Кузьма Котрелёв: «Нельзя становиться своим персонажем, это бред»

В прокат вышла «Правда» — напряженный психологический триллер о без вины виноватом молодом парне Жене, вынужденном скрываться из-за преступления, которого он не совершал. История о поисках маньяка отходит на второй план, а режиссер проекта Максим Кузнецов фокусируется на тяжелых переживаниях Жени, ставшего заложником ситуации. Его образ в фильме воплотил Кузьма Котрелёв. Ему 26, он играет на сцене МХТ им. Чехова, получая ведущие роли, и начинает свой путь в кино. Известность и признание Кузьме принесла характерная роль Равиля в жарком сериале «ЮЗЗЗ». Мы поговорили с артистом о работе в «Правде», увлечении психологией и о том, как неудобно для всех быть хорошим.
фото: Правда
Премьера «Правды» состоялась прошлым летом на фестивале «Короче» в Калининграде, куда в качестве гостя приехала твоя жена Даша. Получается, первую оценку ты получил именно от нее?
Да. Я тоже хотел поехать на «Короче», но не смог из-за съемок, а Даша была свободна и полетела в Калининград в качестве отдыха, заодно и фильм посмотрела. У нее был неоднозначный отзыв, но мою работу она похвалила. Вообще Даша, в отличие от меня, в плане оценок достаточно бескомпромиссная.
А тебе комфортно рассуждать о фильме, если ты его еще не видел?
Сейчас я могу говорить именно о съемочном процессе. Фильм посмотрю на премьере и надеюсь, что получу удовольствие (Интервью записано до премьерного показа – прим. ред.). «Правда» – важная ступень в актерстве для меня, первая большая роль в полном метре. Мне интересно сравнить результат с тем, что я пробовал и делал в этой работе.
Я заставляю себя смотреть фильмы с моим участием. Первые разы ты вжимаешься в кресло, но со временем привыкаешь. Надо учиться оценивать себя с позиции зрителя, потому что обычные люди никогда не заметят того, что видишь ты.
фото: Правда
О чем для тебя «Правда»?
Это история про нашу запутанную жизнь, про внутренний мир главного героя Жени и его поиски себя. Он со всеми переживаниями и зажимами очень зависим от общества, оценки других людей, не умеет отстаивать свое право на существование и комфортную жизнь.
У него ведь почти не остается выбора из-за этих ужасных обстоятельств и социальных ловушек, в которые он попадает. Его никто хочет услышать.
Возможно, да, его бы никто и не понял. Но здесь же идет речь о смелости принять решение – сказать правду или всеми способами себя прикрывать, испытывая чувство вины, когда ты на самом деле не виноват. Женя по разным причинам выбирает второе и тем самым закрывается от мира. В этом суть истории, мне кажется. Либо ты принимаешь обстоятельства, смиряешься или не смиряешься с последствиями, но в любом случае уже работаешь на уровне правды, на уровне того, что ты честен и открыт. Либо ты делаешь вид, что всё хорошо, гасишь эмоции и живешь в одиночестве. Это такие психологические вопросы, которые многих волнуют – насколько мы можем быть слабыми, умеем ли обращаться за помощью, доверять секреты окружающим, важно ли нам, чтобы нас понимали?
Это был бы другой фильм — он вообще мог быть разным. Например, где герой отстаивает свое право на свободу. Но ведь «Правда» интересна именно тем, что Женя никому ничего не сказал. И мы видим его один на один со своими мыслями, когда совершенно не с кем поделиться горем. Такое «Преступление и наказание», но без преступления. Мы изначально знаем о невиновности Жени и полтора часа наблюдаем за тем, как же далеко он зайдет? Станет ли сам настоящим преступником? Сойдет с ума или нет?..
Режиссер фильма Максим Кузнецов – в прошлом следователь. Это как-то чувствовалось в работе?
Не знаю, может ли это ощущаться. Такие люди обычно не распространяются о своем прошлом. А Макс в хорошем смысле не похож на режиссера. Он взрослый, но в работе иногда как ребенок: мог зажигаться своими идеями или расстраиваться, если их вдруг не поддерживают. Для меня очень важно, чтобы режиссер меня уважал как артиста и как творца, с которым можно считаться. Макс всегда находился в поиске, и я надеюсь, он не растеряет этот огонек в дальнейшем. Вообще его как будто не существовало вне площадки: после окончания смены он исчезал и появлялся только в начале следующего рабочего дня. (Смеется.)
фото: ЮЗЗЗ
В «ЮЗЗЗ» ты сыграл первую главную роль в сериале, «Правда» – первая большая роль в полном метре. Эти проекты каким-то образом поменяли твое отношение к профессии в плане разворота в сторону кино – при условии, что ты уже давно и плотно занят в театре?
Мне очень интересно кино, но там, в отличие от театра, я не чувствую себя как рыба в воде. У меня много ожиданий, которые в результате не совпадают с действительностью. Тем интереснее. Сейчас я пробую разные подходы и приемы в работе. Думаю, всё еще впереди. «ЮЗЗЗ» – моя первая в сознательном возрасте работа после обучения. Тогда мне очень мешал страх, я старался всё держать под контролем, и эмоционально меня это очень подкосило. В «Правде» я был увереннее, опирался на свои ощущения, брал ответственность на себя.
Тебе такой «уверенный» подход наиболее близок?
Этот фильм я делал так. Потом у меня еще было несколько проектов, в которых я пробовал что-то другое – нахожусь в поиске золотой середины. Замечал, что если чувствую себя неуверенно как артист на пробах или в кадре, то это может очень хорошо сработать в итоге. А если что-то не сложилось, то нижний порог тоже важно проверять: почему фильм не получился, где что-то пошло не так? На этом пути очень много вопросов… Например, насколько какие-то вещи, которые я делаю вне кадра, влияют на результат. Нужно ли дружить с партнерами и группой, создавать командный дух? Или в принципе это лишнее?
Читать«Бунтари» — спектакль МХТ с участием Котрелева Когда ты упомянул про взаимодействие с командой, мне сразу вспомнились киношные байки, когда режиссер подговаривает съемочную группу или партнеров каким-то образом игнорировать артиста, иначе к нему относиться, чтобы добиться нужного эффекта в кадре.
Я такое не люблю. Когда в театре я репетировал роль Треплева в «Чайке», то к выпуску был уже на грани. Я чувствовал себя максимально плохо и думал, что так и надо, ведь это работает на персонажа. Но так можно сойти с ума. Нельзя становиться своим персонажем, это бред. Тем более я не люблю, когда режиссеры пытаются тебя специально вывести из равновесия, чтобы достать нужную эмоцию. Когда на самом деле нужно просто четко поставить задачу и выстроить доверительные отношения, а не устраивать провокацию ради провокации.
фото: Правда
Ты говорил, будто в работе для всех пытаешься быть хорошим. Но это же жутко неудобно.
Да, это ложный путь. Но это мои проблемы и травмы, которые пытаюсь преодолеть.
Если для тебя важно, чтобы в работе режиссеры считались с твоим мнением, то в какой степени тебе бы хотелось влиять на персонажей? И хочется ли тебе допридумывать что-то?
Лишний разбор мне может только помешать. Иногда лучше просто сыграть сцену. Когда доверяешь себе и пускаешь какой-то поток, то может появиться то, чего сам от себя не ожидаешь. Я этого всегда ищу и жду. Пытаюсь себя вводить в такое состояние, где как можно меньше самоконтроля, меньше надуманного. Это мой идеальный способ существования.
Твои коллеги, напротив, часто говорят, что им ужасно не хватает интересных ролей, отсюда и рождаются всякие придумки. Ну или некоторые берутся сами писать сценарии.
Сейчас очень много хороших проектов и интересных авторов.
Это самый обнадеживающий ответ из всех, что я слышала.
Это правда. Я люблю работать, везде можно найти то, что тебе близко, что тебя зажжет. Я поэтому стараюсь не докапываться до всего и радуюсь, когда есть проекты. И хочу сниматься в кино, которое мне самому будет интересно смотреть – если представить, что там сыграл не я, а кто-то другой.
«Фишер» очень круто снят, мечтаю поработать с режиссерами этого сериала – Сергеем Тарамаевым и Любовью Львовой. Слежу за развитием вселенной «Майора Грома». Хотя мне сложно представить себя в этом кино, там артистов подбирают, скорее, по типажам. Наверное, я бы подошел на роль какого-то полицейского. Из зарубежного нравятся «Наследники», «Чудотворцы», «Барри». Еще я совсем недавно начал смотреть «Твин Пикс», и он, конечно, произвел большое впечатление. Читаю сейчас роман «Маленькая жизнь» американской писательницы Ханьи Янагихары. Такая история про травмированных людей. Вообще я сейчас заинтересовался психологией. Мне очень нравится исследовать влияние прошлого человека на его будущее.
фото: Правда
В одном из интервью прочитала, что у тебя дома не было телевизора. Это как бы фоновая штука, но при этом довольно сильно же влияет на восприятие или, может быть, желание подражать артистам на экране и даже выбор профессии…
У меня правда необычная семья, в которой многое было необычным, отсутствовала эта культура просмотра телевизора. Вместо него был DVD-проигрыватель с определенным набором дисков. Но, как у большинства, не было просмотра новостей, развлекательных программ, мультиков типа «Тома и Джерри». Не могу сказать, что это хорошо. Мне, наоборот, всегда хотелось быть, как все.
Твоих младших братьев и сестер не вдохновил твой пример? Никто не поступал в театральный?
Мой младший брат Федя хотел поступать на актера, но подавался только в Школу-студию МХАТ, слетел с первого тура и в итоге оставил эту идею. То есть не было такого, что это ему жизненно необходимо.
А если твоя дочь захочет стать актрисой?
Я буду рад, поддержу любое её начинание. Я считаю, что у меня супер вообще дочь. Она очень одаренная, сейчас ей пять. Хочется, чтобы она росла свободной. Если захочет стать актрисой, будем вместе с ней играть отца и дочку.
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