делаешь параллельно. И важно, конечно, понять, кто твой персонаж как человек. Индивидуальный поиск, я надеюсь, и не дает повторяться.
Куценко — человек с амбициями, стремится стать начальником. Он не самый умный в отделе, но в то же время не самый глупый. Поскольку его интеллект не так развит, он попадает в различные ситуации — и больше идет за эмоциями, чем за холодным разумом. Зрители увидят такие моменты по мере развития сериала.
Образ кажется очень созвучным с тем, который вы играли в другом проекте START: тоже слегка наивного и смешного, но доброго Лёху из «Фитнеса»...
Они оба полицейские, но Лёха — рубаха-парень. Поможет, подскажет, вытерпит и сдюжит. В Куценко есть негативная сторона, когда он пытается на фоне других возвыситься. «Вот сейчас Гаврилова нет, и я вам тут все расскажу, ребята, как надо жить и служить, потому что вы — дурачье». У него замашки, чтобы впоследствии стать начальником и быть выше и выше: он хочет быть как Гаврилов. Для Лёши это не основной принцип. В них различие я вижу такое.
фото: фото: онлайн-кинотеатр START
В вашей карьере встречались как глубокие драматичные роли, так и похожие на Куценко комедийные образы. Что для вас лично сыграть сложнее: комедию или трагедию? И как получается не скатиться в карикатурность?
Если ты что-то умеешь в своей профессии, при наличии такого режиссера, как Кирилл Васильев, работать очень просто. Потому что я ему как профессионалу своего дела доверяю и знаю, что он ерунды не посоветует. Если у меня мнение сделать так, а ему кажется, что нужно сделать иначе, — я ему задаю вопросы, и он всегда рассказывает, почему так думает. Кирилл в этом убедителен. Ни в одной работе, которую мы проделали вместе, я не сомневался. Еще карикатурность зависит, наверное, от того, как ты чувствуешь комедию. Кирилл это умеет, и мне несложно было от него это чувство перенять.
В сериале Виктор Добронравов играет почти воспитательную роль: он приезжает и становится «батей» для всего отдела. Расскажите, как сложились отношения на площадке?
Прекрасно проходили съемки, мы много смеялись. Сразу возникла дружеская атмосфера. С Витькой мы не просто готовились к основной сцене, но и придумывали зарисовки, как мог бы этот сюжет пойти по-другому. Смешных моментов была вообще масса, очень весело и задорно прошло время работы над проектом. Все чудесные, такие разные, я даже смотрел на наш актерский ансамбль и сам удивлялся: каждый был со своей изюминкой. Не знаю, как это будет выглядеть в конечном итоге, но сам процесс съемок был чудесным.
Я знал героев, смотрел отрывки или даже пару серий, но не более. Как-то так сложилось интересно: мы знакомы и дружим давно с Филиппом Бледным. И вдруг от агента приходит сообщение, что меня вызывают на проект «Папины дочки». Я сначала не поверил глазам: подумал, может, опечатка какая-то. Спросил у Фила, знает ли он, что будет продолжение? И он отвечает: «Вообще-то да, я в нем участвую. Слышал, что тебя тоже собирались звать, и если удастся — это будет чудесно». У нас как-то так всегда совпадает, был еще совместный проект для другого канала.
По сюжету спецвыпуска, ваш герой едет вместе с Васильевыми на отдых. Можно ли считать это за намек, что Боря — не просто сосед, а уже почти часть семьи? Увидим ли мы его в следующих сериях?
У моего персонажа всё крутится вокруг «Веника» и его семьи. Как и в прошлом сезоне, Боря пытается помочь им — он Васильевых полюбил, подружился с ними. И он неугомонный в плане внутренней энергии, хочет подсказать, поделиться жизненным опытом, направить людей на путь истинный. Потому что он-то знает, как в этой ситуации сюда повести! И зачастую ошибается.
фото: фото: онлайн-кинотеатр START
Любите ли работать с детьми на площадке? Помогает вам в этом опыт воспитания двух собственных дочек?
Да, свой опыт помогает, но у меня всегда с детьми было нормально. Они очень чувствуют энергетику, и не было такого, чтобы они как-то ко мне не шли на контакт. Обычно мы в нормальных рабочих отношениях, и это прекрасно. На «Папиных дочек», нисколько не стесняясь, девчонок можно назвать настоящими профессионалами. Бывают моменты, которые можно списать на детство: и усталость, и безудержная энергия. Последнюю нужно направить в нужное русло, чтобы они делали все точно. Собственно, они могли беситься вне съемки, но в кадре бац — собирались и делали. В этом плане умницы все, от мала до велика. Потом, на премьере первого сезона, было невероятно приятно посмотреть и оценить работу. Все такие разные, со своей историей, убеждениями. Девчонки — молодцы!
Я опять сыграл — как это ни странно — друга персонажа Филиппа Бледного. Герой Фила попадает в неприятную ситуацию, и супруга, горячо его любящая, пытается доказать его невиновность. Это одна из линий сериала. И мой персонаж всячески пытается ей помочь, вызволить друга из тюрьмы. Но, если уж аккуратно говорить, не все так однозначно!
А много ли образов Юрия Стоянова вы увидели на съемках?
В кадре я присутствовал с образом домработницы. А общаясь с Юрием вне кадра, я увидел много образов! (Смеется.) Их, может быть, не все зрители увидят, а я видел и уже счастлив. Он мне даже майку подарил по окончании съемок.
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