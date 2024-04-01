Сергей Астахов: «Не гневите Бога, уповая на перемены»

На телеканале «Dомашний» 1 и 2 апреля в рамках линейки «Сквозь слезы к счастью» состоится премьера саги «Семейные призраки», действие которой происходит в 1960-е в Подмосковье. Лидия и Георгий Демины, их дети Слава и Таня – идеальная интеллигентная семья. Здесь чтут традиции и уважают друг друга. Но не стала бы эта семья героями сериала, если бы все было безукоризненно правильно, у каждого из них есть свои секреты и тайны. Главного героя истории - ученого-конструктора, работающего в «оборонке» и преподающего в Бауманке, Георгия Васильевича – исполнил актер театра и кино Сергей Астахов. Мы поговорили с ним о семье, отношении к правде, актерской профессии и стремлении всё делать хорошо.
фото: Съемки сериала "Семейные призраки"/пресс-служба телеканала "Dомашний"
Ваш Георгий Демин, если говорить откровенно, не самый порядочный и честный человек.
Он честный, он очень честен! Просто увлекся, потом осознал ошибку и раскаялся. Такое бывает со всеми. В том числе я думаю, и с вами. Все мы иногда ошибаемся.
Вот так легко вы своего героя оправдали!
Если честно, я не успел все прочитать про своего персонажа, когда шел на пробы. И мне режиссер Олег Кириченко все так рассказал, что я понял, что мне это нравится. Это большая заслуга режиссера. Не каждый так может.
И что же вам понравилось?
60-е годы, молодость моих родителей. Какие взаимоотношения у людей были, как они говорили, что их тревожило, волновало. И мой герой – профессор. Это все интересно. История она всегда либо ужасная, либо интересная. В данном случае второе.
В этой истории все имеют свои тайны, а по факту врут близким. Мир стал бы лучше, если бы мы все всегда говорили правду и не имели бы призраков и скелетов в шкафу?
Не надо больному говорить, что он смертельно болен. Пусть больной проживет остаток своих дней в надежде на лучшее. Не надо добивать человека. Такая правда не во спасение. Она убивает. Разная бывает правда, она не одна. Я считаю, что иногда можно человеку сказать и не то, что есть на самом деле, чтобы придать ему силу и уверенность. Подарить надежду. И в отношениях то же самое. Все очень индивидуально.
фото: Съемки сериала "Семейные призраки"/пресс-служба телеканала "Dомашний"
Человеческие отношения они есть в кино между героями и есть между партнерами- актерами. Бывает, что с кем-то из коллег встречаетесь в разных проектах и ваши персонажи в разных отношениях друг с другом?
Что касается человеческих отношений, то все мы люди и с кем-то мы враги, с кем-то друзья. Вот что мешает кошке с собакой подружиться? Грызут же друг друга, а у кого-то мирно спят на одном коврике и едят из одной миски. Нас миллионы, и мы разные. Кто-то дружит, а кто-то нет. Но в кадре мы играем роли. Сегодня, например, я играю друга Жанны Эппле, а потом мы играем врагов, но при этом ее личные качества мне импонируют, и я надеюсь это взаимно, и мы дружим. А с Ниной Гогаевой мы работали на проекте «Под напряжением». Она играла следователя, а я – аналитика, и мы были партнерами. А в «Семейных призраках» мы враги. В кино может что угодно, как угодно могут распределяться роли, но все получается, если в жизни актеры-партнеры уважают друг друга. А если плохо… Ну можно актера заставить много всего сделать… Актер такая профессия.(смеется)
Продолжим тему перевоплощений. Ваш самый положительный и самый отрицательный персонаж?
Самый положительный – это Сергей Павлович Королев. А самый отрицательный… Немца Олаф фон Либенфельса, штурманфюрера СС я играл в сериале «Контригра». Фашист. Хуже некуда.
Что вас поразило в личности Сергея Павловича?
Целеустремленность и вера. Вера в невозможное. Это тот случай, когда вера и целеустремленность могут не только свернуть горы, но и открыть космические горизонты в прямом и переносном смысле.
Во время работы открыли для себя Космос?
Все, что связано с космосом это всегда очень романтично, волнительно, загадочно – не перечесть сколько можно подобрать эпитетов, насколько это все масштабно и величественно, красиво. И со всем этим я почти столкнулся на съемках, потому что, когда мой герой говорил о космосе и ракетах, я же через себя это пропускал и верил в это. И хоть немножко, хоть чуть был ближе к звездам. К настоящим. А что узнал о Космосе? Ничего. Чем больше ты про него узнаешь, тем он все дальше и дальше, больше и больше. Бесконечность.
фото: Съемки сериала "Семейные призраки"/пресс-служба телеканала "Dомашний"
У вас в фильмографии 130 проектов всех жанров и форматов. В каком жанре вам больше нравится работать?
На самом деле жанров не так много. Комедия, трагикомедия, драма и какие-то еще производные. Я вам так скажу: все эти жанры - квинтэссенция, квинтэссенция человеческих состояний. Если мелодрама, то слезы-слезы, комедия, трагикомедия, трагифарс – яркое что-то. Драма – кого-то убьют, кто-то же должен все же умереть! Поэтому все хороши. Хорошая драма, хорошая комедия, хороший большой исторический фильм – все хорошо, если хорошо сделаны. (смеется)
В интернете вас называют одним из красивейших актеров. Как вы к этому относитесь?
Не люблю читать про себя в интернете, не завожу аккаунты в соцсетях, не люблю такое общение. Но, если я кому-то нравлюсь, мне приятно. Любой человек хочет кому-то нравиться.
Как вы поняли, что хотите стать актером?
Ничего я не понял. После школы до 20 лет я в армии служил, отдавал долг Родине. В этом возрасте мозгов-то вообще нет, все получилось неосознанно. Помню, в театральный был очень легкий экзамен. Не хотел я учить математику, да и вообще учиться. А в Воронежском институте искусств сказали: «стих надо прочитать и басню, спеть и станцевать». И всё! Так это мое! И стало оно моим.
Ваши родители – военнослужащие. Накладывала ли отпечаток их профессия на ваше детство?
Безусловно. Они спасли мою детскую неокрепшую психику от всего кошмара, который сейчас видят наши дети. Жить в таком агрессивно-паническом состоянии, в котором сейчас пребывает мир, не естественное состояние человека. Да и тогда, в 70-80 годах, большие города были наполнены фарцовщиками, бандитами, много кем и чем, что прошло мимо меня. Родители всю жизнь жили в маленьких гарнизонах, практически 20 лет в тайге, и я, на свое счастье, много чего не увидел.
Как мама и папа отнеслись к выбору профессии?
Не очень были довольны. Они и в мыслях не могли представить, что из меня хоть что-то получится на этом поприще. Какие тогда были актеры и певцы? Смоктуновский, Магомаев. И где там вообще я? Не обсуждается даже. Конечно, они не понимали, зачем я все это делаю, да и я не понимал. Но потом что-то получилось, и они даже были, наверное, рады, когда что-то я делал и кто-то узнавал, и видели по телевизору или в кино. Им нравилось и нравится.
фото: пресс-служба телеканала "Dомашний"
Действительно ли смена фамилии сыграла роль в успехе?
Да ничего не сыграло. Все это ерунда. Мне отец сказал: что-то не звучная фамилия для актера – Козлов. Ну мы ткнули в первую попавшуюся на «А». Это было 35 лет назад… Когда говорят: что-то поменяло жизнь в 18-20 лет… Это как пошел сегодня в спортивном костюме, а завтра в джинсах и пальто – ничего не изменилось… И погода не может жизнь поменять. Все либо предначертано, либо ты сам с дуру лезешь головой в петлю. Не гневите Бога, уповая на перемены. Есть определенное желание работать, родился сын - вся энергия туда направлена, есть здоровье - это бесценно, реально важно.
Многие актеры верят в приметы, гороскопы. Кстати, вы – Близнец, а они склонны прислушиваться к чему-то из вне.
Я стараюсь все, что начинаю делать, делать хорошо. Хочу посадить ровный газон - углубляюсь, читаю, смотрю видео, советуюсь. Мне хочется тратить на это время. Я бы поехал на Алтай, там месяца два почитал хорошие книжки: Пушкина, Чехова… Достоевского тяжеловато на Алтае, его лучше почитать там, где посуровее. Хочу таким образом пообщаться с великими талантливыми людьми. До них дорастаешь. Так и в музыке. Я до сих пор не дорос до оперы и многих серьезных вещей. Чувствую, что это круто, но надо еще несколько ступенечек пройти, чтобы не просто чувствовать, а понимать величие и красоту серьезной музыки. Так вот о гороскопе. Возможно, когда-то я захочу изучить и гороскоп, но не сейчас.
Ваша дочка Маша начала сниматься в 5 лет и сейчас уже достаточно известна. Вы как отнеслись к ее выбору профессии?
Маша все делает хорошо, она талантливая, но мне кажется, что столько нервов от нашей профессии не стоят всех этих игр, той фантазии об актерстве, жизни богемной. Все мифы. Мне это всегда было странным и не нужным, а сейчас так и вовсе скучно. Переживаю за Машу. Я сейчас о ней, как о дочери говорю, не как об актрисе, есть же возможность иначе жизнь прожить. Но я вижу, что Маше нравится, а если нравится - пусть делает, ей нужно пройти свой путь.
В сентябре у Вас родился сын Александр. Разница между детьми 25 лет. Как вы себя ощущали отцом тогда и как сейчас?
Это было так давно с Машей! Как ощущаю… Ничего не хочу придумывать. Правда, вряд ли вспомню, как я тогда себя ощущал. Очень смутно все. Я был счастлив. Рождение ребенка - значимое событие для любого нормального человека! Сейчас мы можем позволить себе няню, и двух, и трех, но я хочу все сам, мне это нравится, я готов деньги платить, чтобы меня не лишали удовольствия быть с сыном. Вот сегодня всю ночь менял памперсы, а сейчас еду на съемку. Хочу спать и счастлив при этом!
Как Маша отнеслась к появлению братика?
Прекрасно! Приезжала на выписку в роддом, держала на руках.
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