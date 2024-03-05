Эдуард Парри: «В череде глобальных проблем мы не замечаем простых, но очень важных вещей»

анонс

26 февраля Павел Деревянко: «Некоторым людям, которые заигрываются, нужно большое стресс-событие» Актер — о сериале «Как Деревянко Ломоносова играл», самоиронии, здоровье и съемках в болоте

23 февраля Дарья Коныжева: «Выйти из тени можно, только научившись принимать себя такой, какая ты есть» Исполнительница главной роли в фильме «Свет» – о женской дружбе, неравнодушных людях и уникальности каждой жизни

16 февраля Антон Батырев: «Мне часто предлагают роли положительных героев — таких положительных, что деваться некуда» Популярный актер — об отрицательной роли в сериале «Многодетство», о работе с детьми и о сериалах, которые смотрит