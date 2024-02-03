Кирилл Кемниц: «В нашей стране сейчас такой период, когда людям интереснее реализм»

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2 февраля Марюс Вайсберг: «Головокружение от успеха и возможность второго шанса понятны всем, вне зависимости от профессии» Режиссер трагикомедии «Конец славы» – о съемках Павла Деревянко в гробу, дружбе творческих людей и нехватке взрослого контента в кинотеатрах

1 февраля Кузьма Котрелёв: «Нельзя становиться своим персонажем, это бред» Актер — о главной роли в фильме «Правда», увлечении психологией и интересных проектах

26 января Павел Попов: «Золотое дно» привлекло возможностью выпустить внутреннего демона Исполнитель роли Дмитрия Градова – об антологии грехов, актерском ансамбле и семье на площадке и в жизни