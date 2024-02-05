Полина Гухман: «Когда я прихожу на площадку, у меня сразу появляется азарт»

На канале СТС начинается показ комедийного сериала «Котострофа», в котором семья Мягковых после нескольких лет обеспеченной жизни переезжает в старую квартиру, давно облюбованную рыжим котом, который мало того, что слышит обо всех проблемах Мягковых, так еще и может разговаривать (голосом Павла Деревянко) с отцом семейства в исполнении Михаила Трухина. Старшую дочь Мягковых, которая давно мечтала получить на день рождения котенка, но не ожидала, что исполнение желания произойдет именно таким образом, сыграла молодая, но уже очень востребованная актриса Полина Гухман. Мы поговорили с ней о работе с животными, увлечении танцами, которыми грезит ее героиня, актерском образовании и творческом взаимообмене, ради которого идут работать в кино.
фото: Личный архив актрисы
Сериал «Котострофа» – довольно необычный. Как вы в него попали?
Тут все сложилось достаточно банально – мне прислали сценарий, я прошла пробы, поймала со всеми коннект и меня утвердили. Хотя потом еще было несколько ансамблевых проб с разными мальчиками, которые рассматривались на роль моего брата, и в итоге лучше всех оказался Рома Мелдерс.
Кот вас не смущал? Он все-таки сделан не за счет компьютерной графики, а это полноценный партнер по съемочной площадке, причем судя по сериалу довольно спокойный.
У нас было почти 40 котов! И мы просто брали в кадр самого спокойного, но в разных сценах они разные. Конечно, мы сразу знали, что компьютерной графики не будет и мы будем работать с настоящими котиками. Больше всего с животными взаимодействовал Михаил Трухин, но и у меня есть достаточное количество сцен, где я лежу в обнимку с котом. И это было смешно, потому что мы готовимся к съемкам, налаживаем с котом контакт, а потом кто-нибудь из группы резко заходит в комнату, котик шугается и прячется под кровать. А это не настоящая кровать, а декорация. И в общем, была целая история, чтобы декорацию не обрушить, а кота выманить снова в кадр. Так что было весело!
Царапин много осталось после съемок?
Вообще нет! Очень заботливые достались мне партнеры (смеется).
фото: "Котострофа"/пресс-служба СТС
Ваша героиня Юля занимается танцами. Вы сами долго учились в академии Бориса Эйфмана. И до этого в сериалах «Сама дура» и «Диагноз "Везучая"» ваши героини тоже увлекались танцами. Вы это прописываете в контракте, когда соглашаетесь на ту или иную роль?
Я максимально стараюсь использовать свои танцевальные навыки в кино. И в «Котострофе» мне показалось, что для моей Юли это очень классное занятие, которое раскрывает ее характер. Она же поначалу кажется такая вся из себя, избалованная девочка, которая выросла в достатке, ни в чем не нуждалась, а тут в один момент финансовый статус ее семьи изменился. Плюс родители продолжают настаивать на том, что она должна учиться в меде, хотя ей это совсем не интересно. А вот танцы для нее – настоящая отдушина. И то самое занятие, которое может показать и ее мягкость, искренность и напротив здоровые амбиции и желание заниматься именно любимым делом. Мне вообще кажется, что в танцах люди проявляются, и это занятие, возможно, одно из немногих, которое принимает любого человека, позволяет ему раскрыться. И Юля Мягкова именно в танцевальном зале чувствует себя комфортно и находит понимание. Это было для меня важно, потому что Юлю до определенных серий никто не воспринимает всерьез, не относится к ней как к взрослому и умному человеку.
Далеко не все могут снять и поставить танцы именно на экране. Когда вы заходите в такие проекты, обсуждаете с режиссером, что это будет за танец, или чаще это импровизация?
Всегда по-разному, но в «Котострофе» танцы были написаны именно потому, что танцую я. Это не было совпадением, наш режиссер Урал Сафин полностью мне доверял. Он спрашивал перед сменой, покажу я ему, что буду танцевать, но я говорила, что нет, увидишь уже на смене. И, конечно, очень переживала, что он вдруг скажет, что это совсем не то. Но в итоге все было хорошо и после танца я услышала, как все на плэйбеке кричат, как классно получилось. А сейчас я снимаюсь в Петербурге в проекте, подробности которого мне пока нельзя раскрывать, но там тоже есть танцы, только ими никто из героев не занимается, а это такая, скорее, фантазия. Так вот на этом проекте режиссер сразу сказал, что нужно заранее поставить танец, и мы с ним вместе его придумали, хотя он – человек не танцующий, и отвечал за визуал, говорил, что хочет видеть, а я под эту его фантазию придумывала танцевальные элементы и связки.
фото: "Диагноз "Везучая"
Танцевать в кадре сложнее, чем на сцене?
Намного легче! Я помню свой последний чемпионат по фрейм апу – это производное от стрип-пластики направление – и ощущения, когда ты выходишь на сцену выступать перед огромным количеством людей, в том числе суперпрофессиональными судьями, и у тебя есть только один дубль, ты не можешь налажать, а должен выложиться по полной. А на съемках, например, если не сделал какой-то элемент, то можно переснять сцену, сделать еще дубль.
Ваша героиня выбирает между танцами, в которых сама хочет развиваться профессионально, и учебой в медицинском вузе, на которой настаивают родители. Насколько вам близок такой конфликт?
У меня такого не было, так как родители всегда и во всем меня поддерживали – у меня идеальная семья. И если говорить о Юле, то мы вообще с ней не похожи, а для меня всегда интереснее играть максимально далеких от меня персонажей.
А когда вы поняли, что танцы для вас теперь остаются хобби и вы выбираете актерскую профессию?
Мне кажется, после первого проекта, хотя этого еще не осознавала, потому что мне было девять лет. Я продолжала заниматься танцами, но у меня не было такого, что я хотела в них рвать и метать. А когда прихожу на площадку или получаю новые предложения, у меня сразу появляется азарт. Танцы для меня хобби, благодаря которому я могу отдохнуть, даже если буду танцевать без остановки четыре часа. А съемки – это моя любимая работа. И я очень рада, что она у меня есть.
фото: "Котострофа"/пресс-служба СТС
Я прочитала, что в прошлом году вы поступили в театральный вуз, но, кстати, не увидела, куда именно. Удается совмещать работу и учебу?
Я специально не говорю, где и у кого учусь. Пока совмещать, к счастью, удается, хотя это не всегда просто. Но у меня уже был такой опыт в школе, когда я из-за съемок ушла на «заочку». Пока, правда, учусь на очном, мастера меня понимают и поддерживают, за что им огромное спасибо.
Наверное, вы слышали, что некоторые ваши коллеги осуждают тех, кто не имеет профессионального актерского образования. Вы пошли в театральный за статусом, дипломом, инструментарием для профессии?
Я не встречала в жизни ни одного человека, который бы на пробах тыкал дипломом. Я уверена, что каждый решает сам за себя, ты создатель и писатель своей жизни. Я захотела пойти в театральный не для статуса или диплома и вообще считаю, что так делать не нужно, потому что в таком случае ты занимаешь чужое место. Также не могу сказать, что я вдруг остро почувствовала, что мне не хватает именно сейчас какого-то инструментария, но я подумала, что, возможно, мне не будет его хватать в будущем. И если сейчас появились силы, время на поступление, на этот шанс, то нужно обязательно его использовать. Я вообще за то, чтобы постоянно преумножать знания.
Вы много работаете с уже опытными, профессиональными артистами. Чувствуете ли вы себя на площадке Малой, как называли вашу героиню в «Мир! Дружба! Жвачка!»?
Я всегда открыта к общению, у меня очень развита коммуникабельность и мне легко находить общий язык со всеми, так что дискомфорта я на площадке никогда не чувствовала. Ну и партнеры мне всегда достаются классные, им тоже нравится, что с ними в кадре молодая девчонка. Какой-то дискриминации по возрасту или опыту нет, хотя, наверное, ради шутки кто-то и мог мне сказать: «Ну что, малая, пойдем снимемся в сценке».
фото: "Котострофа"/пресс-служба СТС
В последнее время в российском кино появилось очень много свежих, молодых лиц. С чем это связано, на ваш взгляд, – увеличением количества проектов или, может быть, продюсеры, режиссеры решили, что зрители, грубо говоря, устали от одних и тех же лиц на экране?
Я уверена, что устать от наших прекрасных взрослых и опытных артистов нельзя. Но, конечно, всегда нужен приток новых лиц, новых сценариев и сюжетов, новых подходов к созданию кино. И классно, что такой процесс идет и что я могу считать себя частью роста российского кинематографа.
У вас сейчас много разноплановых ролей, в том числе и в проектах, посвященных разным эпохам. Готовятся и «Тур с Иванушками», и «Комбинация», и даже исторический сериал «Александр I». Над персонажами какого времени вам интереснее работать? И вообще отличается ли подготовка к исторической роли от подготовки к воплощению на экране современной героини?
Мне абсолютно комфортно существовать в любом времени – в XIX веке, в 80-90-х XX века, в нашем, в будущем. Конечно, подготовка к историческим проектам требует больше затрат, потому что ты не можешь прийти на площадку и не понимать текст или неправильно ставить ударения в именах. Нужно читать, смотреть, погружаться в материал. Наверное, играть героинь своего времени проще, потому что ты дышишь с ними одним воздухом, но все равно погружение в любую роль требует подготовки.
фото: Съемки сериала "Александр I"
По каким критериям вы выбираете проекты?
Они меня должны заинтересовать.
Можно ли в таком случае заинтересовать, например, темой, но при этом не очень хорошо прописанными диалогами? Или наоборот?
Вот, кстати, про диалоги. Я ненавижу, когда на пробах просят просто разыграть сцены с представлением героев – условно «Мама, привет, как дела?», ну чтобы все поняли, что вот в кадре у нас мать и дочь. И вот такие бессмысленные описательные сцены я не люблю, и от такого отказываюсь.
Насколько важны при принятии решения об участии в том или ином проекте режиссер, партнеры, потенциал – вот здесь точно можно сняться и сразу же стать популярным?
На самом деле потенциал проекта никто никогда не знает. Это может быть очень крутая история с мощной графикой, серьезным кастом, огромным количеством рекламы, но на нее в итоге не пойдут зрители. А может быть сериал про жизнь обычной школьницы, и он вдруг обретет фанатов. Поэтому рассчитывать на то, что я снимусь в этом проекте и стану суперпопулярной, не нужно. Кино строится на доверии. Это самое ценное и искреннее, что у нас есть. И я всегда радуюсь, когда удается на площадке этого доверия добиться! Тогда получается, что и я привнесла что-то в это кино и оно в меня. Это абсолютно взаимная игра.
Есть ли у вас какие-то личные рецепты, как не словить звезду в юном возрасте?
Честно, не знаю и как-то никогда об этом не думала, всегда была далека от какой-то звездной болезни. Но, кстати, людей, которые идут в кино, чтобы нарисовать себе такую звезду, видно изначально, поэтому, как правило, надолго они в профессии не задерживаются. А люди, которые пришли просто творить, отдавать себя и получать творчество взамен, они никогда даже не думают ни о какой звезде. Они могут ходить на красные дорожки, позировать и давать интервью, но делают это потому, что радуются, что их работа интересна людям и приносит положительные эмоции.
Чего вам сейчас не хватает в российской индустрии? Можно отвечать как с позиции актрисы, так и с позиции зрителя.
Не знаю, мне кажется, сейчас столько всего классного выходит! Причем это реально качественные и разноплановые проекты. Так что у меня одно желание – чтобы мы и дальше продолжали расти и не останавливались на достигнутом.
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