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Ольга Жукова: «Попасть в шорт-лист нашей Премии – это уже победа»

интервью >>
22 марта 2024
26 марта состоится церемония вручения XI Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), где представители отечественной индустрии назовут лучших коллег по цеху. В России Премия АПКиТ считается самой авторитетной сериальной премией страны благодаря тому, что имеет больше всех профессиональных номинаций. В преддверии важного индустриального события мы поговорили с исполнительным директором АПКиТ Ольгой Жуковой об особенностях Премии в этом году, ее трендах и нововведениях, сложностях проведения, зрительском интересе и дальнейших перспективах.

Ольга Жукова: «Попасть в шорт-лист нашей Премии – это уже победа»

В этом году Премия АПКиТ вручается в одиннадцатый раз, с какими чувствами вы перешагнули десятилетний порог?

Да, эта Церемония открывает второе десятилетие нашего Профессионального Приза. За 10 лет количество номинаций, в которых вручается ставшая заветной статуэтка, увеличилось больше, чем в два раза, – с 11 до 25. Всего с первой Премии продюсеры вручили лучшим проектам и лучшим индустриальным специалистам 186 комплектов наград и 24 специальных приза.

Премия развивается и все время меняется. Были ли какие-то регламентные или другие нововведения в этом году?

Нас называют «главная сериальная премия страны», что, конечно, кроме того что очень радует, еще и повышает градус ответственности при подготовке мероприятия. В частности, эта ответственность отражается и на изменениях в регламенте, потому что мы должны следовать постоянно меняющимся тенденциям в киноиндустрии. Например, в прошлом году мы сделали разделение в сериальных номинациях – на ТВ и онлайн. В этом году условия подачи изменились в пользу соискателей. Скажу, что в прошлом году, чтобы подать проект на нашу Премию, переносилась премьера финальной серии одного сериала. И все это – чтобы соответствовать регламенту Премии! Раньше обязательным условием для подачи сериальных проектов было, чтобы все эпизоды вышли в минувшем году. С этого года в Премии участвуют проекты, премьера которых состоялась в прошлом году, без обязательного условия по выходу всех серий. Даже сейчас, когда мы готовимся к Премии, мы уже видим, что нужно будет сделать в следующем году, какие коррективы внести в регламент.

Читать Наш прогноз победителей XI Премии АПКиТ
Как вы оцениваете в целом индустриальные итоги 2023 года?

Если смотреть на премьеры прошлого года, то можно с уверенностью сказать, что 2023 – очень урожайный год для киноиндустрии. Было много не просто громких премьер, а премьер-событий. На XI Премии, если смотреть на наш шорт-лист, развернулась по-настоящему горячая борьба за победу в каждой номинации, потому что все проекты очень яркие и запоминающиеся, а их создатели – признанные профессионалы индустрии.

У вас есть любимая номинация Премии АПКиТ?

Моя любимая часть Церемонии — вручение индивидуальных наград индустриальным специалистам. Ведь все они работают друг с другом на разных проектах, общаются, дружат и, соответственно, болеют друг за друга прямо в зале, здесь и сейчас, абсолютно не скрывая эмоций. И это очень круто! Такого единения, радости и эмоций как раз не хватало в прошлом году, когда мы проводили премию, награждая проекты сразу двух лет, без индивидуальных наград. Словом, это атмосфера искреннего счастья, что, в свою очередь, становится наградой для нас.

Чему пришлось уделить особенно много времени при подготовке?

В этом году мы уделили особое внимание специальным проектам. Номинации Премии АПКиТ обзавелись характер-постерами. До нас этого еще никто в мире не делал! Каждый плакат проектных категорий содержит в себе элементы сериалов и фильмов из шорт-листа, которые соединяются в одну картину. А постеры цеховых номинаций отражают специфику каждой кинопрофессии. По-моему, получилось очень здорово, и, судя по отзывам, мы смогли впечатлить и удивить коллег нашим нестандартным решением!

Ольга Жукова: «Попасть в шорт-лист нашей Премии – это уже победа»

Конечно же, мы уделили особое внимание и нашим номинантам. Процесс создания кино – большой и долгий труд, который нужно замечать и отмечать. Ведь суть кино – в деталях, которые по крупицам создаются руками специалистов. Мы хотим рассказать о тех людях, которые, профессионально прикасаясь к своему делу, создают яркие, красивые, запоминающиеся и впечатляющие фильмы и сериалы, пробуждая в зрителях невероятные эмоции и чувства. Наш спецпроект направлен на то, чтобы рассказать, тем, кто видел эти фильмы, об интересных фактах и заглянуть, так скажем, в закулисье. А также и на то, чтобы заинтересовать зрителя, который, прочитав наш спецпроект, посмотрит сериал.

В этом году в спецпроекте сделан акцент на комментарии номинантов, потому что это рассказ о работе из первых уст. И мы получили очень много невероятно интересной информации! Они сами с огромным трепетом и любовью рассказывают о тех проектах, над которыми проводилась по-настоящему кропотливая работа. Например, звукорежиссер сериала «Балет» поделился с нами не только комментарием, но и видео, на котором запечатлены процесса записи звука: например, стука пуантов по полу. Это говорит о том, что люди действительно болеют своим делом, относятся к нему со всем сердцем и истинным профессионализмом.

Также в беседе с нами номинанты неоднократно отмечали, что попасть в шорт-лист нашей Премии – это уже победа для них. И, когда слышишь это, мурашки пробегают по коже, это очень трогает. Такие моменты заряжают и дают еще больше сил, и понимаешь, что все бессонные ночи прошли не зря.

Кроме того, для внедрения аудитории в наш киномир совместно с ВКонтакте мы сделали, можно сказать, интерактив – зрительский опрос на проверку интуиции с призами. За первый час в нем проголосовало 200 человек! Можно сказать, что с нашими спецпроектами мы становимся трендсеттерами, – о наших спецпроектах говорят и ими вдохновляются и черпают идеи для своих задумок.

Приходилось ли вам сталкиваться с какими-либо сложностями при подготовке?

Конечно, на пути подготовки к такому большому мероприятию мы сталкиваемся с форс-мажорами. В этом году у меня уже стойкое ощущение, что мы провели Премию три раза, потому что прямо перед стартом приема заявок мы лишились всего технического функционала. Я думаю, многие помнят, что у нас какое-то время не работал сайт, и мы всем говорили, что его переделываем. И мы, действительно, его переделывали, потому что лишились его. Кроме того, мы потеряли и программы сбора заявок, голосования и рассадки. И все единовременно. И всей команде пришлось реагировать молниеносно, сроки не позволяли долго «раскачиваться».

Сложность была в том, что такого продукта, который мы пользуем при подготовке к Премии, на рынке нет. Это все было придумано нами несколько лет назад под конкретные задачи и постоянно улучшалось, модернизировалось. Например, в нашей программе приглашения гостей и рассадки все обновляется в режиме онлайн. И это все жизненно необходимо для трансляции события, которую мы ведем, чтобы команды быстро ориентировались и выводили на экраны номинантов. Формула вспоминалась методом апробации разных вариантов. Так или иначе, мы успешно с этим справились и сделали программу еще лучше! «Сюрпризы», которые возникают при подготовке, только делают нас сильнее.

Ольга Жукова: «Попасть в шорт-лист нашей Премии – это уже победа»

Что интересного можно ожидать от Церемонии?

Что касается самой Церемонии, то мы, конечно, снова внедряем нововведения. Совместно с нашими партнерами, поддержкой которых мы заручаемся не первый год, мы сделали все, чтобы снова порадовать гостей и зрителей нашего мероприятия. Кинопоиск, «Красный квадрат», GTO, XOVP, Trailermakers, Пятый канал, ВКонтакте – все вновь подключились к организации с огромным энтузиазмом и новыми идеями. Кроме того, пул партнеров расширился большими индустриальными игроками RUTUBE и PREMIER.

Мне очень хочется сейчас рассказать все детали, но при этом не хочется раскрываться все секреты. Но я искренне благодарю актеров, которые задействованы в подготовке Церемонии. Они решились на эксперименты, сделали то, чего никогда раньше не делали, и прокачали свои скиллы для того, чтобы сделать событие Ассоциации ярким и запоминающимся!

Судя по вашим опросам в интернете, зрительский интерес к Премии высок. Насколько это важно для вас?

Мы также нацелены на привлечение внимания к Премии АПКиТ зрителя, ведь он – конечный потребитель контента. В прошлом году просмотры трансляции и эфира на Пятом канале и в его социальных сетях были впечатляющими. Мы рады, что помогаем продвигать российский контент и мотивировать людей смотреть его. Мы также знакомим зрителей с миром кинопрофессий, отмечая работу не только режиссеров и актеров, но и многих других профессий. И в нашей стране такой большой список индивидуальных наград вручаем только мы.

Помимо Премии, что важного происходит сейчас в Ассоциации продюсеров?

Ассоциация продолжает принимать в свои ряды новых участников. В 2023 году впервые в АПКиТ вступили телеканалы. Это начало новой главы в профессиональной биографии АПКиТ. Деятельность нашего сообщества направлена, в первую очередь, на развитие кино- и телеиндустрии. Для этого необходимо объединение усилий всех представителей отрасли. Конечно, расширение состава Ассоциации также влияет и на авторитетность Премии –ведь в жюри появляется все больше крупных продюсеров, за плечами которых многолетний профессиональный опыт.

Евгений Червон
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