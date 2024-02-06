Антон Хабаров: «Я всегда ищу героев с надломленным прошлым»

анонс

5 февраля Полина Гухман: «Когда я прихожу на площадку, у меня сразу появляется азарт» Молодая актриса – о сериале «Котострофа», танцах и творческом взаимообмене, ради которого идут работать в кино

3 февраля Кирилл Кемниц: «В нашей стране сейчас такой период, когда людям интереснее реализм» Режиссер фильма «Я - медведь» - о работе с животными, известных актерах в семейном кино и желании снимать научную фантастику

2 февраля Марюс Вайсберг: «Головокружение от успеха и возможность второго шанса понятны всем, вне зависимости от профессии» Режиссер трагикомедии «Конец славы» – о съемках Павла Деревянко в гробу, дружбе творческих людей и нехватке взрослого контента в кинотеатрах