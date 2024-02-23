Дарья Коныжева: «Выйти из тени можно, только научившись принимать себя такой, какая ты есть»

анонс

16 февраля Антон Батырев: «Мне часто предлагают роли положительных героев — таких положительных, что деваться некуда» Популярный актер — об отрицательной роли в сериале «Многодетство», о работе с детьми и о сериалах, которые смотрит

8 февраля Франсуа Сивиль: «Трагедия является частью взрослой жизни, и Д’Артаньяну придется с этим столкнуться» Исполнитель главной роли в новых «Трех мушкетерах» – о великолепных декорациях, взрослении героя и «балете» с Евой Грин

7 февраля Чань Ань Хунг: «Очень важно ощутить вкус фразы, прежде чем ее произнести» Лауреат Каннского кинофестиваля – о «Рецепте любви», сходстве кино и кулинарии, гармонии и звуках кухни, на которой кипит работа и бурлят отношения