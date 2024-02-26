Павел Деревянко: «Некоторым людям, которые заигрываются, нужно большое стресс-событие»

анонс

23 февраля Дарья Коныжева: «Выйти из тени можно, только научившись принимать себя такой, какая ты есть» Исполнительница главной роли в фильме «Свет» – о женской дружбе, неравнодушных людях и уникальности каждой жизни

16 февраля Антон Батырев: «Мне часто предлагают роли положительных героев — таких положительных, что деваться некуда» Популярный актер — об отрицательной роли в сериале «Многодетство», о работе с детьми и о сериалах, которые смотрит

8 февраля Франсуа Сивиль: «Трагедия является частью взрослой жизни, и Д’Артаньяну придется с этим столкнуться» Исполнитель главной роли в новых «Трех мушкетерах» – о великолепных декорациях, взрослении героя и «балете» с Евой Грин