Мария Лисовая: «Мы нашли баланс между детективом и тонкой иронией»

анонс

5 марта Эдуард Парри: «В череде глобальных проблем мы не замечаем простых, но очень важных вещей» Режиссер сериала «Ангелы района» – о работе со звездными артистами и простых истинах, из которых складывается кино

26 февраля Павел Деревянко: «Некоторым людям, которые заигрываются, нужно большое стресс-событие» Актер — о сериале «Как Деревянко Ломоносова играл», самоиронии, здоровье и съемках в болоте

23 февраля Дарья Коныжева: «Выйти из тени можно, только научившись принимать себя такой, какая ты есть» Исполнительница главной роли в фильме «Свет» – о женской дружбе, неравнодушных людях и уникальности каждой жизни