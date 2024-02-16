Антон Батырев: «Мне часто предлагают роли положительных героев — таких положительных, что деваться некуда»

Нет, это никакой не вызов. Это разнообразие, это еще одна грань — к сожалению, мало открытая. Кроме того, что это отрицательный персонаж, так это еще комедийно-отрицательный персонаж. Поэтому это вдвойне, втройне интересно — хотелось бы как можно больше таких проектов.Для меня важно, чтобы этот персонаж существовал, чтобы он был интересен, чтобы зритель смотрел, в том числе, и из-за него этот сериал. Будет ли он наказан или исправится — в любом случае, это будет интересно, и все это можно очень вкусно и круто сделать. Если говорить про путь, то у моего героя он многогранен. Я пока видел только 2 серии. Все достаточно прилично, хорошо и красиво получилось. Давайте оставим зрителю на рассмотрение вопрос о пути Льва Борисовича.Чем привлек этот проект? Во-первых, для меня, как для актера, — своей необычностью, потому что в силу, наверное, фактуры, мне очень часто предлагают роли положительных героев — таких положительных, что деваться некуда. И «Многодетство» меня привлекло, в первую очередь, отклонением от этой нормы. Скажем так, здесь можно было немножко искупаться в персонаже. По поводу популярности, предложений — да, слава богу, сейчас есть возможность выбирать. А вот чем я руководствуюсь, соглашаясь или не соглашаясь на ту или иную роль, — в первую очередь, наверное, качеством сценария, от этого очень многое зависит. И качеством, и новизной самой идеи этого сценария.Опытный — да. По поводу популярности, я бы не сказал, что я слишком популярный. И в этом смысле, главная или второстепенная роль, наверное, никакого значения не имеет. Важнее, насколько интересен, необычен, непривычен для меня сам персонаж.У меня встречный вопрос — а что такое подготовка? Если вы имеете ввиду — «как вы вживаетесь в роль?» — то мне этот вопрос кажется несколько странным. Что значит вживаться в роль? А по поводу подготовки — не знаю, не занимает она какое-то большое количество времени. Порой даже вообще не занимает. Просто во время чтения того или иного сценария сразу, если это интересно, ты немного погружаешься в этот сценарий, погружаешься в персонажа. И уже на этапе читки более-менее представляешь себе, что и как ты будешь делать, каким будет твой персонаж в итоге. А по поводу того, легко ли переключаться с одной роли на другую, — да, легко. Не буду кривить душой. Ничего сложного в этом нет, оно как-то само происходит.Да, через легкую форму все гораздо проще воспринимать. Если бы мы снимали психологическую драму, то это очень сильно бы сузило круг зрителей. А через комедию все это гораздо легче, и тем не менее, есть возможность задуматься. Этот контраст лучше всего на зрителя и работает, потому что легче воспринимается. Опять же, комедия – это гораздо больший охват, вот и все.Конечно, я непосредственно с детьми в кадре работал. Хотел бы сказать, что дети, а это очень-очень сложная кинотема, — дети в этом пректе настолько все правдоподобны и органичны, прекрасно подобраны, замечательные, умные, добрые, талантливые, воспитанные. Просто молодцы, и мальчишки, и девчонки замечательные! Что касается специфики съемок с детьми, то нужно просто с ними дружить, общаться на одной волне — на их волне. Тогда и тебе самому будет с ними интересно, и им с тобой будет интересно, и вы будете просто друзьями и в кадре, и в жизни. Ни в коем случае не надо относиться к детям как к детям — на съемочной площадке в том числе. Это такие же полноценные актеры, которые также полноценно работают. Им порой гораздо тяжелее, потому что у них в той или иной степени намного меньше опыта, просто в силу возраста, чем у актеров, которые снимаются, опять же, в силу возраста, подольше.Да, они составляют серьезную конкуренцию телевидению, потому что по телевидению показывают то, что привыкли видеть, а на стриминговых платформах можно увидеть все, что хочешь: комедии, драмы, совершенно разноплановые проекты, которые не всегда выпускаются по телевизору по причине того, что это просто не формат для телевидения. Грубо говоря, на канале «Домашний» никогда не выйдет сериал «Многодетство», потому что у канала «Домашний» — почему-то они себе так придумали — только мелодрамы и только четырехсерийные. Ну, условно, телеканал «Домашний». Можно любой взять, и там у каждого свой формат. На платформах же есть совершенно разный контент, совершенно разные проекты, и достаточно интересные. И вообще я горд тем, что я причастен, можно так сказать, не только к онлайн-кинотеатру, но и самой кинокомпании START. Это вообще прекрасные ребята, которые снимают такие разнонаправленные вещи, такие интересные.Зритель начинает потихонечку смотреть все-таки не только по телевизору, но и на платформах то, что этого зрителя интересует, а не то, что ему предлагают. Хочется посмотреть что-нибудь смешное, или что-нибудь жесткое, или что-нибудь детективное – человек включает и смотрит, вот и все.Да, смотрю. Совершенно разные: от психологических драм до комедий, драмеди, все, что угодно. Все, что хорошо снято, все, что со смыслом, все, что включает в себя не только обертку-фантик, а еще и внутреннее содержание. Сейчас в сериалах в принципе и платформенных в частности поднимают такие темы, которые не поднимаются на определенных каналах, у которых этот пресловутый формат есть. Все, наверное, понимают, о чем я говорю. На платформах достаточно много всего интересного.На мой взгляд, очень сильно не хватает классики. У нас есть прекрасный Чехов. Его рассказы — это просто бери и снимай. Да, вы скажете: это дорого, это костюмы, это декорации, это павильоны, это все, что угодно. Да, это дорого. Но это качественно, и это дороже продается. Почему бы не забахать какой-нибудь замечательный сериал по классическим произведениям? Взять прекрасные психологические драмы-детективы Достоевского, там такие завороты есть. Взять Куприна, кого угодно, — и можно такую вещь сделать, что просто все будут смотреть взахлеб. Опять же, это наша история, наша классика. Почему бы над этим не поработать? Хотелось бы, конечно, очень сильно поработать в таких проектах, если таковые начнут снимать.Меня не очень часто можно увидеть в полном метре, потому что предложения поступают реже, чем хотелось бы. И по этой же причине я выбрал этот проект. Да не то, чтобы выбрал — мне предложили, и я сразу же согласился, вот и все.В общем и целом — да, доволен. Но 2-3 сценки из этого фильма я бы, конечно, переделал. Я имею в виду сцены со своим участием — точнее, переделал бы свою работу.Конечно, есть. Очень и очень хочется. Это очень интересный формат. Вообще, это круто!