Кирилл Кемниц: «В нашей стране сейчас такой период, когда людям интереснее реализм»

В российском прокате уже идет комедия «Я - медведь», посвященная семье хоккеиста в исполнении Никиты Кологривого. Его жену сыграла Агата Муцениеце, а их двоих детей, мальчика Женю и подростка Лизу — Дмитрий Калихов и Екатерина Борисова. Получив травму во время игры, папа вынужден отсиживаться дома, где тут же начинаются бытовые ссоры и прочие семейные неурядицы. Не хватало только живого медвежонка, которого Женя находит на помойке и приносит в квартиру. Зверек сперва наводит переполох и накаляет обстановку еще больше, но в итоге, конечно, учит родных любить друг друга. Режиссер картины Кирилл Кемниц, до этого снявший психологический триллер «Кентавр», рассказал, что важно для семейного кино, почему он не готов пока снимать сериалы и как медведь не вышел на смену.
Чем вас заинтересовал этот проект? Неожиданно после «Кентавра» видеть у вас такую работу, совсем иную по жанру.
Для меня тоже это неожиданно, но это предложение было сделано еще до «Кентавра». Я понимал, что «Кентавр» выйдет только через год-полтора, — и в тот момент «Я – медведь» был единственным предложением. К тому же сценаристом был также Миша Зубко
, мы уже с ним стали в каком-то смысле творческими партнерами к тому моменту. Ну и было просто интересно получить опыт работы со сложными животными, потому что медвежонок — это не собаки и даже не кошки, которых можно надрессировать. Маленькие медведи не дрессируемы вообще, ни на один процент. Их можно дрессировать с пяти месяцев, когда они хоть что-то начинают понимать. А у меня снимались двухмесячные. Я понимал, что предстоит принимать много решений непосредственно во время съемок, много всего переделывать — так и было. Часть медведей дорисовывалась, а так как у меня большая студия компьютерной графики, и сам я супервайзер компьютерной графики, то, наверное, в том числе, поэтому продюсер Георгий Малков
именно мне и предложил стать режиссером. Я много чего придумывал на ходу: как сделать так, чтобы в результате можно было рассказать историю с животным в кадре, которое бежит, куда хочет, а не куда тебе надо. И ты ничего не можешь с этим сделать.
Живые животные на площадке — самое сложное, что может быть?
Да, причем я не раз работал с собаками — и это намного проще. Взрослый медведь из Минского цирка в какой-то момент вообще отказался выходить из машины, то есть на смену не вышел. Так что приходилось иногда оперативно принимать решения. И уже в Москве я доснимал с медведем Томом — это самый известный медведь-актер — на хромакее и потом интегрировал этот материал в фильм.
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Рецензия на фильм «Я - медведь»
Одна из главных идей фильма в том, что использовать животных для подобных развлекательных целей — для съемок, рекламы — негуманно. И, снимая фильм с таким посылом, вы тем не менее как раз-таки использовали живых медведей на площадке. Как это сочетается, и как вы сами к этому относитесь?
Наш сценарист Миша Зубко особенно переживает за животных и экологию, это для него важная тема, поэтому он и придумал эту историю. И мы интересовались, что это будут за медвежата: они, конечно, были взяты не из дикой природы, а из приюта, то есть жили изначально с человеком. Сейчас они находятся в Минском зоопарке, и их уже не выпустить на волю, они не смогут адаптироваться. У нас было два медвежонка, мы с ними обращались максимально бережно. Когда один спал, другой снимался — и наоборот. И мы же их не палками били, чтобы они шли, куда надо. Просто ставили в кадр и ждали, что же они будут делать. Они бегали между ног свободно, когда мы снимали другие сцены, залезали на руки, спали вместе со мной. Было пару сцен, где они испугались, и мы, сделав по одному-два дубля, поняли, что если продолжим, то для них это будет слишком большой стресс, и остановились — что сняли, то сняли. Удивительно, но в самые сложные и ответственные моменты медвежата делали всё с первого дубля. А какие-то вещи пришлось заменить графикой, потому что либо мы замучаемся снимать с реальным животным и потратим много времени, либо он просто этого не сделает. Но относились к медвежатам все очень бережно, и сейчас у них всё хорошо. Я вот узнал от дрессировщиков медведей, что в неволе эти звери живут в три раза дольше, чем на воле. Потому что тут за ними ухаживают, правильно кормят, лечат — и медведь может прожить 30-35 лет, тогда как на природе в среднем десять лет. Основные причины гибели — пожары, охота, болезни.
Как выбирали актеров-людей? В итоге получился тот состав, который вы хотели?
Я сам делал кастинг, и мне в итоге утвердили всех, кого я хотел. И Никита, и Агата, и дети прекрасные — не было сомнений, все попали в свои образы. Никите, например, его роль оказалась очень близкой по духу пацанскому. И тема со спортом, с травмами — это ему очень понятная история, учитывая его спортивное прошлое. А у Агаты очень много подружек, у которых мужья — спортсмены, и она знает, как там всё непросто подчас устроено. Вся жизнь, весь быт подчинены тому, чтобы человек тренировался и посвящал себя этому. И часто, если он оказывается вне спорта, то для него открывается очень много нового. Чего он не знал, так как за него это всегда делали, пока он завоевывал медали и кубки. Вот и наш герой оказывается не у дел и попадает в бытовую жизнь, о которой он имеет мало представления.
Актеры, которые у вас играют главные роли, — Никита Кологривый и Агата Муцениеце — сегодня на слуху, и благодаря своим громким проектам, и из-за каких-то резонансных личных историй и интервью. А способно ли зрителя привлечь кино без громких имен?
Наверное, есть определенные жанры, где не так важна «звездность» актеров: например, ужасы, так как зритель более лоялен, и ему не так принципиальны лица, а сборы при этом иногда мы видим внушительные. Известные лица фильму никогда не повредят, но мы видим по тому же «Слову пацана
», что многие как раз отмечали, как большой плюс проекта, множество новых лиц на экране. Но в семейном кино, таком, как наше, люди хотят — но это только мое предположение — увидеть знакомые лица, так как в этом случае понимают, чего им ожидать. Это может стать неким знаком качества, гарантировать психологическую безопасность. В нашем случае, надеюсь, что медвежонок сыграет в этом важную роль, так как он действительно получился очень милым.
С одной стороны — это спортивная драма, то есть очень популярный жанр, с другой — редкая для отечественного кино эко-история. Что для вас как для режиссера главное в фильме? И в чем его месседж?
Для меня главный вопрос в фильме касается доверия друг другу, веры и взаимной поддержки. И заботы — не только о животных, но в целом о близких. Важно слышать друг друга — для меня история про это. У нас у всех разные пути, и иногда за своими желаниями можно не заметить, что ты делаешь больно человеку, находящемуся рядом.
Определились ли вы уже, какой жанр кино вам ближе? Или планируете дальше пробовать разные проекты?
Есть то, что ближе, — это то, чего пока у меня в портфолио нет. Мне интересна научная фантастика — к сожалению, жанр, который не очень у нас пользуется популярностью в стране. Также триллер и, возможно, экшн, какая-то приключенческая история. Но в большей степени научная фантастика, так что дальше планирую двигаться в этом направлении.
Почему, как вам кажется, это не очень популярный жанр в России?
Не очень знаю причины, но почему-то «Слово пацана» нашему зрителю ближе. Это прекрасный сериал, но мне было бы интереснее бороздить космос и искать какой-то сверхсмысл, познавать что-то неизведанное, какую-то философию. И это что-то более сложное, наверное, а в нашей стране сейчас такой период, когда людям интереснее реализм, бытовая жизнь. В обществе много боли на эту тему, видимо, каких-то незакрытых вопросов. А философия, как известно, развивалась в тех странах, где уже был хороший достаток у людей и было процветание — тогда есть силы и время на размышления. А когда нужно заработать на кусок хлеба, не до философии, надо разобраться с более приземленными проблемами. Возможно, причина в этом. Но ничего, будем пытаться это все совмещать каким-то образом.
В условиях сократившейся конкуренции с иностранным кино как вам кажется, сложно ли российским фильмам, выходящим в широкий прокат, конкурировать с другими российскими фильмами? И есть ли вообще эта конкуренция?
Это вопрос скорее к прокатчикам и продюсерам — я не люблю домыслы, люблю статистику, так что им виднее. Я не занимаюсь обзором всего рынка, у меня есть определенная узкая зона интереса, и мне в этом случае неважно, где сделано кино, если речь про ту же научную фантастику или триллеры. И я хочу делать то, что мне интересно, и уверен, что зритель найдется. У меня нет цели сделать фильм с самыми большими сборами. Часто ты приходишь с идеей, и все говорят: «Как круто, но давайте лучше сделаем то, что мы уже делали 20 раз
». А потом выходит фильм, авторы которого осмелились сделать что-то новое, — и всем тут же надо снимать то же самое. Сейчас прихожу к мысли, что мой путь — разрабатывать собственные истории, как это было с «Кентавром». Когда мы делаем кино, по сути, вместе со сценаристом и на темы, которые меня волнуют, тогда всё получается на самом высоком уровне.
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Правда ли, что вы сторонник того, чтобы фильмы выходили на большом экране? Ну, по крайней мере, чтобы их смотрели не на телефоне. Почему так, с учетом количества платформ и новых способов потребления контента?
Мне бы хотелось, чтобы мои фильмы сначала выходили в кинотеатре. И вопрос тут не в том, чтобы гордится большим экраном: если бы дома у всех стояли проекторы и дорогие аудиосистемы, то меня бы это устроило — а в том, что мне очень нравится магия кино. Когда ты приходишь в кинотеатр, и кино обрушивается на тебя. Я тот человек, который обычно садится на первый ряд. И дома я смотрю с проектора на всю стену. Мне нравится этот опыт, нравится оказываться в другом мире. А когда друзья пишут «Мы посмотрели твой «Кентавр», и выясняется, что это была «пиратка» и просмотр с телефона, то я отвечаю, что лучше мне такое не писать даже. Мы постарались с командой и оператором Робертом Саруханяном
в «Кентавре» проделать ювелирную работу, и хотелось, чтобы зритель шел в кинотеатр и на два часа отключался. По этой же причине пока не очень представляю себя режиссером сериала — возможно, этого никогда и не произойдет. Разве что в руки попадется сценарий, про который я скажу, что вот оно, мой «Фарго
».
Фильм «Я - медведь» в прокате с 1 февраля.
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