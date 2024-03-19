Анна Годунова, Андрей Солодовников, Семен Шорохов: «90% хорошего трейлера — это музыка»

Российская киноиндустрия жалуется на недостаток кадров — людей не хватает как в творческих, так и в технических цехах. Неудивительно — образовательные учреждения не поспевают за уровнем роста производства контента. Такая же ситуация в сфере продвижения — маркетологов, трейлермейкеров, арт-директоров для кинокомпаний не готовят практически нигде. Поэтому хорошей новостью стало сообщение о первом хакатоне для трейлермейкеров, который пройдет на этих майских праздниках в Армении — там, в интенсивном режиме, в работе над реальными кейсами от ведущих кинокомпаний России, будут повышать квалификацию начинающих талантов.
За месяц до того, как школа откроет свои двери, мы собрали за круглым столом ведущих экспертов хакатона, представителей трех школ трейлемейкинга — Анну Годунову, директора по маркетингу ТНТ, обладательницу более сотни премий Promax и Golden Trailer, вырастившую десятки талантов на ТНТ4, Семена Шорохова, основателя одного из самых крупных трейлерхаусов страны Trailermakers.ru и Андрея Солодовникова, одного из самых звездных трейлермейкеров России. Поговорить с ними о профессии мы попросили Анастасию Бацуеву, эксперта по продвижению контента, сделавшую карьеру в СТС Медиа и START, и сейчас ведущую курса «Маркетинг кино и сериалов».
Коллеги, раз уж мы собираемся готовить кадры для индустрии, давайте начнем с самого волнующего молодых людей вопроса — как в эту индустрию попасть? Только без советов — расскажите ваши реальные истории, как вы запрыгнули на подножку этого поезда?
Анна Годунова: Уже не так просто и вспомнить! Но если коротко, то когда-то желание стать звездой привело меня на смоленское телевидение, а вскоре и в Москву. Я была ведущей прямых эфиров, и мне казалось, что вот оно, все получилось. Но выяснилось, что это ремесло очень плохо кормит. Я даже успела побывать ведущей на сайте СТС и там понять, что в диджитале перспектив нет (смеется). И мне на пути попался Сергей Тараканов, который искал промопродюсера, и я тут же сказала, что я могу. Писать при этом я тогда скорее всего не умела, но оказалось, что важнее было придумывать и всех организовывать. Скоро мы уволились с СТС, перешли на другой канал, начали делать трейлеры, где как раз тогда взяли на работу Семена Шорохова. Надо сказать, что нам это быстро надоело: оказалось, что трейлеры — это невыносимо, это ужасная вкусовщина, где приходится угождать всем подряд. И скоро мы оказались на ТНТ4.
Легендарном ТНТ4! Действительно легендарном месте для режиссеров монтажа, промопродюсеров и всех, кто делает маркетинг на телеканалах и не только.
Анна Годунова: Нам тогда помогла наша злость — мы были настолько недооценены в своей профессии! И мы попросили 300 долларов на участие в Promax (международная премия в области развлекательного маркетинга — прим авт). Вскоре нам позвонили из Лондона и сказали: «Кажется, вы выиграли». Честно говоря, мы долго чувствовали себя в забвении на ТНТ4, это все-таки небольшой канал, и люди, наша прекрасная команда, работали за небольшие зарплаты. Спасало только участие в премиях — в Golden Trailer, Promax, Clio. Поэтому у нас сейчас больше ста наград, в том числе «Лучшая промо комната года». Ну а теперь все что мы делали на ТНТ4, весь этот безумный уровень, мы держим в масштабах ТНТ. Я, конечно, теперь директор по маркетингу, но считаю, что это то же самое, что промопродюсер. Только теперь гораздо лучше оплачиваемый.
Андрей, у тебя другая история, ты сольный и я бы сказала, звездный трейлермейкер. Как это получилось?
Андрей Солодовников: Моей крестной матерью в профессии была Ольга Никулина из компании «Среда», она дала мне первые заказы, это было лет 6-7 назад. Как все начиналось? Я самоучка по большому счету. И еще один воспитанник сайта Creaspace. Тогда там собирались все топовые ребята, фанатевшие по монтажу, мэшапам. И была потрясающая творческая атмосфера, крутое комьюнити и главное — постоянно были конкурсы. А что такое конкурс? Это челлендж, ты заводишься. Плюс там ты не был ограничен выбором музыки, фильмов — делай что угодно, полностью независимое творчество. Я уже зарабатывал монтажем где придется, но тут я понял, что я могу свои мысли о мире, о жизни доносить через видеоряд, через музыку. Я начал делать самопальные трейлеры, клипы. Выиграл несколько конкурсов. Из этого сложилось мое портфолио, и когда друзья начали рекомендовать меня продюсерам, мне уже было что показать.
Но, конечно, первые трейлеры меня все равно просили сделать бесплатно. Так появилась «Среда», потом «Амедиа». Когда у меня пошли первые заказы, я в тот год решил, что сделаю все возможное — буду не досыпать, работать изо всех сил, но закреплюсь. И все получилось! Я набивал руку на сериалах, потом мне дали первый большой фильм — «Спитак» Александра Котта. И эта работа сразу попала на Golder Trailer. И тогда же вышел мой трейлер к сериалу «Крылья Империи», и он тоже был номинирован. В общем, в свой первый же год на рынке мне сильно повезло, вся работа окупилась, и понеслось — с тех пор я поработал кажется со всеми крупными компаниями и продюсерами. Кроме Art Pictures!
Семен Шорохов: Начнем с того, что на журфаке у меня была тройка по монтажу, и вообще мне монтаж не очень нравился, я больше тексты любил. А потом появились цифровые камеры, я увлекся, смонтировал какие-то свои первые хоум-видео, пришел на телеканал в Иркутске и попросил взять меня на работу. Они отправили меня сразу в промо — сказали, что это гораздо круче, чем программы. Потом уже в Москве я делал программы про комьютерные игры для MTV, документальные фильмы, после чего снова ушел в короткую форму — в промо ПКВС.
Путь именно в трейлермейкинг был такой. Я в свое время много работал и дружил с группой 25/17. И вот, когда у как раз-таки Бондарчука выходил фильм «Воин», он захотел сделать клип из кадров фильма под трек «Волчонок». Но у киношных монтажеров хорошо не получалось, и группа настояла нанять под это дело меня.
В итоге на меня вышла Марина Григорьева из ЦентралПартнершип, я чуть ли не за сутки собрал клип, всем понравилось, приняли без правок. Помню, как в ночи звонила Марина и рассказывала, в каком восторге Федор Сергеевич. На этой вот волне успеха тут же предложил ей услуги в качестве трейлермейкера. «А ты делал уже трейлеры?» — «Нет» — «Ну будут крутые кейсы, приходи». Примерно в это же время я познакомился с Аней Годуновой и Сережей Таракановым, они попросили сделать трейлер для их знакомого продюсера, потом еще. Но схема была сложная, денег было мало, зато в итоге я собрал неплохое портфолио и отправил его Марине. Так я получил первые крупные заказы от ЦПШ и Марс Медиа. А спустя несколько лет уже решил открывать свой трейлерхаус.
фото: Анна Годунова
Давайте об этом. Вы представляете собой три разных возможных пути развития трейлермейкера — соло, трейлерхаус или инхаус в большой компании. Раскройте, в чем плюсы и минусы каждого из форматов?
Анна Годунова: Внутри компании как руководитель ты, конечно, всегда занимаешься тем, что направляешь других людей. Наша стратегия с Сергеем Таракановым — брать зеленых режиссеров, которые еще не глубоко в профессии, мы не стремимся переманивать, брать уже состоявшихся звезд. У нас многие не справляются, потому что у нас сумасшедший перфекционизм. Любому директору по маркетингу, который руководит коллективом в 150 человек, наверное, было бы все равно, какой синхрон, какой пэкшот, с какой интонацией читает диктор, и зачем вы сделали 15-секундный ролик, когда надо сделать «тридцатку». А нам не все равно, мы живем неправильную жизнь. Вот сейчас десять вечера, а я только пришла домой. Но зато, пусть это звучит как понты, нам никто не может ничего сказать. И когда к нам приходят с просьбой сделать трейлер, мы обычно отказываем. Потому что мы не принимаем правок, не принимаем критики в свой адрес. А вот нашим сотрудникам приходится с этим мириться, но зато они получают критику только от нас. Знаете, я надеюсь, что моя поездка на хакатон мне немного поможет, я научусь отпускать ситуацию. Потому что мы заложники нашей репутации, мы уже не можем опустить эту планку, заданную ТНТ4.
Семен Шорохов: Вы же даже не можете вдвоем приехать!
Анна Годунова: Да, кто-то один должен остаться здесь. Иначе, ну что вы, один раз выйдет ролик, где будут неправильные синхроны.
Андрей Солодовников: Полетят головы…
Анна Годунова: Нет, что ты, ничего не полетит. У нас кстати редкий коллектив, у нас ни один человек про другого не может плохо сказать. Это наше основное правило. Мы ищем только таких людей — сначала человеческие качества, а потом туда нарастают профессиональные. Когда ты уже берешь звезду так называемую, такого ты не получишь. А плюсы? Плюс есть только один: то, что это стабильность. Промо — это стабильность. Тем более когда ты лучший в чем-то, ты можешь диктовать свои условия. Но для этого в нашем случае должно было пройти 10 лет.
Аня, ну главное, когда к тебе приходит молодой специалист, он может рассчитывать, что ты поднимешь его на новый уровень….
Анна Годунова: Да, но надо учитывать, что мы на собеседовании сразу говорим всем одно и то же: вы ничего не умеете, все, что вы прислали, это плохо. Будет жестко, вам будет это все неприятно, у вас будет страдать самолюбие. Если вы к этому не готовы, даже не идите. Но хотят, потому что это же та самая команда ТНТ4. Нам же хочется, чтобы приходили молодые ребята, которые не будут эксплуатировать то, что уже было сделано командой, а усложнять, брать новые уровни.
Андрей Солодовников: Я, конечно, на месте молодого специалиста, шел бы в команду к Ане и Сергею. Ну, или если такой прессинг не тянете, то в комфортный трейлерхаус.
Вот у меня вопрос к тебе, Андрей, а как ты в соло-карьере развиваешься? Как расти без руководителя, команды.
Андрей Солодовников: Ну во-первых, я обожаю трейлеры. Я слежу за всеми новинками, и у меня ни на секунду не появляется мысли, что мне это перестает нравиться. Плюс я стараюсь повышать уровень проектов, насколько позволяет индустрия. Общаться с продюсерами напрямую по-максимуму. Это вдохновляет. Круто осознавать, что уже благодаря моим идеям, работам встает на рельсы маркетинг больших фильмов, то, что я придумываю для своей задачи, мой импульс становятся основой всей стратегии продвижения.
При этом это все-таки более свободная работа, ты своей чуйкой понимаешь, какому клиенту можно предложить более смелый, экспериментальный подход, и тут отрываешься. Есть, конечно, клиенты, которым все нужно по учебнику, поспокойнее, попосредственнее. В такие моменты обидно, но это часть работы, ты понимаешь это, выбирая профессию. За год у тебя может выйдет ну 4-5 проектов, которые тебя полностью устраивают, а остальное — где-то со звуком накосячили, где-то монтаж без тебя поменяли и там все поползло, посыпалось, нет больше магии. Или моя самая большая боль — со звукорежиссерами, они, например, не умеют правильно конвертировать кинотеатральный звук для стерео, для интернета, и потом у вас хаос в звуке.
фото: Андрей Солодовников
Минусы и плюсы работать в одиночку?
Андрей Солодовников: Плюс это или минус, я не знаю, я от этого кайфую: но ты сам себе и продюсер, и переговорщик, и бухгалтер, и монтажер. Вы сами общаетесь с клиентом и как, например, Семен, тебя никто не прикроет — все конфликтные ситуации, оттянуть дедлайн, защитить идеи, пободаться за что-то и чтобы клиент был доволен и захотел вернуться — все это на тебе. Приходится быть психологом и стрессоустойчивым человеком. А талантливые люди не все такие! Многие психанут на третьей правке, пошлют клиента, и все. Зато я могу после крупного проекта сделать себе подарок, уехать куда-нибудь на 2-3 дня, расслабиться, наградить себя. Сам себе хозяин.
Тут мы все тебе позавидовали. Семен, а в чем фишка трейлерхауса для начинающего специалиста?
Семен Шорохов: Я, кстати, как Аня, тоже предпочитаю работать с людьми, кто вообще не в теме, ну то есть у которых нет опыта трейлермейкерства. Обучать, раскачивать, развивать талант. А перспективных именно в трейлерах, но нераскрытых - очень много. Помню, как, еще работая на иркутском телевидении над промо фильмов, хотел делать трейлеры, но совершенно не знал, куда податься. И сейчас ситуация не лучше — вот куда идти начинающему специалисту? Индустрия довольно закрытая. И мой трейлерхаус сейчас для таких, каким был я тогда. Ты приходишь, я тебя обучаю, и когда вижу, что готов — даю доступ к производству трейлеров.
Анна Годунова: Важно найти свое место! У нас с Семеном была история — у него была девочка, лучший режиссер монтажа. Мы попробовали взять ее к себе, и у нас она была худшим режиссером.
Андрей Солодовников: Потому что вы кинули львам сразу бедную девочку!
Анна Годунова: Нет-нет-нет, мы ее реально оберегали. Потом мне надоело, мы прямо сказали, что никакущая, она вернулась к Семену, и теперь она опять лучшая!
Андрей Солодовников: Формат просто не ее. Вы же не делаете трейлеры почти, а промо — это другой жанр. Я, например, люблю делать именно трейлеры. Я признаю, что 15 секундный ролик это тоже искусство, тоже можно очень круто делать — вот, например, как агентство Tiny Hero, которые просто бомбят своими спотами в последнее время, очень популярные. Но не мое!
Анна Годунова: А вот нам трейлеры не очень интересны. Они же все одинаковые!
Андрей Солодовников: Так сделайте по-другому, сделайте революцию.
Анна Годунова: А мы сделали — посмотрите трейлер «Нюрнберг»! Но вообще попробуй все, что вы рассказываете в трейлере, упаковать в короткую форму. Мы не обесцениваем работу трейлермейкеров, но не каждый сможет уместить все то же самое в 45 секунд, например.
Андрей Солодовников: Оба формата сложны. И мне кажется, это зависит от особенностей мозга — одни кайфуют делать большие трейлеры, другие короткие такие прикольные споты, бах-бац, текста бросить, украсить масочками….
Я фанат трейлеров все-таки. Особенно когда выходят десятки-сотни, и все как всегда, по шаблону, а потом бац! И появляется трейлер фильма Civil War (его делает чувак, которые почти все трейлеры A24 делает) — и ты снова уверовал!
Анна Годунова: А я вообще хотела поднять тему: а что такое хороший трейлер? Судьи кто? Вот можем на хакатоне поставить себе задачу: дать определение, стандарты, разложить на критерии, очистить от вкусовщин. Что такое хороший трейлер в понимании профессионалов?
фото: Семен Шорохов
Семен Шорохов: Да, давайте создадим формулу прям. Не шаблон, а именно формулу.
Андрей Солодовников: Я считаю, что 90% хорошего трейлера — это музыка. А у нас с этим проблема.
Анна Годунова: Верно. Мы тоже уверены, что музыка это начало всего. Поэтому у нас лучшие саунды мира и никто лучше нас не делает по музыке и саунд-дизайну.
Андрей Солодовников: У нас в целом очень жалеют денег на музыку. Я всегда за это воюю. Один раз только было, когда я делал трейлер «Последнего богатыря», и в Disney мне сказали — не парься, все разрулим. Я такой «Серьезно? Тогда берем Джареда Лето 30 Second to Mars». Ю-ху! Я не верил, а они реально договорились! Причем не всегда же деньги проблема, еще и договориться — даже в Голливуде, постоянно переносят премьеры трейлеров, потому что не могут подписать права. Несколько дней до Супербоула, многомиллионные слоты зарезервированы, все согласовано, а до какого-нибудь директора Эминема никто дозвониться не может. Но закрывая тему — возьмите любой трейлер, который вам понравился за прошлый год, там скорее всего будет дорогая музыка, причем кастомизированная. В ментальности большинства наших продюсеров этого даже еще нет, они не понимают, почему они должны платить миллионы за музыку.
Анна Годунова: Да, причем среднему актеру за смену заплатить 3-5 миллионов это нормально!
Андрей Солодовников: Именно! А мы каждый раз отвоевываем. Сейчас совсем маленькие суммы. Плюс рынок музыкальный схлопнулся. Вот вчера был у меня звонок по большей премьере, российский трек никто не хочет, а на международный денег и возможностей нет. Вот и сиди. Конечно, иногда российская музыка может классно лечь, но это особые случаи, когда это в тему. Теперь и купить что-то очень непросто. А писать если с нуля — трейлерных композиторов мало, и денег на них жалеют. В Голливуде ты можешь забрифовать 10 композиторов, оплатить их работу и выбирать, это нормальная практика. А у нас повезло, если работаем с одним классным автором.
Анна Годунова: Поэтому мы сейчас пишем музыку под промо сами. Три саунд-дизайнера на два канала делают все! Вот мы за сегодняшний день только сделали восемь роликов.
Вот смотрите, они музыку заказывают условно у 10 композиторов. Но и с трейлерами также — брифуют минимум три трейлер-хауса, у каждого несколько режиссеров работают над проектом. В итоге как исполнитель, автор, ты никогда не знаешь, дойдет ли твой трейлер когда-нибудь до релиза. Это же ужасно фрустрирует.
Анна Годунова: Да, мы были шокированы, когда поняли, что у них это в порядке вещей. Постоянно выбирать, демотивировать столько людей, для нас это очень странно.
Андрей Солодовников: Просто речь совсем о других бюджетах. Когда у тебя фильм стоит 400 миллионов долларов, конечно, они прогонят его через миллиард фокус-групп и внесут миллиард правок.
Анна Годунова: Вот так мы поняли, что есть и плюсы у маленького бюджета.
Семен Шорохов: Ну для своего трейлер-хауса я отчасти перенял эту модель. Решил, что клиент будет получать не одну, а 4 версии трейлера, выбирать лучший — и его уже дорабатывать. Это наша фишка. Трейлеры делают разные режиссеры, при этом вся работа оплачивается. И мне хочется верить, что проигрыши не фрустрируют наших трейлермейкеров – а наоборот подстегивают. Совсем свежий случай, когда режмонт ни разу не выигрывал в течение двух лет, и тут вдруг сразу два выигрыша подряд.
фото: Анастасия Бацуева
А как все-таки бороться с бессмысленными правками? Люди же выгорают очень быстро.
Анна Годунова: Когда мы пришли на ТНТ, мы столкнулись с тем, что все продакшены по старинке лезли в промо. Но мы приняли решение и сказали, что мы не показываем, что мы делаем. Удалили все группы в мессенджерах, где все обсуждали работу маркетинга и «как надо», что хорошо, что плохо. Мы поставили условие, что такого быть не может. Мы не любим критику, поэтому мы сказали либо так, либо ну, никак.
Андрей Солодовников: Ну так вы свой трейлерхаус не сделаете, у вас ни одного клиента не будет!
Анна Годунова: Не сделаем! У нас очень хорошо развиты hard skills и не очень soft skills. И я этим горжусь, никогда не скрываю. И все равно очередь желающих что-то с нами делать никуда не девается. Но обратная сторона того, что ты можешь позволить себе всех вот так игнорировать — этот тот самый чертов перфекционизм. Ты не можешь снизить планку, все. Не можешь расслабиться. На три дня уехать. Отвлечься.
Семен Шорохов: Вот тут, кстати, плюс работы в трейлерхаусе — коммуникация с клиентом, правки. Режмонт не общается с заказчиком. Это уже задача моя — сглаживать углы: так передавать правки, комментарии, чтобы и психика режиссера не страдала, и клиент получал то, что хочет или даже лучше. Когда клиент грубо присылает правки (а такое же бывает), я не буду их в таком виде показывать трейлермейкеру. Мы с заказчиком их обсудим, осмыслим, я что-то отобью — и уже передам режмонту в форме более внятной задачи. И его нервные клетки на это истрачены не будут. И когда режмонт даже на аккуратные и политкорректно переведенные правки ответит «Да пошли они!», клиент тоже об этом не узнает, я их буду вежливо убеждать, что какие-то моменты стоит оставить, это ценная находка.
Семен, через тебя проходит больше всего людей, и, возможно, проектов. Как бы ты оценил кадровое состояние рынка?
Семен Шорохов: Работать в индустрии хотят многие — делать трейлеры, первыми смотреть фильмы и сериалы. Это факт. Вот чисто математический пример: я долгое время набирал людей в команду через тестовые задания — у меня на сайте были опубликованы материалы для работы. За все время задание сделали больше 900 человек, и я все отсмотрел, потому что обещал давать обратную связь. В команду через тестовые попало всего 5 человек. 5 из 900! Потому что обычно не хватает или знаний или опыта. В итоге я стал набирать людей только через обучение. Потому что таланта недостаточно, нужны именно знания, структура, приемы. А многие делают по наитию, и это не работает. Структурированная информация, которую мы будем давать на хакатоне, ставит мозги на место.
Андрей Солодовников: Я очень надеюсь, что люди по результатам хакатона и вдохновятся, и не испугаются при этом. И получат очень конкретное представление о том, как будет выглядеть их путь в профессии.
Анна Годунова: Мне кажется, правильно, чтобы ребята, особенно те, кто приедут не от работодателей, а сами по себе, получили сразу путевку в команды — к Семену, к нам, может быть, тоже. Потому что обычно на этих всех мастер-классах, курсах они сидят, слушают болтовню, а потом куда они с этими знаниями? У них должен быть бустер мотивации в виде того, что они могут тут же найти работу.
Семен Шорохов: Конечно, в этом и есть наша задача, дать теорию, знания — и тут же их не только применить, но получить работу. Ну а кроме того, наша скрытая задача — придумать вместе что-то новое: технику, подход, трейлер, который еще не видел наш рынок, что-то интересное — поэтому это и называется хакатон.
Если вы видите свое будущее как трейлермекера или готовы повышать квалификацию, занимайте свое место на хакатоне Trailermakers’24
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