Дарья Коныжева: «Выйти из тени можно, только научившись принимать себя такой, какая ты есть»

В российский прокат вышел фильм «Свет» – вторая полнометражная картина режиссера и сценариста Антона Коломейца, уже успевшая получить главный приз фестиваля «Окно в Европу». Главная героиня ленты – Татьяна – работает в социальной службе и каждый день помогает другим людям. Дома ее ждет любящий муж, а накануне 60-летия приезжает и сын. Предстоящий юбилей вкупе со случайной встречей заставляют Татьяну вспомнить свое прошлое, чтобы переосмыслить настоящее. Роль молодой главной героини сыграла актриса Дарья Коныжева. Мы поговорили с ней о женской дружбе, неравнодушных людях и уникальности простой человеческой жизни.
Расскажите, как вы появились на проекте «Свет»?
Довольно прозаично – агент прислала мне сценарий, и я пришла на пробу. Помню, волновалась, потому что очень хотела сыграть Таню. Никак не могла понять, в чем же пойти на пробы, чтобы одежда соответствовала героине, и в итоге надела какую-то дурацкую розовую футболку с карманом. На пробах мы побеседовали с Антоном, я немножко рассказала о себе, мы почитали некоторые сцены. Я вышла и подумала, что это конец, ничего не будет, Антону я не понравилась, но оказалось, что это не так. И только когда мы вошли в съемки я вспомнила, что некоторое время назад Маша Бомбина
, кастинг-директор «Света», искала в соцсетях русую актрису с зелеными глазами, и один из моих знакомых отметил меня под этим постом. А у меня на тот момент были рыжие волосы, и глаза вообще голубые. Но я подумала, почему бы и нет, и отправила Маше на почту свои фотографии.
До фильма «Свет» в ленте «Пара из будущего» вы играли молодую героиню Марии Ароновой, здесь – Елены Яковлевой. Дает ли сотрудничество со столь опытными, можно сказать, народными артистками дополнительный груз ответственности? И вообще при подготовке к таким ролям нужно ли встречаться с исполнительницами вашей же роли в другом возрасте и вместе работать над образом?
Какого-то груза ответственности я не чувствовала. Антон ни в коем случае не вкладывал мне в голову мысль, что я должна быть похожа на Елену. Он взял нас двоих на эту роль, потому что мы ему показались похожи по своему внутреннему строению, психофизике, по ощущениям. Мне кажется, это верно, так как мы имеем дело с художественной картиной, а не с документальным кино. Да и вообще подгонять одного человека под другого, на мой взгляд, неправильно. С Марией Ароновой была несколько иная ситуация, но и там работало не внешнее сходство, а, скорее, характер, эмоциональная составляющая. Хотя в «Паре из будущего» нужно было действовать на контрасте, чтобы наши с Денисом Парамоновым
герои смотрели на себя взрослых и понимали, что такими они быть не хотят. Так что все зависит от фильма и режиссерской задачи. Я благодарю Антона за то, что он дал раскрыться моей актерской природе и не пытался сделать из меня другого человека. Хотя после показов в Выборге и Москве зрители подходили и говорили, что мы с Еленой Яковлевой похожи. Специально мы этого не добивались. Думаю, здесь нам помог очень точный сценарий Антона, где он тонко прописал героиню в прошлом и настоящем.
Он говорил, что отчасти списывал Татьяну со своей мамы. А ваша мама уже смотрела фильм и, может быть, как-то помогала вам в разработке роли?
Мама смотрела фильм дважды, но никакого участия в разработке роли не принимала.
У вас же есть еще сестра-двойняшка. Не были ли ваши юношеские отношения с ней тоже своеобразной подпиткой для воплощения на экране дружбы между Мариной и Таней, которых в одной из сцен принимают за сестер, а они в шутку представляются друг другом?
Да, когда я разбирала Таню, то многое брала из наших отношений с сестрой. Как и Марина, моя сестра всегда училась лучше меня, окончила школу с золотой медалью. А я в определенный момент стала учиться не очень, потому что не понимала, зачем мне нужна математика или физика, если я не собираюсь этим заниматься. Мне это особо не было интересно. Я читала романы на уроках, домашние занятия и контрольные списывала у сестры. Еще мне казалось, что моя сестра красивее меня, поэтому я в принципе знаю, что такое быть в тени кого-то. И Таня чувствует себя в тени Марины, при этом абсолютно любит ее. И выйти из этой тени можно, только научившись принимать себя такой, какая ты есть.
Как вы считаете, может ли женская дружба действительно пройти сквозь года и десятилетия?
Думаю, да! Это такой же дар, как дар любви, которую можно пронести сквозь дни и ночи, года и десятилетия. Вообще, мне кажется, что у Тани с Мариной – та дружба, которая и есть любовь, что встречается крайне редко. Конечно, и над этим чувством нужно работать, потому что слишком много в жизни происходит того, что может разрушить дружбу, и важно уметь уберечь себя и эти отношения. Мы много говорили с Антоном о том, что дружба, подобная той, что есть между Таней и Мариной, может произойти один раз за всю жизнь, – а с кем-то и не произойти вовсе, – и ты всегда будешь возвращаться к этим отношениям, сравнивать с ними другие, понимать, что такое больше никогда не повторится. Это настоящий дар, которым ты будешь дорожить всегда.
Ваша героиня существует в 1970-х и вообще, наверное, самые известные ваши работы так или иначе связаны с различными историческими эпохами. Вам самой комфортнее в таких проектах? Или интереснее играть героинь нашего времени? Кстати, кого бы вы могли назвать таковыми?
Да, на самом деле я люблю исторические проекты, потому что они сразу задают форму и объем, так как есть определенное отстранение. Кроме того, я всегда думала, что мне бы родиться чуть-чуть пораньше, потому что очень многое, что мне нравится, было в прошлом. Например, я работаю в театре «Мастерская Петра Фоменко
» и очень люблю спектакли Петра Наумовича
. И часто думаю, что вот бы родиться лет на 30 раньше, чтобы успеть поработать с великим мастером. Или еще раньше, чтобы сняться в кино 1960-х, которое я обожаю. Конечно, интересно попробовать себя и в современных проектах, которых у меня пока действительно не очень много. А насчет героинь нашего времени очень сложный вопрос. Чтобы сформулировать этот образ, нужно иметь цепкий ум писателя. Я, к сожалению, такими возможностями не обладаю.
Любимый фильм у Тани и Марины – «Романс о влюбленных». Смотрели ли вы его? И, может быть, у вас во время подготовки к роли были еще какие-то кино или литературные референсы, отражающие эпоху 1970-х и/или отношения, подобные тому, что есть в «Свете»?
«Романс о влюбленных» я смотрела не один раз и считаю, что это прекрасное, тонкое, романтичное и поэтичное кино. Я вообще выросла на советском кино и до определенного возраста считала, что американские фильмы довольно странные и зачем их смотреть, если есть наши прекрасные картины. Это не родители меня заставляли, а я сама так думала. Один из моих любимых фильмов – «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона
». Помню, на каникулах, если он шел по телевизору, я могла смотреть его с утра до вечера, не отрываясь, хотя уже знала все реплики. Так же было и с «Покровскими воротами
». Но какие-то референсы для «Света», пожалуй, были и не нужны, потому что Антон очень точно написал сценарий – там в самих диалогах уже была заключена правильная музыка той эпохи, так что главное было не испортить это звучание.
Татьяна во взрослом возрасте работает в социальной службе. Как вам кажется, что движет людьми, которые выбирают такую работу?
Если говорить именно про Татьяну, то она пошла в социальные работники, потому что в ней сидит огромное чувство вины перед Мариной. Причем эту вину сама она не осознает, она напротив заблокировала свое прошлое, отвернулась от него. Поэтому и в финале, когда все, от чего она отворачивалась эти годы, прорывается, как вода из трубы, и начинает хлестать, как фонтан, происходит своего рода очищение. А что касается вообще людей, которые работают в социальной сфере, то я считаю, что они обладают огромным сердцем, потому что эта профессия заставляет думать не столько о себе, сколько о другом человеке, что вообще редкость. И такие люди делают наш мир менее равнодушным и более теплым.
Что вообще, на ваш взгляд, двигало вашей героиней по жизни – какие чувства, мечты, цели – что в фильме осталось за кадром, как раз между двумя описанными временными линиями?
Мне кажется, у Тани были в хорошем смысле простые, понятные каждому человеку мечты. Она хотела влюбиться и встретила парня, с которым ей было хорошо. Мы не проговаривали с Антоном, что было дальше, но предполагаю, что именно за этого парня она и вышла замуж, они слетали в отпуск на море, возможно, побывали в Москве, где она сходила на балет в Большой театр. А потом вернулась домой, в свой родной город, где у нее любящий муж, сын и много приятных сердцу людей вокруг. В фильме «Свет» мы не рассказываем про героиню древнегреческой трагедии, а говорим, что жизнь каждого человека уникальна. Даже если он не мечтает, не знаю, победить огнедышащего дракона.
Можно ли сказать, что Таня с возрастом изменилась? И вообще могут ли люди меняться?
Не думаю, что Таня изменилась внутренне – да, ее характер чуть пообтерся, как случается со всеми людьми, она перестала делить мир на черное и белое, стала менее категоричной. Она приняла себя такой, какая она есть, что она не Марина, а Таня и только Таня. Но кардинально она не изменилась. В фильме есть диалог, когда Таня признается Марине, что она злая и плохая, а Марина говорит, что со временем это пройдет. Это было наносным и действительно прошло. Моя мама – психолог, и помню, что я в детстве много спорила с психологами, которые заявляли, что человек становится личностью только в ходе взаимодействия с обществом, которое его как бы взращивает. Но я считаю, что человек изначально рождается личностью и в нем уже заложены все качества, которые лишь раскрываются в дальнейшем. Я говорю даже не столько про гены, сколько про внутренний стержень или его отсутствие.
Какой вы видите себя накануне 60-летия?
Честно говоря, даже не задумывалась. Мне нравится возраст, в котором я сейчас нахожусь, и не хотелось бы загадывать наперед.
Вам сейчас интереснее работать в таких отчасти камерных, фестивальных фильмах? В сериалах? Или на сцене «Мастерской Петра Фоменко»?
Когда я снималась в «Свете», то действительно очень хотела поработать именно в авторском кино, и благодарна за эту возможность. Но каких-то приоритетов я не расставляю – все зависит от материала и роли. А вот театр и кино – это совершенно разные вещи, которые, на мой взгляд, нельзя сравнивать. Кино сиюминутно, а в театре есть возможность выпустить спектакль и продолжать корректировать роль. Например, год назад мы выпустили «Двадцать третий» по роману Ремарка «Черный обелиск», я в нем играю Изабеллу, и понимаю, что к тому образу, который был у меня в голове перед началом работы, я приблизилась только пару месяцев назад, услышала наконец правильное звучание этой роли. Кино такого делать не позволяет. Но это и хорошо, так как в моем случае получается, что театр и кино не мешают друг другу, а, скорее, дополняют. Благодаря театру я могу найти нужные краски для киноролей и продолжаю работать над собой как актрисой.
«Свет» в кинотеатрах с 22 февраля.
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