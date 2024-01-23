Хавьер Кинтас: «Зорро олицетворяет вечные ценности, которые мы каждый раз открываем для себя заново»

26 января на телеканале ТВ-3 состоится премьера «Зорро» — нового сериала о легендарном мстителе в маске, который защищает людей от произвола. Испанский режиссер Хавьер Кинтас подошел к проекту максимально ответственно: не только с уважением к классическому герою, но и с желанием раскрыть его для новых зрителей. В интервью он рассказал нам о влиянии на «Зорро» комиксов и видеоигр, роли культуры коренных народов в сюжете, сильных героинях и «русском следе» в сериале.
фото: «Зорро» / Пресс-служба ТВ-3
Что вас вдохновило взяться за историю Зорро? И чем ваша версия будет отличаться от предыдущих?
Когда мне в руки попадают сценарии Карлоса Портелы, то первое, о чем я думаю, - что эти сценарии превосходны. Это очевидно каждому! Его работы – чистое современное приключение. И именно на этом мы и хотим сделать упор в нашей работе.
Новый «Зорро» ориентирован на максимально широкую аудиторию. Мы хотим, чтобы он понравился зрителям, которые уже полюбили предыдущие версии это истории. Но, прежде всего, мы стремимся завоевать сердца представителей тех поколений, которые только сейчас откроют её для себя. Нашей основной целью было найти точки соприкосновения с молодой аудиторией и говорить на понятном ей языке.
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В нашем «Зорро» есть что-то от комикса. Я сам принадлежу к поколению режиссеров, которые сформировались, читая комиксы. Мы выросли на этом средстве выражения! В сериале мы хотим немного поиграть с нашим Зорро в стиле Marvel или DC, представить его как классического супергероя. В постановке кадра, в манере повествования и представления персонажей мы ориентировались на комиксы. Но мы учитывали и весь массив современного кино, включая сегодняшние боевики. В нашем «Зорро» можно увидеть, например, следы влияния корейского кино, которое целиком заточено на прямое действие и в этом смысле более категорично. Другой важный для нас ориентир – видеоигры. Это тот эстетический мир, который нас часто вдохновлял и в котором мы проводили много времени. Язык видеоигр понятен молодым людям, они отлично владеют им.
У каждого поколения был свой «Зорро». Люди всегда испытывают жажду справедливости и не хотят, чтобы побеждали только сильные и злые. Они хотят, чтобы и у обездоленных тоже была защита. Поэтому я думаю, что в этом смысле Зорро - вечный герой. Он олицетворяет вечные ценности, которые мы каждый раз открываем для себя заново. Мы намерены сделать так, чтобы этот стал «Зорро» нового поколения.
фото: «Зорро» / Пресс-служба ТВ-3
Как эти перемены отразились на фигуре главного героя и других персонажей из традиционного окружения Зорро?
Наш Зорро – из местных, и это не один человек. Согласно сценарию сериала, на протяжении многих лет роль Зорро играли разные люди, и каждый раз их выбирали духи коренных народов через тотемных животных. Зорро всегда был коренным жителем, но вот однажды духи решают, что им должен стать метис. Это порождает внутренние конфликты, и активнее других выступает На-Лин — наша главная героиня из представителей коренных народов. Она не верит, что метис сможет защищать бедных и обездоленных так, как это сделал бы один из своих.
Женские персонажи вообще имеют огромное значение в этом сериале. Это же «Зорро» нашего времени, и здесь женщины просто не могут быть такими, какими их изображали в других «Зорро». У нас они занимают центральное место и во многом определяют ход истории. В их числе, кстати, есть и русская героиня Иванова – чрезвычайно влиятельная женщина, которая прекрасно умеет манипулировать людьми.
А одна из центральных партий в этой истории отведена Лолите – бывшей девушке Диего де ла Веги. Девушке, с которой он вырос. Девушке на всю жизнь. В детстве они вместе пережили уйму приключений, а потом повзрослели и стали парой. Но Диего уехал в Испанию. Вернувшись спустя восемь лет, он думает, что она всё еще ждет его. Но он ошибается.
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Мы привыкли, что у Зорро всегда был антагонист и им всегда был или капитан Монастерио, или капитан Лав - злодей, который его преследовал и которого мы все ненавидели. В данном случае это не так. Наш Монастерио - хороший человек, который верит в справедливость и в закон, и в то, что они идут рука об руку. Зорро же доказывает ему, что иногда справедливость выше закона, потому что, если закон не служит справедливости, то тогда и справедливость не должна отвечать закону. Монастерио будет понимать это постепенно на протяжении всего сериала и поймет, наконец, что мотивы Зорро – это не мотивы преступника. При этом Монастерио всё равно останется главным противником Зорро – но, в первую очередь, в любви. Он – тот, человек, который завоевал сердце Лолиты, когда Диего не было рядом.
Другой выдающийся персонаж – Бернардо, которого играет Пако Тоус. Во всех историях о Зорро Бернардо всегда был его немым слугой: немного Санчо Панса, немного Ватсон, кто-то, кто стоит за спиной героя и является носителем здравого смысла. В нашем сериале Бернардо уделено, пожалуй, больше внимания, чем обычно. Он не слуга, а близкий друг – действительно близкий. Он образованный, начитанный человек. Он управляет поместьем. Это человек, который уже ощутил на себе влияние европейского Просвещения. Он общается при помощи примитивного языка жестов. Реальность такова, что в то время в Северной Америке жестовый язык только начинал появляться и использоваться, но дошел еще не всюду. Диего понимает Бернардо, хотя тот использует всего четыре жеста. И неудивительно: они прожили вместе всю жизнь. Мать Диего умерла при родах, и Бернардо в некотором смысле заменил её. Он, пожалуй, единственный, кому Диего действительно может доверять и кого он очень любит. Я думаю, зрители хорошо знают актёра Пако Тоуса – в частности, потому, что он играл Москву в «Бумажном доме». Это первоклассный актер, он выкладывается на все 100! Он способен гениально передать что угодно без слов – только выражением лица. И именно он отвечает, в первую очередь, за всё комическое, что есть в нашем сериале. Бернардо в исполнении Тоуса способен и тронуть, и рассмешить, и удивить одновременно.
фото: «Зорро» / Пресс-служба ТВ-3
Как вы работали с актерами во время подготовки к съёмкам?
«Зорро» - не обычный сериал, и он нуждался в особой, длительной и специфической подготовке. Особенная ответственность, конечно, легла на Мигеля Бернардо – фантастического актера, сыгравшего Диего де ла Вегу. Удивительно, с каким невероятным мастерством он с самого начала справлялся со всем. Я помню, что уже в первый или второй день после того, как он взял в руки кнут, он им тушил свечи. Мигель и другие актеры должны были научиться ездить верхом – причем ездить очень хорошо! Мигель скакал на съёмках галопом, управляя Торнадо и другими лошадьми, а также невероятно искусно фехтовал. Он был очень дисциплинирован и всегда внимателен ко всему! Мигель Бернардо одержим тем, чтобы сделать всё хорошо и достичь поставленных целей. Он лично участвовал во всех сценах боев и практически всё делал сам – мы использовали дублеров только для общих планов.
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И он такой не один! Эмилиано Сурита, который играет Монастерио, тоже фантастически научился скакать на лошади и фехтовать. И наши актрисы тоже владеют всеми этими навыками. Элиа Галера, которая играет Лусию, скакала верхом и мастерски фехтовала. Рената Нотни, Лолита, кроме того еще и стреляла из винтовки и лазала по крышам. А наша На-Лин научилась отлично стрелять из лука и владеть копьем с двумя наконечниками, похожим на двусторонний световой меч! Вообще все наши основные актеры прошли долгую подготовку, которая потребовала больших усилий с их стороны.
фото: «Зорро» / Пресс-служба ТВ-3
Для съемок Лос-Анджелеса середины позапрошлого века вся группа отправилась на Канарские острова. Как проходила эта экспедиция?
На острове Гран-Канария мы построили калифорнийский город XIX века – прообраз Лос-Анджелеса. Мы взяли за основу уже стоящие там старые декорации из вестернов 1970-х, которые потом были переделаны в тематический парк «Сиу-Сити», и сделали их более мексиканскими и более подходящими для 1834 года.
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Все остальные декорации и натуру мы тоже нашли на острове, включая поместья главных героев: Де ла Веги и Маркесов - Лолиты и её родителей. Пришлось немного достроить, кое во что вмешаться, но в целом это были сами по себе невероятные и величественные объекты с великолепными интерьерами.
Также на Канарах мы построили лагерь местных индейцев – деревню Кумеай, которую мы расположили на берегу моря. Это стало еще одной отличительной чертой нашего сериала. Нечасто в вестернах можно увидеть коренные народы, живущие у моря; когда море появляется на заднем плане. Основной цвет в их жизни - синий: цвет морской воды. И мы отметили это в разных деталях: в костюмах, макияже… При этом, хочу сразу оговориться, что мы не стремились к полной натуралистичности и достоверности в изображении. Как я уже говорил, «Зорро» - это комикс, и это развязывает нам руки, позволяет дать волю фантазии. По моему мнению, декорация деревни Кумеай на этом чудесном обрыве у моря, где волны бьются о скалы, - действительно одна из самых впечатляющих в сериале. На самом деле на этом острове множество захватывающих пейзажей и прекрасный климат.
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