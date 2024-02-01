Кузьма Котрелёв: «Нельзя становиться своим персонажем, это бред»

анонс

26 января Павел Попов: «Золотое дно» привлекло возможностью выпустить внутреннего демона Исполнитель роли Дмитрия Градова – об антологии грехов, актерском ансамбле и семье на площадке и в жизни

23 января Хавьер Кинтас: «Зорро олицетворяет вечные ценности, которые мы каждый раз открываем для себя заново» Испанский режиссер — о влиянии комиксов и видеоигр, коренных народах и сильных героинях

9 января Алексей Демидов: «Страх для артиста — делать роли одинаковыми» О бесконечных полицейских и комедийных образах, легко ли работать с детьми — и новом проекте со Стояновым