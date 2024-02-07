Чань Ань Хунг: «Очень важно ощутить вкус фразы, прежде чем ее произнести»

В российский прокат 14 февраля выходит фильм «Рецепт любви», премьерные показы которого начнутся уже на этой неделе. Основанная на романе Марселя Руффа картина посвящена знаменитому французскому гастроному Додену Буффану, который мечтает завоевать сердце своей возлюбленной Эжени, попутно изменив мир кулинарии. Главные роли в фильме сыграли Бенуа Мажимель и Жюльет Бинош, а снял ленту Чань Ань Хунг, ранее экранизировавший «Норвежский лес» Харуки Мураками. За «Рецепт любви» Чань Ань Хунг получил приз за режиссуру на Каннском кинофестивале. Мы поговорили с постановщиком о сходствах и различиях кино и кулинарии, гармонии, которую сложно изобразить на экране и артистах, которым на кастинге приходилось много есть, а на съемках – готовить шедевры под руководством знаменитого шеф-повара.
фото: Съемки фильма "Рецепт любви"/Global Film
Почему вы решили экранизировать книгу Марселя Руффа, вышедшую почти век назад?
В книге несколько великолепных страниц о том, с чего начать знакомство с кулинарией, как правильно есть и радоваться еде. И эти страницы пробудили во мне аппетит, хотя я сразу понимал, что постранично экранизировать книгу смысла нет, гораздо интереснее, что произошло до описываемых в книге событий. Так что я мог свободно придумывать персонажей, чтобы выразить то, что было важно для меня самого в тот момент жизни. Меня интересовала тема супружеской любви, ее продолжительности и обретения некоего спокойствия, которое приводит к гармонии. И в этом был определенный режиссерский вызов, потому что гораздо проще снимать сюжеты, основанные на ярком конфликте, предполагающем динамику, внешний шум. Визуализировать гармонию – намного сложнее. Она тихая, возможно даже, для кого-то скучная. Так что было непросто создать фильм, который даст зрителю глубокое, подлинное чувство взаимопонимания, нежности и согласия.
И вы выразили это посредством кулинарии.
Безусловно, кулинария – часть гармонии. Хотя кулинария также отчасти не чужда насилию, потому что мягкость и жестокость – две противоположности – всегда существуют в любом виде искусства. И в кино тоже. Поговорим, к примеру, о смене плана. Лично я предпочитаю делать это как можно более жестко, чтобы зритель чувствовал, что я режу кадр ножом куда более острым, чем у других режиссеров. Между кино и кулинарией, конечно, есть сходство, но материя, из которой мы творим, сильно разнится.
При этом меня восхитило, что в паре Додена и Эжени есть нежное соучастие, партнерство, понимание с полуслова.
Да, всё так, потому что их супружество выражается в том, что они долго жили вместе и делили одну постель. Хотя в случае Эжени и Додена так было не всегда, и это «не всегда» было вызвано волей Эжени. Она держала дистанцию в связи с Доденом, не хотела выходить за него замуж. Она сильная и свободная женщина, ценящая независимость. И именно это сопротивление всегда держало Додена будто бы на привязи, но в этом и заключалась прелесть их отношений. Они видели друг друга каждый день, ели и готовили вместе, о чем в финале и говорит Доден. Именно это питало их любовные отношения.
фото: Съемки фильма "Рецепт любви"/Global Film
В фильме очень интересны места обитания героев: Доден живет между кухней, столовой и красивыми гостиными, в то время как Эжени остается в тени, перемещаясь между кухней и огородом. Насколько важно вам было несколько разделить героев в этом плане?
Мне нужно было показать товарищеские узы между Доденом и его друзьями, чтобы позже мы увидели, как дружеское отношение и восхищение этих людей распространяется уже на Эжени, которая порой находится в тени. У нее действительно особые отношения с огородом, землей, недаром я и начинаю фильм именно с такого ее образа: когда она вынимает из земли корень сельдерея, отламывает стебли, вдыхает аромат – живой и резкий запах корня сельдерея и свежей земли, оставшейся на нем.
Тут хочется провести параллель с вашим первым полным метром «Аромат зеленой папайи», за который вы получили «Золотую камеру» Каннского кинофестиваля и речь в котором шла про десятилетнюю вьетнамскую девочку Муи, чье имя и переводилось как «аромат».
Да, наверное. Для меня кино – это искусство воплощения. Мы вкладываем идеи, слова и тексты в тело каждого актера. И да, его цвет кожи важен. И его физическое присутствие важно. Вот почему я люблю длинные кадры, которые, на мой взгляд, позволяют лучше показать тела, движения тел и так далее. Это дает свободу и в то же время позволяет актерам овладеть ритмом, ощутить музыкальность каждой сцены. Единственное, о чем я их прошу – в «Рецепте любви» тоже, – чтобы они не торопились. Вот есть диалог, и нельзя его просто проскочить на скорости. Не спешите. Очень важно сперва ощутить вкус фразы во рту, прежде чем произнести ее. Таким образом зритель смотрит на губы, изучает губы актеров и ждет, когда с этих губ сорвутся слова. Так что не концентрируйтесь на смысле, потому что смысл и так заложен во фразе, дайте время себе понять этот смысл. Так что все мои фильмы в каком-то смысле посвящены чувственности, плотскому присутствию на земле.
фото: Съемки фильма "Рецепт любви"/Global Film
Кулинарному искусство посвящено множество фильмов, но мало кому удавалось передать текстуру, запахи, вкусы блюд и даже процесс их приготовления, как вам. Как вы продумывали эти сцены?
Это была сложная задача, но я отталкивался от идеи показать мужчин и женщин за их работой. Они – художники, которые преобразуют такие простые продукты, как мясо, овощи, в шедевры, но при этом работают с опасными веществами – огнем, углями, паром, водой. Отталкиваясь от этого, мы стремились показать еду в движении, в процессе ее преображения и трансформации, а не зацикливаться на внешней красоте. Потому что если эта идея обретет нужную оболочку в кадре, красота придет сама собой, а поэзия ляжет, как вишенка на торт. Так что мне вовсе не нужно было искать ни поэзию, ни красоту. Я просто должен был делать все правильно. Таков был принцип.
Читать:Как кино делает из еды культ Мне кажется, что освещение в кадре, особенно на кухне, напоминает фламандскую живопись, большое застолье в какой-то момент навевает мысли об импрессионистах и «Наби». Вы подпитывались и живописью?
Конечно! Поскольку это важная часть культуры. Живопись, книги, музыка, кино – всё формирует мою чувствительность и мое чутье. Именно чутье, да, потому что на съемках не всегда есть время все обдумать и часто приходится полагаться на чутье. И благодаря насмотренности я к этом готов. Так что, когда я снимаю, никогда не собираю конкретные референсы, не говорю, что здесь мне нужен свет, как в такой-то картине. Кино – это отдельное искусство, а не ожившая картина, тут все по-своему. Вы должны найти для него особый язык, вам не нужны отсылки. Вы просто должны всё делать хорошо, и когда вы соберете людей с определенными прическами, в определенных костюмах, и выстроите кадр с оператором, светом, льющимся через окно, нужные культурные отсылки возникнут сами собой. Но я никогда не иду к ним намеренно.
Одной из важных тем фильма становится товарищество.
Но не только оно, есть еще тема наследия. Поскольку я сам родом из азиатской культуры, я привык, что люди скрывают свои знания, хранят секреты производства, и часто уносят их в могилу, не передают даже детям. Самые щедрые передают, да, но потом нужно, чтобы сын проявил к своему сыну ту же щедрость, а это случается не всегда. Увы. Напротив, в западной культуре передача знаний рождает школу, искусство жить, философию гуманизма. Я нахожу это чудесным. И юная героиня – Полин – воплощает идею наследия. Более того, именно благодаря этой линии Доден в определенный момент возвращает вкус к жизни.
фото: Съемки фильма "Рецепт любви"/Global Film
Расскажите, как складывалась ваша работа с исполнителями главных ролей? О Жюльет Бинош вы думали сразу, когда писали сценарий?
На этапе написания сценария я не думаю о конкретных актерах, чтобы потом не расстраиваться. Ты ведь никогда не знаешь, вдруг им время не позволит или сценарий не понравится. Это опасно. Так что Жюльет появилась позже. Так случилось, что у нас с ней один и тот же агент, которому я показал сценарий, как только его написал. Мы с Жюльет познакомились очень давно и решили, что когда-нибудь снимем общий фильм. И так вышло, что именно этот проект ей приглянулся. На Бенуа Мажимеля я тоже вышел практически сразу – во многом благодаря его внешности. Меня поразило, что в нем есть не только чрезвычайная сила и мужественность, но и хрупкая сторона, полная нежности, что было необходимо для дуэта Додена и Эжени.
Просили ли вы их разучить определенные движения, чтобы процесс приготовления еды выглядел смотрелась точно и достоверно?
На старте я попросил их дать мне неделю на проработку точных движений, но они смогли выделить мне только полдня, потому что были очень заняты. Но этого времени вполне хватило, потому что Жюльет и Бенуа… умеют готовить. А Бенуа даже любит это, и когда ты рассказываешь ему о каком-либо блюде, его не остановить, он задает кучу вопросов. Если же дело доходило до каких-то нюансов, то с нами был консультант Мишель Эфан – знаменитый шеф-повар. Кстати, смешно, что, повторяя за ним некоторые движения, Бенуа говорил: «О, это я умею, потому что в другом фильме был хирургом». Так что воспоминания о работе над ролью врача помогли отработать четкость движения для фильма о поварах.
фото: Съемки фильма "Рецепт любви"/Global Film
В фильме есть еще четверка друзей, которые дегустируют блюда так, что вызывают зависть зрителей. Как вы их собрали?
Я выбирал их по тому, как они ели. Так, чтобы у меня слюнки текли. Они умеют показать, что едят нечто прекрасное. Еще они умеют выразить человечность. Это важные герои, сердце фильма. Как и две юные актрисы – Галатея Беллуджи, сыгравшая Виолетту, и Бонни Шанье-Равуар, исполнившая роль Полин. Галатея – потрясающе музыкальна и она играла, следя ритму. И звукорежиссер, работавший над фильмом, сказал, что именно с ней ему было работать приятнее всего. И Бонни – девочка с выдающимся талантом, мне вообще везет на таких детей. Но ее я тоже на кастинге просил поесть, и она очень выразительно пробовала все блюда на вкус. Ей всего 11 лет, а она играла с двумя звездами так, что дух захватывало!
Вы упомянули звукорежиссера, и работа со звуком в этом фильме очень важна – вы же передаете тут очень тонкий шум кухни. От обработки разных ингредиентов до пузырящегося масла. Как вам удалось добиться нужного эффекта?
Я всегда стараюсь очень быстро смонтировать визуальный ряд, чтобы оставалось больше времени на монтаж звука. Для меня это самая творческая часть постпродакшна. Я уверен, что звук – это аромат изображения. в картинке есть своя красота, иначе говоря, свой смысл, но именно звук оживляет изображение. И этот фильм очень насыщен звуком, потому что мы находимся на кухне, работаем там, шумим, слышен треск разного рода, огонь, бульканье воды, шипение жира и так далее. Всё это в итоге вытеснило из фильма музыку – если вы заметили, то в нем звучит только один короткий трек уже ближе к финалу.
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