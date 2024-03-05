Эдуард Парри: «В череде глобальных проблем мы не замечаем простых, но очень важных вещей»

В онлайн-кинотеатре Иви 5 марта вышли все серии комедийной мелодрамы «Ангелы района», телепремьера которой позже состоится на телеканале «Россия». В центре этой понятной каждому истории – семья Шаталовых. Отец (Александр Робак) – бывший хирург, а ныне врач местной больницы, мать (Анна Михалкова) – глава управляющей компании, которая действительно хочет сделать район лучше, сын (Вадим Соснин) – участковый, готовый по первому зову помочь соседям. Но порой у Шаталовых, как и у многих других обычных людей, случаются проблемы и на работе, и дома. И, чтобы справиться с ними, геройские поступки не нужны, иногда лучше вовремя попросить о помощи близких и сказать, как ты их любишь и ими дорожишь. Снял «Ангелов района» режиссер Эдуард Парри, во всех своих работах воспевающий важность простых человеческих судеб и «печали и радости» каждодневной жизни. Мы поговорили с режиссером о работе со звездными артистами, аттракционах, затмевающих собой смыслы, и простых истинах, из которых рождается кино.
Порой так получается, что ты дорастаешь до материала. Впервые этот сценарий Максима мне попал несколько лет назад, тогда там было написано, кажется, пять серий. И я тогда не то что сразу отказался от него, но как-то не зацепился. Подумал, что это очередная дворовая история – как было с теми же «Шулером» и «Маэстро», – и не нашел для себя в тот момент ничего нового. Но спустя время, совпавшее с взрослением моих детей, я начал соприкасаться с проблемами, которые были заложены в сценарий, тоже переживать за сыновей, за то, как сложится их судьба, и вспомнил про этот текст Максима.
Как вы его адаптировали под себя? Все-таки все ваши фильмы – это такое светлое, теплое, семейное кино, хотя вы далеко не всегда являетесь соавтором сценариев.
С Максимом мы давно сработались, у нас схожие взгляды на жизнь и ценности, проблемы, которые нас волнуют, душевные переживания или радости. Так что режиссеру главное – найти своего автора, соратника. Кстати, когда Макс пишет сценарии для других проектов, я жутко ревную. Но быстро отхожу, конечно!
Героиня Анны Михалковой – глава управляющей компании, и один из сюжетов сериала связан с установкой довольно страшных сказочных фигур на детской площадке. Это подпитано реальным случаем?
Это не какая-то конкретная история, но, помните, все много обсуждали памятник Аленке, жутко несимпатичный, так что, думаю, можно в этом сюжете найти отсылки к реальности.
фото: Съемки сериала "Ангелы района"/телеканал "Россия"/Иви
У вас в фильмах, кстати, несмотря на разговор о вечных ценностях, всегда есть такие маячки времени, благодаря которым понятно, что события происходят не в безвоздушном пространстве, а условно здесь и сейчас. Насколько для вас важно расставлять такие маячки? В тех же «Ангелах района» у вас есть еще, например, герой Дмитрия Колчина – депутат с криминальным бэкграундом из 90-х.
Честно говоря, никогда об этом не задумывался и такие задачи не ставил. Во всех своих фильмах мне просто хочется рассказать про обычных людей, их проблемы, их счастье, любовь. И из таких простых истин и рождается кино. Даже не знаю, как это иначе объяснить. Все мои герои окружают нас каждый день. Даже, возможно, этот парень из 90-х, который сейчас стал депутатом. Хотя в этом контексте я недавно наткнулся на более интересную историю. В Петербурге в полицию пришел взрослый мужик, который 25 лет назад совершил большое злодеяние – по задаче криминального авторитета убил двух бандитов. Потом на его жизненном пути встретилась прекрасная женщина, которую он полюбил и с которой познал совершенно иной мир, пришел к Богу, и, когда она умерла, он отправился в полицию и сознался в убийстве. Такие интересные трансформации происходят в людях. Может быть, и из этой истории получится когда-то сделать фильм.
Не чувствуете ли вы, что со своими простыми житейскими историями вы идете против течения, когда все то и дело хотят снимать сериалы с хай-концептом?
Слава Богу, нет! Большое счастье, когда ты имеешь возможность делать просто кино, которое тебе хочется делать, и знаешь, что у тебя есть зритель, которому это именно понравится, а не «зайдет», как иногда говорят, который, может, улыбнется или поплачет в какой-то момент, получит возможность уйти мыслями от новостного потока, погрузиться в человеческую природу. В череде глобальных проблем мы не замечаем каких-то простых, но очень важных, вневременных вещей. И для меня важны именно они, поэтому я всегда в сценариях ищу подобные истории. Иногда присылают тексты, где экшен на экшене, аттракцион на аттракционе и аттракционом погоняет, но у меня сразу возникает вопрос: «А для чего все это? Что ты хочешь сказать зрителю?» Да, можно прокатиться на аттракционе, но что дальше? Так что простые истины спасают.
фото: Съемки сериала "Ангелы района"/телеканал "Россия"/Иви
Но тех же «Ангелов района» вы могли превратить, к примеру, в медицинскую драму, раз герой Александра Робака работает врачом, или семейный ситком. Но не пошли по этому пути, а сохранили баланс именно житейской истории.
Опять же Максим, когда придумывал сериал и ему пришло название «Ангелы района», хотел сделать историю именно про тех, кто спасает души. Шаталов – медик, хирург, который спасает людей. Его жена – глава управляющей компании, которая бьется за благоустройство двора, сын-участковый, который тоже должен был совершать какие-то свои спасительные подвиги. Но когда мы начали докручивать историю, то ушли далеко от первоначальной идеи и по сути от названия, хотя новое потом так придумать и не смогли.
Я читала, что вы любите фильмы Шукшина, но, наверное, повлияли на вас и какие-то другие картины?
Конечно! Я люблю фильмы Рязанова, Меньшова. Владимир Валентинович снимался у меня в двух картинах, и мы там с ним очень подружились. И такого кино мне как зрителю сейчас крайне не хватает, поэтому я стараюсь работать в этом направлении.
В интервью вы часто вспоминаете своего учителя Эмиля Лотяну, который говорил, что главное в кино – это актер. И вам везет на именитых, практически народных артистов. Вот и здесь главные роли исполняют Анна Михалкова и Александр Робак. Как вам удается смести с них звездный флер и сделать так, чтобы зритель поверил, что это обычные люди?
Анечка Михалкова – замечательная актриса и просто невероятный человек. Она может сыграть всё! Чего-то специального при работе с актерами я не делаю, для меня важен человеческий разговор – про персонажа, историю, смысл фильма. И так все начинает работать. С Аней у нас сложилось полное взаимопонимание. К тому же мы успели с ней полностью пройтись по сценарию, разобрать сцены до начала съемок. Она многое привнесла, что нам очень помогло на площадке.
фото: Съемки сериала "Ангелы района"/телеканал "Россия"/Иви
Вам на всех ваших проектах удается сразу же собирать такой действительно дрим-каст?
Бывает по-разному. Допустим, на «Пробуждении» мы очень долго искали главного героя и перепробовали, наверное, всех возможных артистов. С кем-то не сошлись чисто по-человечески. Знаете, бывает такое, что артист приходит и уже не обращает внимания на режиссера, а держится за материал и диктует свое видение. Меня это сразу останавливает, так как мне всегда нужно найти с актерами общий язык, увидеть, что они горят фильмом и готовы тебя слушать и идти с тобой вместе. И на «Пробуждении» мы уже думали, что процесс не начнется, пока не пришла в голову мысль по поводу Евгения Миронова. И я был очень рад, когда он согласился!
Кстати, в «Пробуждении» у вас же тоже получился больше семейный, нежели детективный акцент, в отличие от оригинального зарубежного сериала.
Да, на мой взгляд, в оригинале вся драма ушла на второй план, они работали, опять же, на каких-то больших аттракционах. А мы все же как авторы адаптации придумали, что муж и жена перед аварией были на грани развода, и соответственно главный герой понимает, что последующие испытания ему для чего-то даны, что-то он в своей жизни не доделал, не досмотрел, не довел до конца. И только когда у него это получится, две реальности соединятся в одну. И пока мы этого не придумали, фильм у нас не складывался.
фото: Эдуард Парри на съемках сериала "Пробуждение"/Star Media
В «Ангелах района» есть и новые для российского кино лица. Например, Вадим Соснин, для которого это первая столь большая роль. Или Эвелина Мазурина, которая сейчас еще снимается в новом сериале из вселенной «Последнего богатыря».
Эвелина невероятная! В ней столько энергии! Не знаю, как она умудряется ее сдерживать, потому что на площадке она была очень кроткая и спокойная, как ее героиня. Но когда я увидел ее в театре, то был абсолютно восхищен тем, как на протяжении двух часов она держит огромный зрительный зал. В «Ангелах района» я очень хотел снять молодых, еще мало известных артистов. Так появилась Эвелина, а чуть позже и Вадим. У него была очень смешная и трогательная видеовизитка, из которой был понятен характер самого Вадима. И мне показалось, что будет здорово, если человек с таким нутром сыграет сына героев Робака и Михалковой – простецкого, свойского, очень доброго парня с нашего двора, но в то же время мужчину, который может постоять и за себя, и за кого-то другого. Еще хотел бы отметить, что в «Ангелах района» маленькие эпизодические роли сыграли мои реальные соседи и друзья. В одной из серий есть сцена в полицейском участке, и там в роли мужика за решеткой мой сосед, чемпион Европы по боксу, а в роли дежурной – соседка-стюардесса. Жена упомянутого вами товарища из 90-х, которая ему постоянно звонит по видеосвязи, – это подруга моей жены, одна из одноклассниц главных героев – это тоже моя соседка Тина. Я просто долго на эту роль искал молодую Лию Ахеджакову, но среди актрис так и не нашел, и вспомнил про Тину, которая с радостью согласилась помочь.
фото: Съемки сериала "Ангелы района"/телеканал "Россия"/Иви
Отличается ли актерская школа у разных поколений?
Скорее, на артистов влияет опыт, который они накапливают на протяжении жизни, а актерские школы у нас все хорошие. Мой старший сын сейчас получает второе образование в Щукинском, и вообще не вылезает оттуда, очень увлечен учебой.
В ваших фильмах большую роль играет музыка. Как складывалось музыкальное сопровождение «Ангелов района»? Там в одной из серий есть песня «Девочка моя» Сергея Крылова, которая хоть и была когда-то популярна, но, кажется, очень давно нигде не звучала.
Этот шлягер вспомнил Максим Белозор. Не то чтобы он фанат Сергея Крылова, но песня эта поколенческая – мои ровесники под нее много танцевали, всем она нравилась. Так что я как режиссер не возражал. Вообще, когда я начинаю работать со сценарием, сразу ищу какие-то музыкальные ассоциации, что-то постоянно скачиваю, слушаю. Это дает мне вдохновение и из этого складываются и, скажем так, музыкальные номер. В «Ангелах района» есть еще сцена с поминками, где играет песня Михаила Бублика, – такая простая, народная, я ее очень люблю. И помню, на съемках, как только она заиграла, реально все артисты пустились в пляс и оторвались по полной! Юра Ваксман там что-то начал исполнять, Панкратов-Черный с тросточкой, Робак с танцем робота. Было очень здорово! В целом же за музыку на проекте отвечал композитор Антон Силаев, с которым мы часто сотрудничаем, и он всегда трепетно относится к своей работе. Хотя поначалу он честно сказал, что материал ему не близкий – очень все медленно развивается. Я немного обиделся, хотя действительно есть в некоторых сериях такой небыстрый ритм, продиктованный, в том числе, технической необходимостью. Но потом мы с Антоном поговорили, он погрузился в эту историю, мы обменялись референсами и в итоге он написал прекрасную музыку.
фото: Съемки сериала "Ангелы района"/телеканал "Россия"/Иви
Одна из серий посвящена поиску сбежавшей соседской собаки. Причем это не джек-расселл-терьер, которые часто снимаются в кино, а французский бульдог. Почему вы остановили свой выбор именно на этой породе?
Я сам собачник и каждый раз на прогулках убеждаюсь, что собаки похожи на своих хозяев. Поэтому была задача выбрать пса под стать нашей героине. И нашелся такой симпатичный французский бульдог. Но он не собака, а человек, который реально понимает всё! У него свой характер, настроение, абсолютно человеческие осмысленные глаза. Даже кинолог ему не просто давал команды, а именно разговаривал с ним: «Сашенька, сейчас тебе нужно немножко пройтись», «Сашенька, осталось чуть-чуть потерпеть». В какой-то момент, когда у нас был обед, я смотрю, кинолог с Сашенькой ушли в машину, сели вместе на переднее сидение, обедают (каждый свою еду), и он с ним разговаривает. Так что с артистом Сашей нам очень повезло, он уверенно держался в кадре и отработал все на высоком уровне, так что вообще никаких проблем не возникало, хотя он работал один, без дублера, и у него довольно много экранного времени.
Чего вам сегодня не хватает в российской киноиндустрии?
Пожалуй, общения со своими коллегами. Раньше были какие-то киноклубы, объединения кинематографистов, где режиссеры общались с операторами, с авторами, был такой в хорошем смысле замес, смешение творческой энергии. А сейчас получается, что мы соприкасаемся только на фестивалях, и то, если на них пригласят, а тех же сценаристов или художников-постановщиков, например, порой на фестивали даже и не зовут, предпочитая звездных артистов. А хочется некого варева творцов-производственников.
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