Илья Учитель: «Мы много сил вложили в то, чтобы это не было просто ремейком»

В плаванье по отечественному прокату отправилась новая киносказка — «Летучий корабль» Ильи Учителя, оттолкнувшийся от одноименного мультфильма Гарри Бардина. В полнометражной версии сюжет, многим знакомый с детства, конечно, значительно расширили, а любимым песням постарались найти новое звучание. Мы поговорили с режиссером о поиске интересных сюжетов, актеров и художественных решений, а также о стадии «сказки» в российской киноиндустрии.
Ваши фильмы «Огни большой деревни», «Стрельцов» и «Летучий корабль» сняты в очень разных жанрах. Как вы выбираете проекты и что вас привлекло в «Летучем корабле»?
Я не очень ориентируюсь на жанры: для меня главное, чтобы была интересной история. Какой это будет жанр — абсолютно неважно. Что касается «Летучего корабля», то, прежде всего, мною двигала любовь к оригинальному мультфильму. Когда нам на студию ТПО «Рок» принесли этот проект, я сразу им заинтересовался. Но процесс написания сценария был сложным и длительным, прошло что-то около четырех лет с тех пор, как мы начали его делать. Сюжет переписывался раза три или четыре, пока мы не добрались, наконец, до стадии, когда всех всё удовлетворяло.
Да, меня всегда увлекает работа с музыкой в кино. В «Летучем корабле» мы много времени потратили на поиск концепции: как должны звучать эти песни. Конечно, мы не ставили себе задачу переплюнуть оригинал, поскольку его уже слушают 50 лет. Сложно что-то противопоставить, например, Анатолию Папанову в роли Водяного, правда? Главное было предложить совсем новое звучание. Мы решили, что сделать всё как было, только чуть технически осовременить песни — это не совсем тот путь. Мы играли со стилями и манерой исполнения, нужно было, чтобы песни соотносились с новым сюжетом и новыми подходами к героям.
фото: Алексея Молчановского
Ваш отец Алексей Учитель выступил в качестве продюсера картины. Насколько глубоко он вовлекался в съемочный процесс?
Он вовлекался достаточно глубоко: ведь он продюсер этого фильма. На съемках у нас с ним выстроились вполне рабочие отношения. Мы ему показываем все варианты монтажа, а он дает свои комментарии. В целом, обычный процесс, как и с любым другим продюсером, только спрос лично с меня у него побольше, честно говоря. Если он дает какой-то комментарий, то со мной он не сильно выбирает выражения.
Впервые я увидел Ксению Трейстер в театре Вахтангова: она играет Наташу Ростову в «Войне и мире» в постановке Римаса Туминаса. Она попала в спектакль, еще будучи студенткой, и она уже, на мой взгляд, блестящая актриса. У меня не было никаких сомнений на её счет. А вот Сашу Метелкина мы мучили чуть подольше. Но дело не в его актерских талантах, а потому что с его героем было больше всего сложностей по сюжету. Мы вместе с ним разрабатывали его. Кажется, это просто Иван-дурак, простой матрос, всё с ним понятно. Но какие-то черты характера, точечные вещи надо было проработать, иначе персонаж бы не получился. Проблема с такими масштабными картинами часто состоит в том, что времени на актерский поиск очень не хватает.
В чем специфика работы с ремейками классики? На что вы как режиссер обращали больше всего внимания?
Я бы не стал называть наш фильм ремейком. Оригинальный мультфильм шел 15 минут, а у нас это уже полнометражная картина. Мы много сил вложили в то, чтобы это не было просто ремейком, но стало оригинальным произведением. Да, с песнями из мультфильма. Но всё, что есть внутри: и сюжет, и персонажи, и костюмы, и общий антураж — всё это выглядит иначе. Мы значительно расширили, добавили экспозиции героям, чтобы они одновременно были похожи на себя в оригинале, но и представляли собой что-то большее. Хотелось всё-таки удивить зрителя, обмануть его ожидания.
Не то чтобы мы именно на это делали упор. Просто очевидно, что, если ты делаешь сказочный фильм, то нужно создать новый мир. В любом случае, надо придумывать то, чего еще не было. Это касается и костюмов, и декораций. Это принципиально важно. Референсов конкретных у нас не было. Единственное, в какой-то момент мы с оператором [Морадом Абдель-Фаттахом] стали выбирать цветовое сочетание, которое нам обоим нравится, и обратили внимание на мультфильм «Тайна Коко», который оба обожаем. В цветовом сочетании мы многое взяли оттуда, пытались подогнать под то, что у нас получилось. Я лично не большой поклонник фантастики и сказок, откровенно говоря. Но создавать их мне лично интереснее, чем смотреть.
С чем вы связываете популярность ремейков и переосмыслений советской классики?
Мне кажется, что режиссера должна затронуть история. Про тренды или волны популярности они думают в последнюю очередь. Если глобально говорить о причинах появления в нашем кино такого количества сказок, которые мы, так или иначе, либо видели, либо читали (повторюсь, я не люблю слово «ремейк»), это, наоборот, нормально: ведь нам, кинематографистам, нужно чем-то привлекать зрителя в кинотеатры сегодня. С визуальной точки зрения нам нужно заменить большие голливудские блокбастеры, которые от нас ушли. Сегодня, я думаю, уровень нашей индустрии достиг стадии, когда это вполне возможно. Самый правильный способ — показывать людям те названия, которые они уже знают. В этом я и вижу причину успеха «Чебурашки», «Бременских музыкантов» и других. Думаю, дальше российское кино перейдет к каким-то оригинальным произведениям, но до этого должно пройти какое-то время.
Нет, не в этом дело. Просто мне как режиссеру выпала возможность поработать над «Летучим кораблем», я этот мультик с детства обожаю, и, конечно, мне было приятно им заниматься. Но, если у меня появится возможность заняться оригинальным проектом, сказкой или нет, я с таким же рвением ворвусь в этот проект. Я, скорее, об этом. Дело не в ремейках, а опять же — в интересе режиссера заниматься той или иной историей. Кроме того, индустрия постоянно меняется, и сказки могут уже через год-два перестать интересовать публику. Поэтому я не сторонник мыслить трендами или периодами.
фото: На съемках
Гарри Бардин, создатель оригинального «Летучего корабля», критично отозвался о вашем проекте, сообщив, что вы не советовались с ним во время съемок. Как вы относитесь к его словам?
Я прекрасно могу его понять. Если бы мне сказали, что какой-то молодой режиссер хочет переснять культовый мультфильм, который я создавал давным-давно, не думаю, что я был бы в восторге от этой идеи. Но я не очень понимаю, как могло складываться наше сотрудничество с Гарри Бардиным: ведь мы изначально хотели сделать что-то свое, просто с песнями из мультфильма «Летучий корабль». Я только надеюсь, что он когда-нибудь посмотрит наш фильм и, может быть, изменит свое мнение.
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