Марюс Вайсберг: «Головокружение от успеха и возможность второго шанса понятны всем, вне зависимости от профессии»

анонс

1 февраля Кузьма Котрелёв: «Нельзя становиться своим персонажем, это бред» Актер — о главной роли в фильме «Правда», увлечении психологией и интересных проектах

26 января Павел Попов: «Золотое дно» привлекло возможностью выпустить внутреннего демона Исполнитель роли Дмитрия Градова – об антологии грехов, актерском ансамбле и семье на площадке и в жизни

23 января Хавьер Кинтас: «Зорро олицетворяет вечные ценности, которые мы каждый раз открываем для себя заново» Испанский режиссер — о влиянии комиксов и видеоигр, коренных народах и сильных героинях