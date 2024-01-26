Павел Попов: «Золотое дно» привлекло возможностью выпустить внутреннего демона

анонс

23 января Хавьер Кинтас: «Зорро олицетворяет вечные ценности, которые мы каждый раз открываем для себя заново» Испанский режиссер — о влиянии комиксов и видеоигр, коренных народах и сильных героинях

9 января Алексей Демидов: «Страх для артиста — делать роли одинаковыми» О бесконечных полицейских и комедийных образах, легко ли работать с детьми — и новом проекте со Стояновым

9 января Анна Глаубэ: «Мы не стараемся вызвать у зрителя слезу — это история не про жалость, а про силу духа» Актриса — о сериале «Сама виновата?», знакомстве с Маргаритой Грачевой и психологическом насилии в своей жизни