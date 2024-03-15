Денис Прытков: «У нас с Ленским много общего, особенно что касается внутреннего состояния»

В российских кинотеатрах продолжается прокат фильма «Онегин» режиссера Сарика Андреасяна. Роль Ленского в небанальной экранизации романа Александра Сергеевича Пушкина исполнил актер Денис Прытков, ставший известным после сериала «Капельник». Мы поговорили с артистом об отличиях в работе с современным и классическим материалом, общих чертах с Ленским, поэзии, домашнем круге и романе Пушкина.
фото: Кадр из фильма "Онегин"/пресс-служба компании "Атмосфера кино"
Вы уже работали с Сариком Андреасяном на фильме «На солнце вдоль рядов кукурузы». Удивились, когда узнали о его идее снять «Онегина»? И в какой момент он вам предложил роль Ленского?
Нет, не удивился. «Режиссер хочет снять фильм» звучит закономерным. А что насчет самой экранизации - я сразу понял, что это очень большая ответственность. Сарик мне написал в середине лета с конкретным предложением и мыслями.
Вы, наверное, как и все, читали «Евгения Онегина» еще в школе. Как относились к этому произведению?
На самом деле, в школе у меня были большие проблемы с чтением. Я начал знакомиться по-настоящему с какой-либо литературой лет в 16. Конечно же, я был в курсе о романе в стихах, но меня тогда мало что увлекало. Вдумчиво я подошел к этому произведению только в студенческие годы, когда мы работали над ним с великим педагогом-режиссером Валерием Николаевичем Галендеевым. Тогда я играл Онегина. Большой и сложный опыт, интересный во всех его проявлениях.
фото: Кадр из фильма "Онегин"/пресс-служба компании "Атмосфера кино"
Сотрудничество происходило как и везде: в рабочем и хорошем состоянии. С Витей мы не были еще знакомы. Достаточно быстро нашли, как мне кажется, общий язык, была дружеская атмосфера. Витя много предлагал и очень сильно помогал советами, у него большой опыт, особенно с разбором данного произведения. Я очень благодарен ему за помощь.
Известные строки про Онегина и Ленского – «они сошлись волна и камень, стихи и проза, лед и пламень». Вам как человеку какие из этих характеристик ближе?
У меня очень пластичное настроение. Утро зачастую у меня бывает лед и камень, особенно в 6 утра, думаю меня многие поймут. Днем и вечером пламя и волна уже настигают меня. Поэтому, все по-разному, в зависимости от обстоятельств. Мне кажется, все в нас есть, вопрос как ты этим распоряжаешься.
фото: Съемки фильма "Онегин"/пресс-служба компании "Атмосфера кино"
Вообще находили ли вы что-то общее с Ленским. В интервью «Собаке.ру» вы говорили, что лучший способ избежать последствий тяжелой вечеринки – не ходить на тяжелые вечеринки. Да и на премьеры вы выбираетесь нечасто, так как живете на два города. Кажется, чем-то похоже на строки Пушкина а про Ленского: «Я модный свет ваш ненавижу, милее мне домашний круг».
Когда готовлюсь к роли, то всегда стараюсь найти что-то общее с героем. Для меня это компиляция героя и тебя самого - тогда, мне кажется, возникает магия, проба чего-то нового, твой новый собственный герой. На самом деле, у нас с Ленским много общего, особенно что касается внутреннего состояния. Да та же поэзия, к примеру, - я тоже пишу стихи. Пока что домашний круг мне, правда, милее, не могу даже себе ответить почему.
Вы не только актер, но и иллюстратор. У вас есть блог «Художник боли». Нет ли идеи нарисовать что-то типа комикса по «Онегину»? Все-таки это же тоже отчасти роман о русской хтони и депрессии.
Я на протяжении полугода уже почти не рисую. Может быть, когда-нибудь (смеется).
фото: Кадр из фильма "Онегин"/пресс-служба компании "Атмосфера кино"
Вам интереснее/легче/сложнее работать с современным материалом, как было, например, в сериале «Капельник», или с литературно-историческим, скажем так?
С литературно-историческими проектами мне сложнее работается, так как чувствую большую ответственность, особенно, если кто-то когда-то уже работал над твоим героем. Он уже написан, подробно, хорошо. Но как говорится: «Осталось не испортить». Словно меньше прав на ошибку. Но это не значит, что это менее интересно, как раз наоборот - это очень завлекает, ты словно повышаешь для себя планку твоего профессионализма и амбиций. Современные истории тоже бывают, знаете, такие, где нужно не один месяц поломать голову. Поэтому, все относительно. Смотря что за проект и какая идея.
Нужно ли вообще, на ваш взгляд, пытаться переосмыслить классику? И если да, то, может быть, назовете какой-то список произведений, экранизации которых, на ваш взгляд, сейчас были бы уместны и актуальны?
обсуждение >>