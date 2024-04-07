Игорь Макаров: «Я разрывался между Гинзбургом на телевидении и Гамбургом на Союзмультфильме»

8 апреля отмечается День российской анимации, а спустя неделю, в Москве в десятый раз мультипликаторов наградят премией «Икар». Почетную статуэтку в номинации «Мастер» вручат художнику Игорю Макарову. В июне ему исполнится 80 лет. Он нарисовал персонажей мультфильмов «Очень синяя борода», «Ограбление по…», «Пес в сапогах». А еще Игорь Макаров стоял у истоков цветного телевидения СССР, был художником-постановщиком знаменитых бенефисов и «Голубых огоньков», а в передаче «Вокруг смеха» рисовал шаржи на выступающих артистов и писателей. С легендарным художником беседует Сергей Капков.
Все художники мультипликации никогда не были прикованы к студиям, всегда ходили «налево» — иллюстрировали книги и журналы, занимались станковой живописью, работали в театрах. Но вы удивили так удивили: около полувека вы оставались верны телевидению. Само телевидение в России существует чуть дольше.
Я туда не собирался, закончил прикладное отделение «Строгановки». В те годы популярным становился дизайн, мои сокурсники разбрелись кто на комбинат, кто в цирк, кто занялся прикладным металлом. А на меня пришел запрос с телевидения, что очень удивило руководство института. «Что он там делать-то будет?» Шел 1968 год, никто еще не представлял, как можно сотрудничать с телевидением.
А как получилось, что вас туда пригласили?
Будучи студентом, я начал публиковаться в «Литературной газете». Однажды я оказался в Доме актера на каких-то творческих посиделках в компании журналистов. Среди них была телевизионный комментатор Наталья Чернова, она меня и представила: «Вот художник Игорь Макаров, он классный, веселый…» Ребята отреагировали: «А мы затеваем информационную программу. Это будет серьезная, общеполитическая, социальная передача, но в финале, все-таки, как в любой газете, мы планируем юмор – «телевизионную улыбку». Затея потом вылилась в эпохальную программу «Время», и никакой юмористической рубрики в ней не случилось, но в тот момент мне предложили придумать «шапку», то есть заставку программы. Я, естественно, согласился. В этом возрасте ты готов делать всё! «Так приходите к нам на телевидение, вы нам нужны». Одна фраза, мимолетный разговор, и судьба моя была решена. Я стал художником телевидения.
Я делал эскизы. Иногда мог и костюмы подобрать. Я пришел в Останкино с самого нуля, когда вокруг здания все было перерыто. Функционировала всего одна большая студия, но, что удобно, рядом были все цеха: и столярный, и слесарный, и пошивочный, и живописный, и бутафорский. Я довольно быстро сориентировался и понял, как приспособиться к специфике телевизионных съемок, как удачнее нарисовать, как подсветить, как сделать подешевле. Работы было очень много. Я стал художником новогодних «Огоньков», программ «Утренняя почта», «Артлото», «Все о балете», «С песней по жизни»…
И тут появился Женя Гинзбург со своими «бенефисами». Три уже прошли в эфир и стали сенсацией: бенефисы Савелия Крамарова, Сергея Мартинсона и Ларисы Голубкиной. Мы с Женей давно были знакомы, но как-то не пересекались в работе, а тут оказались в одном лифте, и он меня спросил: «Почему ты со мной не работаешь?» Я ответил: «Жень, ну давай». Затевался музыкальный телефильм «Волшебный фонарь», приуроченный к юбилею мирового кинематографа. Когда мы снимали, в студию сбегались со всех сторон, удивлялись: «Кто вам разрешил использовать арии из Jesus Christ Superstar? Как это возможно?» Потом фильм получил на фестивале телепродукции в Монтрё «Серебряную розу», обойдя программы ВВС. Представляешь? Это было в 1977 году. Правда, советское телевидение показало «Волшебный фонарь» раза два, поздно ночью…
фото: Декорации к телефильму "Волшебный фонарь"
«Волшебный фонарь» отражал всю историю мирового кино, чередовались жанры и герои: Чаплин, Фанфан-Тюльпан, Фантомас… При этом чувствуется, что вы как художник-постановщик были ограничены и пространством, и в выборе материалов.
Я предложил часть декораций попросту нарисовать. А те конструкции, которые надо было выстроить на высоту двух-трех этажей, заменить строительными лесами. Они стоили копейки и собирались быстро. В новелле с Фантомасом я предложил на втором этаже разместить кладбище. Гинзбург обалдел: «Как это?» Я ответил: «Ну, у нас же мюзикл! Все понарошку!» И получилось здорово! Лондон я смастерил из фунтовых купюр. Там, где был портрет королевы, мы выпилили окна, развесили белье. Всю эту красоту разместили тоже на строительных лесах и затянули синтетической паутиной. На разных этажах сидели и пели Людмила Гурченко, Николай Караченцов, Евгений Моргунов. Костюмы мы подбирали с художником Милой Златопольской. Это моя поистине сподвижница на многих проектах, мама нынешнего медиаменеджера Антона Златопольского. У нее вкус прекрасный, она все доступные склады облазила в поисках материала… Мне даже гримом пришлось заниматься.
Ну, это просто дружба. Я ей даже иллюстрировал книгу воспоминаний «Аплодисменты». Помню, как в бенефисе она мучилась со своей переломанной ногой. На съемках фильма «Мама» она получила тяжелую травму, ей были вставлены железные штыри. А у нас была выставлена двухэтажная декорация, лестницы. И, чтобы Люсе было легче перемещаться, я придумал замечательные перила, о которых она потом даже в мемуарах писала. Вообще, хорошая получилась декорация – будуар Сары Бернар. Красный фон стен, абажуры висят, пальмы стоят. Всюду – красивые рамки с ее портретами. И – лестница на второй этаж, откуда выскакивают героини разных лет: Эльвира, Бабетта…
Вы работали почти на всех выпусках передачи «Вокруг смеха». Помню, как прямо в студии рисовали на всех шаржи. Страна узнала вас в лицо. А туда как попали?
Меня позвал зав. отделом юмора «Литературной газеты» Виктор Веселовский. При мне выбирали, кто будет вести передачу – пригласили поэта-пародиста Александра Иванова. Нужно было оформлять павильон для съемок. Концертная студия «Останкино» изначально предназначалась для всяких партийных собраний, ведь в телецентре функционировал большой партаппарат. Сцена узкая, один штанкет, можно повесить лишь портрет, и все… Что делать? Гениальность моего решения была в том, что я решил установить партикабли. Это фрагменты объемных театральных декораций, имитирующих реальные предметы. В нашем случае – вырезанные по контуру фигуры всяких дурацких персонажей. Получалась полуобъемная декорация.
фото: Эскизы к "Бенефису" с Людмилой Гурченко
Давайте теперь окунемся в мультипликацию. Неужели вам было мало работы на телевидении?
Я любил мультипликацию, я рисовал шаржи, я гротесково мыслил, я мог придумать персонажа. Когда в творческом объединении «Экран» появилась студия анимации, то первым меня пригласил Володя Самсонов. Мы с ним сделали четыре или пять фильмов. Самый известный – мюзикл «Очень синяя борода». Геннадий Гладков и Юлий Ким написали забавные песни, особенно про «железные нервы, здоровые почки».
Помню, в детстве меня очень удивили непропорционально маленькие головы у персонажей, а потом смирился: «художник так видит».
Мне казалось такое решение правильным, все-таки мы переносились в XV век примерно, и как-то визуально нужно было его обозначить. Но я все равно не доволен собой, в первую очередь, потому что ввел в сюжет Пса. Помнишь, там действуют герцог Синяя борода, его жёны и Пес? На этом настоял режиссер. По его мнению, если в сюжете есть герой, то рядом должен быть обязательно резонер. Шут при короле. Я и сделал из Пса – шута, который в результате оказался «не пришей кобыле хвост». Самая смешная шутка с ним: как он грыз кость с могилы…
А почему ушли на «Союзмультфильм»?
Меня сосватал Миша Липскеров – мой друг, эстрадник, который всегда был в хорошем расположении духа. Ефим Гамбург приступал к фильму «Ограбление по…» и искал шаржиста. Миша был сценаристом и указал Ефиму на меня. Конечно, для всех художников, имеющих отношение к анимации, легендарный «Союзмультфильм» сиял, как Город счастья! Так я и разрывался между Гинзбургом на телевидении и Гамбургом на «Союзмультфильме».
Съемки фильма «Пес в сапогах». Муж Аллы ДемидовойВладимир Валуцкий писал сценарий, он предложил на главную роль Владимира Высоцкого. Мог случиться и такой неожиданный мюзикл. Но Высоцкий умер, и спел Коля Караченцов, с которым я познакомился на «Волшебном фонаре». И когда мы закончили «Пса в сапогах», у каждого из нас было настолько счастливое ощущение, что анимация может все! Ефим продолжил дальше, дальше, дальше… Десять лет мы с ним делали фильмы, но прежнего успеха уже не повторили.
Как все-таки вам удавалось все совмещать? Телевидение, театр, анимация, газета…
Молодость и куражливость!
Игорь, в 2018 году вы стали почетным членом Российской академии художеств. Немного непривычно, когда «наших» людей, скажем так, из области юмора, анимации, телевидения приглашают в такие солидные организации. Как вы отреагировали?
Я отреагировал эпиграммой.
Когда душой почти закис,
Живёшь без дела и без денег,
Когда дорога только вниз,
И вдруг – ‘уяк! и – Академик...
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