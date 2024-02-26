Павел Деревянко: «Некоторым людям, которые заигрываются, нужно большое стресс-событие»

На канале СТС 26 февраля стартует комедийный сериал «Как Деревянко Ломоносова играл», где популярный артист предстает в роли как бы самого себя. Сериальный Павел Деревянко ради роли выдающегося ученого в фильме Клима Шипенко едет на родину Ломоносова в Холмогоры, селится в доме простых работяг (Антон Богданов, Вероника Васант, Варвара Володина). Так что ему приходится искать не только рисунок роли, но и общий язык с поклонниками, зеваками и депутатами. Мы расспросили Деревянко о самоиронии, здоровье, актерском образовании — и каково играть исторических личностей.
фото: На съемках «Как Деревянко Ломоносова играл» //пресс-служба СТС
В начале съемок вы говорили, что будете создавать иронично обобщенный образ Павла Деревянко и снимать по чуть-чуть сразу с нескольких знакомых и коллег. Герой в итоге кажется интеллектуалом, знающим себе цену, но при этом без звездной болезни…
Да, думаю, звездной болезни у него, наверное, нет, но пыльный звездный налет имеется. Знаете, он просто такой Актёр Актёрыч. На самом деле сценарий написан очень круто, смешно, иронично и с моралью, в хорошем смысле этого слова. Поездка в Холмогоры изменила жизнь героя, проучив его, что очень ценно. В фильме «Конец славы» отдалённо похожая ситуация. Просто некоторым людям, которые заигрываются, нужно большое стресс-событие, чтобы осознать, что ты не туда движешься. И здесь персонаж очеловечивается, слетает с него ненужная шелуха.
Режиссер Раиля Каримова ранее признавалась, что просила вас максимально оставаться самим собой в кадре.
Наверное, не самим собой, а органичным. Это немного разные вещи. Я старался не изобретать велосипед. Здесь, скорее, большую роль сыграли художники по костюму. Мне очень понравился стиль Деревянко в сериале. У меня самого мало таких вещей оверсайз, но решил после съемок добавить их в гардероб. Вообще получился классный образ выпендрежника.
Здесь мой Деревянко хоть и парень хороший, но капризный и местами высокомерный. Вот над этим хотелось посмеяться. А над собой... Отчасти да, наверное, мы в целом над всеми артистами иронизировали.
Легко ли вам дается самоирония?
Да, я не из обидчивых. У меня нет запретных тем, ничего такого, что могло бы испортить настроение.
Но какие-то новости о себе, может, особенно не любите читать?
Люди или боты в соцсетях пишут иногда неадекватное. Но я давно научился не обращать внимания. На критику я реагирую с большим интересом, когда она конструктивная, а не просто вкусовщина. Мнений много, и я это понимаю.
фото: Раиля Каримова и Павел Деревянко //пресс-служба СТС
Ваш герой признается, что по контракту должен следить за внешностью и здоровьем. Есть что-то, без чего не обходится ваш день и что помогает поддерживать форму?
Контрастный душ, зарядка, горсть витаминов. Конечно, когда есть возможность, хожу в спортзал. По-разному, в зависимости от графика. Но совсем без спорта мне нельзя.
В первой серии появляется в роли самого себя Клим Шипенко. Вы с ним уже работали. Еще совместные проекты планируете?
Я очень надеюсь. Клим крутейший человек и режиссер. В нем прекрасно всё: и его талант, и человечность, и открытость. Поэтому и снимать с ним, и встречаться просто в баре за бокальчиком всегда большое удовольствие. В сериале Клим тоже «плюсовал», иронизировал. В жизни за экраном мы не совсем так работаем.
Я помню, как посреди леса выкопали большущую яму, накрыли её очень плотным целлофаном, залили туда воды, как собирали мох кругом по лесу. Готовились долго, потом подливали воду, а пока из неё вылезешь... На мне был гидрокостюм, но всё равно мелкий мусор забивался в волосы, одежду, был повсюду. Такой едкий, знаете, лесной. Один раз глотнул водички, было максимально некомфортно. Ещё хлебнул воды, когда снимали, как героя выбросило за борт катера. Сцена с лошадью на городской площади тоже смешнючяя. Вообще, много всего происходило. Это не то чтобы суперэкстремально, но тяжеловато. Зато потом есть о чём вспомнить и над чем посмеяться.
Ваш герой приезжает туда, где нет интернета, хорошего кофе и в целом современных благ. Окажись вы на его месте, от чего не смогли бы отказаться?
Если говорить про какие-то бытовые вещи, то от телефона. Но как-то пару дней я практиковал диджитал-детокс.
фото: Клим Шипенко //пресс-служба СТС
А приходилось ли, как Деревянко в сериале, иногда подключать обаяние и популярность в бытовых моментах?
Она как-то сама подключается… Ничего для этого делать не нужно. Когда тебя знают, любят, легче контакт происходит, люди чаще идут навстречу. Конечно, это приятно.
Ваш Деревянко готовится к роли Ломоносова. Вы сами не раз играли реальных исторических персонажей. Как считаете, сложнее ли перевоплотиться в известного человека?
Всё зависит от конкретной роли. Везде свои трудности. Что касается исторических персонажей, они предполагают немножко другую поведенческую манеру. С другой стороны, ты уже насмотрен, видел, кто и как это играет, какие-то представления о герое есть. Смотришь видеоматериалы, если есть, и подмечаешь черты человека: заикания, часто ли моргает, хромает ли, характерные особенности в речи. Всё это ищешь, перекладываешь на себя, добавляешь новое, что-то меняешь, убираешь. В общем, интересная работа.
Если это органично, почему бы и нет? Не хватает лиц, поэтому естественный отбор и происходит. Пусть приходят, места всем хватит. Иногда отсутствие актерского образования заметно, а у кого-то не видно, как у Аглаи Тарасовой или Саши Бортич. Они всё исполняют потрясающе.
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