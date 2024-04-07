Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Звёздные врата»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Игорь Макаров: «Я разрывался между Гинзбургом на телевидении и Гамбургом на Союзмультфильме»

интервью >>
7 апреля 2024

8 апреля отмечается День российской анимации, а спустя неделю, в Москве в десятый раз мультипликаторов наградят премией «Икар». Почетную статуэтку в номинации «Мастер» вручат художнику Игорю Макарову. В июне ему исполнится 80 лет. Он нарисовал персонажей мультфильмов «Очень синяя борода», «Ограбление по…», «Пес в сапогах». А еще Игорь Макаров стоял у истоков цветного телевидения СССР, был художником-постановщиком знаменитых бенефисов и «Голубых огоньков», а в передаче «Вокруг смеха» рисовал шаржи на выступающих артистов и писателей. С легендарным художником беседует Сергей Капков.

Игорь Макаров: «Я разрывался между Гинзбургом на телевидении и Гамбургом на Союзмультфильме»

Все художники мультипликации никогда не были прикованы к студиям, всегда ходили «налево» — иллюстрировали книги и журналы, занимались станковой живописью, работали в театрах. Но вы удивили так удивили: около полувека вы оставались верны телевидению. Само телевидение в России существует чуть дольше.

Я туда не собирался, закончил прикладное отделение «Строгановки». В те годы популярным становился дизайн, мои сокурсники разбрелись кто на комбинат, кто в цирк, кто занялся прикладным металлом. А на меня пришел запрос с телевидения, что очень удивило руководство института. «Что он там делать-то будет?» Шел 1968 год, никто еще не представлял, как можно сотрудничать с телевидением.

А как получилось, что вас туда пригласили?

Будучи студентом, я начал публиковаться в «Литературной газете». Однажды я оказался в Доме актера на каких-то творческих посиделках в компании журналистов. Среди них была телевизионный комментатор Наталья Чернова, она меня и представила: «Вот художник Игорь Макаров, он классный, веселый…» Ребята отреагировали: «А мы затеваем информационную программу. Это будет серьезная, общеполитическая, социальная передача, но в финале, все-таки, как в любой газете, мы планируем юмор – «телевизионную улыбку». Затея потом вылилась в эпохальную программу «Время», и никакой юмористической рубрики в ней не случилось, но в тот момент мне предложили придумать «шапку», то есть заставку программы. Я, естественно, согласился. В этом возрасте ты готов делать всё! «Так приходите к нам на телевидение, вы нам нужны». Одна фраза, мимолетный разговор, и судьба моя была решена. Я стал художником телевидения.

Читать Интервью с художником и аниматором Леонидом Шварцманом
А что значит «художник телевидения»?

Я делал эскизы. Иногда мог и костюмы подобрать. Я пришел в Останкино с самого нуля, когда вокруг здания все было перерыто. Функционировала всего одна большая студия, но, что удобно, рядом были все цеха: и столярный, и слесарный, и пошивочный, и живописный, и бутафорский. Я довольно быстро сориентировался и понял, как приспособиться к специфике телевизионных съемок, как удачнее нарисовать, как подсветить, как сделать подешевле. Работы было очень много. Я стал художником новогодних «Огоньков», программ «Утренняя почта», «Артлото», «Все о балете», «С песней по жизни»…

И тут появился Женя Гинзбург со своими «бенефисами». Три уже прошли в эфир и стали сенсацией: бенефисы Савелия Крамарова, Сергея Мартинсона и Ларисы Голубкиной. Мы с Женей давно были знакомы, но как-то не пересекались в работе, а тут оказались в одном лифте, и он меня спросил: «Почему ты со мной не работаешь?» Я ответил: «Жень, ну давай». Затевался музыкальный телефильм «Волшебный фонарь», приуроченный к юбилею мирового кинематографа. Когда мы снимали, в студию сбегались со всех сторон, удивлялись: «Кто вам разрешил использовать арии из Jesus Christ Superstar? Как это возможно?» Потом фильм получил на фестивале телепродукции в Монтрё «Серебряную розу», обойдя программы ВВС. Представляешь? Это было в 1977 году. Правда, советское телевидение показало «Волшебный фонарь» раза два, поздно ночью…

Игорь Макаров: «Я разрывался между Гинзбургом на телевидении и Гамбургом на Союзмультфильме»
фото: Декорации к телефильму "Волшебный фонарь"

«Волшебный фонарь» отражал всю историю мирового кино, чередовались жанры и герои: Чаплин, Фанфан-Тюльпан, Фантомас… При этом чувствуется, что вы как художник-постановщик были ограничены и пространством, и в выборе материалов.

Я предложил часть декораций попросту нарисовать. А те конструкции, которые надо было выстроить на высоту двух-трех этажей, заменить строительными лесами. Они стоили копейки и собирались быстро. В новелле с Фантомасом я предложил на втором этаже разместить кладбище. Гинзбург обалдел: «Как это?» Я ответил: «Ну, у нас же мюзикл! Все понарошку!» И получилось здорово! Лондон я смастерил из фунтовых купюр. Там, где был портрет королевы, мы выпилили окна, развесили белье. Всю эту красоту разместили тоже на строительных лесах и затянули синтетической паутиной. На разных этажах сидели и пели Людмила Гурченко, Николай Караченцов, Евгений Моргунов. Костюмы мы подбирали с художником Милой Златопольской. Это моя поистине сподвижница на многих проектах, мама нынешнего медиаменеджера Антона Златопольского. У нее вкус прекрасный, она все доступные склады облазила в поисках материала… Мне даже гримом пришлось заниматься.

Читать Сергей Капков о судьбах мультипликаторов-фронтовиков
«Волшебный фонарь» стал визитной карточкой Евгения Гинзбурга, знаком качества всего советского телевидения. Но у вас еще образовалось крепкое трио: вы, он и Людмила Гурченко, с которой у вас связан большой период жизни?

Ну, это просто дружба. Я ей даже иллюстрировал книгу воспоминаний «Аплодисменты». Помню, как в бенефисе она мучилась со своей переломанной ногой. На съемках фильма «Мама» она получила тяжелую травму, ей были вставлены железные штыри. А у нас была выставлена двухэтажная декорация, лестницы. И, чтобы Люсе было легче перемещаться, я придумал замечательные перила, о которых она потом даже в мемуарах писала. Вообще, хорошая получилась декорация – будуар Сары Бернар. Красный фон стен, абажуры висят, пальмы стоят. Всюду – красивые рамки с ее портретами. И – лестница на второй этаж, откуда выскакивают героини разных лет: Эльвира, Бабетта…

Вы работали почти на всех выпусках передачи «Вокруг смеха». Помню, как прямо в студии рисовали на всех шаржи. Страна узнала вас в лицо. А туда как попали?

Меня позвал зав. отделом юмора «Литературной газеты» Виктор Веселовский. При мне выбирали, кто будет вести передачу – пригласили поэта-пародиста Александра Иванова. Нужно было оформлять павильон для съемок. Концертная студия «Останкино» изначально предназначалась для всяких партийных собраний, ведь в телецентре функционировал большой партаппарат. Сцена узкая, один штанкет, можно повесить лишь портрет, и все… Что делать? Гениальность моего решения была в том, что я решил установить партикабли. Это фрагменты объемных театральных декораций, имитирующих реальные предметы. В нашем случае – вырезанные по контуру фигуры всяких дурацких персонажей. Получалась полуобъемная декорация.

Игорь Макаров: «Я разрывался между Гинзбургом на телевидении и Гамбургом на Союзмультфильме»
фото: Эскизы к "Бенефису" с Людмилой Гурченко

Давайте теперь окунемся в мультипликацию. Неужели вам было мало работы на телевидении?

Я любил мультипликацию, я рисовал шаржи, я гротесково мыслил, я мог придумать персонажа. Когда в творческом объединении «Экран» появилась студия анимации, то первым меня пригласил Володя Самсонов. Мы с ним сделали четыре или пять фильмов. Самый известный – мюзикл «Очень синяя борода». Геннадий Гладков и Юлий Ким написали забавные песни, особенно про «железные нервы, здоровые почки».

Помню, в детстве меня очень удивили непропорционально маленькие головы у персонажей, а потом смирился: «художник так видит».

Мне казалось такое решение правильным, все-таки мы переносились в XV век примерно, и как-то визуально нужно было его обозначить. Но я все равно не доволен собой, в первую очередь, потому что ввел в сюжет Пса. Помнишь, там действуют герцог Синяя борода, его жёны и Пес? На этом настоял режиссер. По его мнению, если в сюжете есть герой, то рядом должен быть обязательно резонер. Шут при короле. Я и сделал из Пса – шута, который в результате оказался «не пришей кобыле хвост». Самая смешная шутка с ним: как он грыз кость с могилы…

А почему ушли на «Союзмультфильм»?

Меня сосватал Миша Липскеров – мой друг, эстрадник, который всегда был в хорошем расположении духа. Ефим Гамбург приступал к фильму «Ограбление по…» и искал шаржиста. Миша был сценаристом и указал Ефиму на меня. Конечно, для всех художников, имеющих отношение к анимации, легендарный «Союзмультфильм» сиял, как Город счастья! Так я и разрывался между Гинзбургом на телевидении и Гамбургом на «Союзмультфильме».

Смотреть онлайн Мультфильм Ефима Гамбурга «Пес в сапогах»
Какой для вас самый счастливый период в анимации?

Съемки фильма «Пес в сапогах». Муж Аллы Демидовой Владимир Валуцкий писал сценарий, он предложил на главную роль Владимира Высоцкого. Мог случиться и такой неожиданный мюзикл. Но Высоцкий умер, и спел Коля Караченцов, с которым я познакомился на «Волшебном фонаре». И когда мы закончили «Пса в сапогах», у каждого из нас было настолько счастливое ощущение, что анимация может все! Ефим продолжил дальше, дальше, дальше… Десять лет мы с ним делали фильмы, но прежнего успеха уже не повторили.

Игорь Макаров: «Я разрывался между Гинзбургом на телевидении и Гамбургом на Союзмультфильме»

Как все-таки вам удавалось все совмещать? Телевидение, театр, анимация, газета…

Молодость и куражливость!

Игорь, в 2018 году вы стали почетным членом Российской академии художеств. Немного непривычно, когда «наших» людей, скажем так, из области юмора, анимации, телевидения приглашают в такие солидные организации. Как вы отреагировали?

Я отреагировал эпиграммой.

Когда душой почти закис,
Живёшь без дела и без денег,
Когда дорога только вниз,
И вдруг – ‘уяк! и – Академик...

Сергей Капков
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Леонид Шварцман: «Самые лучшие люди – это кошки и собаки»
После войны они создавали самые добрые и гуманные мультфильмы
Шестьдесят оттенков алого: Самые известные красные платья в кино, сериалах, мультфильмах и играх
Юбилей Ирины Муравьёвой
Культурный кот
Поиск по меткам
АнимацияГлыбыСергей Капков
персоны
Сара БернарВладимир ВалуцкийВиктор ВеселовскийЕфим ГамбургЕвгений ГинзбургГеннадий ГладковЛариса ГолубкинаЛюдмила ГурченкоАлла ДемидоваАнтон ЗлатопольскийАлександр Иванов (II)Сергей КапковНиколай КараченцовЮлий КимМихаил ЛипскеровИгорь МакаровСергей МартинсонЕвгений МоргуновВладимир Самсонов (II)
фильмы
Волшебный фонарьОграбление по...Очень Синяя БородаПёс в сапогах

фотографии >>
Игорь Макаров: «Я разрывался между Гинзбургом на телевидении и Гамбургом на Союзмультфильме» фотографии
Игорь Макаров: «Я разрывался между Гинзбургом на телевидении и Гамбургом на Союзмультфильме» фотографии
Игорь Макаров: «Я разрывался между Гинзбургом на телевидении и Гамбургом на Союзмультфильме» фотографии
Игорь Макаров: «Я разрывался между Гинзбургом на телевидении и Гамбургом на Союзмультфильме» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Звёздные врата»

Скорбим

Яан Тооминг
6 апреля ушёл из жизни актёр Яан Тооминг.
Вацлав Михальский
5 апреля ушёл из жизни писатель, сценарист Вацлав Михальский.
Витауте Жилинскайте
4 апреля ушла из жизни сценаристка Витауте Жилинскайте.

День рождения >>

Анастасия Бунина
Николай Ващилин
Марина Ворожищева
Елена Гоголева
Георгий Дронов
Николай Засухин
Татьяна Колганова
Светлана Корчагина
Юрий Маляров
Михаил Полицеймако
Миклош Габор
Джеймс Гарнер
Эцио Греджо
Гийом Депардьё
Расселл Кроу
Йен Ричардсон
Джеки Чан
все родившиеся 7 апреля >>

Афиша кино >>

Весна, лето, осень, зима... и снова весна
драма
Южная Корея, Германия, 2003
Золото Рейна
биография, драма, криминальный фильм, музыкальный фильм, экранизация
Германия, Италия, Нидерланды, 2022
Туман
психологический триллер
Россия, 2023
Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца
комедия, фильм ужасов, фэнтези
Канада, 2023
Джойка
драма
Новая Зеландия, США, 2023
Дождь из мужчин
драма, комедия
Франция, 2023
Легенда о русалке
драма, приключения, фэнтези
Китай, 2022
Манкимэн
боевик, триллер
Канада, США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?