Мария Лисовая: «Мы нашли баланс между детективом и тонкой иронией»

В онлайн-кинотеатре PREMIER вышел экшн-сериал «Красный 5» с Денисом Шведовым, Гошей Куценко и Романом Курцыным. Исполнительница роли роковой шпионки Мария Лисовая рассказала в интервью о танцах с Денисом Шведовым, фехтовании и общих тайнах с Гошей Куценко, а также объяснила, почему ей было интересно попробовать себя в новом для себя жанре.
фото: "Красный 5"/PREMIER
Расскажите о вашей героине в сериале «Красный 5». Кто она, и какие у нее цели?
У моей героини есть позывной – ее называют Лиловой. Она являлась агентом одной большой группы под названием «Палитра», где у каждого был свой позывной. Но она была завербована суперсекретным преступным синдикатом и продолжила свою деятельность уже как антагонист у Бекешева — главного героя сериала, — у которого тоже есть цветовой позывной – Красный. Это очень жестокая, ироничная, сексуальная барышня, которая воспринимает все происходящее как игру и относится ко всему достаточно легко. Но при этом она позволяет себе быть максимально жестокой и со своими агентами, и с врагами.
Можно ли Лиловую назвать чистой антагонисткой?
Лиловая – неоднозначный персонаж. Поначалу ее раскрывают, как стопроцентную антагонистку, но в дальнейшем будут моменты, которые несколько изменят ее роль во всем происходящем.
Чем вас привлекла роль Лиловой?
Эта роль тем и интересна, что поначалу она выглядит максимально понятной для зрителя, но со временем в ней можно разглядеть оттенки. Эти оттенки и нюансы становятся важными в понимании самой героини и усложняют ее образ.
Расскажите поподробнее о съемках. Как создавался сериал, что вам больше всего понравилось на съемках?
Вся основная сюжетная канва сериала была уже известна заранее, имена героев, их позывные остались без изменений. Но если говорить об отношениях героев, то они преобразовывались в процессе. До начала съемок мы встречались, общались, разговаривали и делились мнениями, и в этом процессе каких-то персонажей расширили. То есть сам процесс подготовки был своеобразным коллективным творчеством, в котором каждый актер смог привнести собственную идею. Мы обсуждали эти идеи и старались придумать, как сделать ту или иную линию более логически выстроенной, интересной и иногда более сложной. Еще до начала съемок процесс был активный и живой.
фото: "Красный 5"/PREMIER
Были ли какие-то забавные или запоминающиеся моменты на съемках?
Мне этот проект прежде всего запомнился большой подготовительной работой. И даже в процессе съемок она не заканчивалась. Мы постоянно встречались для репетиций, где обсуждали разные нюансы. Например, у нас есть много сцен со сценическим боем, фехтованием, танцами. И это все нужно было репетировать накануне.
Из самых запоминающихся моментов я могу отметить сцену фехтования. Мы ее долго обсуждали с режиссером Евгением Шелякиным. Сама идея ему очень нравилась – она была зрелищной и неожиданной. В какой-то момент я почувствовала, что хотела бы попробовать добить эту идею, позвонила Жене и предложила ему попробовать. Я пригласила на площадку своего давнего друга, педагога по фехтованию, и мы собрали вместе небольшой фехтовальный этюд.
Расскажите о съемочной группе сериала. На светской премьере «Красного 5» было заметно, что команда была очень дружной.
Да. Дружеская атмосфера была с самого начала. Все старались друг другу помочь. На площадке всегда было все точно, сосредоточенно, слаженно и быстро.
Расскажите о партнерах по съемкам. С кем вы чаще всего находились в кадре?
Моя героиня пересекалась со многими злодеями. Были сцены со всеми главными героями. Одним словом, успела поработать со многими. Не могу сказать, что с кем-то было больше совместных сцен, но однозначно могу сказать, что больше всего я смеялась, когда на площадке был Рома Курцын.
Часто бывает, что общение с коллегами на съемках затем переходит в дружбу?
Конечно, работа есть работа, и смешивать одно с другим не всегда стоит. Но иногда случаются счастливые моменты, когда на съемочной площадке находишь своего человека, и не хочется с ним расставаться. У меня же такое бывает часто, и почти с каждого проекта я выношу одного друга, с которым потом вижусь, встречаюсь и общаюсь. С кем-то получаются более близкие отношения. Например, на премьере «Красного 5» со мной была актриса Дарья Ленда. Мы с ней познакомились чуть ли не десять лет назад на сериале «Русские горки». Мы тогда играли подруг и в итоге не смогли расстаться. Она живет в Санкт-Петербурге, я живу в Москве, но мы постоянно созваниваемся, встречаемся, приглашаем друг друга на спектакли, премьеры.
В случае с «Красным 5», мне кажется, я нашла самое большое количество друзей – и режиссера Евгения Шелякина, и его прекрасную жену и хореографа проекта Анастасию, и оператора Андрюшу Данельяна, и еще много кого! У нас сложилась по-настоящему дружная компания.
фото: "Красный 5"/PREMIER
В вашей фильмографии есть несколько ролей в серьезных детективных и шпионских проектах. Сейчас вы оказались на другой стороне – в пародии на этот жанр. Понравилось ли вам сниматься в пародии и хотелось бы попробовать еще что-то в этом жанре?
Да, хотела бы. Мне кажется, это иногда даже сложнее, чем существовать в серьезных детективных историях. Здесь нужно находить и какой-то неуловимый юмор, и в то же время с этим не перебарщивать. Непросто искать иронию и легкую насмешку и не делать из этого чистый ситком. Я получила большое удовольствие от работы, и надеюсь, зритель получит его не меньше от просмотра.
Вы сами исполняли трюки, или были задействованы каскадеры?
Мы все делали сами. Та же сцена фехтования была исполненами нами без каскадеров. Насколько я знаю, Денис Шведов все делал сам, за исключением нескольких сцен. Рома все трюки исполнял сам. Мы хотели, чтобы все действительно выглядело по-настоящему, поэтому старались делать все самостоятельно.
На премьере в кинотеатре «Октябрь» Денис Шведов спустился на тросе с потолка на сцену. Знали ли вы заранее о сюрпризе, и какая была реакция у зала?
Наша команда вообще была не в курсе, и для нас это был большой сюрприз. Нас попросили пройти в зал до момента приглашения на сцену и подождать какое-то время. И мы все стояли и думали, а зачем нас так рано позвали. И тут мы видим это представление, и у всех нас был шок. Мы еще долго стояли и не могли понять, как это все получилось сделать. В зале примерно такая же была реакция.
фото: "Красный 5"/PREMIER
Вы бы могли выделить в своей карьере самую важную для вас роль?
Сложно сказать. Если в смысле моего личного развития, такой еще, наверное, нет. А если понимать это, как роль, которая сделала меня известной, то тоже не могу выделить – у меня карьера сложилась постепенно.
У вас есть роль мечты?
Я считаю, что любая роль, которая дается, это определенный этап, который надо пройти. Мечта о чем-то конкретном может привести к заблуждению. Я всегда отвечаю на подобные вопросы достаточно общо. Я бы хотела себя попробовать в большом фестивальном кино, и любую в нем роль я бы с удовольствием воплотила в жизнь. Хотя я уже иногда начинаю задумываться, что надо бы придумать какую-то такую идеальную роль, раз так много меня об этом спрашивают. Люди хотят знать, кого же я мечтаю сыграть. Тогда отвечу так – героиню, которой еще не было в кинематографе.
Что бы вы пожелали зрителям сериала, и какой реакции на «Красный 5» вы бы от них хотели?
Во-первых, я бы хотела пожелать зрителям насладиться нашим творчеством, и надеюсь, что им сериал понравится. Надеюсь, что он сможет поднять зрителям настроение в непростые времена. Во-вторых, хотелось бы, чтобы наша работа побудила зрителя задуматься, как бы он мог сделать этот мир лучше. Несмотря на пародийный жанр «Красного 5», в сериале часто затрагивается эта тема. И мне бы хотелось, что эта тема озадачила зрителя. В то же время, в нашем сериале есть важная идея, что сделать мир лучше с помощью насилия невозможно. Вот такие непростые вопросы ставит перед зрителем наша веселая и легкая, на первый взгляд, история.
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